医療従事者、病院、クリニック、そして患者は、重要な医療知識を効果的に共有し、受け取る手段を必要としています。HeyGen を使えば、制作チームや大がかりな編集作業を必要とせず、医療知識の共有を目的としたヘルスケア向け動画制作プロジェクトを迅速に作成できます。
Medical education demands accuracy and clarity. Traditional video production can be costly and time-consuming. HeyGen streamlines the process, allowing you to create informative videos that improve patient education and health condition understanding, as well professional training and tutorials.
Make medical information more engaging with AI avatars that clearly explain health conditions, lab results, procedures, and treatments. Use motion graphics, animations, and clear narration to simplify complex topics for both healthcare professionals and patients.
Effortlessly update guidelines, procedures, and research findings with HeyGen’s AI-powered video platform. Modify scripts, adjust visuals, and localize content in over 170 languages and dialects to reach a broader audience with up-to-date healthcare knowledge.
Discover how AI Smart Ventures helps Save a Life, the No. 1 online medical certification provider, use HeyGen to produce hundreds of videos for life-saving certifications.
Discover how Simulations Software uses HeyGen to significantly enhance consulting and training videos, enabling the team to push the boundaries of lifesaving technology and research.
「HeyGen は使いやすく、動画が不可欠であることを考えると、価値を大きく高めてくれます。私たちは常にコンテンツ戦略に動画を取り入れることを推奨していますが、HeyGen はそのプロセスをはるかにシンプルにしてくれます。」
ニコール・ドネリー
AI導入スペシャリスト兼AIスマートベンチャーズ創業者
HeyGen を使って医療知識共有動画を作成する方法
HeyGen にログインして、わずか数分でプロフェッショナルな AI 生成の医療系動画制作プロジェクトを作成し始めましょう。
HeyGen は、医療専門家や教育者が魅力的な教育コンテンツを作成するのに役立つ AI 動画生成プラットフォームです。従来の制作環境を必要とせず、複雑な医療情報を、わかりやすいヘルスケア向け動画コンテンツ形式へと変換します。
HeyGen を使えば、カメラの前に立つプレゼンターや高額な撮影クルー、長時間の編集作業が不要になります。AI アバターが情報を分かりやすく一貫して伝えることで、医療知識をより身近でスケーラブルな形で提供できます。
はい！HeyGen では、医療機関の専門性やトーンに合わせて調整できるカスタマイズ可能な AI アバターを提供しており、医療系動画制作において信頼性と分かりやすさを確保できます。
はい、可能です。HeyGen は複数の言語に対応しており、医療従事者がさまざまな地域の多様な視聴者に向けて医療知識を共有できるようにします。
HeyGen を使えば、動画の更新はスピーディで簡単です。スクリプトを修正し、ビジュアルを更新して数分で新しいバージョンを生成できるため、高額な再撮影は必要ありません。
はい、HeyGen の動画は、ウェブサイト、eラーニングプラットフォーム、ソーシャルメディア、患者向け教育ポータル向けに最適化されており、幅広いリーチと高いアクセシビリティを実現します。
HeyGen を使えば、コンテンツの複雑さにもよりますが、わずか数時間で完全にプロフェッショナルな医療系動画を制作できます。
まったく問題ありません。HeyGen は、技術的な知識の有無にかかわらず、医療従事者、教育者、医療機関向けに設計されています。直感的で使いやすいプラットフォームにより、動画制作のプロセスを簡単に行うことができます。
HeyGen は、患者向け教育、専門家向けトレーニング、公衆衛生啓発、医療研究の要約など、わかりやすく魅力的なヘルスケア動画制作が求められるあらゆる場面に最適です。
HeyGen に登録し、AI 搭載の動画ツールを活用して、医療知識を高品質で魅力的な動画コンテンツへと変換し始めましょう。
