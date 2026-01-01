HeyGen パートナーになる
HeyGenアフィリエイトプログラムに参加して、紹介した新規顧客ごとに3か月間、35％の継続コミッションを獲得しましょう：
・CreatorおよびTeamプランの35％コミッション
・30日間のラストクリック有効期間
・報酬額は無制限
・月次支払い
仕組み
1. 適用する
HeyGenアフィリエイトプログラムに参加するための簡単な申請を送信してください。
2. 共有
YouTube動画、ソーシャル動画コンテンツ、ブログ記事、ニュースレター、コミュニティなどで、あなたの紹介リンクを使ってHeyGenを宣伝しましょう。
3. 獲得する
あなたのリンク経由で新規の Creator または Teams サブスクリプションに登録があるたびに、最初の3か月間は35％のコミッションを獲得できます。
最低支払額は30ドルで、PayPalを通じて支払われます。
どれくらい稼げるのか？
300ドル以上
紹介された顧客数：10人
1,500ドル以上
50人の顧客を紹介済み
3,000ドル以上
紹介された顧客数：100人
アフィリエイトがHeyGenのプロモーションを好む理由
爆発物カテゴリ
説明用のシンプルな製品
幅広いオーディエンス適合
HeyGenで収益を上げ始めましょう
急成長中のAI動画プラットフォームのひとつを宣伝するクリエイターやアフィリエイトに参加しましょう。
ご不明な点はありますか？ 私たちがお答えします。
どのくらい稼ぐことができますか？
獲得額に上限はありません。紹介したユーザー数に応じて、あなたの収益は増えていきます。
支払いはいつ行われますか？
コミッションは60日後に支払い対象となり、その後の月次支払いサイクルで支払われます。
どのように報酬を受け取れますか？
コミッションは、返金、チャージバック、およびサブスクリプションの有効性を確認するために、60日間の検証期間を経ます。
検証が完了すると、コミッションは次回の月次支払いに含まれ、その支払いは各月の最初の5営業日以内に行われます。
コミッションは、HeyGen が実際に受け取った支払い額に基づいて計算されます。
最低支払額は30ドルで、支払い方法はPayPalのみとなります。
手数料体系はどのようになっていますか？
アフィリエイトは、自分が紹介した新規の有料サブスクリプションごとに、最初の3か月間は35％のコミッションを獲得できます。
アトリビューションウィンドウとは何ですか？
HeyGen では 30 日間のラストクリック方式を採用しており、サインアップ前に最後にクリックされた紹介リンクに成果が付与されます。
利用規約は何ですか？
アフィリエイトは、検索広告を出稿したり、自分自身のアフィリエイトリンクを使って購入したりすることはできません。アフィリエイトに関する詳細な利用規約はこちらでご確認いただけます。プログラムに関してご不明な点やルールについての確認事項がありましたら、[email protected] までアフィリエイトサポートチームへお問い合わせください。
HeyGenブランドキット - ロゴ
HeyGen のフルロゴロックアップは基本となるバージョンであり、ほとんどの場面で使用してください。 縦型ロックアップは、スペースが限られている場合や、細長い配置、ソーシャル投稿、デジタルサイネージなど、よりコンパクトなフォーマットが求められるレイアウトでのみ使用します。その際も、フルロゴがはっきりと視認できることを必須条件としてください。
G2で最も急成長している製品
グローバル向けトレーニングから動画広告まで、HeyGen は誰でも（そう、あなたも）あらゆるニーズに対応した高品質でスケーラブルな動画コンテンツを作成できるようにします。お客様に特にご好評いただいているメリットの一部をご紹介します。