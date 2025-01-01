あらゆる挨拶や自己紹介を、AI動画で一人ひとりに合わせてパーソナライズ

AI パーソナライズ動画は、あなたのメッセージに特別な魅力を加えます。誕生日や記念日などの特別なシーンを祝うとき、オーディエンスに自己紹介するとき、あるいはクライアントへの感謝を伝えるときなど、HeyGen を使えば、個人でも企業でも、プロフェッショナルでカスタマイズされた AI グリーティング動画を簡単に作成できます。複雑な動画制作の知識や作業は一切不要です。

利点と価値

心に響く、印象的なパーソナライズド挨拶やメッセージを送信する

Generate stunning personalized greeting videos in seconds

Traditional personalized videos involve filming, editing, and multiple takes, often demanding time and effort. By leveraging AI personalized videos, HeyGen streamlines creation for individuals, content creators, and businesses, helping you produce high-quality, impactful greetings at scale.

write out a personal greeting using ai video

Deliver warmth and emotion through AI-powered visuals

Use realistic AI avatars to deliver heartfelt, engaging messages in a professional or friendly manner. Incorporate dynamic visuals, music, and on-screen text to personalize AI birthday greetings, introductions, and thank-you messages.

fun personal greeting with ai avatar

Translate personalized messages into any language

With HeyGen’s AI personalized videos, you can modify scripts and translate greetings into multiple languages. Easily adapt your message for international audiences. No reshoots or complex editing required.

translate personal greeting into any language

HeyGen を使ってパーソナル挨拶動画を作成する方法

  1. HeyGen を開く

HeyGen にログインして、数分で魅力的な AI 生成のパーソナライズメッセージや自己紹介文の作成を始めましょう。

  1. 理想的な動画テンプレートを見つける
  1. トークトラック、アバター、背景を追加する
  1. AI動画をカスタマイズする
  1. さらに創造的な要素を加える
  1. 最終動画を書き出す

よくある質問

HeyGenとは何ですか？また、AIを活用したパーソナライズ動画にはどのように活用できますか？

HeyGen は、個人や企業が、挨拶、自己紹介、感謝のメッセージ、その他あらゆる特別なシーンに向けて、AI を活用したパーソナライズ動画を作成できるようにする AI 駆動型プラットフォームです。

HeyGen は、従来の方法と比べてどのように個人向け動画制作を改善しますか？

HeyGen は撮影や編集の手間を省き、AI アバターを通じてプロ品質の動画を提供します。自社での制作体制がなくても、AI を活用したパーソナライズ動画を大規模に展開するのに最適なソリューションです。

AIアバターを自分や自社のブランドイメージに合わせてカスタマイズできますか？

もちろんです！HeyGen のアバターカスタマイズ機能を使えば、AI パーソナライズ動画をあなた個人や企業のブランドスタイルにぴったり合うように仕上げることができます。

HeyGen は多言語のパーソナルメッセージに利用できますか？

はい。スクリプトを翻訳して多言語対応のAI動画を生成し、国際的な視聴者と手軽につながることができます。

異なる受取人向けにパーソナル挨拶動画を更新するにはどうすればよいですか？

ログインして台本やビジュアルを編集し、再生成するだけです。新たに撮影する必要はなく、数回クリックするだけで時間を節約できます。

HeyGen のパーソナル挨拶動画は、異なるプラットフォーム間で利用できますか？

はい、これらの動画はソーシャルメディア、メールキャンペーン、社内ポータルなどで埋め込みや共有が可能です。

HeyGen を使って、どのくらい早くパーソナル挨拶動画を作成できますか？

プロレベルの成果物を数時間以内に作成できます。プロジェクトの複雑さやご希望の内容によっては、さらに短時間で仕上げることも可能です。

個人向けビデオメッセージでHeyGenを利用するのに、動画制作のスキルは必要ですか？

まったく問題ありません。誰でも HeyGen の直感的なインターフェースを使って、洗練された効果的な AI 動画を作成できます。

HeyGenはどのような種類のパーソナル挨拶コンテンツで最も効果を発揮しますか？

誕生日メッセージ、イントロ、オンボーディング、ウェルカム動画、そしてクライアントへのお礼メッセージは、いずれもAIを通じて届けることで大きな効果を発揮します。

個人向けの挨拶動画を作成するために、HeyGenの始め方を教えてください。

HeyGen に登録し、AI 動画ツールを試して、あらゆるユースケースに対応した、インパクトのある高品質なパーソナライズ動画メッセージの作成を始めましょう。

