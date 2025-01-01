プロフェッショナルな動画制作を拡大、カメラは不要

テキストを、魅力的な動画コンテンツに素早く変換しましょう。スクリプトを入力し、リアルなアバター（またはあなた自身のデジタルツイン）を選ぶだけで、スタジオ品質のAI音声ナレーションを多言語で生成できます。

撮影や俳優の手配、高額な再撮影といった手間を一切なくします。テキストから動画を作成するオールインワンツールとしても、お気に入りの編集ソフト向けにAロールを生成するためのツールとしても活用できます。