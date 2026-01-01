同じことを繰り返すのはやめてください
HeyGen の PDF/PPT から動画への機能を使って、あなたの最も効果的なピッチを、何度でも使えるアバター主導の動画に変換しましょう。あなたがその場にいなくても、ピッチデックが代わりに語りかけてくれます。
営業はスピードが命ですが、動画制作はそうはいきません。HeyGen を使えば、営業のアイデアを即座にプロ品質の動画に変換できるので、チームはコンテンツ制作ではなく、成約に集中できます。
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カスタムスクリプトを使った動画生成なら、パーソナライズされた営業イントロ、製品ウォークスルー、フォローアップ動画を即座に作成でき、チームは一切手間をかけずに、最も効果的なメッセージを大規模に届けられます。
インタラクティブなアバターはAI SDRとして機能し、見込み客とリアルタイムで対話し、質問に答え、購入検討者を自社のサービス内容へと案内し、さらに一日中いつでもミーティングの予約まで行います。
HeyGen の画面録画機能とアバターオーバーレイを使えば、複雑な機能を見込み顧客に分かりやすく素早く説明するウォークスルー動画を作成でき、ライブデモにかかる時間を削減し、商談のスピードを高めることができます。
動画を簡単に編集して常に最新のピッチを保ちつつ、175以上の言語と方言への翻訳で新しい市場へ展開できます。AI音声ナレーションと校正機能も完備しています。
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スケーラブルで高いインパクトを持つ営業プレゼンテーションを作成し、電話をかける前の段階から見込み客を教育し、商談を前に進めましょう。
スケーラブルで高いインパクトを持つ営業プレゼンテーションを作成し、電話をかける前の段階から見込み客を教育し、商談を前に進めましょう。
アウトバウンドの提案から通話前のイントロ、商談後の振り返りまで、営業プロセスのあらゆる段階で、パーソナライズされた動画を使って印象に残る存在になりましょう。
アウトバウンドの提案から通話前のイントロ、商談後の振り返りまで、営業プロセスのあらゆる段階で、パーソナライズされた動画を使って印象に残る存在になりましょう。
HeyGen のインタラクティブアバターは、バーチャルな AI SDR として、見込み客の質問に答え、リードを精査し、24時間365日ミーティングを予約します。
HeyGen のインタラクティブアバターは、バーチャルな AI SDR として、見込み客の質問に答え、リードを精査し、24時間365日ミーティングを予約します。
スケーラブルで高いインパクトを持つ営業プレゼンテーションを作成し、電話をかける前の段階から見込み客を教育し、商談を前に進めましょう。
スケーラブルで高いインパクトを持つ営業プレゼンテーションを作成し、電話をかける前の段階から見込み客を教育し、商談を前に進めましょう。
アウトバウンドの提案から通話前のイントロ、商談後の振り返りまで、営業プロセスのあらゆる段階で、パーソナライズされた動画を使って印象に残る存在になりましょう。
アウトバウンドの提案から通話前のイントロ、商談後の振り返りまで、営業プロセスのあらゆる段階で、パーソナライズされた動画を使って印象に残る存在になりましょう。
HeyGen のインタラクティブアバターは、バーチャルな AI SDR として、見込み客の質問に答え、リードを精査し、24時間365日ミーティングを予約します。
HeyGen のインタラクティブアバターは、バーチャルな AI SDR として、見込み客の質問に答え、リードを精査し、24時間365日ミーティングを予約します。
どの電話でも同じセールストークを繰り返してしまう
印象に残らない、ありきたりな資料とコールドアウトリーチ
コンテンツを手作業で作成しているため、フォローアップが遅れてしまう
コストが高く、時間のかかる動画制作とローカライズのスケジュール
営業時間外の機会損失
担当者や地域ごとで一貫していないメッセージング
ピッチデックを、何度でも使えるアバター主導の動画に変換しましょう
AI動画で、パーソナライズされたアウトリーチを大規模に実現
アバターを使った画面録画で、素早く分かりやすいウォークスルーを作成
175以上の言語と方言で動画を即座にローカライズ
インタラクティブなAI SDRが24時間365日リードと対話し、見込み度を判定
プラットフォーム上で手軽に編集して、メッセージ内容を常に新鮮に保ちましょう
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HeyGen では、革新的な AI テクノロジーには、最初の段階から最高水準のセキュリティと倫理が組み込まれていなければならないと考えています。専任のトラスト＆セーフティチームが、お客様のデータの安全性を確保し、当社の AI が倫理的に利用されるよう徹底しています。
最初のアップロードから最終的な受け渡しまで、あなたのデータは業界最先端のプロトコルによって保護されています。
SOC 2 TYPE II、GDPR、CCPA、Data Privacy Framework、および AI Act の基準に完全準拠しています。
私たちのセキュリティ対策は、進化し続ける脅威を先回りして予測し、軽減できるよう、常に先 proactive に進化させています。
このカスタマーストーリーでは、Pyne が HeyGen を活用して、製品デモの完了率を10倍に引き上げ、B2B SaaS のライフサイクル全体でユーザーのアクティベーションを加速させた方法を紹介します。
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このガイドは、HeyGen の AI 動画プラットフォームを使って、ターゲットを絞ったBOFU動画コンテンツにより見込み客を顧客へと転換し、既存顧客を維持したいマーケターのための実践的なプレイブックです。
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このガイドでは、マーケティングにおけるパーソナライズ動画の力と、エンゲージメントを高め、コンバージョンを増やし、顧客との関係性を強化する代表的な5つの活用事例について解説します。
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AI を活用したセールスイネーブルメント動画は、HeyGen の AI ツールを使い、合成音声と人間のようなアバターによる営業動画を作成します。こうしたパーソナライズされた動画により、営業チームはアウトリーチ、デモ、提案、フォローアップにおいて、魅力的でスケーラブルなコミュニケーションを実現できます。カメラやスタジオ、複雑な制作プロセスを必要とせずに差別化を図れる、強力な AI セールス動画の手段です。
AIセールス動画はあらゆるステージを強化します。パーソナライズされた動画でのプロスペクティング、デモによるバイヤーのエンゲージメント、提案内容を相手に合わせてカスタマイズすることでの案件加速、AI動画アウトリーチによるナーチャリング、そして販売後のアップセル促進までをカバーします。この一貫性がありスケーラブルなコミュニケーションにより、営業担当者は信頼を築き、関係性を強化し、インパクトのある「人間らしい」動画メッセージを大量に届けることで、より迅速に案件をクローズできるようになります。
HeyGen は、最も自然なアバター、カスタマイズ可能なホスト、そして合成音声を備え、AI セールス動画の制作をシンプルにします。多言語対応、高速レンダリング、スタジオ品質の出力を組み合わせることで、HeyGen はチームが営業アウトリーチ向けのパーソナライズされた動画を、録画機材や編集スキル、時間のかかる制作プロセスなしで、プロフェッショナルかつ信頼性が高く、一貫性のある形で作成できるよう支援します。
HeyGen は、名前、会社名、業種などの動的な項目をスクリプトに差し込むことで、AI セールス動画をパーソナライズします。これにより、AI 動画によるアウトリーチの効果が高まり、大量のパーソナライズ動画を作成できるようになります。営業担当者は、録画をやり直すことなく、あたかも一人ひとりに向けたメッセージのように届けることができ、各見込み客は自分のニーズや優先事項に合わせて最適化された、関連性が高く魅力的なコミュニケーションを受け取れます。
AIによる営業アウトリーチ動画を作成するには、HeyGenのアバターまたはデジタルツインを選び、スクリプトを書き、変数でパーソナライズし、合成音声で即座に生成します。こうして作成したパーソナライズ動画は、メール、CRM、LinkedIn などで共有でき、AI動画によるアウトリーチを、プロフェッショナルで一貫性があり、スケーラブルなものにしつつ、本物らしさと強いブランドプレゼンスを維持することができます。
はい。HeyGen を使えば、トレーニング動画を175以上の言語と方言に即座に翻訳できます。これにより、トレーニングをさまざまな地域でスケールさせ、誰もが利用しやすい形で提供できます。
インタラクティブアバターは AI SDR（インサイドセールス担当）として機能し、FAQ への回答、製品案内、リードのスコアリング、そして 24時間365日のミーティング予約まで行えます。自社サイトやプロダクト内の体験に埋め込むことで、トップ・オブ・ファネルでのエンゲージメントを大規模に拡大できます。
高価な機材やスタジオ、制作チームを必要としないことで、HeyGen はコストと制作リードタイムの両方を削減しつつ、高品質でプロフェッショナルな研修動画を提供します。
あなたのビジネスのような企業が、最先端のAI動画を活用して、どのようにコンテンツ制作をスケールさせ、成長を加速しているかをご覧ください。