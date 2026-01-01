Miroは、2011年に設立されたイノベーションワークスペースで、世界9,000万人を超えるユーザーにとってコラボレーションのあり方を再定義してきました。そのインパクトは、Miro が提供する無限のキャンバスと同じくらい広大です。Miro の顧客基盤には25万社以上の企業が含まれ、Nike、IKEA、Deloitte などのエンタープライズ企業やフォーチュン500企業のブランドにも広く利用されています。

Miro はホワイトボードツールを超えて、生成 AI、プロトタイピングツール、スケーラブルなテンプレート、そして高度な連携機能を取り込みながら、エンドツーエンドのコラボレーションプラットフォームへと進化しています。それに伴い、学習コンテンツの幅と深さも同じスピードで拡充していく必要があります。Miro のラーニングメディアデザイナーである Steve Sowrey にとって、わかりやすく魅力的な教育コンテンツを制作することは、顧客の成功に不可欠です。Steve とそのチームには、品質や一貫性を損なうことなく、教育コンテンツをスケーラブルかつ効率的に制作できる方法が必要でした。そこで彼らが選んだのが HeyGen でした。

プロダクトロードマップの最新動向を追う

教育チームは、単に新機能をリリースするだけでなく、ユーザーにきちんと定着させることを重視し、複雑な内容をわかりやすい価値に変換する動画やチュートリアルを制作しています。Miro がエンタープライズ領域で拡大していくうえで、ユーザーがチームメンバーのオンボーディングやコラボレーション促進に活用できる動画アセットを備えていることは非常に重要です。そして、グローバルなリーチを実現するには、ローカリゼーションが鍵となります。

Miro のプロダクトが進化するにつれて、Steve のチームに求められることも変化していきました。複数の言語やフォーマットに対応した高品質な動画を制作するには、これまで以上に多くの時間とリソースが必要になっていったのです。従来の手法ではスピード感のあるロードマップに追いつけず、外部委託は高コストで納期も遅くなりがちでした。そんな中で Steve にとって HeyGen は、高いクオリティ基準を維持しながら、スピードというニーズに応えてくれるソリューションとなりました。HeyGen を導入したことで、Miro は動画制作スピードを 10 倍、全体の動画制作キャパシティを 5 倍にまで引き上げることに成功し、追加の人員を増やす必要もありませんでした。

世界中のユーザー層にリーチする新たな方法

ビデオ業界で30年以上の経験を持つスティーブは、これまで多くの進歩を見てきましたが、私たちの働き方そのものを変えてしまうほど強力なものは、HeyGen 以外にありませんでした。

HeyGen を導入する前、Miro の教育用動画制作は、台本作成、スタジオの予約、出演者の撮影、そして映像をポストプロダクションチームに送るといった、複数の工程とチームにまたがっていました。制作の途中で UI の変更や新しいアイコンの追加、文言の更新、さらには出演者の髪型の変化といったことが起こると、そのたびに撮り直しやスケジュールの遅延につながっていました。

HeyGen のアバターによって、そのプロセスは完全に効率化されました。今では、スタジオに戻ることなく、その場で台本を修正できます。HeyGen を使えば、Steve と彼のチームはプラットフォーム上で原稿を更新するだけで、ほぼ瞬時に、更新された台本をアバターが読み上げる動画を生成できます。出力される音声と話し方は元のものと非常によく一致しているため、視聴者には違いがほとんど分かりません。この柔軟性だけでも、制作スケジュールが数日、時には数週間も短縮されました。「HeyGen のボイス機能は、私たちのタレントの声を非常に正確に再現してくれるので、スタジオに戻ることなく、必要に応じてセリフを更新できるのです」と Steve は付け加えます。

スピードだけでなく、HeyGen の翻訳ツールはまったく新しい可能性を切り開きました。スティーブはこう振り返ります。「HeyGen を使う前は、字幕を付ける以外に、異なる言語を話すさまざまな国にリーチするにはプロセスがあまりにも複雑すぎたんです。」



今では、Miro は動画を 7 つの言語に簡単に翻訳でき、正確なリップシンクと自然な声の抑揚まで再現できます。これは社内でも活用されています。スティーブは、社内テスト用の動画をオランダ語に翻訳したときのことを覚えていますが、そのとき社員たちは、そのプレゼンをしている社員が本当にオランダ語話者だと信じ込んでいたそうです。

Miroのスピード感で動く動画を作成する

HeyGen は、制作を改善しただけでなく、Miro がコンテンツを教育・ローカライズし、プロダクトの成長に合わせてスケールさせる方法そのものを再構築するのに貢献しています。かつては大規模な調整と数週間の納期を要していたプロジェクトも、今ではその時間のごく一部で完了できるようになりました。スケジュールに余裕がないときや、直前に変更が発生した場合でも、Steve のチームは一切滞りなくコンテンツを更新し、Miro の 9,000 万人のユーザー全体で新機能の利用促進を支える、明瞭で高品質な動画を提供できるのです。

「テクノロジーの世界では、物事は常にものすごいスピードで動いています。ポストプロダクションの段階に入る頃には、たいてい何かが変わっているんです――ボタンやアイコン、ロゴなどが。HeyGen を使う前は、そのたびに撮り直しが必要でしたが、今では制作の途中でスクリプトを更新するだけで済みます。そのおかげで、制作時間を数日、場合によっては数週間も節約できています。」―― スティーブ・ソーリー（Learning Media Designer, Miro）

この新たに得られた俊敏性によって、コンテンツ制作に参加できる人の範囲も広がりました。これまで台本作成のみに専念していたライターたちが、いまでは自ら完全な動画のドラフトを作成するようになっており、その変化は従来の職務の境界をあいまいにすると同時に、追加の人員を増やすことなくチームの制作能力を何倍にも高めています。

HeyGenのアバターは、そのリアリティと精度によって、品質のハードルを下げるどころか引き上げている。スティーブはボイスエンジンと細かな調整を駆使して、トーンや抑揚を磨き続けており、最終的な音声が生録音とほとんど聞き分けがつかないレベルになるようにしている。彼の個人的な基準はシンプルだ。視聴者がそれをアバターだと見抜けなければ、その仕事は成功だということだ。

より高いレベルでは、HeyGen は Miro が一貫性のあるローカライズされたプロフェッショナルな動画を大規模に提供できるようにし、エンタープライズでの採用拡大、グローバルなアクセシビリティ、そしてオンボーディングの迅速化という同社のより大きな目標を支えています。