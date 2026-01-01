ビデオエージェントから始める 白紙の状態から始める必要はありません。プロンプト、URL、またはドキュメントをもとに、自動生成された台本、シーン構成、Bロール付きの完成度の高い動画ドラフトを作成できます。AI動画メーカーが面倒な作業を引き受け、洗練された仕上がりの80％まで一気に到達させてくれます。

プレゼンターと音声を選択する ストックのプレゼンターを選ぶか、自分のデジタルツインを使って画面上でプレゼンテーションを行いましょう。ライブラリから自然なAI音声を組み合わせることも、自分の声をクローンして、すべての動画でブランドらしさと本物らしさのあるナレーションを実現することもできます。

AI Studio でのポーランド語対応 フレーム単位でコントロールするには、AI Studio で任意のドラフトを開きます。汎用的なBロールを自社ブランドのアセットに差し替え、スクリプトのテンポを調整し、トランジションを洗練させ、カラーグレーディングを適用し、すべてのシーンがあなたのクリエイティブビジョンに合致するまでレイアウトを固定できます。