1921年以降、コマツは、建設・鉱山・林業向け機械を提供するグローバルな建設機械メーカー（OEM）のリーダーとして、私たちの物理的な世界を変革してきました。日本の地方にあった小松鉄工所にまでさかのぼる100年以上の歴史を持ち、コマツは現在、世界中で6万5,000人以上の従業員を擁し、151カ国にわたる211の販売代理店ネットワークを有するグローバル企業へと成長しています。
コマツの歩みは、パートナーシップとイノベーションへの強いコミットメントによって形づくられてきました。同社はこれらを、現代が抱える多様な課題に取り組むうえで不可欠なものと捉えています。現在コマツは、世界各地に広がる多様なチームをさらに深くつなぎ、培ってきた協働の伝統を一層強化するために、HeyGen の AI テクノロジーを活用しています。
知識を確実に伝達するための、魅力的な形式の模索という課題
コマツは製造業界で事業を展開しており、油圧ショベル、ホイールローダー、ブルドーザー、ダンプトラックなどの幅広い製品ラインアップを提供するとともに、工場から販売店、そして最終顧客へと至るまでの流通を一貫して管理しています。このプロセスを効果的に遂行するためには、最終顧客と直接接点を持つコマツの販売店ネットワークが、提供される製品・ソリューション・サービスについて十分な知識を有していることが不可欠です。そのため、機械の特長、操作方法、技術仕様に関する包括的なトレーニングを販売店ネットワークに提供することが極めて重要な基盤となります。
そのために、ラーニング＆ディベロップメント（L&D）チームは、受講者を惹きつける研修コンテンツを作るべく、コンピューター音声付きのPowerPointスライドから外部のマルチメディア制作会社の活用まで、さまざまな手法を試しました。しかし、どの方法にもそれぞれ制約があり、さらに高コストで多大な時間を要するという問題がありました。
「トレーニング用ビデオにテクノロジーが役立つかどうかを見極める必要がある段階に来ていました」と語るのは、コマツヨーロッパインターナショナルN.V.でトレーニング・人材開発・イベント部門のグループマネージャーを務めるサラ・マンスターズ氏です。ベルギーのインフルエンサーがHeyGenの動画翻訳機能を使っているのをきっかけに同社のAI技術を知ったサラ氏は、自社のプロセスの中でこのイノベーションをどのように活用できるかをすぐに思い描くことができました。
コマツヨーロッパのインストラクショナルデザインスペシャリストであるタニャ・ボゴチャロワ氏は、HeyGen を活用して、魅力的な説明動画や技術製品トレーニング用コンテンツを制作しています。彼女はまた、ガイドラインの策定を行うとともに、世界各地のさまざまなコマツ関連組織に所属する他の開発担当者向けのスーパー管理者も務めています。このプラットフォームにより、彼女のチームは、各分野の専門家が作成した既存コンテンツを、カスタマイズされたコマツアバターを用いた魅力的な動画へと変換することができます。これにより、技術的な詳細と視聴者を惹きつけるプレゼンテーションとの間で、理想的なバランスを実現しています。
「受講者の皆さんからはとても好意的なフィードバックをいただいています。アニメーションアバターによる短く簡潔な説明のおかげで、内容がわかりやすいと感じているようです」とタニャは説明します。「私たちは、シンプルな説明動画から、非常にリアルなアバターとボイスオーバーを用いた、よりプロフェッショナルな動画へと移行しました。その結果、動画撮影にかかる高額なコストを避けることができました。」
Tanja はトレーナーへのポジティブな影響についても触れています。「熱意を感じるのは受講者だけでなく、トレーナーからもです。HeyGen のおかげで、トレーニングコンテンツを作ろうというモチベーションが高まっています。総じて、私たちの教材開発において大きな前進となりました。」
一貫性を保ちながら多言語トレーニングカリキュラムをスケールさせる
魅力的なトレーニング動画コンテンツを作成するための、誰にでも使いやすい方法を見つけることが第一歩ですが、その次の課題は、多様なニーズに応えるために、さまざまな言語でカリキュラムを効率的に拡大していくことです。
HeyGen の翻訳機能は、小松が自社コンテンツをさまざまな言語に変換するために必要としていた最適なツールでした。プラットフォームのスクリプト作成機能は、Webサイトの URL から有用な初稿を自動生成します。
「ヨーロッパでは、通常トレーニングコンテンツを英語、ドイツ語、フランス語、イタリア語の4言語で提供しています。まず英語で元のコンテンツを作成し、その後HeyGenの翻訳機能を使えば、数回クリックするだけで翻訳版を提供できます。これは私たちにとって大きな付加価値です」とタニャは語ります。この新しいプロセスにより、時間と予算の両面で効率化が図られ、チームは1つのソース素材を有効に活用できるようになりました。
コマツヨーロッパが発表した新たな取り組みに触発され、世界各地の他のコマツグループ各社もこのアプローチを採用し、研修用教材の開発計画に HeyGen の機能を戦略的に組み込みました。
「翻訳機能のおかげで、グローバルな規模でさらに多くのメリットが得られています」とタニャは述べています。「例えば、コマツのすべての事業体に所属する全従業員向けに『人権理解トレーニング』を用意しており、このトレーニングは HeyGen のおかげで、14 の言語に簡単かつ一貫性をもって翻訳されています。」
現在、コマツのトレーニング教材は、HeyGen と Komatsu Studio Avatar を活用して世界中で翻訳・脚本化・アニメーション化されています。HeyGen のブランディングツールのおかげで、複数の国や文化にまたがっても、一貫したスタイルが保たれています。
「すべてのトレーニング動画が、同じアバターによって一貫したスタイルでナレーションされているという事実は、ブランド認知の向上にもつながっています。Komatsu Studio Avatar を継続的に使用し、トレーニング動画全体でビジュアルスタイルを統一することで、世界中で認識されるブランドプレゼンスを確立できています。」
- インストラクショナルデザイン スペシャリスト タニャ・ボゴチャロヴァ
学習者のエンゲージメントが大幅に向上し、今後探求できる可能性は無限に広がっています
結果がすべてを物語っています。コマツでは、トレーニングチームの観察によると、現在では視聴者の80〜90％が動画を最後まで視聴しており、以前のように10分ほどで視聴をやめてしまうことはほとんどなくなりました。さらに、クイズの結果も向上しており、従業員がコンテンツをより効果的に記憶・定着できていることが示されています。
「言語の壁を越えて、知識の共有をより魅力的でアクセスしやすいものにしてくれたおかげで、HeyGen は当社のグローバルネットワークを力づけるうえで大きな役割を果たしてくれました。その結果として、世界中のお客様、パートナー、そして同僚の皆さんと共に価値を創造するという、当社のブランド・プロミスの実現にもつながっています」とサラは語ります。
「今後を見据えて、私たちはHeyGenの活用範囲をさらに広げていく計画です。例えばマーケティングチームは、すでに大規模な建設見本市向けのウェルカムビデオといった取り組みでHeyGenを試しています。彼らとは、当社のウェブサイトやソーシャルメディア向けの短い解説動画を制作する可能性についても検討を進めています。HeyGenを使えば可能性は非常に大きく、コマツ全体でその活用方法を引き続き模索していきます」とサラは締めくくった。