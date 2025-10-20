無料AIリップシンクツール

完璧に同期した口の動きと声で、あなたの動画に命を吹き込みましょう。HeyGen の AI リップシンクツールなら、テキストや音声から、数分でリアルなトーキングアバター動画を生成できます。映像をアップロードするかアバターを選び、スクリプトを追加するだけで、あとは HeyGen の AI にお任せ。編集経験は一切不要です。プロ品質の動画を素早く作りたいクリエイター、マーケター、教育者に最適なツールです。

世界をリードする企業がHeyGenを信頼しています
世界中の何百万人もの人々がストーリーを生み出すために信頼しています。

このツールを使えば、1枚の写真から、実際の表情・動き・ライティングを忠実に反映したリアルなAIアバターを作成できます。カメラや撮影クルー、編集スキルがなくても、SNSコンテンツ、トレーニング、ストーリーテリング向けのプロ品質の動画クリップを即座に生成できます。

スクリプトを入力

Al リップシンク

リップシンクAIで動画をさらに魅力的に

動画編集に何時間もかけずに、自然で魅力的な映像に仕上げたいですか？HeyGen の AI リップシンクを使えば、あらゆる音声やスピーチに合わせて口の動きを瞬時に同期でき、複数の言語でタイミングぴったりのリアルなセリフを作成できます。

トレーニングコンテンツやマーケティング動画、短いSNS用クリップなど、どのような動画を制作する場合でも、HeyGenのAI搭載リップシンク技術を使えば、アバターも実写映像も、自然で流暢に話しているように見せることができます。動画の吹き替えやコンテンツのローカライズ、スピーチの翻訳も、複雑なツールや編集ソフトを使うことなく、ブラウザ上だけで簡単に行え、世界中の視聴者に届けることができます。

Al リップシンク

AIリップシンクのベストプラクティス

滑らかでリアルかつ表情豊かなリップシンクを実現するには、次の簡単なコツを活用してください。

✓ 高品質なボイスを選ぶ：175以上の言語に対応した300以上のAIボイスから選び、自然な話し方を実現しましょう。
✓ クリアな音声を使う：ノイズのないきれいな音声をアップロードするか、HeyGenのテキスト読み上げ機能を使って、正確なリップシンクを行いましょう。
✓ 音声と表情を合わせる：リップシンクに表情豊かなAIアバターを組み合わせて、より臨場感のあるストーリーテリングにしましょう。
✓ AI翻訳を活用する：音声を自動翻訳して、多言語対応のリップシンク動画を作成しましょう。

これらのコツを押さえることで、すべての言葉が見た目も音声もぴったり揃い、動画に洗練された自然な仕上がりを与えられます。

Al リップシンク

リアルなAIリップシンクでオーディエンスを惹きつけよう

HeyGen のリップシンク AI は、吹き替えや多言語動画の制作を簡単にします。AI があなたの音声を解析し、すべてのフレームを同期させて、話している内容に合った滑らかで自然な口の動きを生成します。

✓ 口の動きと音声が完全にシンクロ：高度なAIがリップモーションを音声に合わせて調整し、正確で自然な仕上がりを実現します。
✓ どんな言語の動画も作成可能：多言語対応により、自然な音声とリップシンクで世界中の視聴者にリーチできます。
✓ アバターでも自分の映像でもOK：HeyGenのアバターを使うことも、自分の動画をアップロードしてカスタム表情を追加することもできます。
✓ 高速なブラウザベース編集：ダウンロード不要でオンライン編集・書き出しができ、SNS、eラーニング、マーケティングに最適です。

さらに一歩進めたいですか？ この機能を AIトーキングヘッドツール と組み合わせて、自然に動き、話すリアルなアバターを作成しましょう。

AIを使って動画のリップシンクを行う4つの簡単ステップ

HeyGen の AI リップシンクツールを使えば、唇の動きがぴったり合い、自然な話し方のリアルな動画を簡単に作成できます。音声またはスクリプトを、今すぐ共有できる本物そっくりの動画に変えるには、次の 4 つの簡単なステップに従うだけです。

ステップ 1

音声をアップロードするかテキストを入力

音声録音ファイルをアップロードするか、スクリプトをエディターに直接入力してください。HeyGen は MP3 や WAV などの一般的な形式に対応しており、すばやくセットアップできます。

ステップ 2

アバターまたは動画素材を選択

HeyGen のプロフェッショナルな AI アバターから選ぶか、自分の動画クリップをアップロードしてください。AI が自動的に顔の動きを解析し、正確に同期されるようにします。

ステップ3

AIで動画を生成

HeyGen の AI が音声を処理し、すべての言葉にぴったり合う口の動きに自動で同期します。書き出す前に、動画をすぐにプレビューできます。

ステップ4

書き出して共有

完成した高画質の動画をダウンロードして、あらゆるプラットフォームで共有できます。また、HeyGen Video Player を使って、再生や同期の精度をテストすることも可能です。

リップシンクAIツールに関するよくある質問

AIリップシンク技術とは何ですか？

AIリップシンク技術は、人工知能を用いて、動画内の音声と口の動きを自動的に一致させる技術です。

AIリップシンクはどのように動作しますか？

AI があなたの音声を解析し、動画の各フレームと同期したリアルな口の動きを生成します。

AIのリップシンクは複数の言語に対応できますか？

はい。HeyGen はグローバルな展開のために、複数の言語と音声に対応しています。

AIリップシンクに使える無料ツールはありますか？

はい。HeyGen では、テストや動画作成に利用できる無料トライアルとオンラインの AI リップシンクツールを提供しています。

AIによるリップシンクにはどんな課題がありますか？

AIリップシンクは、音声が明瞭で顔がはっきり映っている場合に最も効果を発揮します。背景が複雑だったり、低品質な映像の場合は、精度が低下する可能性があります。

AIリップシンクに使える無料ツールはありますか？

はい、いくつかのプラットフォームでは、AIリップシンク動画を作成するための無料版やトライアル版が提供されており、HeyGen もそのひとつで、無料でこれらの機能を試し始めることができます。

注目すべきAIリップシンクのチュートリアルは何ですか？

YouTube 上の Dzine AI による最近のチュートリアルでは、口の動きや表情が同期したリアルなトーキング動画の作り方が紹介されており、HeyGen のようなプラットフォームを使って魅力的なコンテンツ制作を始めるための非常に優れたリソースとなっています。

AIリップシンク技術には、どのような課題や倫理的な懸念がありますか？

AIリップシンク技術は、自然な表情の再現が難しく、高品質な入力データに大きく依存しています。倫理的な観点では、ディープフェイクや誤情報の拡散、評判の失墜といった悪用のリスクがあり、そのため検出ツールの整備と明確な利用ガイドラインの策定が不可欠です。

Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.

