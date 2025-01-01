ソーシャルメディアのユーザーは、タイムラインを高速でスクロールします。HeyGen を使えば、Instagram、LinkedIn、TikTok など向けの目を引く AI 動画を簡単に作成できます。キャンペーンの立ち上げ、商品のプロモーション、フォロワーとのコミュニケーションなど、どんな目的でも、スクロールを止める魅力的な動画で差別化しましょう。高速・スケーラブル・低コストな動画制作が可能です。
Stop dealing with long production cycles and creative bottlenecks. Produce professional-grade videos on demand with HeyGen. Pick a ready-made template, customize your message, and publish - no advanced editing skills are required.
Creating high-quality social media content doesn’t have to break the bank. Streamline every step of the creation process, cutting out expensive agencies or extra in-house resources. The result? Polished, engaging videos at a fraction of the cost.
Reaching a global audience is easier than ever with HeyGen’s translation and localization tools. Produce content in over 170 languages and dialects with realistic lip-syncing and AI voiceovers, ensuring your message resonates with audiences everywhere.
「HeyGen は私たちにとって本当に大きな助けになりました。関わっている全員にとって未知の領域だったにもかかわらず、です。HeyGen を使い始めるまでは、バズる動画はひとつもありませんでした。でも導入してから、すべてが変わりました。フォロワー数が増え、コンテンツへのオーディエンスの反応も格段に良くなったのです。」
アナスタシア・ナク
Reply.io の GTM オペレーター
HeyGenでソーシャルメディア動画を作成する方法
HeyGen にログインしましょう。AI 搭載のソーシャルメディア向け動画エディターで、素早くプロ品質の動画を作成できます。
HeyGen は、マーケターが高品質で魅力的なコンテンツを迅速かつ低コストで制作できるよう支援する、AI動画生成プラットフォーム兼ソーシャルメディア向け動画エディターです。パーソナライズ動画、ローカライズされたクリップ、ブランドイメージに合ったビジュアルなど、どのような動画が必要な場合でも、HeyGen は制作プロセス全体をシンプルにします。
HeyGen のソーシャルメディア動画エディターを使えば、数分でプロ品質の動画を制作できます。従来の撮影や何時間もかかる編集は忘れて、テンプレートを選び、カスタマイズして、すぐに共有しましょう。
もちろんです！当社のAI搭載ソーシャルメディア動画エディターには高度な翻訳・ローカライズ機能があり、10以上の言語で動画を作成できます。リアルなリップシンクとボイスクローン機能により、自然で本物らしい仕上がりを維持できます。
当社のソーシャルメディア動画エディターは、製品アップデート、教育コンテンツ、プロモーションキャンペーン、パーソナライズされたメッセージなどに最適です。TikTok、Instagram、LinkedIn、YouTube など、あなたのオーディエンスがいるあらゆるプラットフォーム向けにコンテンツを再利用できます。
もちろんです！当社のソーシャルメディア動画エディターは、小規模なチーム向けに設計されており、高額な制作リソースは不要です。使いやすいテンプレートとスピーディーな編集ツールで、すぐに制作をスタートできます。
HeyGen は、リアルで自然な AI アバター、強力なローカライズ機能、そして使いやすいソーシャルメディア向け動画編集インターフェースが特長です。高額な費用をかけなくても、動画を洗練されたプロフェッショナルな仕上がりにできます。
当社のソーシャルメディア動画エディターで作成されたコンテンツは、視線を引きつけ、エンゲージメントを高めることを目的として設計されています。パーソナライズされた要素から魅力的なビジュアルまで、すぐに指標の改善を実感していただけます。
まったく問題ありません。私たちのソーシャルメディア動画エディターは直感的で使いやすく、編集の経験は一切必要ありません。ログインして、テンプレートを選び、すぐに作成を始められます。
はい。当社のソーシャルメディア動画エディターを使えば、既存コンテンツの再利用が簡単になり、過去の映像をさまざまなプラットフォームや視聴者向けの新しい高インパクトな動画へと生まれ変わらせることができます。
始めるのはとても簡単です。無料アカウントに登録し、ソーシャルメディア向け動画エディターを試して、数分で最初の動画を作成しましょう。HeyGen の直感的なツールが、ソーシャルコンテンツ戦略の立ち上げを大幅にスピードアップします。
See how businesses like yours scale content creation and drive growth with the most innovative AI video.