企業向けトレーニング動画で従業員の集中と意欲を維持することは、大きな課題です。PDF、静的なスライド、古い動画といった従来型のコンテンツでは、なかなか注意を引きつけ続けることができません。HeyGen を使えば、魅力的でブランドイメージに合った企業向けトレーニング動画を、簡単に作成できます。コンプライアンス研修であっても、リーダーシップ開発であっても、面倒な制作プロセスなしに、効果的なトレーニングを提供できます。企業向けトレーニング動画のエンゲージメント指標をご覧ください。
Employees retain information better when corporate training videos are visual and interactive. HeyGen’s asset-to-video feature allows you to transform any text-based course or slide into high-quality corporate training videos. This improves comprehension and knowledge retention without needing expensive production teams. It's a fantastic way to enhance corporate training videos using an AI video generator.
Stop waiting weeks for corporate training videos to be produced. With HeyGen’s AI avatars and customizable templates, corporate trainers can quickly create, update, and scale professional-quality training videos. This can be done without any video editing skills or a studio setup, making it easier to engage your audience with superb AI-generated videos. Discover strategies to improve knowledge retention in e-learning.
Need to train employees across multiple offices or languages? HeyGen offers instant video localization using AI-powered translations and lip-syncing. This ensures every employee, regardless of location, has consistent access to effective corporate training videos. Explore the benefits of multilingual corporate training, as the AI video translator feature makes it seamless.
With HeyGen, Würth produces professional, AI-powered videos in 10+ languages, transforming how they train employees and communicate with global teams.
「HeyGen は、私たちの動画コンテンツの制作方法に革命をもたらし、コミュニケーションの手段として動画を活用するうえで大きく貢献してくれました。コミュニケーションをこれまで以上に身近で、そしてはるかにパーソナルなものにしてくれています。」
アンドレアス・ヘンシェル
ヴュルスグループ コーポレートコミュニケーション部 グループリード兼語学サービス部門責任者
HeyGen を使って企業向けトレーニング動画を作成する方法
HeyGen にログインすれば、数分で高品質な企業向けトレーニング動画を作成できます。制作チームも編集スキルも必要ありません。
HeyGen を使えば、カスタマイズ可能なテンプレートと AI アバターを活用して、制作チームなしでも洗練された企業向け研修動画をすばやく作成できます。直感的で使いやすい HeyGen のプラットフォームなら、すぐに動画制作を始められます。詳しく知りたい方は、無料登録してください。
HeyGen の AI アバターは実在の人物のように見え、翻訳機能とリップシンク機能により複数の言語でトレーニングコンテンツを提供できます。これにより、多様なチームや拠点間で効果的なコミュニケーションとトレーニングが可能になります。ぜひ HeyGen でその機能をお試しください。
はい、HeyGen は映像を再撮影することなく、さまざまな地域と言語にわたって一貫したトレーニングを提供できるよう、動画ローカライズに対応しています。AI を活用することで、HeyGen はグローバルな企業研修を効果的に実現します。
いいえ。HeyGen のプラットフォームはユーザーフレンドリーで、動画編集スキルがなくても誰でもプロフェッショナルなトレーニング動画を作成できます。HeyGen は、こちらから無料登録するだけで、簡単に使い始められます。
AI を活用した動画制作を利用することで、HeyGen は高額な制作リソースの必要性を減らし、トレーニング動画の更新を効率化します。その結果、トレーニング全体にかかるコストを大幅に削減することができます。
See how businesses like yours scale content creation and drive growth with the most innovative AI video.