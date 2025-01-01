24時間365日売れ続ける、魅力的なセールスピッチをAI動画で作成

営業デモは、あなたにも見込み顧客にも「面倒な作業」になってはいけません。ピッチを標準化し、担当者間で一貫性を保ちながら、常時視聴可能なビデオデモで見込み顧客を惹きつけましょう。HeyGen を使えば、バイヤーを教育し、あなたが実際に電話に出る前から商談を前進させる、スケーラブルでインパクトの大きい営業プレゼンテーションを作成できます。

メリットと価値

常時稼働のセールスプレゼンテーションで、よりスマートに売上を伸ばしましょう

Educate buyers ahead of time and streamline calls

Far too many sales calls begin with repetitive questions that could have been addressed beforehand. By leveraging HeyGen, you can create an avatar of yourself and provide pre-call videos 24/7 that walk prospects through your pitch or demo, ensuring they’re fully informed and prepared to move forward.


Scale personalized outreach without repeating yourself

Reps frequently spend hours repeating the same discovery pitch. With HeyGen, you can create one engaging video presentation and reuse it for every prospect, preserving both personalization and impact without repetitive work.



Accelerate conversations and keep deals moving

Buyers often feel inundated by text-heavy emails and traditional slide decks. HeyGen can transform your sales presentations into a concise, engaging video that grabs attention, holds interest, and accelerates deal progression. Use as a leave-behind for stakeholders and the buying groups to review.


企業がどのように営業プレゼンテーションを拡大しているかを発見する

How TechMix uses HeyGen to enhance communication with global distributors

To bridge the language and learning gap between TechMix and its international distribution partners, TechMix turned to HeyGen to deliver localized, engaging video content.

HeyGen を使って
営業プレゼンテーションを作成する方法

  1. HeyGen を開く

インパクトのある動画セールスピッチやデモを、わずか数分で作成しましょう。動画制作チームも編集スキルも必要ありません。

  1. テンプレートを選ぶか、最初から作成する
  1. スクリプトを追加し、アバターを選択する（または自分で作成する）
  1. ブランディングやビジュアルで動画をカスタマイズする
  1. さまざまなオーディエンス向けに翻訳し、パーソナライズする
  1. 動画を提出する

よくある質問

HeyGenとは何ですか？また、どのように営業プレゼンテーションに役立ちますか？

HeyGen は、AI を活用した動画制作プラットフォームであり、営業およびレベニューチームが、魅力的で常時活用できる営業プレゼンテーションやデモ動画を数分で作成できるようにします。営業担当者は、毎回の商談で同じ提案を繰り返す代わりに、事前に高品質な動画プレゼンテーションを送付することで、見込み顧客が打ち合わせ前から内容を把握した状態にしておくことができます。

HeyGen はどのように私の営業プロセスを改善できますか？

HeyGen は、ピッチやデモをプロフェッショナルな動画に変換することで、営業プレゼンテーションの標準化とスケールを支援します。これにより、営業チームは次のことが可能になります。

  • 時間を節約 繰り返し行うプレゼンテーションを自動化することで
  • 一貫性を確保する すべての担当者と地域にわたって
  • 通話前に見込み客を惹きつけ、教育ではなく成約に集中できるようにする

HeyGen ではどのような種類のセールス動画を作成できますか？

HeyGen は次のようなコンテンツの作成に最適です：

  • セールスピッチ – 新規見込み顧客向けのパーソナライズされた営業動画
  • 製品デモ – 機能と利点をわかりやすく紹介する動画
  • フォローアッププレゼンテーション – 通話後に重要なポイントを振り返り、定着させる
  • 競合との差別化 – 自社のソリューションが競合他社より優れている理由を示す

HeyGen はどのようにしてパーソナライズされたアウトリーチをスケールさせますか？

HeyGen を使えば、営業担当者は毎回録画し直すことなく、パーソナライズされた印象のカスタマイズ動画プレゼンテーションを作成できます。担当者はメッセージを素早く調整したり、ビジュアルを差し替えたり、動画をさまざまな言語に翻訳して、それぞれの見込み顧客のニーズに合わせることができます。

営業用動画にブランド要素を追加してもらえますか？

はい！HeyGen を使えば、ブランドカラー、フォント、ロゴ、ビジュアルを反映させて動画をカスタマイズできるので、あらゆる営業プレゼンテーションを自社のブランドイメージに合わせることができます。

営業動画を見込み顧客と共有するにはどうすればよいですか？

HeyGen の動画は、メールへの埋め込み、LinkedIn での共有、CRM プラットフォームへの追加、またはダイレクトリンクでの送信が可能です。これにより、営業電話の前に提案内容を見込み客へ届けることができ、相手は事前に情報を把握し、前向きな検討ができる状態で商談に臨めます。

グローバルな見込み顧客向けに、多言語の営業プレゼンテーションに対応できますか？

もちろん可能です。HeyGen なら、AI を活用した翻訳とリップシンク機能により、撮り直しや翻訳者の手配をすることなく、複数言語のセールス動画を即座に作成できます。

営業プレゼンテーション動画の制作にはどのくらい時間がかかりますか？

HeyGen を使えば、数分で完成度の高いセールス動画を制作できます。テンプレートを選び、スクリプトを入力し、AIアバターを選択して、ブランド要素をカスタマイズするだけで、高額な制作費をかける必要はありません。

HeyGenは、営業チーム向けの従来型の動画制作と比べてどのような違いがありますか？

従来の動画制作は高額で時間がかかり、更新も困難です。HeyGen を使えば撮影、ナレーション収録、ポストプロダクションが不要になり、営業チームはごく一部のコストで、動画プレゼンテーションを素早く作成・更新できるようになります。

営業用プレゼンテーションを更新するにはどうすればよいですか？

HeyGenならコンテンツの更新はとても簡単です。スクリプトを編集し、ビジュアルを更新して、数分で動画を再生成するだけ。再撮影も、待ち時間も、高額な編集費用も一切不要です。

