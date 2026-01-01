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瞬時にトレーニング動画を作成してローカライズする

HeyGen の AI 動画プラットフォームは、ラーニング＆ディベロップメント（L&D）のために設計されており、トレーニングライフサイクルのあらゆる段階を変革して、175 を超える言語と方言で、魅力的でスケーラブルかつローカライズされたトレーニングコンテンツを提供します。

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1,000件以上のレビュー
プライバシー保護と安全性
|AIガバナンス管理機能
|SOC 2
|GDPR
|CCPA
|データプライバシーフレームワーク
|AI法準拠
世界をリードする企業はHeyGenを信頼しています
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HeyGen を選ぶ理由

あらゆる段階の研修を革新する、唯一のAI動画プラットフォーム

Benefits illustration
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変更

魅力的で効果的

PPT/PDF からの動画変換、カスタマイズ可能な編集テンプレート、プラットフォーム上での画面録画などのツールを使って、コンテンツ制作を加速し、静的コンテンツをダイナミックなアバター主導の動画へと変換できます。

高速かつ手頃な価格

HeyGen の AI 動画プラットフォームを使えば、質を落とすことなく、制作時間とコストを削減しながら、動的でパーソナライズされたインタラクティブなトレーニング動画を手軽に作成できます。

大規模にローカライズ

組み込みの校正機能を使って、トレーニング教材を175以上の言語と方言に即座に翻訳し、アクセシビリティを高めるとともに、学習者が選んだ言語でより深く学べるようにします。

簡単に更新可能

既存の動画を編集して、新しいポリシーや製品の変更、最新の手順を反映させることで、高額な再撮影や時間のかかる編集を行わずに、常に正確なコンテンツを維持できます。

柔軟な配信

動画を簡単に共有したり、あらゆるLMSに追加して、柔軟なオンデマンド研修を実現できます。SCORM形式でのエクスポートにより、コンテンツをシームレスに統合し、受講完了率を追跡できます。

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導入事例

G2で最も急成長しているプロダクトである理由があります

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90％

動画完了率

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25％

完了率の向上

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10倍

動画制作スピードの向上

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10～15

動画ごとの言語数

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80％

翻訳コストを削減

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€1,000

動画1分あたりの削減時間

Key features

研修を効率化するために設計された機能

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注目のユースケース

あらゆる研修で、実際の学習効果を生み出す

オンボーディングやコンプライアンスからグローバルなスキル開発まで、HeyGen は研修チームがパーソナライズされた多言語トレーニングを数時間で立ち上げられるよう支援します。

従業員のオンボーディングと育成

従業員のオンボーディングと育成

魅力的でパーソナライズされた動画で新入社員を歓迎し、チームの成長に合わせてスケールする継続的な育成コンテンツを提供しましょう。

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コンプライアンス研修

コンプライアンス研修

新入社員を教育し、既存の従業員にも規制変更の最新情報を常に共有しましょう。簡単にローカライズできるコンテンツで、グローバルなコンプライアンスを確保します。

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役割別トレーニング

役割別トレーニング

専門チームが、自信を持って自社を代表できるように、必要なスキルと知識を身につけられる環境を整えましょう。

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数か月かかっていた制作が、数分のトレーニングに

HeyGen 導入前

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高コストで納期の長い動画制作

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ローカライズ機能が限定的

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注目を集められない静的スライド

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汎用的で画一的なトレーニング

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リリース後のコンテンツ更新が大変

HeyGen の後に

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数分で完了するパーソナライズされたトレーニング

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175以上の言語と方言にローカライズ

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理解度を高める魅力的な動画

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あらゆる学習者の役割に合わせたコンテンツ

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更新内容を即座に反映した動画にリフレッシュ

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HeyGen vs.
Synthesia & Colossyan

最高水準のトラスト
＆セーフティ基準

HeyGen では、革新的な AI テクノロジーには、最初の段階から最高水準のセキュリティと倫理観が組み込まれていなければならないと考えています。専任のトラスト＆セーフティチームが、お客様のデータの安全性を確保し、当社の AI が倫理的に利用されるよう徹底しています。

堅牢なセキュリティ

堅牢なセキュリティ

最初のアップロードから最終的な納品に至るまで、お客様のデータは業界最先端のプロトコルによって保護されています。

認定コンプライアンス

認定コンプライアンス

SOC 2 TYPE II、GDPR、CCPA、Data Privacy Framework、AI Act の各基準に完全準拠しています。

継続的な改善

継続的な改善

当社のセキュリティ対策は、進化し続ける脅威を先回りして予測し、軽減できるよう、常に先 proactive に進化させています。

詳しく見る
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電子書籍

リソース

2025年L&Dレポートからのインサイト

2025年L&Dレポートのインサイト

本レポートでは、AI動画テクノロジーが人材育成（L&D）およびトレーニングにおけるさまざまな課題に対して、いかに変革的なソリューションとなっているかを検証し、戦略的ツールとしてのAI動画の有用性を説得力のある形で提示します。

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AI動画でトレーニングをスケールする

AI動画でトレーニングをスケールする

この実践的なガイドでは、L&D（人材育成）担当者が研修プログラムをスケールさせる方法を解説し、チームが魅力的で多言語対応かつ常に最新の研修コンテンツを、迅速かつコスト効率よく作成するためのアプローチを紹介します。

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あらゆる人材育成チームのためのトレーニング戦略

あらゆる人材育成チームのためのトレーニング戦略

HeyGen が、人事やコンプライアンスからセールスイネーブルメント、技術研修まで、あらゆる部門の L&D 担当者による学習の近代化とスケールをどのように実現しているかをご紹介します。

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トレーニング動画の作り方

トレーニング動画の作り方

このステップバイステップガイドでは、AI動画を活用してトレーニングおよびイネーブルメント動画を作成する方法を解説します。プロフェッショナルでブランドイメージに合ったトレーニング動画を、従来の10分の1の時間とコストで制作し始めましょう。

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ご不明な点はありませんか？私たちがお答えします。

AIトレーニング動画ジェネレーターとは何ですか？

AIトレーニング動画ジェネレーターとは、人工知能を使ってトレーニング用コンテンツを自動的に動画形式で作成するツールです。カメラや出演者、スタジオを用意する代わりに、AI動画ジェネレーターを使えば、ラーニングやトレーニング担当チームがスクリプト、ドキュメント、プレゼンテーションなどから、リアルなAIプレゼンター、自然なナレーション、正確なリップシンクを備えたプロ品質のトレーニング動画をすばやく作成できます。これらのプラットフォームを使うことで、コストと制作時間を抑えながら、トレーニングプログラムをグローバルにスケールさせることが容易になります。

AIトレーニング動画はどのように人材育成・研修（L&D）を支援できますか？

AIトレーニング動画は、学習コンテンツの作成・更新・配信をより迅速かつ簡単にすることで、L&D（人材開発）を支援します。L&Dチームは次のことが可能になります。

  • グローバルに展開することで、トレーニング動画を複数の言語に翻訳・ローカライズできます。
  • コンテンツを常に最新の状態に保ち 高額な再撮影を行うことなく、数分で動画を編集・更新できます。
  • エンゲージメントと定着率を向上させ、リアルなAIアバターを活用した、ブランドイメージに合ったインタラクティブな動画レッスンを実現します。
  • インパクトを測定し、システム全体で受講者のパフォーマンスと完了状況を追跡します。これにより、組織は生産上のボトルネックを減らしながら、より効果的に従業員のオンボーディング、スキル向上、トレーニングを行うことができます。

リアルなプレゼンターやアバターを使った動画ベースの研修を作成するには、どのAIツールが最適ですか？

AI動画マーケティングとは、人工知能を活用して、マーケティング動画を大規模に制作・パーソナライズ・配信する手法です。企業はスクリプトを用意するかコンテンツをアップロードするだけで、HeyGenのようなプラットフォームがアバター、ボイスオーバー、翻訳を備えた洗練された動画を自動生成します。こうした自動化により、制作コストの削減、制作期間の短縮、地域ごとのブランドメッセージの一貫性維持が可能になり、AI動画マーケティングは、イノベーションを加速し、より速い成長を目指す企業にとって不可欠なツールとなっています。

トレーニング動画向けのAIビデオアバターと、スライド同期付きAIボイスオーバーの違いは何ですか？

AIビデオアバターとAI音声ナレーションはどちらもトレーニング動画の作成に役立ちますが、果たす役割は異なります。

  • AIビデオアバターは、画面上に登場する実写のようなデジタルプレゼンターを使うことで、トレーニングをより人間味があり、パーソナルで、惹きつけるものにします。オンボーディング、コンプライアンス研修、ビジュアルの存在感が重要なスキルトレーニングに最適です。
  • スライド同期付きのAIボイスオーバーは、既存のスライドにナレーションを追加するだけで、多くの場合テキスト読み上げ（TTS）技術が使われます。コスト面では優れていますが、AIアバターのような人間味のあるつながりや双方向性には欠けます。


要するに、アバターはより没入感があり人間味のある学習体験を生み出し、ボイスオーバーはシンプルな講義形式のトレーニングコンテンツに適しています。

HeyGenはどのようにしてL&Dチームのトレーニング動画制作を効率化しますか？

HeyGen は、従来の動画制作を AI 搭載アバターに置き換えることで、ラーニング＆ディベロップメント（L&D）チームが数分でトレーニング動画を作成できるようにします。台本作成、撮影、編集に何週間も費やす代わりに、次のことを行うだけで済みます。

  1. スクリプトを入力するか、既存の研修資料をアップロードしてください。
  2. あなたのブランドを最もよく表現するAIアバターと音声を選択してください。
  3. 音声、映像、そして自然なリップシンクが完全に同期した動画を、すぐに生成できます。

その結果、カメラやスタジオ、高額な再撮影を一切必要とせず、大量に制作できるプロ品質のトレーニングコンテンツが実現します。HeyGen を使えば、動画の更新や翻訳も数分で簡単に行えるため、チームは世界中の視聴者に向けて常に最新で関連性の高いトレーニングコンテンツを提供できます。

グローバルチーム向けに研修コンテンツをローカライズできますか？

はい。HeyGen を使えば、トレーニング動画を175以上の言語と方言に即座に翻訳できます。これにより、トレーニングをさまざまな地域でスケールさせ、誰もがアクセスしやすい形で提供できます。

HeyGen は、従来型の学習形式と比べて、どのように学習者のエンゲージメントを高めますか？

アバター主導の動画は、静的なスライド資料や長時間のウェビナーよりも視聴者の注意を引きつけ続けます。その結果、離脱率が下がり、知識の定着率が向上します。

HeyGenは従来の動画制作と比べて、どのくらいコストパフォーマンスが高いですか？

高価な機材やスタジオ、制作チームを不要にすることで、HeyGen はコストと制作リードタイムの両方を削減しながら、質の高いプロフェッショナルなトレーニング動画を提供します。

HeyGenは既存の学習管理システム（LMS）と連携できますか？

HeyGenで作成した動画は、ほとんどのLMSプラットフォームに書き出してアップロードできるため、既存のワークフローにAIを活用したトレーニングを簡単に組み込めます。

HeyGenで作成されたコンテンツの安全性はどの程度確保されていますか？

セキュリティとプライバシーは最優先事項です。動画とデータはエンタープライズレベルのセキュリティプロトコルによって保護されており、トレーニングコンテンツの安全性が確保されています。

AIで動画制作を始めましょう

あなたのビジネスと同じような企業が、最先端のAI動画を活用してコンテンツ制作をスケールし、成長を加速させている事例をご覧ください。

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