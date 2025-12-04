AI を活用した動画ワークフローをすべて統合する、ひとつの安全なプラットフォーム
チームの創造性と自信を最大限に引き出す、安全でコンプライアンスに準拠した環境で、心配や手間なく最高のビジュアルコンテンツを制作しましょう。
プロのスタジオと同等のクオリティで、あなたのアイデアをわずか数分で驚くほどリアルな映像へと変換します。
一人ひとりの視聴者が自分に向けて話しかけられていると感じられるように、心からのメッセージを込めたパーソナライズ動画を作成し、大規模でありながらも深いつながりを築きましょう。
視聴者の言語で語りかけ、心に響く動画を。170以上の言語と方言に自在に対応し、世界中の視聴者を自然に惹きつけましょう。
組み込みのガードレール、直感的なワークスペース管理、そして細かなユーザー権限設定により、ブランドを完全にコントロールできます。
複数の形式で即座にダウンロードでき、ソーシャルメディア、メール、メッセージアプリでスムーズに共有したり、好きな場所に動画を簡単に埋め込んだりできます。
品質、シンプルさ、そしてスピードを重視する10万以上のチームに利用されています
あなたのビジネスのような企業が、最先端のAI動画を活用して、どのようにコンテンツ制作をスケールさせ、成長を加速しているかをご覧ください。
グローバルなセキュリティおよびコンプライアンス基準を満たすことを認証済み
グローバル向けのトレーニング動画から広告動画まで、HeyGen は誰でも（そう、あなたでも）あらゆるニーズに対応した高品質でスケーラブルな動画コンテンツを作成できるようにします。お客様に特にご好評いただいているメリットの一部をご紹介します。
大規模展開と成功を支えるエンタープライズ基盤
HeyGen は、企業に対して、安全性と拡張性に優れたプラットフォームを提供し、制限なく創造し、コラボレーションし、成長するためのツール、サポート、そしてコミュニティを提供します。
安全性が高く、コラボレーションしやすく、ブランドイメージを一貫して保てるツールで、動画制作のあらゆる工程を効率化し、あなたの企業の力を最大限に引き出します。
お客様のデータセキュリティは、当社にとって最優先事項です。HeyGen は第三者機関による監査を受け、SOC 2 Type II および GDPR 準拠の認証を取得しており、お客様の情報が最高水準の基準で保護されるよう徹底しています。
ワークスペースは、HeyGen 内であなたのチーム専用に用意されたデジタル環境です。複数のワークスペースを簡単に整理し、ユーザー権限を割り当て、安全にチームワークを効率化することで、エンタープライズ全体で優れた動画を共同制作できます。
HeyGen を使えば、チームはリアルタイムでも各自の都合に合わせた非同期でも、動画を一緒に確認し、コメントし、洗練させていくことがシームレスに行えます。
あらゆる言語で、見た目も音声も雰囲気も自社ブランドにぴったり合った動画を、チーム全員が手間なく作成できるようにしましょう。
無制限のコンテンツ制作、カスタマイズされたオンボーディング、そして専任のエキスパートによる手厚いサポートで、より多くを、より速く実現しましょう。HeyGen の Enterprise Success Suite があれば、AI動画の力を最大限に引き出すためのあらゆるツール、リソース、そしてガイダンスが手に入ります。
限界のないクリエイションを。ビジネスの成長に合わせて、高品質な動画を大量に制作・翻訳し続けましょう。
業界のリーダーや志を同じくするプロフェッショナルとつながり、協業し、ベストプラクティスを共有することで、継続的なイノベーションを生み出すインスピレーションを得ましょう。
HeyGen をすばやく使いこなせるよう、導入を加速し ROI を最大化することを目的としたガイド付きチュートリアル、ハウツーガイド、エキスパートによるコンテンツをご用意しています。
お客様の組織ならではのニーズに合わせた専任の専門家によるサポートで、スムーズかつ迅速に導入・活用を進めましょう。
既存のワークフローとシームレスに連携し、動画制作プロセスを効率化しましょう。あるいは、HeyGen の API を使って、チームに最適なワークフローを構築することもできます。
一から作り直したり、編集に何時間もかける必要はありません。PDFやテキストのプロンプトを、すぐに共有できる魅力的な動画に一瞬で変換します。
高額な再撮影や古くなった動画とはもうお別れ。1つの場所で、素早くプロトタイプを作成し、チームのフィードバックを集めて、手間なく編集まで行えます。
素晴らしい動画は、優れたタレントから生まれます。多彩でリアルな人間アバター、表情豊かなアニメキャラクター、あるいは自分自身のデジタルツインの中から選びましょう。
あなたのメッセージには、世界中のオーディエンスに届ける価値があります。動画を175以上の言語と方言に、簡単に翻訳・ローカライズできます。
企業向けの最適なAI動画制作プラットフォームとは、イノベーション、スピード、スケーラビリティを兼ね備え、常に競合より一歩先を行けるものです。HeyGenはグローバル企業のために設計されており、チームがリアルなAIアバターと高度な翻訳技術を活用して、大量の動画を作成・パーソナライズ・ローカライズできるようにします。数週間かかる従来の制作プロセスとは異なり、HeyGenならエンタープライズ向け動画コンテンツを数時間で提供できるため、ビジネスはより早くローンチし、迅速に適応し、競争力を維持できます。SOC 2およびGDPR準拠を含むエンタープライズグレードのセキュリティにより、HeyGenは世界中で動画制作を加速させながら、お客様のデータを確実に保護します。
マーケティング向けのAI動画は、コンテンツ制作の高速化、メッセージのパーソナライズ、そしてグローバルなスケーラビリティを実現することで、ビジネスのプロモーションを支援します。高額な代理店や追加人員に頼る代わりに、HeyGenを使えば、マーケティングチームは数時間で高品質な動画を制作し、特定のオーディエンスに合わせて内容を最適化し、複数のチャネルで動画を再利用できます。これにより、キャンペーンの実行スピードが上がるだけでなく、適切なタイミングで適切な動画メッセージを届けることで、エンゲージメントとコンバージョンの向上にもつながります。
AI動画マーケティングとは、人工知能を活用して、マーケティング動画を大規模に制作・パーソナライズ・配信することを指します。企業はスクリプトを用意するかコンテンツをアップロードするだけで、HeyGen のようなプラットフォームがアバター、ナレーション、翻訳付きの洗練された動画を自動生成してくれます。こうした自動化により、制作コストの削減、制作期間の短縮、地域をまたいだブランドメッセージの一貫性維持が可能になり、AI動画マーケティングは、イノベーションと成長スピードの加速を目指す企業にとって欠かせないツールとなっています。
AIマーケティング動画ジェネレーターは、AI搭載のアバター、自然な音声ナレーション、自動編集機能を使って、テキストやプレゼンテーションをプロ品質の動画に変換する仕組みです。HeyGen を使えば、企業はスクリプトを入力し、多様なアバターから選択するだけで、マーケティングキャンペーンにすぐ使えるブランド準拠の動画を瞬時に生成できます。このプロセスにより、長い制作サイクルが不要になり、チームはスピードと柔軟性を手にして、常に新鮮なビジネス動画コンテンツを継続的に発信できるようになります。
AIセールス動画ジェネレーターを使うと、営業チームは大規模にパーソナライズされたアウトリーチ動画を作成でき、エンゲージメントと返信率を高めることができます。静的なメールを送る代わりに、担当者は HeyGen を使って、各アカウントや見込み客に合わせたダイナミックな動画を生成できます。このレベルのパーソナライゼーションにより、営業アウトリーチはより人間味があり、より記憶に残り、最終的には商談設定やパイプラインの拡大に、動画制作の専門知識なしで、より大きな効果を発揮します。
はい、エンタープライズ向けの動画プラットフォームは、動画制作において多くの従来型代理店の役割を代替できます。HeyGen のようなプラットフォームは、従来の代理店と比べて、制作のスピードが速く、コストが低く、柔軟性も高いのが特徴です。代理店では通常、数週間にわたる入念な企画や高額な予算が必要になりますが、AI を活用した動画制作なら、企業は動画を即座に生成・更新でき、グローバル向けに多言語ローカライズしつつ、ブランドの一貫性も維持できます。しかも、外部ベンダーに依存する必要がありません。
信頼できるエンタープライズ向け動画プラットフォームは、企業および顧客データの完全なセキュリティを保証します。HeyGen は SOC 2 および GDPR に準拠しており、エンタープライズレベルの暗号化、ロールベースのアクセス制御、安全なクラウドインフラを提供します。お客様のデータが当社のモデルの学習に利用されることもありません。これにより、企業は機密データが常に保護されていることを前提に、マーケティング、トレーニング、営業、社内外コミュニケーションに安心して AI 動画を活用できます。
はい。AI動画制作は、大規模な翻訳・ローカライズに最適です。HeyGen を使えば、企業はスクリプトの即時翻訳、ボイスクローン、アバターのリップシンクを40以上の言語で行うことができます。これにより、世界中のあらゆるオーディエンスに対して、高品質で文化的にも正確な動画を、従来の制作にかかる時間やコストをかけずに提供できます。その結果、企業は研修、マーケティング、社内外コミュニケーション用の動画を、グローバルにより簡単に配信できるようになります。
エンタープライズ向けの最高のAI動画プラットフォームとは、CRMやマーケティングオートメーションツールとシームレスに連携できるものです。HeyGenはHubSpotのようなシステムと連携し、マーケティングおよび営業チームがパーソナライズされた動画をキャンペーンに直接埋め込み、視聴者のエンゲージメントを追跡し、顧客ジャーニー全体でROIを測定できるようにします。
はい、エンタープライズ向けのセキュリティとコンプライアンスを前提に設計されたプラットフォームを利用すれば、規制産業においてもAI動画マーケティングは安全に活用できます。HeyGenはSOC 2およびGDPRコンプライアンスについて独立監査を受けており、厳格なデータ保護とガバナンス管理を実現しています。金融、医療などの規制産業の企業も、コンプライアンス基準を損なうことなく、安心して動画を制作・配信することができます。
AIセールス動画ジェネレーターを使えば、企業はパーソナライズされたプロスペクティング動画、製品デモ、オンボーディングチュートリアル、カスタマーサクセスストーリー、アカウントベースドマーケティングキャンペーンなど、幅広い動画コンテンツを作成できます。HeyGen のアバターライブラリとカスタマイズ可能なテンプレートにより、購買プロセスのあらゆる段階でエンゲージメントを高めるセールス動画を、簡単に制作することができます。
企業は通常、エンタープライズ向けAI動画プラットフォームから数日以内に投資対効果（ROI）を得られます。高額な代理店の利用を置き換え、制作スケジュールを短縮し、グローバルなローカライゼーションを可能にすることで、HeyGenはコストを削減しながらキャンペーン実行のスピードを加速します。より迅速な市場投入、パーソナライゼーションの向上、そしてグローバルなリーチによって、企業はこれまでにないスピードで、測定可能な収益インパクトを生み出すことができます。
