「HeyGen は私たちにとって本当に大きな助けになりました。関わっている全員にとって未知の領域だったにもかかわらず、です。HeyGen を使い始めるまでは、バズる動画はひとつもありませんでした。でも導入してから、すべてが変わりました。フォロワー数が増え、コンテンツへのオーディエンスの反応も格段に良くなったのです。」

アナスタシア・ナク

Reply.io の GTM オペレーター