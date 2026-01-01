「受講者の皆さんからはとても好意的なフィードバックをいただいています。アニメーションアバターによる短く簡潔な説明のおかげで、内容がわかりやすいと感じているようです」とタニャは説明します。「私たちは、シンプルな説明動画から、非常にリアルなアバターとボイスオーバーを用いた、よりプロフェッショナルな動画へと移行しました。その結果、動画撮影にかかる高額なコストを避けることができました。」

Tanja はトレーナーへのポジティブな影響についても触れています。「熱意を感じるのは受講者だけでなく、トレーナーからもです。HeyGen のおかげで、トレーニングコンテンツを作ろうというモチベーションが高まっています。総じて、私たちの教材開発において大きな前進となりました。」

一貫性を保ちながら多言語トレーニングカリキュラムをスケールさせる

魅力的なトレーニング動画コンテンツを作成するための、誰にでも使いやすい方法を見つけることが第一歩ですが、その次の課題は、多様なニーズに応えるために、さまざまな言語でカリキュラムを効率的に拡大していくことです。

HeyGen の翻訳機能は、小松が自社コンテンツをさまざまな言語に変換するために必要としていた最適なツールでした。プラットフォームのスクリプト作成機能は、Webサイトの URL から有用な初稿を自動生成します。

「ヨーロッパでは、通常トレーニングコンテンツを英語、ドイツ語、フランス語、イタリア語の4言語で提供しています。まず英語で元のコンテンツを作成し、その後HeyGenの翻訳機能を使えば、数回クリックするだけで翻訳版を提供できます。これは私たちにとって大きな付加価値です」とタニャは語ります。この新しいプロセスにより、時間と予算の両面で効率化が図られ、チームは1つのソース素材を有効に活用できるようになりました。

コマツヨーロッパが発表した新たな取り組みに触発され、世界各地の他のコマツグループ各社もこのアプローチを採用し、研修用教材の開発計画に HeyGen の機能を戦略的に組み込みました。

「翻訳機能のおかげで、グローバルな規模でさらに多くのメリットが得られています」とタニャは述べています。「例えば、コマツのすべての事業体に所属する全従業員向けに『人権理解トレーニング』を用意しており、このトレーニングは HeyGen のおかげで、14 の言語に簡単かつ一貫性をもって翻訳されています。」

現在、コマツのトレーニング教材は、HeyGen と Komatsu Studio Avatar を活用して世界中で翻訳・脚本化・アニメーション化されています。HeyGen のブランディングツールのおかげで、複数の国や文化にまたがっても、一貫したスタイルが保たれています。

「すべてのトレーニング動画が、同じアバターによって一貫したスタイルでナレーションされているという事実は、ブランド認知の向上にもつながっています。Komatsu Studio Avatar を継続的に使用し、トレーニング動画全体でビジュアルスタイルを統一することで、世界中で認識されるブランドプレゼンスを確立できています。」

- インストラクショナルデザイン スペシャリスト タニャ・ボゴチャロヴァ

学習者のエンゲージメントが大幅に向上し、今後探求できる可能性は無限に広がっています

結果がすべてを物語っています。コマツでは、トレーニングチームの観察によると、現在では視聴者の80〜90％が動画を最後まで視聴しており、以前のように10分ほどで視聴をやめてしまうことはほとんどなくなりました。さらに、クイズの結果も向上しており、従業員がコンテンツをより効果的に記憶・定着できていることが示されています。

「言語の壁を越えて、知識の共有をより魅力的でアクセスしやすいものにしてくれたおかげで、HeyGen は当社のグローバルネットワークを力づけるうえで大きな役割を果たしてくれました。その結果として、世界中のお客様、パートナー、そして同僚の皆さんと共に価値を創造するという、当社のブランド・プロミスの実現にもつながっています」とサラは語ります。

「今後を見据えて、私たちはHeyGenの活用範囲をさらに広げていく計画です。例えばマーケティングチームは、すでに大規模な建設見本市向けのウェルカムビデオといった取り組みでHeyGenを試しています。彼らとは、当社のウェブサイトやソーシャルメディア向けの短い解説動画を制作する可能性についても検討を進めています。HeyGenを使えば可能性は非常に大きく、コマツ全体でその活用方法を引き続き模索していきます」とサラは締めくくった。