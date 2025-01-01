チームの動画制作量は増やしても、あなたの負担は増やさない
HeyGen for Business は、組織に通常の 5 倍の動画生成キャパシティ、トレーニング向けインタラクティブ動画、セルフサービス型 SSO、拡張された動画上限などを提供します。スタートアップでも、大規模な部門を率いている場合でも、HeyGen はチームに対して、ガバナンスが効いたスケーラブルな共有プラットフォームを提供し、高速に動画を制作・ローカライズできるようにします。その結果、ビジネスに最適な AI 動画プラットフォームとなります。
グローバル向けトレーニングから動画広告まで、HeyGen は誰もが（そう、あなたも）あらゆるニーズに対応した高品質でスケーラブルな動画コンテンツを作成できるよう支援します。お客様に特にご好評いただいているメリットの一部をご紹介します。
チームのために特別に設計された唯一の HeyGen プランです。ワークスペースでの共同作業、通常の5倍の生成容量、そして最先端のAI動画モデルへの限定アクセスを、すべて一元管理された請求でご利用いただけます。
5倍の生成能力で、AI画像、音声などをさらにパワーアップ。
最大60分までの動画を生成・翻訳
5つ作成 組織専用のカスタムアバター
チームメンバーを追加ワークスペースで共同作業を行うために
動画制作があなたの最強の武器になりました
エンタープライズレベルのセキュリティと管理機能を備えた単一のワークスペースから、トレーニング、マーケティング、セールス、社内向けコンテンツを一括して作成できます。
スタジオ品質の仕上がりを、すぐに作成
Turn scripts, PDFs, and slide decks into lifelike, avatar videos in minutes. No cameras. Not editing timelines. No production overhead. Just fast, on-brand content from anyone on your team.
1本の動画で、あらゆる言語、あらゆる市場へ。
Translate existing content into 175+ languages with native-quality translations, accurate lip-sync, and built-in proofreading. HeyGen helps global teams unlock new audiences in minutes, not months.
人の心に響く効果を保ちながら、動画を大規模にパーソナライズする
Make every viewer feel seen. Create authentic, individualized videos that help sales, marketing, and training teams build stronger connections at every touchpoint, with no manual recording required.
既存のワークフローとのシームレスな統合
Integrate with Zapier, HubSpot, Make, and n8n to trigger video creation automatically. Generate personalized content from CRM updates, form fills, or any event in your stack.
シングルサインオン（SSO）とエンタープライズ対応のガバナンス
Stay on brand and in control with team workspaces, custom roles, single sign-on (SSO), pooled usage, and centralized admin tools. Scale safely with SOC 2 Type II, GDPR, and AI governance built in from day one.
最新の動画モデルへのアクセス
あなたのチームは、Avatar IV、Sora 2、Veo 3 にアクセスできます。最先端の AI 動画モデルを、ひとつのワークスペースからすべて利用できます。
アバター IV
これまでで最も高度なアバター技術。自然な動きと表情で、最長5分までの動画生成が可能です。
Sora 2
OpenAI の Sora 2 で、クリエイティブな動画コンテンツを生成しましょう。マーケティングやストーリーテリングの新たな可能性が広がります。
Veo 3
Google の最先端モデルによるプレミアムな動画クオリティ。最高品質が求められるコンテンツのために。
「最初は動画を1本作っただけでした。それだけで効果がはっきりと分かりました。一度その体験をしてしまうと、これがどれだけの可能性を切り開くかは明らかです」
ムスタファ・ファーニチャーワラ
Coursera 最高技術責任者（CTO）
ビジネス向けに設計されたシンプルな料金プラン
ビジネス
追加シートごとに20ドル。チームが安全かつスケーラブルな方法で、高品質なAI動画を高速に作成・パーソナライズ・ローカライズする必要がある組織に最適です。
生成利用量が5倍
カスタムアバター5体
セルフサービスのSAML/SSO
eラーニング向けインタラクティブ動画
SCORMエクスポート
画面録画
ワークスペースでの共同作業
動画ドラフトへのコメントと編集
招待とチーム管理
動画の商用利用権
最大60分までの動画翻訳
優先処理
一元管理されたアセットでブランドを拡大しましょう
Zapier、HubSpot、Make、n8n などと連携
一元管理された請求
See how businesses like yours scale video creation and drive growth with the most innovative AI video platform.
キャンペーン、ブログ、製品ローンチを、数分でプロフェッショナルな動画に変換しましょう。人員を増やすことなく、より多くのコンテンツを制作し、あらゆるアセットでブランドの一貫性を維持できます。
エンタープライズ級の機能をセルフサービスで導入。
動画制作のあらゆる工程を効率化するために設計された、安全性が高く、コラボレーションに優れ、ブランド一貫性を保てるツールで、エンタープライズの力を引き出しましょう。
SAML/SSO
エンタープライズグレードのシングルサインオン（SSO）とアイデンティティ管理により、安全でスムーズなチームアクセスを実現します。
一元化された請求管理
組織全体の請求を一元管理。複数のサブスクリプションを突き合わせる必要はもうありません。
商用利用権
ビジネス利用向けに商用利用権がすべて含まれた動画を、自信を持って作成・公開できます。
統合対応済み
Zapier、HubSpot、Make、n8n などと連携し、既存のワークフローの中で動画を作成できます。
チーム管理
ロールや権限、共有アセットを一元管理し、すべてのチームが足並みを揃え、ブランドを統一できるようにします。
優先処理
優先レンダリングによる高速な動画生成。ビジネスユーザーは常に最優先で処理されます。
生成利用量が5倍に
個人プランよりもはるかに多くの月間生成容量を利用できます。上限を気にせず、大規模なコンテンツを作成しましょう。
最長60分の動画
最長60分までの動画を作成および翻訳できます。長尺のトレーニング動画、ウェビナー、プレゼンテーションにも対応しています。
デジタルツイン
どのチームメンバーでも、スケーラブルなプレゼンターに変えられます。1回の録画でアバターを作成し、そのアバターは無制限の動画に登場させることができます。
ボイスクローン
あなた本来の声を高い忠実度で再現します。文を編集したり段落を更新したりしても、再収録することなく、すべての動画で声のトーンとエネルギーの一貫性を保てます。
簡単な更新
スクリプトを編集し、画面を差し替えて生成ボタンを押すだけ。新たな撮影も待ち時間も不要です。常に最新のコンテンツを保ち、いつでも最高の動画を提供しましょう。
コラボレーション
チームが動画をレビューし、コメントし、ブラッシュアップできる共有ワークスペースで一緒に作業しましょう。長いフィードバックサイクルをなくし、より速く制作しながら常に足並みをそろえられます。
キャプションと字幕
正確なキャプションと字幕を自動生成し、誰にとっても見やすく分かりやすい視聴体験を実現します。グローバル配信、ミュート再生、マルチチャネルコンテンツに最適です。
ブランドキット
ブランド要素をアップロードして、すべての動画の一貫性を保ちましょう。カラー、フォント、ロゴを統一し、ライブラリ全体で全ユーザーに対して同じブランド表現を実現できます。
Miro
「ビジュアルストーリーテリングの媒体で私が発揮しているのと同じレベルの創造性を、執筆のプロセスにおいてライターたちも発揮できるようになりました。」
スティーブ・ソウリー, ラーニングメディアデザイナー
あらゆるチームのための HeyGen for Business
マーケティング、セールス、L&D、プロダクト、カスタマーサクセスの各部門が、HeyGen をどのように活用して成長とエンゲージメントを促進しているかをご紹介します。
ご質問はありますか？私たちがお答えします
HeyGen for Business とは何ですか？
HeyGen for Business は、セキュアなコラボレーション、共有利用、スケーラブルな動画制作を必要とする組織向けに設計された、チーム志向のAI動画プラットフォームです。共有クレジット、管理者コントロール、SSO、個人プランでは利用できないガバナンス機能を備えています。また、グローバルなチームのために特別に設計された、ビジネス用途向けAI動画ジェネレーターの強力な機能も提供します。
ビジネスプランは、他のプランとどのように違いますか？
個人プランは、個人での動画制作向けに設計されています。Businessプランはチーム向けで、共有ワークスペース、クレジットのプール、より低コストな席数、請求の一元管理、カスタムロール、そしてエンタープライズ対応の認証とセキュリティを提供します。
プールされたクレジットはどのように機能しますか？
すべてのビジネスワークスペースには、ワークスペース内の全ユーザーで共有する月ごとの生成クレジットプールが付与されます。シート数を増やしてもこのプールは増えませんが、管理者は自動追加（オートトップオフ）や追加パックを利用することで、予測しやすい形で利用量を拡張できます。
私のチームはHeyGen内で共同作業できますか？
はい。チームは共有ワークスペースで一緒に作業し、動画を共同でレビューしたり、コメントしたり、ブラッシュアップしたりできます。共有アセット、テンプレート、アバター、ブランドキットを活用することで、全員が同じ方向性を保ちながら作業できます。
HeyGen は翻訳やローカライズに対応していますか？
もちろん可能です。あらゆる動画を、自然なリップシンクと組み込みの校正機能付きで、175以上の言語と方言に翻訳できます。これにより、グローバルなコミュニケーションやトレーニングを、迅速かつ一貫性があり、コスト効率よく行うことができます。
HeyGen for Business は安全ですか？
はい。HeyGen for Business には、SSO、ロールベースのアクセス、およびエンタープライズグレードのセキュリティが含まれています。HeyGen は SOC 2 Type II、GDPR、CCPA、そして Data Privacy Framework に準拠しており、お客様のデータを保護するための厳格な管理体制を整えています。
HeyGenは大企業にも適していますか？
はい。Businessプランは、従業員数が100名から100,000名までの企業向けに設計されています。シンプルなセットアップ、柔軟な席数管理により、チームがAI動画をすばやく導入できるよう支援し、準備が整ったタイミングでEnterpriseプランへ移行することも可能です。
私たちのチームでは、どのような種類の動画を作成できますか？
チームは、トレーニング、オンボーディング、製品説明、社内コミュニケーション、マーケティングコンテンツ、営業アウトリーチ、カスタマーサポート向けチュートリアルなど、あらゆる種類の動画を作成できます。ビジネス向けとして最適なAI動画ジェネレーターを使えば、動画を数分で生成・更新し、多言語ローカライズまで行うことができます。
