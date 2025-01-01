撮影はスキップして、ブランド動画をすぐに作成しましょう

あなたのブランドは、単なるロゴではなく「物語」です。競争の激しいデジタル環境の中で存在感を示すのは簡単ではありません。HeyGen を使えば、スタジオ品質のブランディング動画やシズルリール、ストーリーテリングコンテンツを数分で作成できます。制作チームは必要ありません。

利点と価値

スタジオなしで作れるスタジオ品質のブランド動画

Build trust and credibility with compelling storytelling

People crave engaging narratives—not static content. According to our 2025 AI Sentiment Report, 54.2% note that premium AI video enhances trust. Use HeyGen to develop compelling branding video storytelling that humanizes your business, highlights your core values, and establishes credibility without a blockbuster budget.


a woman stands in front of a screen that says about the brand

Capture global attention and boost brand awareness

Connecting with global audiences is essential for any modern brand. With HeyGen, you can create and translate your branding videos into more than 170 languages and dialects, boosting brand awareness and ensuring your message resonates anywhere in the world.



a creative brief for a sipscape tumbler

Drive action and increase conversions with brand awareness

A well-crafted branding video does more than build awareness; it inspires action. From website traffic and sign-ups to purchases and recruiting initiatives, HeyGen helps you produce videos that convert engagement into measurable business results.


a screenshot of a brand kit for digital eye

大手ブランドが動画を活用して認知度を高めている方法をご紹介します

Ogilvy & Milka use HeyGen to create a personalized brand experience

With HeyGen’s AI video technology, Ogilvy and Milka delivered a one-of-a-kind brand experience—turning emotions into personalized songs and videos.

HeyGenでブランド動画を
作成する方法

  1. HeyGen を開く

数分で始められます。魅力的なブランディング動画を作るのに、プロの編集スキルや大規模な制作チームは必要ありません。


  1. テンプレートを選択するか、最初から作成します
  1. スクリプトを追加し、アバターを選択する（または自分で作成する）
  1. ブランディングやビジュアルで動画をカスタマイズする
  1. さまざまなオーディエンス向けに翻訳し、パーソナライズする
  1. 動画を提出する

よくある質問

HeyGenとは何ですか？また、ブランド動画の制作にどのように役立ちますか？

HeyGen は、AI を活用した動画制作プラットフォームで、大きな予算や長い制作期間をかけることなく、プロ品質のストーリーテリングコンテンツやシズルリールを制作できます。AI アバター、カスタマイズ可能なデザイン、即時翻訳機能により、わずか数分で高品質なブランディング動画を公開することが可能です。

HeyGen ではどのような種類のブランディング動画を作成できますか？

HeyGen は次のようなコンテンツの作成に最適です。

  • シズルリール – あなたのブランドをダイナミックかつエネルギッシュに魅せる動画
  • ブランドストーリーテリング – 企業のミッション、ビジョン、そして価値観を伝えます
  • 製品ローンチ動画 – 魅力的な動画コンテンツで新しいサービスや製品を発表しましょう
  • 顧客成功事例 – お客様の声や導入事例を紹介します
  • 採用ブランディング動画 – 自社の企業文化を打ち出して優秀な人材を惹きつけましょう

HeyGenは従来の動画制作とどのように違うのですか？

従来の映像制作は高コストで時間もかかります。HeyGenのAI駆動型アプローチなら、撮影クルーや俳優、ポストプロダクションが不要になり、ブランディング動画を短時間かつ低コストで制作できます。

自社のイメージや雰囲気に合わせて、ブランディング動画をカスタマイズできますか？

はい。ブランドロゴやカラー、フォント、ビジュアル要素を追加して、動画全体をブランドイメージと一貫させることができます。

複数の言語でブランディング動画を作成できますか？

もちろん可能です！HeyGen の AI を活用した翻訳およびリップシンク技術は、170 以上の言語と方言に対応しており、グローバルな視聴者向けのブランド動画を簡単に作成できます。

HeyGenを使うのに動画編集の経験は必要ですか？

いいえ！HeyGen はプロの動画編集者ではなく、マーケター、クリエイター、ビジネスリーダー向けに設計されています。プラットフォームは直感的で使いやすく、シンプルなドラッグ＆ドロップ式のエディターで動画を自由にカスタマイズできます。

作成したブランド動画はどのように共有できますか？

複数の形式でエクスポートし、ソーシャルメディアプラットフォーム、ウェブサイト、メールキャンペーン、広告チャネル、社内コミュニケーションなど、さまざまな場面で共有できます。

ブランドストーリーテリングにAIアバターを使うことはできますか？

はい！700体以上のリアルなAIアバターから選ぶか、ご自身のデジタルツインを作成して、あなたのメッセージをパーソナライズされた魅力的な形で届けることができます。

HeyGenでブランディング動画を作成するには、どのくらい時間がかかりますか？

従来の方法では数週間から数か月かかっていたブランディング動画も、数分で完成させることができます。

HeyGen はどのようにしてブランド認知度とエンゲージメント向上に役立ちますか？

HeyGen のダイナミックなビジュアルと高品質なブランディング動画は視線を惹きつけ、ブランドの認知度向上、信頼性の強化、そしてコンバージョンにつながるエンゲージメントの創出をサポートします。

