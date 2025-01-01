「他のパーソナライズド動画プラットフォームでもテストを行いましたが、品質面ではHeyGenが群を抜いていました。今回が初の取り組みで、ハイリスク・ハイリワードな環境であることを最初から率直にチームへ共有していましたが、そのリスクを取った価値は十分にありました。」

ケリー・ピーターズ

Tomorrow.io マーケティング担当副社長