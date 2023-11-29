HeyGen を使えば、企業はスクリプトを書くだけで動画を生成できます。カメラも予算も、面倒な手間も必要ありません。私たちはこれまでに 10 万社以上の企業と数百万人のユーザーによる動画の制作・ローカライズ・パーソナライズを大規模に支援してきました——そして、これはまだ始まりにすぎません。AI 動画の倫理的な活用における業界標準を築き、より没入感のある AI 体験を切り開いていく中で、私たちはこれがほんの序章だと確信しています。この物語がどこへ向かうのか、とても楽しみにしています。