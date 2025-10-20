動画編集に何時間もかけずに、自然で魅力的な映像に仕上げたいですか？HeyGen の AI リップシンクを使えば、あらゆる音声やスピーチに合わせて口の動きを瞬時に同期でき、複数の言語でタイミングぴったりのリアルなセリフを作成できます。

トレーニングコンテンツやマーケティング動画、短いSNS用クリップなど、どのような動画を制作する場合でも、HeyGenのAI搭載リップシンク技術を使えば、アバターも実写映像も、自然で流暢に話しているように見せることができます。動画の吹き替えやコンテンツのローカライズ、スピーチの翻訳も、複雑なツールや編集ソフトを使うことなく、ブラウザ上だけで簡単に行え、世界中の視聴者に届けることができます。