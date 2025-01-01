いいえ！HeyGen はプロの動画編集者ではなく、マーケター、クリエイター、ビジネスリーダー向けに設計されています。プラットフォームは直感的で使いやすく、シンプルなドラッグ＆ドロップ式のエディターで動画を自由にカスタマイズできます。