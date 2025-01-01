「HeyGen を使えば、物事はよりシンプルで直感的になります。AI の活用は敷居が高く感じられるかもしれませんが、HeyGen のワークフローなら迷わず使いこなせるようになり、時間とコストを削減しながら、Sibelco の従業員の安全も守ることができます。」

ジャン＝マリー・プティ

シベルコのデジタルラーニングマネージャー