AI動画翻訳ツール

動画を高精度に翻訳しましょう。あらゆる動画をアップロードするだけで、最先端のボイスクローン技術、正確なリップシンク、自動生成字幕を用いて、175以上の言語と方言に自動で吹き替えできます。

または
続行すると、HeyGenの利用規約に同意したものとみなされます
動画を翻訳

ファイルをここにドロップ

翻訳先：
-生成された動画
-生成されたアバター
-翻訳された動画
The world's leading companies trust HeyGen
Workday
Coursera
Miro
ハーバード
ボッシュ
インテル
コマツ
Workday
Coursera
Miro
ハーバード
ボッシュ
インテル
コマツ
Workday
Coursera
Miro
ハーバード
ボッシュ
インテル
コマツ
100万以上の開発者と一流企業から信頼されています。

なぜHeyGenは最先端のAI動画翻訳ツールなのか

高度なAI翻訳とボイスクローン技術によって支えられたHeyGenは、現在利用可能な中で最も高精度な動画翻訳を実現します。音声をシームレスに変換し、口の動きをリアルタイムで同期させることで、クリエイターや企業が言語の壁を越え、世界中のオーディエンスとつながることを可能にします。

us flag
sp flag
cn flag

AIを使うべき理由動画翻訳ツール

Icon

高速で、簡単かつ低コスト

従来の動画翻訳は時間もコストもかかりがちです。私たちのオンライン動画翻訳ツールなら、その手間を一気に解消できます。ファイルをアップロードするか、YouTubeリンクを貼り付けるだけで、ワンクリックで動画を即座に翻訳。高額な再撮影や手作業の吹き替えはもう不要です。スピーディーで予算にも優しく、あらゆる規模のクリエイターや企業にとって使いやすいソリューションです。

Icon

グローバルなリーチを拡大する

あなたが個人クリエイターでも企業でも、AI動画翻訳は新たな市場を切り開く力になります。文化的なニュアンスを踏まえた表現、声の再現性、そして精度の高いリップシンクにより、あなたの動画は字幕だけでは届かない形で世界中の視聴者の心に響きます。リーチが広がれば、エンゲージメントと成長も加速します。

Icon

あなたの声を守る

当社の動画言語翻訳ツールは、単なる単語の置き換えをはるかに超えています。高度なAIとボイスクローン技術を用いることで、175以上の言語と方言にわたって、あなた独自の声色や話し方をそのまま保ちます。動画を英語やその他の言語に翻訳しても、常に本来のあなたらしい自然で一貫した声で聞こえるのです。

Icon

ローカリゼーションをカスタマイズ

字幕を追加し、トーンを整え、設定を調整してブランドのスタイルに合わせましょう。ワンクリックで175以上の言語と方言に対応できます。コレクション内の動画は多言語プレーヤーも利用でき、あらゆるページやLMSに簡単に埋め込んで、複数言語でシームレスに視聴できます。

Icon

完璧なリップシンク

タイミングのズレとはもうお別れ。HeyGen は、AI 吹き替えを超えて、翻訳された音声を顔の動きと完全に同期させるリップシンク機能を提供します。これにより、ローカライズされたコンテンツがまるで最初からその言語で作られたかのように自然に感じられ、視聴者の興味を引きつけ続けることができます。

Icon

よりスマートな翻訳で、さらに高いコントロールを

強制翻訳、保護用語、正しい発音に対応した、改良版のブランド用語集が利用できるようになりました。コレクションを作成・管理し、新しい翻訳を簡単に追加できるほか、既存の翻訳を編集して、1本の動画から複数の翻訳バージョンを生成することもできます。

動画だけでなく、あなたのアバターも175以上の言語で話せます

グローバル展開には2つの方法があります。既存の動画やYouTubeリンクを、正確な音声とリップシンクで175以上の言語に翻訳する方法。そして、最初から1つのスクリプトで複数言語のアバター動画を作成し、無制限のリーチを実現する方法です。高度な顔アニメーションとボイスシンク技術により、どの動画も本物のように感じられます。

language feature icon 0

既存の動画を数分で翻訳

すでに気に入っている映像がありますか？任意の動画をアップロードするか、YouTubeリンクを貼り付けるだけで、HeyGenが元の話者の声質・口の動き・表情を保ったまま、175以上の言語に翻訳します。撮り直しは一切不要です。

language feature icon 1

あらゆる言語でアバター動画を作成

最初から多言語コンテンツを生成できます。1本のスクリプトを書き、アバターを選ぶだけで、複数の言語の動画を同時に制作可能。撮影を一切行わずに、グローバル市場へスケール展開するのに最適です。

language feature icon 2

本当に人間らしさを感じられるアバター

あらかじめ用意された多彩なキャラクターから選ぶことも、自分だけのキャラクターをカスタマイズすることもできます。Voice Director と Voice Mirroring を使えば、どのアバターも自然な声色や感情、話すスピードで表現できるため、動画が機械的な印象になることはありません。

HeyGenで動画を翻訳する方法

ステップ1

デバイスから動画をアップロードするか、YouTubeリンクを貼り付けてください。翻訳エンジンを選択し、同時に翻訳する言語を最大10個まで選べます。

ステップ1の画像

ステップ2

「翻訳」をクリックするだけで、あとはHeyGenにお任せ。あなたの既存の動画は、声質を合わせた音声、リップシンク、表情まで反映して翻訳され、そのまま公開できる状態になります。

ステップ2の画像

ステップ3

もっと細かくコントロールしたいですか？「編集とレビュー」をクリックして、翻訳された原稿を最終決定する前に校正し、すべての言葉が意図どおりに伝わるようにしましょう。

ステップ3の画像
Quotation icon
Trivagoはポストプロダクションの時間を50％削減
Trivago は HeyGen を活用してテレビ広告を 30 の市場向けにローカライズし、ポストプロダクションの時間を半減させ、キャンペーンごとに 3〜4 か月の期間を短縮しました。

数字がすべてを物語っています

その効果は明らかです。企業は HeyGen のビデオ翻訳ツールによって、実際の成果を上げています。動画を即座に翻訳することで、コストと時間の両方を削減しながら、手間をかけずにグローバルなリーチを拡大できます。

80％

動画翻訳コストの削減

30

マーケットを即座にローカライズ

1日

週単位や月単位ではなく、動画ごとに

世界中のオーディエンスにリーチするために、トップブランドに利用されています

市場で最も革新的なAI動画プラットフォームを活用して、貴社のような企業がどのようにコンテンツ制作をスケールさせ、成長を加速させているかをご覧ください。

ミロ
"それによって、ビジュアルストーリーテリングの媒体で私が発揮しているのと同じレベルの創造性を、執筆プロセスにおいてライターたちも発揮できるようになりました。"

スティーブ・ソウリー, ラーニングメディアデザイナー
play buttonWatch video
ビジョン・クリエイティブ・ラボ
"私にとっての魔法の瞬間は、毎週のように撮っていたあの映像があったときでした。あるとき突然、脚本を書いて送れば、もう二度とカメラの前に出なくていいんだと気づいたんです。"

ロジャー・ハースト, 共同創業者
play buttonWatch video
Workday
"HeyGen の素晴らしいところは、もう案件を断らなくてよくなったことです。まるでチームを拡張したような感覚で、今あるリソースだけで、はるかに多くのことができるようになりました。"

ジャスティン・マイジンガー, プログラムマネージャー
play buttonWatch video
reviews logo4.8
1,000件以上のレビュー
reviews trophy

ご不明な点はありませんか？私たちがお答えします。

ビデオ翻訳ツールとは何ですか？

ビデオ翻訳ツールとは、動画内の音声・ナレーション・字幕を別の言語に変換し、コンテンツがより幅広い視聴者に届くようにするためのツールです。このプロセスにより、コンテンツ制作者、企業、団体は、言語の壁を乗り越えてグローバルにリーチを拡大することができます。

ビデオ翻訳ツールにはどのような種類がありますか？

動画翻訳にはさまざまな種類があります。代表的なものには、字幕、吹き替え、ボイスオーバー、そして SDH（聴覚障害者向け字幕）が含まれます。そのほかにも、リアルタイム字幕、手話通訳、音声ガイド（音声解説）、AI を活用した翻訳ツールなどの種類があります。

動画を自動で翻訳してくれるアプリはありますか？

はい、HeyGen は 175 以上の言語と方言に自動で動画を翻訳できます。あなたの声をボイスクローンで再現し、口の動きも同期させることで、世界中の視聴者に対して自然で本物らしい翻訳動画を提供します。

HeyGenには無料の動画翻訳ツールはありますか？

はい、HeyGen には、月に最大3本、各3分までの動画を翻訳できる無料プランがあります。これには、AIによる自動字幕生成、AIボイスオーバー、175以上の言語と方言に対応したリップシンクなどの機能が含まれます。

より高い精度、より多くの言語オプション、そして強化された機能をお求めの方には、プレミアムプランにて高度なカスタマイズと高品質な音声合成をご利用いただけます。

動画翻訳ツールの精度はどのくらい高いですか？

HeyGen のビデオ翻訳機能は精度が非常に高く、自然なリップシンクとボイスクローンにより、クリアな音声と主要な言語での翻訳を実現します。さらに、最大限の正確性を求める場合には、エンタープライズ向けの校正サービスも利用できます。

2025年におすすめのオンライン動画翻訳ツールはどれですか？

HeyGen は、最高クラスの AI 動画翻訳ツールのひとつとして広く認識されています。175 以上の言語と方言に対応しており、動画ローカライズ、ボイスクローン、翻訳動画などの機能をサポートしています。

AI を活用した動画翻訳は、字幕と比べて何が違うのですか？

AI動画翻訳は、画面に翻訳されたテキストを表示するだけの字幕とは異なります。あなたの声を別の言語に翻訳し、ボイスクローン技術で再現したうえで、動画と違和感なく同期させます。

その結果、あたかもあなたが自然な形で相手の母語を話しているかのように感じられる、完全に没入型の体験が生まれます。

AIアバターは、どのようにしてAI動画翻訳をより魅力的なものにするのですか？

AIアバターは、あなたの身振りや表情、話し方の特徴を反映した、あなたのデジタル版を作り出します。プレゼンテーション、ストーリーテリング、教育など、どのような場面でも、アバターを使えば追加の収録やボイスオーバー、吹き替えを行うことなく、多言語コンテンツをよりパーソナルで魅力的なものにできます。

AIで動画制作を始めましょう

あなたのビジネスのような企業が、最先端のAI動画を活用して、コンテンツ制作をスケールさせ、成長を加速している事例をご覧ください。

CTA background