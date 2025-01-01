魅力的でわかりやすいAIチュートリアルで、AI教育をもっとシンプルに

AIチュートリアル は、AI技術を取り入れるうえで重要な役割を果たしますが、AIツールを使いこなすのは簡単ではありません。主要なAIの概念を説明したり、ワークフローを紹介したり、包括的な AIチュートリアル を提供したりと、HeyGen は教育者やテック愛好家、コンテンツクリエイターが高品質な AI動画 を、AI動画ジェネレーター の助けを借りて素早く制作できるよう支援します。

利点と価値

分かりやすく魅力的なAIチュートリアルとトレーニングで、AI導入を加速しましょう。

Generate AI videos for your AI tutorials to maximize impact

There’s no better way to illustrate AI knowledge than with a well-structured AI tutorial video. HeyGen automates the crafting of AI videos, allowing developers, educators, and content creators to generate impactful AI tutorials efficiently and at scale using the AI video maker technology.

Enhance AI learning with AI-generated avatars

Deliver an AI tutorial in a professional and engaging manner using lifelike AI-generated avatars. Combine animations, screen recordings, and vivid visuals to break down intricate AI concepts, workflows, and tools effectively.

Effortlessly scale and translate AI tutorial content

With HeyGen’s AI-driven platform, adapting and updating AI tutorials becomes seamless. Modify scripts and utilize the video translator innovations in AI to convert videos into over 170 languages and dialects. This capability ensures that you provide up-to-date AI education for audiences worldwide without the need for costly reshoots or complicated editing processes.

チームがどのように AI チュートリアルを効果的にスケールしているかをご覧ください。

AI Smart Ventures trains over 10,000 with AI-generated videos

Discover how AI Smart Ventures utilizes HeyGen to create scalable, multilingual video content, training thousands in AI tools more efficiently and effectively than ever.

「私たちは、会社全体でAIを幅広く活用するための実践的なAIトレーニングを行い、そのうえで特定のツールに関する高度なトレーニングも実施しています。HeyGenの使い方については、AI Smart Insiders トレーニングのすべてのコホートに対して教えています。」

ニコール・ドネリー

AI導入スペシャリスト兼AIスマートベンチャーズ創業者

HeyGen を使って AI チュートリアル動画を作成する方法

  1. HeyGen を開く

まず HeyGen にログインして、AI 生成のチュートリアル動画の作成を数分で始めましょう。これにより、複雑なAI の概念を、わかりやすく魅力的な教育コンテンツへと変換できます。

  1. 理想的な動画テンプレートを見つける
  1. トークトラック、アバター、背景を追加する
  1. AI動画をカスタマイズする
  1. さらに創造的な要素を加える
  1. 最終動画を書き出す

よくある質問

HeyGenとは何ですか？また、AIチュートリアル動画にはどのように活用できますか？

HeyGen は、教育者、開発者、コンテンツ制作者がプロ品質の AI チュートリアル動画を制作できるよう支援する AI 動画生成プラットフォームです。解説動画やツールのデモンストレーション、AI を活用したワークフローの作成を簡単にします。

HeyGen は、従来の方法と比べてどのように AI チュートリアル動画の制作を改善しますか？

HeyGen は、カメラの前に立つプレゼンターや高額な制作クルー、長時間の編集作業を不要にします。AI アバターが AI のコンセプトを分かりやすく、体系的で魅力的な形で伝えることで、チュートリアルをよりアクセスしやすく、かつスケーラブルなものにします。

AIアバターを自分のブランドや指導スタイルに合わせてカスタマイズできますか？

はい！HeyGen では、アバターをカスタマイズしてブランドアイデンティティに合わせることができるため、視聴者に対してプロフェッショナルでパーソナライズされた体験を提供できます。

HeyGenは多言語対応のAIチュートリアル動画に利用できますか？

もちろん可能です。HeyGen は複数の言語に対応しているため、世界中の視聴者向けに AI 教育動画を簡単に作成できます。

ツールや手法が変わった場合、AIチュートリアル動画はどのように更新すればよいですか？

HeyGen を使えば、動画の更新はスピーディで簡単です。スクリプトを修正し、ビジュアルを調整して、数分で新しいバージョンを生成できます。高額な再撮影は必要ありません。

HeyGen AI のチュートリアル動画は、異なるプラットフォーム間で利用できますか？

はい、HeyGen の動画は、YouTube、オンラインコース、開発者向けドキュメント、ソーシャルメディア、テック系ブログ向けに最適化でき、幅広いオーディエンスにリーチできます。

HeyGen を使って AI チュートリアル動画はどれくらい早く作成できますか？

HeyGen を使えば、コンテンツの複雑さやカスタマイズの度合いにもよりますが、数時間ほどでプロ品質の AI チュートリアル動画を制作できます。

AIチュートリアルでHeyGenを使うには、動画制作のスキルは必要ですか？

まったく問題ありません。HeyGen の直感的なプラットフォームは、技術的な動画制作の専門知識がなくても、開発者、テック系教育者、コンテンツクリエイターの方々が使えるように設計されています。

どのような種類のAIチュートリアルコンテンツがHeyGenの活用に最も適していますか？

HeyGen は、AI ツールのウォークスルー、AI 概念の解説動画、AI を活用したワークフローガイド、自動化チュートリアルに最適です。

AIチュートリアル動画を作成するために、HeyGenの始め方を教えてください。

HeyGen に登録し、AI 搭載の動画ツールを活用して、わかりやすく魅力的な AI チュートリアルコンテンツを今日から作成しましょう。

