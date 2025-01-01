HeyGen は、AI を活用した動画制作プラットフォームであり、営業およびレベニューチームが、魅力的で常時活用できる営業プレゼンテーションやデモ動画を数分で作成できるようにします。営業担当者は、毎回の商談で同じ提案を繰り返す代わりに、事前に高品質な動画プレゼンテーションを送付することで、見込み顧客が打ち合わせ前から内容を把握した状態にしておくことができます。