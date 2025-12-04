はい、エンタープライズ向けの動画プラットフォームは、動画制作において多くの従来型代理店の役割を代替できます。HeyGen のようなプラットフォームは、従来の代理店と比べて、制作のスピードが速く、コストが低く、柔軟性も高いのが特徴です。代理店では通常、数週間にわたる入念な企画や高額な予算が必要になりますが、AI を活用した動画制作なら、企業は動画を即座に生成・更新でき、グローバル向けに多言語ローカライズしつつ、ブランドの一貫性も維持できます。しかも、外部ベンダーに依存する必要がありません。