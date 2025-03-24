AI動画プレゼンテーションメーカー：数分でプレゼン資料を作成

静的なスライドや長文の資料を、わかりやすいプレゼンター主導の動画プレゼンテーションに数分で変換できます。HeyGen を使えば、自分で撮影したりスタジオを予約したりすることなく、人間味があり惹きつける説明動画、トレーニング、アップデートを作成できます。

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世界をリードする企業がHeyGenを信頼しています
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世界中の何百万人もの人々がストーリーを生み出すために信頼しています。

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従業員のオンボーディングと人事研修

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Welcome new hires with consistent, friendly video walkthroughs of policies, tools, and culture. Update one script and roll out new versions instantly as things change.

製品デモと機能概要

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Turn product decks into video presentations that show how features work and why they matter. Use presenter segments, screen visuals, and overlays to make value crystal clear.

セールスピッチと提案書

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Send tailored video presentations that walk prospects through pitches and pricing. Reps can reuse core content while quickly customizing specific sections with the help of an AI generator.

顧客向け教育コンテンツとチュートリアル

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Teach customers how to get more value from your product with step by step video tutorials. Clear narration and visuals, enhanced by animation, help reduce support tickets and confusion.

リーダーシップアップデートと全社会議

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Share company news, strategy updates, and goals with clear and repeatable video formats using our AI presentation maker. People can watch on their own time while still hearing directly from leadership.

学術・オンライン講座向けプレゼンテーション

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Convert lesson slides into structured video lectures with clear narration. Learners benefit from visual explanations and consistent teaching quality at scale.

HeyGen が選ばれる理由：最高の AI 動画プレゼンテーション作成ツール

HeyGenなら、あなたのメッセージを、最後まで見てもらえる洗練された動画プレゼンテーションに簡単に変換できます。スクリプト、アウトライン、URL、既存のスライドのいずれからでも始めて、AIにプレゼンターのパート、ビジュアル、ナレーションを生成させましょう。あなたはストーリー作りに集中し、制作は舞台裏でHeyGenに任せられます。

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退屈なスライドを、ストーリー性のある動画へアップグレード

情報量の多いスライド資料を共有する代わりに、重要なポイントを、プレゼンターの映像・ビジュアル・字幕を組み合わせたシーンとしてまとめましょう。視聴者は、スライドだけでは得られない背景理解、明確さ、そして人間味のある伝え方を受け取ることができます。

すべてのプレゼンテーションをブランドイメージに統一

AIプレゼンテーション作成ツールで作ったすべてのプレゼンテーションに、あなたのロゴやフォント、ブランドカラーを反映させ、統一感のある仕上がりにできます。レイアウトやスタイルは今後の動画にも再利用できるため、クオリティを落とさずにチームの制作スピードを高められます。

チームや市場をまたいでプレゼンテーションを大規模展開

同じプレゼンテーションを、オーディエンスや役職、言語ごとに複数バージョン生成できます。HeyGenなら、スクリプトをすばやく更新できるため、あらゆる場所で常に最新かつ関連性の高い情報を提供できます。

スクリプトとスライドからの動画生成

書き起こしたスクリプト、箇条書きのアウトライン、またはインポートしたスライドから始めて、フルの動画プレゼンテーションを生成できます。HeyGen はコンテンツを、プレゼンターのセグメントとオンスクリーンテキストを含むシーンに自動でマッピングするため、まっさらな状態から作り始める必要はありません。

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A digital screen displays a person looking at a phone with a "Hey Mina!" message, next to a "Genesis Product Launch" presentation with a productivity course script.

AIプレゼンターと多言語ボイスオーバー

多言語に対応したリアルなAIプレゼンターと音声を選んで、あなたのメッセージを届けましょう。追加の録音機材や何度も撮り直しをすることなく、世界中のオーディエンスにリーチできます。

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Smiling woman beside a voice tone interface with 'Calm' selected, delivering a soothing message.

ビジュアルレイアウト、メディア、キャプション

スライドの内容、画面キャプチャ、補助的なビジュアルを柔軟なレイアウトで組み合わせて、視聴者を惹きつけるプレゼンテーションを作成しましょう。自動キャプションを追加して、アクセシビリティを高めるとともに、音声オフの環境でも内容をより理解しやすくします。

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A digital content creation interface with menu options, displaying a red slide featuring "New York's Billiard Scene", a smiling woman avatar, and a "Welcome" button.

簡単な編集と書き出しオプション

シンプルなエディターでテキスト、シーン、タイミングを更新し、高品質な動画ファイルとして書き出せます。LMSプラットフォーム、営業ツール、イントラネット、公開チャネルなどで、追加の手間なくそのまま活用できます。

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A smiling man next to a user interface showing "Export as SCORM" enabled with "SCORM 1.2" selected.

品質・使いやすさ・スピードを重視する 100,000 社以上のチームに利用されています

市場で最も革新的な画像から動画へのプラットフォームを活用し、貴社のような企業がどのようにコンテンツ制作をスケールさせ、成長を加速させているかをご覧ください。

Miro
"それによって、私がビジュアルストーリーテリングの媒体で発揮しているのと同じレベルの創造性を、ライターたちも制作プロセスの中で発揮できるようになりました。"

スティーブ・ソウリー, ラーニングメディアデザイナー
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ビジョン・クリエイティブ・ラボ
"私にとっての魔法の瞬間は、毎週撮影していた番組があったときです。あるとき突然、台本を書いて送るだけで、もう二度と自分がカメラの前に立つ必要はないと気づいたのです。"

ロジャー・ハースト, 共同創業者
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Workday
"HeyGenの素晴らしいところは、もう案件を断らなくてよくなったことです。まるでチームが拡張されたような感覚で、今あるリソースだけで、はるかに多くのことができるようになりました。"

ジャスティン・マイジンガー, プログラムマネージャー
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仕組み

AI動画プレゼンテーションメーカーの使い方

HeyGen は、編集経験がない人でも AI 動画プレゼンテーションを作成できる、わかりやすいワークフローを提供します。あなたがコンテンツを用意すれば、プラットフォームがそれを魅力的な動画に変換します。

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ステップ1

スクリプト、スライド、またはURLから開始

スクリプトを貼り付けるか、HeyGen のAI動画ジェネレーターで作成したプレゼンテーションをアップロードするか、重要なURLを共有してください。HeyGen がコンテンツを解析し、AI技術を使ってあなたの動画プレゼンテーションの初期構成を自動で作成します。

ステップ 2

プレゼンターとスタイルを選択

ブランドや視聴者に合ったAIプレゼンター、音声、ビジュアルスタイルを選択します。画面上でプレゼンター、スライド、補助ビジュアルにどれだけのスペースを割り当てるかを決めましょう。

ステップ3

シーンと補助ビジュアルを洗練させる

各シーンを見直し、テキスト、テンポ、レイアウトを調整しましょう。画像、チャート、画面録画などを追加して、最初から最後までメッセージが明確で記憶に残るようにします。

ステップ4

生成して共有

最終動画を作成し、目的のチャネル向けに書き出します。メール、LMS、社内ポータル、または会議招待などで共有し、視聴者が都合の良いタイミングで視聴できるようにしましょう。

An Apple iMac displays a data dashboard with charts and metrics, a keyboard, smartphone, and mug on a wooden desk.

よくある質問（FAQ）

AI動画プレゼンテーションメーカーとは何ですか？

AI動画プレゼンテーションメーカーは、原稿やスライド、アイデアを自動的に動画プレゼンテーションに変換するツールです。AIプレゼンター、ボイスオーバー、ビジュアル要素を組み合わせることで、カメラやスタジオ、複雑な編集ツールを使う必要がなくなります。

HeyGenを使うのにデザインや動画制作のスキルは必要ですか？

いいえ。HeyGen はビジネスユーザー、教育者、マーケター向けに作られたツールです。テンプレートとガイド付きワークフローにより、動画制作の経験がなくても、洗練されたプレゼンテーションを簡単に作成できます。

既存のスライドをHeyGenの中で使うことはできますか？

はい、動画コンテンツも作成できます。スライドをインポートするか、HeyGen 内で重要なポイントを再構成できます。そのうえで、プレゼンター、ナレーション、補足ビジュアルを追加することで、スライド資料を一貫性のある動画プレゼンテーションに変換できます。

HeyGenはプレゼンテーションで複数の言語に対応していますか？

はい。無料のAIプレゼンテーション作成ツールを使えば、多言語・多様なアクセントでナレーションやプレゼンターのセグメントを生成できます。これにより、同じプレゼンテーション構成を、地域やオーディエンスごとに使い分けて再利用することが簡単になります。

動画プレゼンテーションの作成にはどのくらい時間がかかりますか？

一般的な長さのプレゼンテーションであれば、コンテンツの準備さえできていれば数分で作成できます。情報の変更やフィードバックがあった場合も、すばやく修正して該当セクションを再生成できます。

自社ブランドに合わせてプレゼンテーションの統一感を保てますか？

はい。ロゴ、フォント、カラーパレットをすべての動画に適用できます。ブランドの一貫性を保ちながら、チームやプロジェクトごとのカスタマイズも可能です。

書き出したプレゼンテーション動画はどこで利用できますか？

当社の AI動画ジェネレーターで作成・書き出した動画は、学習プラットフォーム、営業ツール、社内コミュニケーション基盤、Webサイト、各種ソーシャルメディアでご利用いただけます。これらのファイルは、一般的なホスティングおよび再生システムとの互換性があります。

複数のメンバーが同じプレゼンテーションに共同で参加できますか？

はい。チームはプロジェクトへのアクセスを共有し、編集案を提案し、さまざまなバージョンを管理できます。これにより、各分野の専門家、トレーナー、広報チームがスムーズに連携して作業できます。

AI動画プレゼンテーションは、機密性の高いコンテンツにも適していますか？

はい、AI ジェネレーターを使用する際に、所属組織のポリシーやデータ運用ルールに従っている限り問題ありません。HeyGen は、安全なワークフローをサポートするよう設計されており、社内向けの更新やトレーニング内容が保護されたまま扱われます。

最初から作り直さずにプレゼンテーションを更新できますか？

はい。既存のプロジェクトを開いて、スクリプトやスライドを編集し、影響を受けるシーンだけを再生成できます。これにより時間を節約でき、定期的なトレーニングやプレゼンテーションを、パーソナライズされた最新のコンテンツに保つことができます。

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