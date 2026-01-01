アイデアを入力して「生成」をクリックするだけ。テキストから、想像以上に早く共有可能な動画が完成します。カメラも、動画編集ソフトも、制作スキルも不要。ダウンロードして編集することも、そのまま瞬時に共有することもできます。
AI動画を大規模に制作、カメラは不要です
HeyGen の AI 動画ジェネレーターを使えば、テキスト、画像、あるいは 1 つのプロンプトから、プロフェッショナルな動画を生成できます。リアルなプレゼンターを選び、スクリプトを追加するだけで、撮影やクルー、編集ソフトなしに、175 以上の言語でスタジオ品質のコンテンツを制作できます。洗練された動画を作成し、あなたのアイデアを形にするために必要なすべてが、1 つのプラットフォームに揃っています。
背景編集は一切不要。トピックを入力するか、スクリプトを貼り付けるか、URL をドロップするだけで、あとは Video Agent にお任せ。スクリプト作成、絵コンテ構成、ビジュアル選定、レンダリングまでを自動で行い、公開も微調整もできる完成版の AI 動画を、たったひとつの入力から生成します。
AI動画メーカーにブログ記事、PDF、または簡単なプロンプトを入力するだけで、全体のストーリーが自動生成されます。シーン構成は自動で行われ、Bロールやレイアウトはあなたのコンテンツに合わせてマッチングされ、ボイスオーバーはすべてのフレームに同期されます。ワンクリックで、ほぼ完成版のドラフトが出来上がります。
すべての動画に、固有のビジュアル・アイデンティティが与えられます。AI動画ジェネレーターは、ストック映像を厳選し、カスタム画像を生成し、あなたのスクリプトに特化したオンスクリーングラフィックを構築します。使い回しのテンプレートも、ありきたりなレイアウトも一切なく、すべてのクリップがあなたのメッセージと視聴者に合わせて最適化されます。
ソーシャルメディア用ショート動画、マーケティングキャンペーン、トレーニングモジュール、社内向けアップデートを、従来の制作コストのごく一部で制作できます。制作クルーや出演料、手作業での編集にかかる長時間を必要とせず、週に1本の動画から、毎日配信へとスケールアップしましょう。
AI動画生成のベストプラクティス
Video Agent のスピードと AI Studio の精度を組み合わせましょう。シーン、Bロール、スクリプトまで含めた初稿を生成し、その後に微調整してプロ品質に仕上げられます。まずは無料で始めましょう。
白紙の状態から始める必要はありません。プロンプト、URL、またはドキュメントをもとに、自動生成された台本、シーン構成、Bロール付きの完成度の高い動画ドラフトを作成できます。AI動画メーカーが面倒な作業を引き受け、洗練された仕上がりの80％まで一気に到達させてくれます。
ストックのプレゼンターを選ぶか、自分のデジタルツインを使って画面上でプレゼンテーションを行いましょう。ライブラリから自然なAI音声を組み合わせることも、自分の声をクローンして、すべての動画でブランドらしさと本物らしさのあるナレーションを実現することもできます。
フレーム単位でコントロールするには、AI Studio で任意のドラフトを開きます。汎用的なBロールを自社ブランドのアセットに差し替え、スクリプトのテンポを調整し、トランジションを洗練させ、カラーグレーディングを適用し、すべてのシーンがあなたのクリエイティブビジョンに合致するまでレイアウトを固定できます。
動画翻訳で新たな市場へ展開しましょう。完成した動画を、声のトーンやリップシンクの精度を保ったまま175以上の言語に吹き替え可能で、再収録は一切不要です。
スクリプトから即座にプロ品質の動画を作成するAI動画ジェネレーター
HeyGen のAI 動画ジェネレーターは、テキストから動画制作プロセスを自動化し、あなたのスクリプトを一貫したアバター、ボイスオーバー、ビジュアルを備えた高品質な動画に変換します。カメラも撮影クルーも必要ありません。
AIアバターで動画を作成
HeyGen では、数十種類の民族、年齢、話し方にわたる 1,100 体以上のリアルなストックアバターを利用できます。さらに、自分自身の短い動画をアップロードすることで、カスタムのデジタルツインを作成でき、カメラに映らずにパーソナライズされたコンテンツを制作できます。私たちのアバターは、口の動きと音声の同期、自然なジェスチャー、視線の動きを備えており、AI アバター動画を実写の出演者と見分けがつかないレベルに仕上げます。
テキストをAIで動画に変換
HeyGen のテキストから動画への AI は、ブログ記事、スクリプト、箇条書き、アイデアのメモなど、あらゆる文章コンテンツを、2 分以内に完全な動画へと変換します。汎用的なスライドショーしか作れない一般的なテキストから動画ジェネレーターとは異なり、HeyGen はあなたの文章に、リアルな AI アバター、同期されたボイスオーバー、厳選された B ロール映像を組み合わせ、1 つのテキスト入力から放送品質の動画を生成します。
画像から動画を作成
どんな画像でも数秒で動画に変換できます。画像をアップロードし、スクリプトを追加するだけで、リアルなAIリップシンク、自然な話し方のタイミング、表情豊かなボイスを備えたダイナミックなAI生成動画に変換します。テキストオーバーレイ、BGM、スムーズなトランジションを追加して、手動編集なしで動画をレベルアップ。175以上の言語と方言に対応し、複数のAIボイスやアクセントを使ってAI動画を作成できます。
プロダクトプレースメント動画
商品画像とスクリプトをアップロードするだけで、あとはAd Generatorにお任せ。あなたのアバターの手元に商品を配置し、音楽・キャプション・ボイスオーバーを追加して編集できます。サンプルの発送や撮影クルーの手配なしで、TikTok・Instagram・Amazon向けコンテンツをスケールさせるのに最適です。
リアルなAI音声コントロール
AI Studio のインターフェース上で、アバターに合った自然な AI ボイスをワンクリックで選択したり、Voice Mirroring 機能を使ってあなた自身の声のトーンをそのまま再現したりできます。さらに、ストックライブラリから魅力的な BGM を追加して、プロジェクトにぴったりのサウンドトラックを付けることも可能です。
最も強力なAIモデル
HeyGen 内で最新の生成テクノロジーに直接アクセスできます。Sora、Google Veo、Kling などの高度な AI 動画生成モデルを使って、滑らかな動きのシネマティックな動画 B ロールを作成し、Flux で高精細な AI 生成画像を、ElevenLabs で超リアルな音声を生成しましょう。シネマティックなシーンから本物のようなボイスオーバーまで、プラットフォームから離れることなく、プロ品質の動画アセットを即座に制作できます。
AI動画メーカーのユースケース
あなたのビジネスと同じような企業が、どのようにコンテンツ制作をスケールさせ、より幅広いオーディエンスにリーチし、今日利用可能な最も革新的なAI動画プラットフォームの一つを活用して実際の成長を実現しているのかをご覧ください。
スクロールを止める広告、説明動画、ソーシャルキャンペーンを、代理店コストのほんの一部で制作できます。HeyGen を使えば、マーケターはリアルなアバター、カスタム B ロール、自社のブランドアセットを活用して、洗練されたショートフォームコンテンツを作成できます。シンプルなテキストスクリプトから、毎日の TikTok ショートを生成したり、キャンペーンを自動で多言語に翻訳してグローバル市場向けに展開したりできます。
オンボーディングやコンプライアンス研修のための高額な動画撮影や再撮影はもう不要です。HeyGen を使えば、インストラクショナルデザイナーや人事チームは PowerPoint や PDF の資料を取り込むだけで、魅力的なアバターが案内する研修モジュールに自動変換できます。自然なナレーションと最適なテンポの進行で、企業研修をスケーラブルかつ一貫性のあるものにしましょう。
プロ品質のプロダクトデモやUGCスタイルの広告を、大量かつ効率的に生成できます。商品画像とスクリプトをアップロードし、HeyGenのプロダクト配置ショートカットを使えば、AIスピーカーを起用した洗練された広告を簡単に作成できます。アフィリエイト案件へのトラフィック増加、SNSリール動画の制作、俳優の起用や新たな撮影なしでのマーケティング訴求テストに最適です。
ひとつのアイデアから、数分で洗練されたショート動画を作成。1本のスクリプトから、9:16・16:9・1:1の各フォーマットでAIアバター主導のコンテンツを生成できます。カメラも編集ソフトも不要。燃え尽きることなく、複数のプラットフォームで継続的に発信したい方に最適です。
授業計画や学習ノートを、魅力的な解説動画にすぐ変換できます。HeyGen は、あなたのスクリプトに合わせて AI アバター講師を用意し、補助となるビジュアルを自動生成し、字幕も追加します。オンラインコースやチュートリアルを作成する場合でも、撮影不要で、誰でもプロ品質の動画制作が可能になります。
カメラの前に立たずに動画に出たいですか？短い動画クリップから自分のデジタルツインを作成し、スクリプトから無制限にトーキングヘッド動画を生成できます。YouTubeのVlog、パーソナルブランディング、情熱を注ぐプロジェクトに最適です。クリップをアップロードして、スクリプトを入力すれば、あとはAIアバターがすべてやってくれます。
HeyGenで動画を生成する方法
あなたのアイデアを、数分で洗練された動画に変えましょう。HeyGen を使えば、撮影や編集スキル、複雑なツールは一切不要で、シンプルなテキストから魅力的でプロフェッショナルな動画コンテンツを作成できます。
まずは、スクリプトをエディターに直接入力するか、既存のコンテンツを貼り付けてください。HeyGen が自動的にテキストをシーンごとに分割し、動画の構成を整えてスムーズな流れを保てるようにします。
さまざまな自然なAI音声から、あなたのトーンやオーディエンスに合うものを選択できます。よりパーソナルな表現にしたい場合は、自分の声をクローンして、一貫性があり自然なナレーションを実現することも可能です。
画像、テンプレート、字幕、ロゴ、BGM を追加して、動画をさらに魅力的にしましょう。レイアウトの調整やシーン編集、スタイルの微調整も、HeyGen の直感的なエディターで簡単に行えます。
数回クリックするだけで動画を作成できます。MP4としてダウンロードすることも、ニーズに合った形式で自分のウェブサイト、ソーシャルプラットフォーム、または学習プラットフォーム上で直接共有することもできます。
AI動画ジェネレーターとは、人工知能を使ってテキストや画像、スクリプトから動画を生成するツールのことです。編集や映像、ナレーションを自動で行ってくれるため、プロ並みの動画を作るのに動画編集スキルは必要ありません。
HeyGen は、プロフェッショナルやマーケター向けに作られた最先端の AI 動画生成ツールです。ソーシャルメディア、セールス、ビジネス向けコンテンツなど、あらゆる形式の動画を、豊富なテンプレートやテキストプロンプトから簡単に作成できます。
自分の短い動画クリップか参考画像をアップロードし、HeyGen にスクリプトを入力します。プラットフォームが、リアルなAIの動きと音声で動画を生成してくれます。フォーマットを調整したり、シーンを追加したり、解説動画やSNS用の短尺クリップ向けに出力をカスタマイズすることもできます。
はい、HeyGen では無料でテキストから動画への変換や、AI を使った動画作成が可能です。有料プランでは、より高度な動画作成機能、拡張された編集ツール、そして選択したプランに応じて、より多くの形式への対応が含まれます。
テキスト、画像、ストック画像、音声を使ってAI動画を生成できます。HeyGenは、これらの入力をもとに、複数の形式やスタイルに対応したカスタマイズ可能なテンプレートを使って、説明動画、チュートリアル動画、マーケティング動画へと変換します。
はい。音声ファイルをアップロードすると、HeyGen の AI システムが自動的に動画を生成します。音声と映像を同期させて、リアルなアバターや動画クリップを作成できるため、ポッドキャスト、解説動画、教育コンテンツなどに最適です。
はい。HeyGen のテキストから動画へのジェネレーターを使えば、任意のテキストプロンプトから、洗練された解説動画やスライドを作成できます。動画テンプレートを利用することで、マーケティング、トレーニング、製品デモなど、目的に合った形式でコンテンツを効率的に制作できます。
ほとんどのビジネス、マーケティング、トレーニングのニーズに対しては、はい。HeyGen を使えば、シーンにアニメーションを付けたり、動きを加えたり、制作チームなしで洗練された動画を生成できます。プロセス全体をシンプルで拡張しやすく、かつコスト効率よく保ちながら、チームがより速く動画を公開できるよう支援します。
HeyGen のインターフェースはとても使いやすく設計されています。テキストと画像をアップロードし、ビデオテンプレートを選ぶだけで、あとは AI が自動的に動画を作成してくれます。プラットフォーム自体が、専門的なスキルがなくても誰もが短時間でインパクトのある動画を作れるように作られています。
はい。HeyGen に参照画像をアップロードすると、AI が自然な見た目の動画を生成します。アバターをアニメーションさせたり、表情を調整したり、リアルな動きと音声の同期を備えた、パーソナライズされた解説動画やブランド用クリップを作成できます。
はい。TikTok、Instagramリール、YouTubeショート向けに最適化された短いプロモーション動画、ソーシャルクリップ、広告を作成できます。AI動画ジェネレーターが制作プロセス全体を自動で行うため、各チャンネルのニーズに合わせたペースでAI生成コンテンツを作成でき、初回のレンダリングから見た目も音声もプロ品質の動画を仕上げられます。
HeyGen を使えば、説明動画、プロモーション動画、チュートリアル、製品デモ、トレーニングやオンボーディング用コンテンツ、パーソナライズされたアウトリーチ動画、そして短いソーシャルメディア用クリップを作成できます。すべての動画で、リアルな AI アバターと自然な音声、多言語翻訳を活用でき、大量のコンテンツを素早く制作できます。
HeyGen はとても高速で、多くの動画は1分以内に生成されます。動画が長かったり、シーン数が多かったり、重いエフェクトを使っている場合は少し時間がかかることもありますが、それでも通常は数分程度で完了します。
はい。HeyGen は、フォーチュン 500 企業をはじめ、L&D、マーケティング、セールスイネーブルメント、社内コミュニケーションなどのエンタープライズチームから信頼されています。エンタープライズ向け機能には、SSO、API アクセス、大量動画生成、カスタムアバター、ブランドキット管理、SOC 2 準拠、専任のカスタマーサクセスサポートなどが含まれます。
はい。HeyGen を使えば、TikTok や Instagram などのソーシャルプラットフォーム向けに最適化された AI 動画を作成できます。テンプレートを選び、AI 音声を追加し、動画をカスタマイズして、すぐにコンテンツを公開できます。あなたのチャンネルが求めるスピードに対応できるよう設計されています。
はい。HeyGen はお客様のデータを安全に保護し、アバターを責任を持って作成します。AI が生成した動画やビジュアルの所有権はお客様にあり、マーケティングやトレーニング用のコンテンツを安心して公開できます。
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