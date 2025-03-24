ステップ1 スクリプト、スライド、またはURLから開始 スクリプトを貼り付けるか、HeyGen のAI動画ジェネレーターで作成したプレゼンテーションをアップロードするか、重要なURLを共有してください。HeyGen がコンテンツを解析し、AI技術を使ってあなたの動画プレゼンテーションの初期構成を自動で作成します。

ステップ 2 プレゼンターとスタイルを選択 ブランドや視聴者に合ったAIプレゼンター、音声、ビジュアルスタイルを選択します。画面上でプレゼンター、スライド、補助ビジュアルにどれだけのスペースを割り当てるかを決めましょう。

ステップ3 シーンと補助ビジュアルを洗練させる 各シーンを見直し、テキスト、テンポ、レイアウトを調整しましょう。画像、チャート、画面録画などを追加して、最初から最後までメッセージが明確で記憶に残るようにします。