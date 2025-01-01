これまでになく速くグローバル展開を実現
高額なダビングスタジオに何週間も待つ必要はもうありません。HeyGen を使えば、高品質な動画コンテンツを手間なくローカライズでき、新しい市場へ即座に参入できます。競合より一歩先を行き、チャンスが生まれたその瞬間に確実につかみ取りましょう。
あらゆるローカライズ動画が、貴社ブランドの声・用語・メッセージを完璧に反映するようにします。高度なリップシンクとボイスクローン技術により、世界中の視聴者に信頼感を与え、メッセージを増幅する、本物さと完成度の高い視聴体験を提供します。
面倒で手作業のローカリゼーション業務から脱却し、リソースを戦略的に投資しましょう。HeyGen の効率的なプラットフォームならコストを大幅に削減でき、その分の予算を、単なる維持ではなく実際の成長を生み出す高インパクトなマーケティングやクリエイティブ施策に振り向けることができます。
信頼できるコラボレーションワークフローを構築しましょう。HeyGen のプラットフォームはエンタープライズグレードのセキュリティと強力なアクセス制御を備え、GDPR、SOC 2 Type II などの世界的なデータ保護基準への準拠を確実にします。
動作が遅く反応が悪い
動画プロジェクトには数週間から数か月もかかり、チームはタイムリーさと関連性を保つのに苦労しています。
高額な依存関係
高額な翻訳リソースに大きく依存すると、ローカリゼーションの予算が膨らんでしまいます。
ブランドの一貫性の欠如
地域ごとにメッセージやブランド用語の一貫性を保つことは、常に負担が大きく、消耗するような課題です。
複雑な調整
社内外の複数のステークホルダーや翻訳を同時に管理することで、摩擦や遅延が生じてしまいます。
スケーリングの悪夢
あなたのローカリゼーションプロセスは、組織全体の各チームから増え続ける業務量に合わせて拡張できるようには設計されていません。
逃した好機
コンテンツが顧客のニーズに合わせてローカライズされていないために、貴重な顧客を失ってしまっている。
迅速かつ主体的
動画を数時間でローカライズし、チームが迅速かつ的確に対応できるようにします。
予算に優しい高効率
AI を活用した翻訳により、ローカリゼーションコストを大幅に削減しましょう。
ブランドの一貫性をシンプルに
あらゆるローカライズ済みコンテンツで、用語を含むグローバルなブランド基準を簡単に維持できます。
シームレスなコラボレーション
直感的なコラボレーションツールで、ワークフローとステークホルダーの関与をスムーズに管理できます。
無限の可能性
ブランドの品質を一切損なうことなく、新たな市場へスムーズに拡大しましょう。
成長を解き放つ
顧客のいる場所に合わせたローカリゼーションで、収益を生み出す原動力に変えましょう。
From the initial upload to final delivery, your data is safeguarded by industry-leading protocols.
Fully compliant with SOC 2 TYPE II, GDPR, CCPA, Data Privacy Framework, and AI Act standards.
Our security practices evolve proactively to anticipate and mitigate emerging threats.
TrivagoはHeyGenを活用することで、制作時間を大幅に短縮し、コストを削減しながら、30の市場向けにこれまでになく迅速に広告をローカライズし、世界中で一貫したブランドイメージを維持することに成功しました。
HeyGen を活用することで、Würth は 10 以上の言語でプロフェッショナルな AI 動画を制作し、社員教育の方法やグローバルチームとのコミュニケーションのあり方を一新しています。
Workday は HeyGen を活用することで、ローカライズにかかる時間を数か月から数時間へと短縮し、1プロジェクトあたり10〜15言語にわたる多言語動画をより迅速に制作できるようになりました。
Seamlessly integrate with your existing workflow to streamline your video creation process. Or build your team’s perfect workflow using HeyGen’s API.
言語翻訳AIは高度なアルゴリズムを用いて話された言葉を複数の言語に変換し、字幕やボイスオーバーを同期させます。これにより、グローバル市場向けの動画ローカライゼーションを、高速かつスケーラブルで正確に実現します。
最先端の言語AIツールは、翻訳・文字起こし・AIによる動画の自動吹き替えを組み合わせることで、一貫性のある高品質な多言語コンテンツを提供します。企業はこれらのツールを活用し、グローバル市場向けのローカライゼーションを効率的に拡大しています。
AIによる動画ローカライゼーションは、コンテンツを素早く翻訳・適応させることで、ブランドが新しい地域でより早く展開できるようにします。これにより、文化的に適切なメッセージ性を保ちながら、市場投入までの時間を短縮できます。
AI を活用したビデオ吹き替えは、高額な従来型の吹き替えとは異なり、自然な声のトーンとリップシンクを保ったまま音声翻訳を自動化します。これにより、グローバル市場向けにスケーラブルで高品質なローカライズが可能になります。
グローバル市場向けのローカリゼーションにより、オーディエンスは母国語でコンテンツに触れられるようになり、信頼感、エンゲージメント、そしてブランドロイヤルティが高まります。AIによる動画ローカリゼーションは、このプロセスをシームレスかつスケーラブルに実現します。
はい、AI動画ローカリゼーションでは、高度な言語翻訳AIを活用してトーンや文体、ブランドボイスの一貫性を各言語間で維持し、世界中で明確なメッセージ発信を実現します。
言語翻訳AIはプロセスを自動化することで、手作業による吹き替えや字幕制作にかかるコストを削減します。これにより、費用を抑えながら、グローバル市場向けの動画ローカライズを大規模に展開できます。
eラーニング、企業研修、マーケティング、エンターテインメントなどの業界は、AIを活用したビデオの吹き替えによる恩恵が最も大きい分野です。これらのセクターでは、グローバル市場向けに、スケーラブルで多言語対応の動画ローカライゼーションが求められています。
See how businesses like yours scale content creation and drive growth with the most innovative AI video.