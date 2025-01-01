モチベーショナル系の動画コンテンツは、一貫性とエンゲージメントによって成長します。自己啓発のヒントやデイリーアファメーション、心に響くメッセージなど、どのような内容を発信する場合でも、HeyGen はスピーカー、著者、コーチ、インフルエンサー、そしてコンテンツクリエイターが、別途制作チームを用意しなくても、プロ品質のモチベーション動画を制作できるよう支援します。