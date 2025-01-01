「HeyGen は、STUDIO 47 における速報ニュース制作のあり方を根本から変えました。ニュースルームに AI アバターを導入したことで、地域ジャーナリズムを再定義し、その拡張性を高め、コスト効率を向上させ、将来にわたって通用する形にすることができました。」

サシャ・デヴィーニュ

STUDIO 47 編集長