効果的な安全教育ビデオは、あらゆる組織にとって不可欠です。職場の危険要因、緊急時の対応、業界特有の安全プロトコルなどについて従業員を教育する際に、HeyGen を使えば、高価な制作リソースを必要とせず、プロフェッショナルな安全教育ビデオを短時間で作成することができます。
Traditional safety training video production requires significant time and budget. HeyGen streamlines the process, allowing safety officers, HR teams, and compliance managers to produce high-quality safety training content quickly and efficiently.
Use AI avatars to deliver safety instructions clearly and consistently. Incorporate animations, motion graphics, and step-by-step visuals to demonstrate workplace safety procedures, emergency protocols, and industry-specific precautions in your videos.
With HeyGen’s AI-powered platform, you can quickly update training materials, adapt content for different industries, and translate your safety training videos into multiple languages. Ensure that employees and stakeholders receive the latest safety information without the need for costly reshoots.
Discover how Sibelco uses HeyGen to transform the time it takes to produce internal training videos, dramatically decreasing costs by €1,000 per minute of video created.
「HeyGen を使えば、物事はよりシンプルで直感的になります。AI の活用は敷居が高く感じられるかもしれませんが、HeyGen のワークフローなら迷わず使いこなせるようになり、時間とコストを削減しながら、Sibelco の従業員の安全も守ることができます。」
ジャン＝マリー・プティ
シベルコのデジタルラーニングマネージャー
HeyGen を使って安全教育用トレーニング動画を作成する方法
HeyGen にログインして、数分でプロ品質の AI 生成安全トレーニング動画の作成を始めましょう。
HeyGen は、組織が高品質な安全教育用動画を効率的に作成できるよう支援する AI 動画生成プラットフォームです。職場の安全対策、緊急時の備え、業界特有のプロトコルについて、従業員を教育するための取り組みをサポートします。
HeyGen を使えば、カメラの前に立つプレゼンターや高額な撮影クルー、長い制作期間は不要になります。AI アバターが安全指示をプロフェッショナルかつ一貫した形で伝えることで、安全教育用ビデオをよりスケーラブルで、誰もが利用しやすいものにします。
もちろん可能です。HeyGen では、御社の安全文化や研修目標に合わせてカスタマイズできる AI アバターをご提供しています。外見や話し方のトーン、スクリプト内容を調整し、自社の安全ガイドラインに沿った形にすることができます。
はい。HeyGen は建設、製造、医療、運輸など、さまざまな業界でご利用いただけます。特定の安全基準に合わせて、トレーニング動画を簡単にカスタマイズできます。
HeyGen を使えば、動画の更新はスピーディかつ簡単です。スクリプトの修正やビジュアルの変更を行い、数分で新しいバージョンを制作できます。高額な再撮影は一切不要です。
はい、もちろん可能です。HeyGenで作成した動画は、社内ポータルサイト、eラーニングプラットフォーム、オンボーディング用モジュール、さらにはモバイルアプリにもアップロードできます。
必要なコンテンツの深さやカスタマイズの度合いにもよりますが、プロ品質の安全教育用動画の制作には、通常は数時間程度しかかかりません。
いいえ。HeyGen の直感的なインターフェースは、動画制作の経験がほとんどない、またはまったくない人事チーム、安全管理者、トレーナー向けに設計されています。
HeyGen は、職場の安全トレーニング、コンプライアンス研修モジュール、緊急対応ガイド、避難手順、そして業界特有の専門的な安全対策トピックに最適です。
HeyGen に登録し、AI 搭載ツールを活用して、魅力的で効果的な安全トレーニング動画の制作を今すぐ始めましょう。
