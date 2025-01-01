営業デモは、あなたにも見込み顧客にも「面倒な作業」になってはいけません。ピッチを標準化し、担当者間で一貫性を保ちながら、常時視聴可能なビデオデモで見込み顧客を惹きつけましょう。HeyGen を使えば、バイヤーを教育し、あなたが実際に電話に出る前から商談を前進させる、スケーラブルでインパクトの大きい営業プレゼンテーションを作成できます。
Far too many sales calls begin with repetitive questions that could have been addressed beforehand. By leveraging HeyGen, you can create an avatar of yourself and provide pre-call videos 24/7 that walk prospects through your pitch or demo, ensuring they’re fully informed and prepared to move forward.
Reps frequently spend hours repeating the same discovery pitch. With HeyGen, you can create one engaging video presentation and reuse it for every prospect, preserving both personalization and impact without repetitive work.
Buyers often feel inundated by text-heavy emails and traditional slide decks. HeyGen can transform your sales presentations into a concise, engaging video that grabs attention, holds interest, and accelerates deal progression. Use as a leave-behind for stakeholders and the buying groups to review.
To bridge the language and learning gap between TechMix and its international distribution partners, TechMix turned to HeyGen to deliver localized, engaging video content.
HeyGen を使って
営業プレゼンテーションを作成する方法
インパクトのある動画セールスピッチやデモを、わずか数分で作成しましょう。動画制作チームも編集スキルも必要ありません。
HeyGen は、AI を活用した動画制作プラットフォームであり、営業およびレベニューチームが、魅力的で常時活用できる営業プレゼンテーションやデモ動画を数分で作成できるようにします。営業担当者は、毎回の商談で同じ提案を繰り返す代わりに、事前に高品質な動画プレゼンテーションを送付することで、見込み顧客が打ち合わせ前から内容を把握した状態にしておくことができます。
HeyGen は、ピッチやデモをプロフェッショナルな動画に変換することで、営業プレゼンテーションの標準化とスケールを支援します。これにより、営業チームは次のことが可能になります。
HeyGen は次のようなコンテンツの作成に最適です：
HeyGen を使えば、営業担当者は毎回録画し直すことなく、パーソナライズされた印象のカスタマイズ動画プレゼンテーションを作成できます。担当者はメッセージを素早く調整したり、ビジュアルを差し替えたり、動画をさまざまな言語に翻訳して、それぞれの見込み顧客のニーズに合わせることができます。
はい！HeyGen を使えば、ブランドカラー、フォント、ロゴ、ビジュアルを反映させて動画をカスタマイズできるので、あらゆる営業プレゼンテーションを自社のブランドイメージに合わせることができます。
HeyGen の動画は、メールへの埋め込み、LinkedIn での共有、CRM プラットフォームへの追加、またはダイレクトリンクでの送信が可能です。これにより、営業電話の前に提案内容を見込み客へ届けることができ、相手は事前に情報を把握し、前向きな検討ができる状態で商談に臨めます。
もちろん可能です。HeyGen なら、AI を活用した翻訳とリップシンク機能により、撮り直しや翻訳者の手配をすることなく、複数言語のセールス動画を即座に作成できます。
HeyGen を使えば、数分で完成度の高いセールス動画を制作できます。テンプレートを選び、スクリプトを入力し、AIアバターを選択して、ブランド要素をカスタマイズするだけで、高額な制作費をかける必要はありません。
従来の動画制作は高額で時間がかかり、更新も困難です。HeyGen を使えば撮影、ナレーション収録、ポストプロダクションが不要になり、営業チームはごく一部のコストで、動画プレゼンテーションを素早く作成・更新できるようになります。
HeyGenならコンテンツの更新はとても簡単です。スクリプトを編集し、ビジュアルを更新して、数分で動画を再生成するだけ。再撮影も、待ち時間も、高額な編集費用も一切不要です。
See how businesses like yours scale content creation and drive growth with the most innovative AI video.