最新のワークフローで、速報レベルのスピードで記事を制作

ニュース報道や天気予報の従来型の制作は、多くの時間とリソースを要します。HeyGen を使えば、高品質でプロフェッショナルなニュース動画を短時間で生成でき、高い品質と正確性の基準を維持しながら、優れた制作量とスピードを両立できます。

メリットと価値

ジャーナリストの時間を生み出し、より付加価値の高い業務と取材に集中できるようにする

Deliver relevant content to any audience, at any time

Speed is essential in journalism. HeyGen’s AI news video generator enables media outlets, independent journalists, weather channels, and content creators to produce polished news videos instantly. Convert written news into engaging video reports featuring AI avatars, dynamic visuals, and clear narration.

Enable 24/7 news production with lifelike AI avatars

Enhance storytelling with AI-powered avatars that deliver reports in a professional and tone, including digital avatars of your beloved TV anchors. Use motion graphics, captions, and on-screen visuals to make complex news digestible and engaging for diverse audiences.

Increase reach and engagement with localized news

Effortlessly update scripts, switch visuals, and instantly localize any of your existing videos for multi-channel distribution with HeyGen’s AI news video generator. Cover global news by generating videos in multiple languages without costly voiceovers, reshoots, or extensive editing.

ニュースメディアがコンテンツをどのように拡大しているかを発見する

STUDIO 47 creates content 80% faster to rewrite the playbook for journalism

Discover how STUDIO 47 uses HeyGen to enable 24/7 content production, expand multi-lingual offerings, and reduce production costs by 60% to scale its news output.

The Weather Network delivers hyper-localized forecasts with AI avatars

Discover how The Weather Network uses HeyGen to create AI-assisted avatars to deliver hyper-local forecasts and prepare communities to respond to weather-related events.

「HeyGen は、STUDIO 47 における速報ニュース制作のあり方を根本から変えました。ニュースルームに AI アバターを導入したことで、地域ジャーナリズムを再定義し、その拡張性を高め、コスト効率を向上させ、将来にわたって通用する形にすることができました。」

サシャ・デヴィーニュ

STUDIO 47 編集長

サシャ・ドヴィーニュ

HeyGen でニュース記事を作成する方法

  1. HeyGen を開く

HeyGen にログインして、数分で魅力的な AI 生成ニュース動画の作成を始めましょう。

  1. 理想的な動画テンプレートを見つける
  1. トークトラック、アバター、背景を追加する
  1. AI動画をカスタマイズする
  1. さらに創造的な要素を加える
  1. 最終動画を書き出す

よくある質問

HeyGenとは何ですか？ニュース制作にはどのように活用できますか？

HeyGen は、高品質なニュース動画を素早く効率的に作成できる AI 動画生成プラットフォームです。ニュースメディアやクリエイターが、従来の動画制作の制約にとらわれることなく、文章によるレポートを魅力的な動画コンテンツへと変換するのに役立ちます。

HeyGen は、従来の手法と比べてどのようにニュース制作を改善しますか？

HeyGen を使えば、カメラの前に立つレポーターや高額な制作チーム、時間のかかる編集作業が不要になります。AI アバターを活用することで、ニュースストーリーを即座に配信でき、コンテンツ制作のあらゆる工程をスピードアップできます。

ニュース配信用のAIアバターをカスタマイズできますか？

もちろん可能です。HeyGen では、ニュースブランドのスタイルに合わせてカスタマイズできる、さまざまな AI アバターを提供しています。外見や声、話す内容（スクリプト）を調整して、編集方針やブランド基準にしっかりと合わせることができます。

HeyGen を使って多言語のニュースコンテンツを作成できますか？

はい。HeyGen は複数の言語に対応しているため、ローカライズされたニュース動画を簡単に作成でき、世界中の多様な視聴者へリーチを広げることができます。

新しい情報が判明した場合、ニュース記事をどのように更新すればよいですか？

HeyGen を使えば、ニュース動画の更新はとても簡単です。スクリプトを修正し、ビジュアルを差し替えて数分で最新版を生成できます。再撮影や複雑な編集作業は一切不要です。

HeyGenのニュース動画は、異なるプラットフォーム間で共有できますか？

はい。HeyGen の動画は、ウェブサイト、ソーシャルメディア、メールニュースレター、放送プラットフォーム向けに最適化されており、最大限のリーチとエンゲージメントを実現できます。

HeyGen を使ってどれくらい早くニュース記事を作成できますか？

スクリプトとビジュアルの内容にもよりますが、HeyGen の AI ニュース動画ジェネレーターを使えば、数分から数時間でニュース動画を完成させることができます。

ニュースでHeyGenを使うのに、動画制作のスキルは必要ですか？

まったく問題ありません。HeyGen は、技術的な知識の有無にかかわらず、ジャーナリスト、報道機関、コンテンツ制作者向けに設計されています。直感的なインターフェースにより、ニュース動画の制作をスムーズかつ効率的に行うことができます。

HeyGenはどのような種類のニュースコンテンツで最も効果を発揮しますか？

HeyGen は、速報ニュース、解説型ジャーナリズム、金融サマリー、政治ニュース、スポーツ報道など、あらゆる用途に適しています。すばやく魅力的な動画ストーリーテリングが求められるあらゆるシーンで活用できます。

ニュース動画でHeyGenを使い始めるにはどうすればよいですか？

HeyGen に登録し、AIニュース動画ジェネレーターの各種ツールを確認して、テキストニュースをすぐに放送レベルの動画コンテンツへと変換し始めましょう。

Start creating videos with AI

See how businesses like yours scale content creation and drive growth with the most innovative AI video.

