静的なスライドや長文の資料を、わかりやすいプレゼンター主導の動画プレゼンテーションに数分で変換できます。HeyGen を使えば、自分で撮影したりスタジオを予約したりすることなく、人間味があり惹きつける説明動画、トレーニング、アップデートを作成できます。
無料の画像から動画へのジェネレーターをお試しください
Welcome new hires with consistent, friendly video walkthroughs of policies, tools, and culture. Update one script and roll out new versions instantly as things change.
Turn product decks into video presentations that show how features work and why they matter. Use presenter segments, screen visuals, and overlays to make value crystal clear.
Send tailored video presentations that walk prospects through pitches and pricing. Reps can reuse core content while quickly customizing specific sections with the help of an AI generator.
Teach customers how to get more value from your product with step by step video tutorials. Clear narration and visuals, enhanced by animation, help reduce support tickets and confusion.
Share company news, strategy updates, and goals with clear and repeatable video formats using our AI presentation maker. People can watch on their own time while still hearing directly from leadership.
Convert lesson slides into structured video lectures with clear narration. Learners benefit from visual explanations and consistent teaching quality at scale.
HeyGen が選ばれる理由：最高の AI 動画プレゼンテーション作成ツール
HeyGenなら、あなたのメッセージを、最後まで見てもらえる洗練された動画プレゼンテーションに簡単に変換できます。スクリプト、アウトライン、URL、既存のスライドのいずれからでも始めて、AIにプレゼンターのパート、ビジュアル、ナレーションを生成させましょう。あなたはストーリー作りに集中し、制作は舞台裏でHeyGenに任せられます。
情報量の多いスライド資料を共有する代わりに、重要なポイントを、プレゼンターの映像・ビジュアル・字幕を組み合わせたシーンとしてまとめましょう。視聴者は、スライドだけでは得られない背景理解、明確さ、そして人間味のある伝え方を受け取ることができます。
AIプレゼンテーション作成ツールで作ったすべてのプレゼンテーションに、あなたのロゴやフォント、ブランドカラーを反映させ、統一感のある仕上がりにできます。レイアウトやスタイルは今後の動画にも再利用できるため、クオリティを落とさずにチームの制作スピードを高められます。
同じプレゼンテーションを、オーディエンスや役職、言語ごとに複数バージョン生成できます。HeyGenなら、スクリプトをすばやく更新できるため、あらゆる場所で常に最新かつ関連性の高い情報を提供できます。
スクリプトとスライドからの動画生成
書き起こしたスクリプト、箇条書きのアウトライン、またはインポートしたスライドから始めて、フルの動画プレゼンテーションを生成できます。HeyGen はコンテンツを、プレゼンターのセグメントとオンスクリーンテキストを含むシーンに自動でマッピングするため、まっさらな状態から作り始める必要はありません。
AIプレゼンターと多言語ボイスオーバー
多言語に対応したリアルなAIプレゼンターと音声を選んで、あなたのメッセージを届けましょう。追加の録音機材や何度も撮り直しをすることなく、世界中のオーディエンスにリーチできます。
ビジュアルレイアウト、メディア、キャプション
スライドの内容、画面キャプチャ、補助的なビジュアルを柔軟なレイアウトで組み合わせて、視聴者を惹きつけるプレゼンテーションを作成しましょう。自動キャプションを追加して、アクセシビリティを高めるとともに、音声オフの環境でも内容をより理解しやすくします。
簡単な編集と書き出しオプション
シンプルなエディターでテキスト、シーン、タイミングを更新し、高品質な動画ファイルとして書き出せます。LMSプラットフォーム、営業ツール、イントラネット、公開チャネルなどで、追加の手間なくそのまま活用できます。
市場で最も革新的な画像から動画へのプラットフォームを活用し、貴社のような企業がどのようにコンテンツ制作をスケールさせ、成長を加速させているかをご覧ください。
AI動画プレゼンテーションメーカーの使い方
HeyGen は、編集経験がない人でも AI 動画プレゼンテーションを作成できる、わかりやすいワークフローを提供します。あなたがコンテンツを用意すれば、プラットフォームがそれを魅力的な動画に変換します。
スクリプトを貼り付けるか、HeyGen のAI動画ジェネレーターで作成したプレゼンテーションをアップロードするか、重要なURLを共有してください。HeyGen がコンテンツを解析し、AI技術を使ってあなたの動画プレゼンテーションの初期構成を自動で作成します。
ブランドや視聴者に合ったAIプレゼンター、音声、ビジュアルスタイルを選択します。画面上でプレゼンター、スライド、補助ビジュアルにどれだけのスペースを割り当てるかを決めましょう。
各シーンを見直し、テキスト、テンポ、レイアウトを調整しましょう。画像、チャート、画面録画などを追加して、最初から最後までメッセージが明確で記憶に残るようにします。
最終動画を作成し、目的のチャネル向けに書き出します。メール、LMS、社内ポータル、または会議招待などで共有し、視聴者が都合の良いタイミングで視聴できるようにしましょう。
AI動画プレゼンテーションメーカーは、原稿やスライド、アイデアを自動的に動画プレゼンテーションに変換するツールです。AIプレゼンター、ボイスオーバー、ビジュアル要素を組み合わせることで、カメラやスタジオ、複雑な編集ツールを使う必要がなくなります。
いいえ。HeyGen はビジネスユーザー、教育者、マーケター向けに作られたツールです。テンプレートとガイド付きワークフローにより、動画制作の経験がなくても、洗練されたプレゼンテーションを簡単に作成できます。
はい、動画コンテンツも作成できます。スライドをインポートするか、HeyGen 内で重要なポイントを再構成できます。そのうえで、プレゼンター、ナレーション、補足ビジュアルを追加することで、スライド資料を一貫性のある動画プレゼンテーションに変換できます。
はい。無料のAIプレゼンテーション作成ツールを使えば、多言語・多様なアクセントでナレーションやプレゼンターのセグメントを生成できます。これにより、同じプレゼンテーション構成を、地域やオーディエンスごとに使い分けて再利用することが簡単になります。
一般的な長さのプレゼンテーションであれば、コンテンツの準備さえできていれば数分で作成できます。情報の変更やフィードバックがあった場合も、すばやく修正して該当セクションを再生成できます。
はい。ロゴ、フォント、カラーパレットをすべての動画に適用できます。ブランドの一貫性を保ちながら、チームやプロジェクトごとのカスタマイズも可能です。
当社の AI動画ジェネレーターで作成・書き出した動画は、学習プラットフォーム、営業ツール、社内コミュニケーション基盤、Webサイト、各種ソーシャルメディアでご利用いただけます。これらのファイルは、一般的なホスティングおよび再生システムとの互換性があります。
はい。チームはプロジェクトへのアクセスを共有し、編集案を提案し、さまざまなバージョンを管理できます。これにより、各分野の専門家、トレーナー、広報チームがスムーズに連携して作業できます。
はい、AI ジェネレーターを使用する際に、所属組織のポリシーやデータ運用ルールに従っている限り問題ありません。HeyGen は、安全なワークフローをサポートするよう設計されており、社内向けの更新やトレーニング内容が保護されたまま扱われます。
はい。既存のプロジェクトを開いて、スクリプトやスライドを編集し、影響を受けるシーンだけを再生成できます。これにより時間を節約でき、定期的なトレーニングやプレゼンテーションを、パーソナライズされた最新のコンテンツに保つことができます。
Explore more AI powered tools
Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.
あなたのアイデアを、AIでプロ品質の動画に変えましょう。