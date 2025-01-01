セールスで最も大切なのは、本物のつながりを築くことです。HeyGen を使えば、動画を一切撮影することなく、相手の心をつかみ、リードを惹きつけ、商談を前に進めるパーソナライズされた営業動画を簡単に作成できます。アウトバウンドの提案から、商談前の自己紹介動画、ミーティング後の振り返りまで、営業プロセスのあらゆる段階で、一人ひとりに合わせた動画で差別化しましょう。詳しくは、HeyGen を活用したパーソナライズ営業アウトリーチの方法をご覧ください。
Traditional sales emails and calls often go unnoticed. HeyGen’s video tools help you deliver a personal touch at scale without the extra time or effort, ensuring every lead feels valued and engaged. Simply type in a script, and with a single click, create multiple versions of your sales videos tailored to different prospects, pain points, or industries. Discover how to A/B test AI videos to optimize your outreach strategies.
Creating high-quality, personalized videos doesn’t have to be a time-sink. HeyGen’s intuitive platform lets you produce professional videos in minutes, so you can focus on closing deals instead of recording videos. With pre-built templates, lifelike AI avatars, and seamless editing, you can keep a personal touch while saving time to focus on building relationships and closing deals. Learn how to use HeyGen for sales presentations to create compelling video demos effortlessly.
Following up is critical but can feel repetitive. With HeyGen, you can easily create personalized follow-up sales videos that highlight key points, answer questions, and build trust, helping you keep deals on track. Haven’t heard back? With just a few clicks, gently nudge your prospects with reminders or fresh insights to reignite the conversation using video. Explore how to use HeyGen for AI SDR to streamline and automate your sales interactions.
Learn how Pyne uses HeyGen to create dynamic, human-like demo agents that deliver 4x faster time to value and 3x better user retention.
HeyGenでパーソナライズされた営業動画を作成する方法
HeyGen にログインして、カメラ不要で相手の心をつかみ、関係構築につながるパーソナライズされた営業動画の作成を始めましょう。こちらの動画で、パーソナライズされた営業アプローチに HeyGen を活用する方法を見て、見込み顧客を効果的に惹きつけるコツを学びましょう。
パーソナライズされた動画による営業アウトリーチとは、見込み客や既存顧客一人ひとりに合わせて作成した動画メッセージを使ってコミュニケーションを取る手法です。営業プロセス全体を通じて、自社を印象づけ、信頼関係を築き、エンゲージメントを高める効果的な方法です。
HeyGen を使えば、高品質でパーソナライズされた営業動画を素早く作成できます。アウトバウンドの提案、フォローアップ、商談前の自己紹介動画、ミーティング後の要約など、あらゆる用途に対応し、HeyGen の AI 搭載プラットフォームは、リード一人ひとりに合わせたメッセージを大規模に届けることを可能にします。
はい、HeyGen を使えばパーソナライズを簡単にスケールできます。1つのスクリプトを作成するだけで、名前や会社名、特定のペインポイントなどの動的フィールドを使って、複数の営業用動画バージョンを数クリックで生成できます。
動画を活用することで、フォローアップにパーソナルな要素を加え、メッセージをより魅力的で記憶に残るものにできます。HeyGen を使えば、重要なポイントを再確認したり、質問に答えたり、まだ返信がない見込み客にさりげなくリマインドを送ったりして、商談を順調に進めることができます。
もちろん可能です。HeyGen は使いやすさを重視して設計されており、直感的なインターフェースとあらかじめ用意されたテンプレートが揃っています。動画編集の経験がまったくなくても、数分でプロ品質のセールス動画を作成できます。
従来の動画制作では、台本作成・撮影・編集などに数時間から数日かかることがあります。HeyGen を使えば、AI 搭載ツールで数分でセールス動画を作成できるため、制作作業ではなく「売ること」に集中できます。
はい、HeyGen を使えば、必要なときにいつでも動画スクリプトを簡単に更新できます。新しい情報を追加する場合でも、メッセージ内容をブラッシュアップする場合でも、スクリプトを手軽に調整して、必要に応じて更新版の動画を生成できます。
HeyGen は、アウトバウンドの自己紹介動画、コール前メッセージ、フォローアップ動画、ミーティング後のサマリー動画など、さまざまな営業向け動画に対応しています。これらは、営業プロセスの各段階に合わせてカスタマイズできます。
はい、HeyGen はアウトリーチをスケールさせるのに最適です。数十件から数百件のリードに対して、素早くパーソナライズされた営業動画を作成できるため、すべての見込み顧客に対して、個別性があり関連性の高いメッセージを届けることができます。
もちろん可能です。HeyGen のセールス動画は、メール、LinkedIn メッセージ、CRM、または他のプラットフォームへの埋め込みなど、さまざまな形で共有できます。この柔軟性により、見込み顧客が最もアクティブな場所で確実にリーチすることができます。
See how businesses like yours scale content creation and drive growth with the most innovative AI video.