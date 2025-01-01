広告キャンペーンでは、スピードとクオリティが、成功とチャンスを逃すことを分ける決定的な要素になります。HeyGen を使えば、マーケターは複数のプラットフォーム向けのプロフェッショナルで目を引く広告を、これまでのごく一部の時間で作成できます。詳しくは、HeyGen を使って効果的な広告を作成する方法をご覧ください。予算を圧迫したりチームを疲弊させたりすることなく、インパクトの大きいコンテンツを大規模に展開できます。予算を圧迫したりチームを疲弊させたりすることなく、インパクトの大きいコンテンツを大規模に展開できます。
Skip the long production cycles and high costs of traditional ad creation. HeyGen’s AI ad generator empowers you to produce stunning, on-brand ads in a fraction of the time, letting you beat tight deadlines and keep your campaigns ahead of the curve.
Get more value from every ad dollar by creating videos that truly resonate with your audience, while saving time and scaling what works. With HeyGen’s AI video tools and powerful API, you can personalize ads dynamically for millions of viewers on platforms like YouTube and match scripts to the content they’re watching. Explore how to create AI UGC ads with HeyGen.
Quickly generate variations of your ads to test multiple messages, calls-to-action, or visuals. With HeyGen’s AI, you can gather insights and optimize campaigns faster, ensuring data-driven decisions boost performance at every turn. Learn how to A/B test AI videos like a performance marketer.
「他のパーソナライズド動画プラットフォームでもテストを行いましたが、品質面ではHeyGenが群を抜いていました。今回が初の取り組みで、ハイリスク・ハイリワードな環境であることを最初から率直にチームへ共有していましたが、そのリスクを取った価値は十分にありました。」
ケリー・ピーターズ
Tomorrow.io マーケティング担当副社長
HeyGenで動画広告を作成する方法
HeyGen にログインして、数分で目を引く AI 生成広告の作成を始めましょう。また、URL-to-Video を使ってリンクから動画広告を生成することもできます。
HeyGen は、プロフェッショナルな広告動画の制作を簡単にする AI 搭載の動画生成プラットフォームです。マーケターが高額な制作費や長い制作期間をかけることなく、ソーシャルメディア、ディスプレイ広告、リターゲティング向けの動画広告を素早く制作できるよう支援します。
従来の制作ワークフローをAIに置き換えることで実現します。テンプレートを選び、スクリプトやブランド要素、そしてリアルなAIアバターを組み合わせるだけで、これまで数日から数週間かかっていた最終版の広告を、数分で制作できます。
もちろん可能です！HeyGen では、Facebook、Instagram、LinkedIn、TikTok、YouTube など向けの広告を作成できます。各チャネルの仕様に合わせて、アスペクト比や動画の長さを調整してください。
各広告のメッセージ、ビジュアル、またはボイスオーバーをオーディエンスや言語ごとにカスタマイズできるため、リターゲティング、ローカライズ、ABMキャンペーンに最適です。
はい。HeyGen の翻訳ツールを使えば、170 を超える言語や方言で広告を生成でき、リアルなボイスオーバーのための正確なリップシンクも実現できます。さまざまな地域で一貫した信頼性を保つ必要があるグローバルキャンペーンに最適です。
いいえ。HeyGen の使いやすいインターフェースとドラッグ＆ドロップ式エディターにより、経験の有無にかかわらず、誰でも高度な編集機能を利用できます。
HeyGen を使えば、大規模な制作チームや高額な撮影、複雑なポストプロダクションは不要になります。AI を活用したアプローチにより、自社で高品質な広告を制作するためのコストを大幅に削減できます。
古い広告コンテンツをすばやく更新したりローカライズしたり、プラットフォームごとに形式を最適化したり、新しいブランディングを反映させたり、メッセージを差し替えたりして、既存の動画を新しいキャンペーン向けに効果的に再活用できます。これにより、コンテンツの価値を最大化しつつ、時間も節約できます。
HeyGen は、リアルさの高い AI アバター、高度なローカライズ機能、そして効率化された動画制作プロセスによって際立っています。高品質でスケーラブルなコンテンツを素早く制作する必要があるマーケター向けに設計されており、現代的な広告キャンペーンに最適なツールです。
HeyGen は、翻訳・ローカライズ・パーソナライズ機能をひとつのプラットフォームで提供することで、グローバルな広告キャンペーンをシンプルにします。複数の地域向けの広告を素早く制作でき、市場ごとに追加の手間をかけることなく、一貫性と信頼性を確保できます。
導入はとても簡単です。まずは無料アカウントに登録し、プラットフォームのテンプレートや機能を試しながら、数分で最初の広告を作成できます。HeyGen の直感的なツールを使えば、地域限定のキャンペーンでもグローバル展開でも、魅力的な広告を手軽に制作できます。
はい！HeyGen は、あらゆる規模のチームが、大きな予算や多くのリソースを必要とせずに、効果的な広告を作成できるよう設計されています。手頃な価格設定と作業時間を大幅に削減できるツール群により、限られた人員で最大限の成果を出したいマーケティングチームに最適です。
HeyGen は、既存のワークフローに簡単に組み込むことができます。動画を作成したら、ダウンロードしてお好みの広告プラットフォーム、CRM、またはコンテンツ管理ツールにアップロードし、シームレスに配信できます。
HeyGen は汎用性が高く、ソーシャルメディア広告、リターゲティング動画、説明用広告、ローカライズされたキャンペーンなど、幅広い広告タイプに対応しています。搭載されている各種ツールは、目を引き、成果につながるコンテンツ制作を支援するよう設計されています。
