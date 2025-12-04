あらゆるチームのために設計されたエンタープライズ向け動画プラットフォーム

当社のAI搭載プラットフォームを基盤とするHeyGenのエンタープライズソリューションは、各部門の動画制作ワークフローに合わせた専用機能を提供し、チームが大規模でも高品質で安全性とコンプライアンスに優れたコミュニケーションを実現できるようにします。

-生成された動画
-生成されたアバター
-翻訳された動画
世界をリードする企業がHeyGenを信頼しています
世界中の何百万人もの人々がストーリーを生み出すために信頼しています。
なぜHeyGenなのか

AI を活用した動画ワークフローをすべて統合する、ひとつの安全なプラットフォーム

チームの創造性と自信を最大限に引き出す、安全でコンプライアンスに準拠した環境で、心配や手間なく最高のビジュアルコンテンツを制作しましょう。

app window image 1
Workflow step: 作成

作成

プロのスタジオと同等のクオリティで、あなたのアイデアをわずか数分で驚くほどリアルな映像へと変換します。

Workflow step: パーソナライズ

パーソナライズ

一人ひとりの視聴者が自分に向けて話しかけられていると感じられるように、心からのメッセージを込めたパーソナライズ動画を作成し、大規模でありながらも深いつながりを築きましょう。

Workflow step: ローカライズ

ローカライズ

視聴者の言語で語りかけ、心に響く動画を。170以上の言語と方言に自在に対応し、世界中の視聴者を自然に惹きつけましょう。

Workflow step: 管理

管理

組み込みのガードレール、直感的なワークスペース管理、そして細かなユーザー権限設定により、ブランドを完全にコントロールできます。

Workflow step: 公開

公開

複数の形式で即座にダウンロードでき、ソーシャルメディア、メール、メッセージアプリでスムーズに共有したり、好きな場所に動画を簡単に埋め込んだりできます。

おすすめのソリューション

品質、シンプルさ、そしてスピードを重視する10万以上のチームに利用されています

あなたのビジネスのような企業が、最先端のAI動画を活用して、どのようにコンテンツ制作をスケールさせ、成長を加速しているかをご覧ください。

人材育成・能力開発

人材育成・組織開発
コンプライアンスから社員育成、継続的なスキル向上まで、ニーズに合わせた研修体験を作成できます。私たちのAI動画プラットフォームなら、質やスピードを損なうことなく、効果的な学習を簡単に大規模展開できます。

マーケティング

マーケティング
プロ品質の動画をオンデマンドで制作できます。スクリプトと数回のクリックだけで、PDFやブログ記事、スライド資料など、あらゆる素材を魅力的でブランドイメージに合った動画コンテンツにいつでも変換でき、予算を圧迫することもありません。

売上

売上
見込み客開拓からフォローアップ、製品デモまで、パーソナライズされたアプローチを大規模に実現します。HeyGen は、担当者が混み合った受信トレイの中で埋もれずに目立ち、商談サイクルを加速し、より強固な顧客関係を築くことを支援します。

ローカリゼーション

ローカリゼーション
数か月ではなく、わずか数瞬で世界中のオーディエンスにリーチしましょう。あらゆる動画を175以上の言語と方言にローカライズし、完璧なリップシンクと自然な感情表現を備えた形で、同時に新たな市場を開拓できます。
グローバルなセキュリティおよびコンプライアンス基準を満たすことを認証済み

導入事例

トレーニング、マーケティング、ローカリゼーションの各チームがHeyGenを信頼する理由

customer story

90%

動画完了率

customer story

25%

完了率の向上

customer story

10x

動画制作スピードの向上

customer story

10-15

動画ごとの言語

customer story

80%

翻訳コストの削減

customer story

€1,000

動画1分あたりに節約される時間

G2で最も急成長しているプロダクトには理由があります

グローバル向けのトレーニング動画から広告動画まで、HeyGen は誰でも（そう、あなたでも）あらゆるニーズに対応した高品質でスケーラブルな動画コンテンツを作成できるようにします。お客様に特にご好評いただいているメリットの一部をご紹介します。

10倍動画制作スピードの向上
5X動画制作の増加
100％ビデオ容量の増加
303か月でローカライズされた市場
80％動画翻訳コストの削減
5X広告費用対効果
大規模展開と成功を支えるエンタープライズ基盤

HeyGen は、企業に対して、安全性と拡張性に優れたプラットフォームを提供し、制限なく創造し、コラボレーションし、成長するためのツール、サポート、そしてコミュニティを提供します。

エンタープライズ対応

安全性が高く、コラボレーションしやすく、ブランドイメージを一貫して保てるツールで、動画制作のあらゆる工程を効率化し、あなたの企業の力を最大限に引き出します。

セキュリティとコンプライアンス

SOC 2およびGDPRに準拠

お客様のデータセキュリティは、当社にとって最優先事項です。HeyGen は第三者機関による監査を受け、SOC 2 Type II および GDPR 準拠の認証を取得しており、お客様の情報が最高水準の基準で保護されるよう徹底しています。

ワークスペース

あらゆる動画制作を集約する一元ハブ

ワークスペースは、HeyGen 内であなたのチーム専用に用意されたデジタル環境です。複数のワークスペースを簡単に整理し、ユーザー権限を割り当て、安全にチームワークを効率化することで、エンタープライズ全体で優れた動画を共同制作できます。

コラボレーション

チームがどこにいても、一緒に働ける環境をつくりましょう

HeyGen を使えば、チームはリアルタイムでも各自の都合に合わせた非同期でも、動画を一緒に確認し、コメントし、洗練させていくことがシームレスに行えます。

ブランドキットとブランドボイス

あなたのブランドを、いつでも完璧に一貫した形で

あらゆる言語で、見た目も音声も雰囲気も自社ブランドにぴったり合った動画を、チーム全員が手間なく作成できるようにしましょう。

30分間のHeyGenデモを予約する

カスタマイズされた HeyGen の概要を入手する
顧客の成功事例を聞く
料金プランについて詳しく見る
成功スイート

無制限のコンテンツ制作、カスタマイズされたオンボーディング、そして専任のエキスパートによる手厚いサポートで、より多くを、より速く実現しましょう。HeyGen の Enterprise Success Suite があれば、AI動画の力を最大限に引き出すためのあらゆるツール、リソース、そしてガイダンスが手に入ります。

無制限の動画と翻訳

無制限の動画と翻訳

限界のないクリエイションを。ビジネスの成長に合わせて、高品質な動画を大量に制作・翻訳し続けましょう。

プロフェッショナルコミュニティ

プロフェッショナルコミュニティ

業界のリーダーや志を同じくするプロフェッショナルとつながり、協業し、ベストプラクティスを共有することで、継続的なイノベーションを生み出すインスピレーションを得ましょう。

HeyGenアカデミー

HeyGenアカデミー

HeyGen をすばやく使いこなせるよう、導入を加速し ROI を最大化することを目的としたガイド付きチュートリアル、ハウツーガイド、エキスパートによるコンテンツをご用意しています。

きめ細かなオンボーディングとサポート

きめ細かなオンボーディングとサポート

お客様の組織ならではのニーズに合わせた専任の専門家によるサポートで、スムーズかつ迅速に導入・活用を進めましょう。

お気に入りのツールを連携するか、自分で構築しましょう

既存のワークフローとシームレスに連携し、動画制作プロセスを効率化しましょう。あるいは、HeyGen の API を使って、チームに最適なワークフローを構築することもできます。

エンタープライズ向け動画の次世代機能

HeyGen は、企業が制限なく創造し、協働し、成長できるよう、セキュアでスケーラブルなプラットフォームと、充実したツール・サポート・コミュニティを提供します。

あなたのアイデアを、魅力的な動画へと素早く形にしましょう

一から作り直したり、編集に何時間もかける必要はありません。PDFやテキストのプロンプトを、すぐに共有できる魅力的な動画に一瞬で変換します。

動画をいつも新鮮に。撮り直しは不要です

高額な再撮影や古くなった動画とはもうお別れ。1つの場所で、素早くプロトタイプを作成し、チームのフィードバックを集めて、手間なく編集まで行えます。

アバター

あなたの物語を、最適な才能で形にしましょう

素晴らしい動画は、優れたタレントから生まれます。多彩でリアルな人間アバター、表情豊かなアニメキャラクター、あるいは自分自身のデジタルツインの中から選びましょう。

あらゆる場面で、あなたのオーディエンスの言葉で伝えましょう

あなたのメッセージには、世界中のオーディエンスに届ける価値があります。動画を175以上の言語と方言に、簡単に翻訳・ローカライズできます。

ご質問がありますか？私たちがお答えします。

企業向けには、どのAI動画制作プラットフォームが最適ですか？

企業向けの最適なAI動画制作プラットフォームとは、イノベーション、スピード、スケーラビリティを兼ね備え、常に競合より一歩先を行けるものです。HeyGenはグローバル企業のために設計されており、チームがリアルなAIアバターと高度な翻訳技術を活用して、大量の動画を作成・パーソナライズ・ローカライズできるようにします。数週間かかる従来の制作プロセスとは異なり、HeyGenならエンタープライズ向け動画コンテンツを数時間で提供できるため、ビジネスはより早くローンチし、迅速に適応し、競争力を維持できます。SOC 2およびGDPR準拠を含むエンタープライズグレードのセキュリティにより、HeyGenは世界中で動画制作を加速させながら、お客様のデータを確実に保護します。

マーケティング向けのAI動画は、どのようにして自社ビジネスのプロモーションに役立ちますか？

マーケティング向けのAI動画は、コンテンツ制作の高速化、メッセージのパーソナライズ、そしてグローバルなスケーラビリティを実現することで、ビジネスのプロモーションを支援します。高額な代理店や追加人員に頼る代わりに、HeyGenを使えば、マーケティングチームは数時間で高品質な動画を制作し、特定のオーディエンスに合わせて内容を最適化し、複数のチャネルで動画を再利用できます。これにより、キャンペーンの実行スピードが上がるだけでなく、適切なタイミングで適切な動画メッセージを届けることで、エンゲージメントとコンバージョンの向上にもつながります。

AI動画マーケティングとは何で、企業にはどのように役立つのですか？

AI動画マーケティングとは、人工知能を活用して、マーケティング動画を大規模に制作・パーソナライズ・配信することを指します。企業はスクリプトを用意するかコンテンツをアップロードするだけで、HeyGen のようなプラットフォームがアバター、ナレーション、翻訳付きの洗練された動画を自動生成してくれます。こうした自動化により、制作コストの削減、制作期間の短縮、地域をまたいだブランドメッセージの一貫性維持が可能になり、AI動画マーケティングは、イノベーションと成長スピードの加速を目指す企業にとって欠かせないツールとなっています。

AIマーケティング動画ジェネレーターは、ビジネス動画をどのように作成するのですか？

AIマーケティング動画ジェネレーターは、AI搭載のアバター、自然な音声ナレーション、自動編集機能を使って、テキストやプレゼンテーションをプロ品質の動画に変換する仕組みです。HeyGen を使えば、企業はスクリプトを入力し、多様なアバターから選択するだけで、マーケティングキャンペーンにすぐ使えるブランド準拠の動画を瞬時に生成できます。このプロセスにより、長い制作サイクルが不要になり、チームはスピードと柔軟性を手にして、常に新鮮なビジネス動画コンテンツを継続的に発信できるようになります。

営業活動のアウトリーチにAI営業動画ジェネレーターを使うメリットは何ですか？

AIセールス動画ジェネレーターを使うと、営業チームは大規模にパーソナライズされたアウトリーチ動画を作成でき、エンゲージメントと返信率を高めることができます。静的なメールを送る代わりに、担当者は HeyGen を使って、各アカウントや見込み客に合わせたダイナミックな動画を生成できます。このレベルのパーソナライゼーションにより、営業アウトリーチはより人間味があり、より記憶に残り、最終的には商談設定やパイプラインの拡大に、動画制作の専門知識なしで、より大きな効果を発揮します。

エンタープライズ向け動画プラットフォームは、動画制作において従来型の代理店に取って代わることができるのか？

はい、エンタープライズ向けの動画プラットフォームは、動画制作において多くの従来型代理店の役割を代替できます。HeyGen のようなプラットフォームは、従来の代理店と比べて、制作のスピードが速く、コストが低く、柔軟性も高いのが特徴です。代理店では通常、数週間にわたる入念な企画や高額な予算が必要になりますが、AI を活用した動画制作なら、企業は動画を即座に生成・更新でき、グローバル向けに多言語ローカライズしつつ、ブランドの一貫性も維持できます。しかも、外部ベンダーに依存する必要がありません。

企業向け動画プラットフォームは、企業および顧客データの保護という点でどの程度安全ですか？

信頼できるエンタープライズ向け動画プラットフォームは、企業および顧客データの完全なセキュリティを保証します。HeyGen は SOC 2 および GDPR に準拠しており、エンタープライズレベルの暗号化、ロールベースのアクセス制御、安全なクラウドインフラを提供します。お客様のデータが当社のモデルの学習に利用されることもありません。これにより、企業は機密データが常に保護されていることを前提に、マーケティング、トレーニング、営業、社内外コミュニケーションに安心して AI 動画を活用できます。

AIによる動画制作は、世界中の視聴者向けに動画を翻訳・ローカライズできますか？

はい。AI動画制作は、大規模な翻訳・ローカライズに最適です。HeyGen を使えば、企業はスクリプトの即時翻訳、ボイスクローン、アバターのリップシンクを40以上の言語で行うことができます。これにより、世界中のあらゆるオーディエンスに対して、高品質で文化的にも正確な動画を、従来の制作にかかる時間やコストをかけずに提供できます。その結果、企業は研修、マーケティング、社内外コミュニケーション用の動画を、グローバルにより簡単に配信できるようになります。

どのAI動画プラットフォームが、CRMやマーケティングオートメーションツールとの連携に最も適していますか？

エンタープライズ向けの最高のAI動画プラットフォームとは、CRMやマーケティングオートメーションツールとシームレスに連携できるものです。HeyGenはHubSpotのようなシステムと連携し、マーケティングおよび営業チームがパーソナライズされた動画をキャンペーンに直接埋め込み、視聴者のエンゲージメントを追跡し、顧客ジャーニー全体でROIを測定できるようにします。

規制業界において、AI動画マーケティングは安全でコンプライアンスに適合していると言えるのでしょうか？

はい、エンタープライズ向けのセキュリティとコンプライアンスを前提に設計されたプラットフォームを利用すれば、規制産業においてもAI動画マーケティングは安全に活用できます。HeyGenはSOC 2およびGDPRコンプライアンスについて独立監査を受けており、厳格なデータ保護とガバナンス管理を実現しています。金融、医療などの規制産業の企業も、コンプライアンス基準を損なうことなく、安心して動画を制作・配信することができます。

AIセールス動画ジェネレーターで作成できる動画には、どんな種類がありますか？

AIセールス動画ジェネレーターを使えば、企業はパーソナライズされたプロスペクティング動画、製品デモ、オンボーディングチュートリアル、カスタマーサクセスストーリー、アカウントベースドマーケティングキャンペーンなど、幅広い動画コンテンツを作成できます。HeyGen のアバターライブラリとカスタマイズ可能なテンプレートにより、購買プロセスのあらゆる段階でエンゲージメントを高めるセールス動画を、簡単に制作することができます。

企業向けAI動画プラットフォームを導入すると、どのくらいの期間で自社は投資対効果（ROI）を実感できますか？

企業は通常、エンタープライズ向けAI動画プラットフォームから数日以内に投資対効果（ROI）を得られます。高額な代理店の利用を置き換え、制作スケジュールを短縮し、グローバルなローカライゼーションを可能にすることで、HeyGenはコストを削減しながらキャンペーン実行のスピードを加速します。より迅速な市場投入、パーソナライゼーションの向上、そしてグローバルなリーチによって、企業はこれまでにないスピードで、測定可能な収益インパクトを生み出すことができます。

AIで動画制作を始めよう

あなたのビジネスと同じような企業が、最先端のAI動画を活用して、どのようにコンテンツ制作をスケールさせ、成長を加速しているかをご覧ください。

