誰もがそれぞれの物語を持っている。 HeyGen を使えば、それを伝えることができます。
私たちがHeyGenをつくる理由――アイデアからイノベーションへ
HeyGen は、「動画制作をもっと手軽に」というシンプルなアイデアから始まりました。今では、AI を活用してストーリーテリングのあり方を変革し、誰もが制限なく高品質な動画を作成できるよう支援しています。
私たちは動画が第一の世界で生きている
YouTube では毎日 10 億時間以上の動画が視聴されており、平均的な人は毎週 17 時間もの動画を見ています。つまり、ビジネスが顧客を獲得したいのであれば、動画は必須です。そして動画にはカメラが必要であり、さらに出演者、撮影場所、編集ソフト、再撮影…といったものも必要になります。そうしたすべてを踏まえると、完成した動画の制作費は 1 分あたり少なくとも 1,000 ドルかかることもあります。
そしてAIが登場した
人は動画が大好きです。しかし、多くの人はカメラの前に立つのが嫌いです。HeyGen の創業者である Joshua Xu は、Snap でエンジニアとして働き、SnapChat Ads や AI カメラ向けの機能を開発していたときに、そのことに気づきました。ですが、AI 動画生成があれば、誰もが自分の中のストーリーテラーを解き放つことができます――カメラを取り除くことで、むしろビジュアルストーリーテリングにおける創造性と自由が解き放たれるのです。こうして HeyGen が誕生しました。
これで、必要なのはスクリプトだけです
HeyGen を使えば、企業はスクリプトを書くだけで動画を生成できます。カメラも予算も、面倒な手間も必要ありません。私たちはこれまでに 10 万社以上の企業と数百万人のユーザーによる動画の制作・ローカライズ・パーソナライズを大規模に支援してきました——そして、これはまだ始まりにすぎません。AI 動画の倫理的な活用における業界標準を築き、より没入感のある AI 体験を切り開いていく中で、私たちはこれがほんの序章だと確信しています。この物語がどこへ向かうのか、とても楽しみにしています。
最高の人々のために作られ、最高の人々に支えられています
HeyGen は、AI を活用した動画によってストーリーテリングを変革するという私たちのビジョンを共有する Benchmark、Conviction、Thrive Capital、Bond をはじめとする一流投資家の支援を受けていることを誇りに思っています。
当社のオフィス
世界各地のオフィスで、最も優れた人材が集い、AI を活用した動画制作の未来を切り拓いています。
ロサンゼルス
12130 Millennium Drive, Suite 300 Los Angeles, CA 90094
サンフランシスコ
180 Sansome Street San Francisco, CA 94104
パロアルト
3101 Park Blvd Palo Alto, CA 94306
トロント
1 University Ave Toronto, ON M5J 1T1
私たちは、正しいことを行うことに尽力しています
当社は事業運営において、信頼性と安全性を最優先しています。高度なユーザー認証プロトコルと強固なコンテンツモデレーションの取り組みにより、当社製品の安全性、責任ある運用、そして倫理基準を継続的に向上させています。
SOC 2 タイプ II
GDPR（一般データ保護規則）
CCPA
DPF
AI法
ご質問はありますか？ 私たちがお答えします。
HeyGen の AI 吹き替えツールは、最も自然なリップシンク機能を提供しますか？
はい。HeyGen は高度な顔同期技術を用いて構築されており、口の動きがボイスオーバーと完全に一致するようになっています。これにより、マーケティング動画からトレーニング教材まで、さまざまなコンテンツ形式で自然で人間らしい吹き替え体験をシームレスに実現できます。
HeyGen の AI 吹き替えツールでは何ができますか？
HeyGen のボイスダバーは、トーンや話し方、リップシンクを維持しながら、元の音声を AI が生成した多言語ボイスオーバーに置き換えます。これにより、クリエイターは複雑な編集や高額な吹き替えチームを必要とせず、洗練されたローカライズ動画を即座に制作できます。
HeyGen は複数の言語を効果的に扱うことはできますか？
はい。HeyGen は 175 を超える言語と方言での多言語ダビングに対応しており、1 本の動画を複数の言語に素早くローカライズできます。これにより、国際市場全体で一貫したクオリティを求める企業やコンテンツ制作者にとって、グローバルなコンテンツ配信をスムーズに行うことができます。
AI は吹き替えの際に、どのようにして口の動きと音声の同期精度を維持しているのですか？
HeyGen は、AI 駆動のアニメーションおよびタイミングモデルを用いて、音声トラックと顔の動きを同期させます。これにより、吹き替え音声が口の動きと自然に一致し、視聴者は不自然なズレに気を取られず、伝えたいメッセージに集中できるようになります。
ボイスダビングの音声は人間らしく聞こえますか、それとも機械的に聞こえますか？
HeyGen の AI ボイスは、人間らしく表情豊かで、プロフェッショナルな用途向けに最適化されています。機械的なテキスト読み上げツールとは異なり、温かみのある自然な音声を生成できるため、学習、マーケティング、ストーリーテリングなどの動画を本物らしく感じさせることができます。
吹き替えの際に、異なる声質やアクセントを選ぶことはできますか？
はい。HeyGen では、性別、声のトーン、地域のアクセントにわたる豊富なボイスライブラリを提供しています。この柔軟性により、動画のブランディングや視聴者の期待、文化的な背景に合わせて最適な声を選ぶことができ、最大限の効果を得られます。
HeyGenのAI吹き替えを使うのに動画編集スキルは必要ですか？
編集スキルは一切必要ありません。動画をアップロードし、言語と声を選ぶだけで、あとはすべてHeyGenが自動で処理します。直感的なデザインのプラットフォームなので、初心者でも簡単に吹き替えを行えます。
HeyGen は映画やテレビ向けの言語吹き替えを簡単にしてくれますか？
HeyGen は、映画やテレビ向けの言語吹き替えをより簡単にします。175 を超える言語と方言で自然な声の変換を提供し、作品本来の雰囲気や感情的なインパクトを保ちながら、グローバルな配信を支援します。
