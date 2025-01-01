あなたのブランドは、単なるロゴではなく「物語」です。競争の激しいデジタル環境の中で存在感を示すのは簡単ではありません。HeyGen を使えば、スタジオ品質のブランディング動画やシズルリール、ストーリーテリングコンテンツを数分で作成できます。制作チームは必要ありません。
People crave engaging narratives—not static content. According to our 2025 AI Sentiment Report, 54.2% note that premium AI video enhances trust. Use HeyGen to develop compelling branding video storytelling that humanizes your business, highlights your core values, and establishes credibility without a blockbuster budget.
Connecting with global audiences is essential for any modern brand. With HeyGen, you can create and translate your branding videos into more than 170 languages and dialects, boosting brand awareness and ensuring your message resonates anywhere in the world.
A well-crafted branding video does more than build awareness; it inspires action. From website traffic and sign-ups to purchases and recruiting initiatives, HeyGen helps you produce videos that convert engagement into measurable business results.
With HeyGen’s AI video technology, Ogilvy and Milka delivered a one-of-a-kind brand experience—turning emotions into personalized songs and videos.
HeyGenでブランド動画を
作成する方法
数分で始められます。魅力的なブランディング動画を作るのに、プロの編集スキルや大規模な制作チームは必要ありません。
HeyGen は、AI を活用した動画制作プラットフォームで、大きな予算や長い制作期間をかけることなく、プロ品質のストーリーテリングコンテンツやシズルリールを制作できます。AI アバター、カスタマイズ可能なデザイン、即時翻訳機能により、わずか数分で高品質なブランディング動画を公開することが可能です。
HeyGen は次のようなコンテンツの作成に最適です。
従来の映像制作は高コストで時間もかかります。HeyGenのAI駆動型アプローチなら、撮影クルーや俳優、ポストプロダクションが不要になり、ブランディング動画を短時間かつ低コストで制作できます。
はい。ブランドロゴやカラー、フォント、ビジュアル要素を追加して、動画全体をブランドイメージと一貫させることができます。
もちろん可能です！HeyGen の AI を活用した翻訳およびリップシンク技術は、170 以上の言語と方言に対応しており、グローバルな視聴者向けのブランド動画を簡単に作成できます。
いいえ！HeyGen はプロの動画編集者ではなく、マーケター、クリエイター、ビジネスリーダー向けに設計されています。プラットフォームは直感的で使いやすく、シンプルなドラッグ＆ドロップ式のエディターで動画を自由にカスタマイズできます。
複数の形式でエクスポートし、ソーシャルメディアプラットフォーム、ウェブサイト、メールキャンペーン、広告チャネル、社内コミュニケーションなど、さまざまな場面で共有できます。
はい！700体以上のリアルなAIアバターから選ぶか、ご自身のデジタルツインを作成して、あなたのメッセージをパーソナライズされた魅力的な形で届けることができます。
従来の方法では数週間から数か月かかっていたブランディング動画も、数分で完成させることができます。
HeyGen のダイナミックなビジュアルと高品質なブランディング動画は視線を惹きつけ、ブランドの認知度向上、信頼性の強化、そしてコンバージョンにつながるエンゲージメントの創出をサポートします。
See how businesses like yours scale content creation and drive growth with the most innovative AI video.