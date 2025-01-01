AIチュートリアル は、AI技術を取り入れるうえで重要な役割を果たしますが、AIツールを使いこなすのは簡単ではありません。主要なAIの概念を説明したり、ワークフローを紹介したり、包括的な AIチュートリアル を提供したりと、HeyGen は教育者やテック愛好家、コンテンツクリエイターが高品質な AI動画 を、AI動画ジェネレーター の助けを借りて素早く制作できるよう支援します。
There’s no better way to illustrate AI knowledge than with a well-structured AI tutorial video. HeyGen automates the crafting of AI videos, allowing developers, educators, and content creators to generate impactful AI tutorials efficiently and at scale using the AI video maker technology.
Deliver an AI tutorial in a professional and engaging manner using lifelike AI-generated avatars. Combine animations, screen recordings, and vivid visuals to break down intricate AI concepts, workflows, and tools effectively.
With HeyGen’s AI-driven platform, adapting and updating AI tutorials becomes seamless. Modify scripts and utilize the video translator innovations in AI to convert videos into over 170 languages and dialects. This capability ensures that you provide up-to-date AI education for audiences worldwide without the need for costly reshoots or complicated editing processes.
Discover how AI Smart Ventures utilizes HeyGen to create scalable, multilingual video content, training thousands in AI tools more efficiently and effectively than ever.
「私たちは、会社全体でAIを幅広く活用するための実践的なAIトレーニングを行い、そのうえで特定のツールに関する高度なトレーニングも実施しています。HeyGenの使い方については、AI Smart Insiders トレーニングのすべてのコホートに対して教えています。」
ニコール・ドネリー
AI導入スペシャリスト兼AIスマートベンチャーズ創業者
HeyGen を使って AI チュートリアル動画を作成する方法
まず HeyGen にログインして、AI 生成のチュートリアル動画の作成を数分で始めましょう。これにより、複雑なAI の概念を、わかりやすく魅力的な教育コンテンツへと変換できます。
HeyGen は、教育者、開発者、コンテンツ制作者がプロ品質の AI チュートリアル動画を制作できるよう支援する AI 動画生成プラットフォームです。解説動画やツールのデモンストレーション、AI を活用したワークフローの作成を簡単にします。
HeyGen は、カメラの前に立つプレゼンターや高額な制作クルー、長時間の編集作業を不要にします。AI アバターが AI のコンセプトを分かりやすく、体系的で魅力的な形で伝えることで、チュートリアルをよりアクセスしやすく、かつスケーラブルなものにします。
はい！HeyGen では、アバターをカスタマイズしてブランドアイデンティティに合わせることができるため、視聴者に対してプロフェッショナルでパーソナライズされた体験を提供できます。
もちろん可能です。HeyGen は複数の言語に対応しているため、世界中の視聴者向けに AI 教育動画を簡単に作成できます。
HeyGen を使えば、動画の更新はスピーディで簡単です。スクリプトを修正し、ビジュアルを調整して、数分で新しいバージョンを生成できます。高額な再撮影は必要ありません。
はい、HeyGen の動画は、YouTube、オンラインコース、開発者向けドキュメント、ソーシャルメディア、テック系ブログ向けに最適化でき、幅広いオーディエンスにリーチできます。
HeyGen を使えば、コンテンツの複雑さやカスタマイズの度合いにもよりますが、数時間ほどでプロ品質の AI チュートリアル動画を制作できます。
まったく問題ありません。HeyGen の直感的なプラットフォームは、技術的な動画制作の専門知識がなくても、開発者、テック系教育者、コンテンツクリエイターの方々が使えるように設計されています。
HeyGen は、AI ツールのウォークスルー、AI 概念の解説動画、AI を活用したワークフローガイド、自動化チュートリアルに最適です。
HeyGen に登録し、AI 搭載の動画ツールを活用して、わかりやすく魅力的な AI チュートリアルコンテンツを今日から作成しましょう。
