Localization background

数えきれないほどの人々に世界中の数か月ではなく、ほんの数瞬で届けましょう

入力
出力
言語セレクター

あらゆる動画を175以上の言語と方言にローカライズし、完璧なリップシンクと自然な感情表現まで再現することで、新たな市場を同時に開拓しましょう。

デモを予約する
無料で始める
Review Platform Icon
4.8
Star
Star
Star
Star
Star
1,000件以上のレビュー
プライバシーとセキュリティ
|AIガバナンス管理策
|SOC 2
|GDPR
|CCPA
|データプライバシーフレームワーク
|AI法規格
世界をリードする企業がHeyGenを信頼しています
company logo 1
company logo 2
company logo 3
company logo 4
company logo 5
company logo 6
company logo 7
company logo 8
company logo 9
company logo 10
company logo 11
company logo 12
company logo 13
company logo 14
company logo 15
company logo 16
company logo 17
company logo 18
company logo 19
company logo 20
company logo 21
company logo 22
company logo 23
company logo 24
company logo 25
company logo 26
company logo 27
company logo 28
company logo 29
company logo 30
company logo 31
company logo 32
company logo 33
company logo 34
company logo 35
company logo 36
company logo 37
company logo 38
company logo 39
なぜHeyGenなのか

最も困難なローカリゼーションの課題を解決するために設計されています

Benefits illustration
集中
翻訳
クローン作成

これまでになく速くグローバル展開を実現

高額なダビングスタジオに何週間も待つ必要はもうありません。HeyGen を使えば、高品質な動画コンテンツを手間なくローカライズでき、新しい市場へ即座に参入できます。競合より一歩先を行き、チャンスが生まれたその瞬間に確実につかみ取りましょう。

ブランドの信頼性を守りましょう

あらゆるローカライズ動画が、貴社ブランドの声・用語・メッセージを完璧に反映するようにします。高度なリップシンクとボイスクローン技術により、世界中の視聴者に信頼感を与え、メッセージを増幅する、本物さと完成度の高い視聴体験を提供します。

成長のために予算を再配分しましょう

面倒で手作業のローカリゼーション業務から脱却し、リソースを戦略的に投資しましょう。HeyGen の効率的なプラットフォームならコストを大幅に削減でき、その分の予算を、単なる維持ではなく実際の成長を生み出す高インパクトなマーケティングやクリエイティブ施策に振り向けることができます。

シームレスで安全なコラボレーション

信頼できるコラボレーションワークフローを構築しましょう。HeyGen のプラットフォームはエンタープライズグレードのセキュリティと強力なアクセス制御を備え、GDPR、SOC 2 Type II などの世界的なデータ保護基準への準拠を確実にします。

会議を予約する
お客様事例

G2で最も急成長しているプロダクトには理由があります

customer story

90%

動画完了率

customer story

25%

完了率の向上

customer story

10x

動画制作スピードの向上

customer story

10-15

動画ごとの言語

customer story

80%

翻訳コストの削減

customer story

€1,000

動画1分あたりで節約された時間

複雑なワークフローから、効率的なローカリゼーションまで

HeyGen 導入前

Cross icon

動作が遅く反応が悪い

動画プロジェクトには数週間から数か月もかかり、チームはタイムリーさと関連性を保つのに苦労しています。

Cross icon

高額な依存関係

高額な翻訳リソースに大きく依存すると、ローカリゼーションの予算が膨らんでしまいます。

Cross icon

ブランドの一貫性の欠如

地域ごとにメッセージやブランド用語の一貫性を保つことは、常に負担が大きく、消耗するような課題です。

Cross icon

複雑な調整

社内外の複数のステークホルダーや翻訳を同時に管理することで、摩擦や遅延が生じてしまいます。

Cross icon

スケーリングの悪夢

あなたのローカリゼーションプロセスは、組織全体の各チームから増え続ける業務量に合わせて拡張できるようには設計されていません。

Cross icon

逃した好機

コンテンツが顧客のニーズに合わせてローカライズされていないために、貴重な顧客を失ってしまっている。

Heygenの後で

Tick icon

迅速かつ主体的

動画を数時間でローカライズし、チームが迅速かつ的確に対応できるようにします。

Tick icon

予算に優しい高効率

AI を活用した翻訳により、ローカリゼーションコストを大幅に削減しましょう。

Tick icon

ブランドの一貫性をシンプルに

あらゆるローカライズ済みコンテンツで、用語を含むグローバルなブランド基準を簡単に維持できます。

Tick icon

シームレスなコラボレーション

直感的なコラボレーションツールで、ワークフローとステークホルダーの関与をスムーズに管理できます。

Tick icon

無限の可能性

ブランドの品質を一切損なうことなく、新たな市場へスムーズに拡大しましょう。

Tick icon

成長を解き放つ

顧客のいる場所に合わせたローカリゼーションで、収益を生み出す原動力に変えましょう。

会議を予約する
Key features

ローカリゼーションで壁を打ち破り、世界市場へ進出しよう

デモを予約する
一括翻訳ブランドキットとトーン＆ボイスキャプションリップシンク校正ボイスクローン

Enterprise-grade security
for your most sensitive projects

At HeyGen, we believe that revolutionary AI technology must come with the highest standards of security and ethics embedded from the start. Our dedicated Trust & Safety team ensures your data is secure and our AI is used ethically.

Robust security

Robust security

From the initial upload to final delivery, your data is safeguarded by industry-leading protocols.

Certified compliance

Certified compliance

Fully compliant with SOC 2 TYPE II, GDPR, CCPA, Data Privacy Framework, and AI Act standards.

Continuous improvement

Continuous improvement

Our security practices evolve proactively to anticipate and mitigate emerging threats.

G24.81000+ reviews
Trust badgeTrust badgeTrust badgeTrust badgeTrust badge
コンテンツハブ

リソース

trivagoが30の市場向けに広告をローカライズする方法

trivagoが30の市場で広告をローカライズする方法

TrivagoはHeyGenを活用することで、制作時間を大幅に短縮し、コストを削減しながら、30の市場向けにこれまでになく迅速に広告をローカライズし、世界中で一貫したブランドイメージを維持することに成功しました。

Right arrow
ヴルトグループがコストを80％削減した方法

ヴュルスグループがコストを80％削減した方法

HeyGen を活用することで、Würth は 10 以上の言語でプロフェッショナルな AI 動画を制作し、社員教育の方法やグローバルチームとのコミュニケーションのあり方を一新しています。

Right arrow
Workday がコンテンツを数時間でローカライズする方法

Workday がコンテンツを数時間でローカライズする方法

Workday は HeyGen を活用することで、ローカライズにかかる時間を数か月から数時間へと短縮し、1プロジェクトあたり10〜15言語にわたる多言語動画をより迅速に制作できるようになりました。

Right arrow
すべてのリソースを表示
icon
icon
icon
icon
icon

Connect your favorite tools or build your own

Seamlessly integrate with your existing workflow to streamline your video creation process. Or build your team’s perfect workflow using HeyGen’s API.

icon
icon
icon
icon
icon

30分間のHeyGenデモを予約する

カスタマイズされた HeyGen の概要を入手する
顧客の成功事例を見る
Learn about pricing options
Book a meeting
CTA background

ご質問がありますか？私たちがお答えします。

動画コンテンツ向けの言語翻訳AIはどのように機能しますか？

言語翻訳AIは高度なアルゴリズムを用いて話された言葉を複数の言語に変換し、字幕やボイスオーバーを同期させます。これにより、グローバル市場向けの動画ローカライゼーションを、高速かつスケーラブルで正確に実現します。

エンタープライズ向けの動画ローカリゼーションに最適な言語AIツールは何ですか？

最先端の言語AIツールは、翻訳・文字起こし・AIによる動画の自動吹き替えを組み合わせることで、一貫性のある高品質な多言語コンテンツを提供します。企業はこれらのツールを活用し、グローバル市場向けのローカライゼーションを効率的に拡大しています。

AIによる動画ローカライゼーションは、どのように新規市場への参入スピードを加速できるのか？

AIによる動画ローカライゼーションは、コンテンツを素早く翻訳・適応させることで、ブランドが新しい地域でより早く展開できるようにします。これにより、文化的に適切なメッセージ性を保ちながら、市場投入までの時間を短縮できます。

AI を活用した動画の吹き替えとは何ですか？また、従来の方法とどのように違うのですか？

AI を活用したビデオ吹き替えは、高額な従来型の吹き替えとは異なり、自然な声のトーンとリップシンクを保ったまま音声翻訳を自動化します。これにより、グローバル市場向けにスケーラブルで高品質なローカライズが可能になります。

グローバル市場向けのローカリゼーションは、どのようにしてオーディエンスのエンゲージメントを高められますか？

グローバル市場向けのローカリゼーションにより、オーディエンスは母国語でコンテンツに触れられるようになり、信頼感、エンゲージメント、そしてブランドロイヤルティが高まります。AIによる動画ローカリゼーションは、このプロセスをシームレスかつスケーラブルに実現します。

AIによる動画ローカライゼーションで、複数の言語にわたってブランドボイスを正確に維持することは可能でしょうか？

はい、AI動画ローカリゼーションでは、高度な言語翻訳AIを活用してトーンや文体、ブランドボイスの一貫性を各言語間で維持し、世界中で明確なメッセージ発信を実現します。

言語翻訳AIは、どのようにしてグローバルな動画キャンペーンのコストを削減するのか？

言語翻訳AIはプロセスを自動化することで、手作業による吹き替えや字幕制作にかかるコストを削減します。これにより、費用を抑えながら、グローバル市場向けの動画ローカライズを大規模に展開できます。

AI を活用した動画の吹き替えによって、最も大きな恩恵を受ける業界はどれですか？

eラーニング、企業研修、マーケティング、エンターテインメントなどの業界は、AIを活用したビデオの吹き替えによる恩恵が最も大きい分野です。これらのセクターでは、グローバル市場向けに、スケーラブルで多言語対応の動画ローカライゼーションが求められています。

Start creating videos with AI

See how businesses like yours scale content creation and drive growth with the most innovative AI video.

Book a meeting
CTA background