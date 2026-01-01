魅力的で効果的
PPT/PDF からの動画変換、カスタマイズ可能な編集テンプレート、プラットフォーム上での画面録画などのツールを使って、コンテンツ制作を加速し、静的コンテンツをダイナミックなアバター主導の動画へと変換できます。
HeyGen の AI 動画プラットフォームは、ラーニング＆ディベロップメント（L&D）のために設計されており、トレーニングライフサイクルのあらゆる段階を変革して、175 を超える言語と方言で、魅力的でスケーラブルかつローカライズされたトレーニングコンテンツを提供します。
PPT/PDF からの動画変換、カスタマイズ可能な編集テンプレート、プラットフォーム上での画面録画などのツールを使って、コンテンツ制作を加速し、静的コンテンツをダイナミックなアバター主導の動画へと変換できます。
HeyGen の AI 動画プラットフォームを使えば、質を落とすことなく、制作時間とコストを削減しながら、動的でパーソナライズされたインタラクティブなトレーニング動画を手軽に作成できます。
組み込みの校正機能を使って、トレーニング教材を175以上の言語と方言に即座に翻訳し、アクセシビリティを高めるとともに、学習者が選んだ言語でより深く学べるようにします。
既存の動画を編集して、新しいポリシーや製品の変更、最新の手順を反映させることで、高額な再撮影や時間のかかる編集を行わずに、常に正確なコンテンツを維持できます。
動画を簡単に共有したり、あらゆるLMSに追加して、柔軟なオンデマンド研修を実現できます。SCORM形式でのエクスポートにより、コンテンツをシームレスに統合し、受講完了率を追跡できます。
PPT/PDF からの動画変換、カスタマイズ可能な編集テンプレート、プラットフォーム上での画面録画などのツールを使って、コンテンツ制作を加速し、静的コンテンツをダイナミックなアバター主導の動画へと変換できます。
HeyGen の AI 動画プラットフォームを使えば、質を落とすことなく、制作時間とコストを削減しながら、動的でパーソナライズされたインタラクティブなトレーニング動画を手軽に作成できます。
組み込みの校正機能を使って、トレーニング教材を175以上の言語と方言に即座に翻訳し、アクセシビリティを高めるとともに、学習者が選んだ言語でより深く学べるようにします。
既存の動画を編集して、新しいポリシーや製品の変更、最新の手順を反映させることで、高額な再撮影や時間のかかる編集を行わずに、常に正確なコンテンツを維持できます。
動画を簡単に共有したり、あらゆるLMSに追加して、柔軟なオンデマンド研修を実現できます。SCORM形式でのエクスポートにより、コンテンツをシームレスに統合し、受講完了率を追跡できます。
魅力的でパーソナライズされた動画で新入社員を歓迎し、チームの成長に合わせてスケールする継続的な育成コンテンツを提供しましょう。
魅力的でパーソナライズされた動画で新入社員を歓迎し、チームの成長に合わせてスケールする継続的な育成コンテンツを提供しましょう。
新入社員を教育し、既存の従業員にも規制変更の最新情報を常に共有しましょう。簡単にローカライズできるコンテンツで、グローバルなコンプライアンスを確保します。
新入社員を教育し、既存の従業員にも規制変更の最新情報を常に共有しましょう。簡単にローカライズできるコンテンツで、グローバルなコンプライアンスを確保します。
専門チームが、自信を持って自社を代表できるように、必要なスキルと知識を身につけられる環境を整えましょう。
専門チームが、自信を持って自社を代表できるように、必要なスキルと知識を身につけられる環境を整えましょう。
魅力的でパーソナライズされた動画で新入社員を歓迎し、チームの成長に合わせてスケールする継続的な育成コンテンツを提供しましょう。
魅力的でパーソナライズされた動画で新入社員を歓迎し、チームの成長に合わせてスケールする継続的な育成コンテンツを提供しましょう。
新入社員を教育し、既存の従業員にも規制変更の最新情報を常に共有しましょう。簡単にローカライズできるコンテンツで、グローバルなコンプライアンスを確保します。
新入社員を教育し、既存の従業員にも規制変更の最新情報を常に共有しましょう。簡単にローカライズできるコンテンツで、グローバルなコンプライアンスを確保します。
専門チームが、自信を持って自社を代表できるように、必要なスキルと知識を身につけられる環境を整えましょう。
専門チームが、自信を持って自社を代表できるように、必要なスキルと知識を身につけられる環境を整えましょう。
高コストで納期の長い動画制作
ローカライズ機能が限定的
注目を集められない静的スライド
汎用的で画一的なトレーニング
リリース後のコンテンツ更新が大変
数分で完了するパーソナライズされたトレーニング
175以上の言語と方言にローカライズ
理解度を高める魅力的な動画
あらゆる学習者の役割に合わせたコンテンツ
更新内容を即座に反映した動画にリフレッシュ
高コストで納期の長い動画制作
ローカライズ機能が限定的
注目を集められない静的スライド
汎用的で画一的なトレーニング
リリース後のコンテンツ更新が大変
数分で完了するパーソナライズされたトレーニング
175以上の言語と方言にローカライズ
理解度を高める魅力的な動画
あらゆる学習者の役割に合わせたコンテンツ
更新内容を即座に反映した動画にリフレッシュ
最初のアップロードから最終的な納品に至るまで、お客様のデータは業界最先端のプロトコルによって保護されています。
SOC 2 TYPE II、GDPR、CCPA、Data Privacy Framework、AI Act の各基準に完全準拠しています。
当社のセキュリティ対策は、進化し続ける脅威を先回りして予測し、軽減できるよう、常に先 proactive に進化させています。
本レポートでは、AI動画テクノロジーが人材育成（L&D）およびトレーニングにおけるさまざまな課題に対して、いかに変革的なソリューションとなっているかを検証し、戦略的ツールとしてのAI動画の有用性を説得力のある形で提示します。
本レポートでは、AI動画テクノロジーが人材育成（L&D）およびトレーニングにおけるさまざまな課題に対して、いかに変革的なソリューションとなっているかを検証し、戦略的ツールとしてのAI動画の有用性を説得力のある形で提示します。
この実践的なガイドでは、L&D（人材育成）担当者が研修プログラムをスケールさせる方法を解説し、チームが魅力的で多言語対応かつ常に最新の研修コンテンツを、迅速かつコスト効率よく作成するためのアプローチを紹介します。
この実践的なガイドでは、L&D（人材育成）担当者が研修プログラムをスケールさせる方法を解説し、チームが魅力的で多言語対応かつ常に最新の研修コンテンツを、迅速かつコスト効率よく作成するためのアプローチを紹介します。
HeyGen が、人事やコンプライアンスからセールスイネーブルメント、技術研修まで、あらゆる部門の L&D 担当者による学習の近代化とスケールをどのように実現しているかをご紹介します。
HeyGen が、人事やコンプライアンスからセールスイネーブルメント、技術研修まで、あらゆる部門の L&D 担当者による学習の近代化とスケールをどのように実現しているかをご紹介します。
このステップバイステップガイドでは、AI動画を活用してトレーニングおよびイネーブルメント動画を作成する方法を解説します。プロフェッショナルでブランドイメージに合ったトレーニング動画を、従来の10分の1の時間とコストで制作し始めましょう。
このステップバイステップガイドでは、AI動画を活用してトレーニングおよびイネーブルメント動画を作成する方法を解説します。プロフェッショナルでブランドイメージに合ったトレーニング動画を、従来の10分の1の時間とコストで制作し始めましょう。
AIトレーニング動画ジェネレーターとは、人工知能を使ってトレーニング用コンテンツを自動的に動画形式で作成するツールです。カメラや出演者、スタジオを用意する代わりに、AI動画ジェネレーターを使えば、ラーニングやトレーニング担当チームがスクリプト、ドキュメント、プレゼンテーションなどから、リアルなAIプレゼンター、自然なナレーション、正確なリップシンクを備えたプロ品質のトレーニング動画をすばやく作成できます。これらのプラットフォームを使うことで、コストと制作時間を抑えながら、トレーニングプログラムをグローバルにスケールさせることが容易になります。
AIトレーニング動画は、学習コンテンツの作成・更新・配信をより迅速かつ簡単にすることで、L&D（人材開発）を支援します。L&Dチームは次のことが可能になります。
AI動画マーケティングとは、人工知能を活用して、マーケティング動画を大規模に制作・パーソナライズ・配信する手法です。企業はスクリプトを用意するかコンテンツをアップロードするだけで、HeyGenのようなプラットフォームがアバター、ボイスオーバー、翻訳を備えた洗練された動画を自動生成します。こうした自動化により、制作コストの削減、制作期間の短縮、地域ごとのブランドメッセージの一貫性維持が可能になり、AI動画マーケティングは、イノベーションを加速し、より速い成長を目指す企業にとって不可欠なツールとなっています。
AIビデオアバターとAI音声ナレーションはどちらもトレーニング動画の作成に役立ちますが、果たす役割は異なります。
要するに、アバターはより没入感があり人間味のある学習体験を生み出し、ボイスオーバーはシンプルな講義形式のトレーニングコンテンツに適しています。
HeyGen は、従来の動画制作を AI 搭載アバターに置き換えることで、ラーニング＆ディベロップメント（L&D）チームが数分でトレーニング動画を作成できるようにします。台本作成、撮影、編集に何週間も費やす代わりに、次のことを行うだけで済みます。
その結果、カメラやスタジオ、高額な再撮影を一切必要とせず、大量に制作できるプロ品質のトレーニングコンテンツが実現します。HeyGen を使えば、動画の更新や翻訳も数分で簡単に行えるため、チームは世界中の視聴者に向けて常に最新で関連性の高いトレーニングコンテンツを提供できます。
はい。HeyGen を使えば、トレーニング動画を175以上の言語と方言に即座に翻訳できます。これにより、トレーニングをさまざまな地域でスケールさせ、誰もがアクセスしやすい形で提供できます。
アバター主導の動画は、静的なスライド資料や長時間のウェビナーよりも視聴者の注意を引きつけ続けます。その結果、離脱率が下がり、知識の定着率が向上します。
高価な機材やスタジオ、制作チームを不要にすることで、HeyGen はコストと制作リードタイムの両方を削減しながら、質の高いプロフェッショナルなトレーニング動画を提供します。
HeyGenで作成した動画は、ほとんどのLMSプラットフォームに書き出してアップロードできるため、既存のワークフローにAIを活用したトレーニングを簡単に組み込めます。
セキュリティとプライバシーは最優先事項です。動画とデータはエンタープライズレベルのセキュリティプロトコルによって保護されており、トレーニングコンテンツの安全性が確保されています。
あなたのビジネスと同じような企業が、最先端のAI動画を活用してコンテンツ制作をスケールし、成長を加速させている事例をご覧ください。