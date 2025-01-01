コンプライアンス研修は、企業が法令遵守の要件を満たし、倫理基準を維持するために不可欠です。業界特有のポリシーや職場の安全ガイドライン、ハラスメント防止規程などについて従業員に教育する必要がある場合でも、HeyGen を使えば、フリーランサー、人事チーム、コンプライアンス担当者が、高額な制作クルーを必要とせずに、コンプライアンス研修用の動画を迅速に作成できます。