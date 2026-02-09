AI動画翻訳は、画面に翻訳されたテキストを表示するだけの字幕とは異なります。あなたの声を別の言語に翻訳し、ボイスクローン技術で再現したうえで、動画と違和感なく同期させます。

その結果、あたかもあなたが自然な形で相手の母語を話しているかのように感じられる、完全に没入型の体験が生まれます。