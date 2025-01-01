人は必ずしも長いメールを読んでくれるとは限りませんが、動画なら見てくれます。会社の最新情報や業界インサイト、コンテンツのまとめなど、どんな内容でも、HeyGen を使えば静的なニュースレターを、視聴者の関心と理解を高める魅力的な動画に簡単に変換できます。
Crafting a traditional newsletter can be time-consuming. Producing a video newsletter doesn’t have to be. HeyGen helps you create videos from scratch. Simply add a script and convert your written content into professional videos featuring AI-powered avatars. No filming or editing required.
Text-based updates and long emails often go unnoticed, but video grabs attention. With HeyGen’s asset-to-video feature, you can transform plain text-based documents into visually engaging video updates, helping your audience stay informed and entertained.
Whether you’re speaking to global enterprises, niche communities, or your social media followers, HeyGen helps you tailor video updates for different audiences. You can localize instantly in multiple languages, ensuring you connect with more people, more effectively.
HeyGen を使ってニュースレターとコミュニティ向けアップデートを作成する方法
プロ品質のビデオニュースレターやコミュニティ向けアップデートを、数分で作成し始めましょう。動画制作チームも編集スキルも必要ありません。
HeyGen は、制作チームを必要とせずに、企業向けの魅力的でスケーラブルなトレーニング動画を作成できる、AI 搭載の動画制作プラットフォームです。コンプライアンス研修、リーダーシップ開発、ソフトウェアチュートリアル、DEI プログラムなどを、迅速かつ効率的に作成することができます。
従来のニュースレターや会社からのお知らせは、見落とされたり無視されたりしがちですが、動画コンテンツは注意を引きつけ、エンゲージメントを高めることが実証されています。HeyGen を使えば、静的なメールを、視聴されやすく、記憶に残り、行動につながりやすいダイナミックな動画へと簡単に変換できます。
HeyGen は、さまざまなニュースレターやコミュニティ向けアップデート動画を作成するのに最適です。例えば：
HeyGen を使えば、フルプロデュースされた高品質な動画ニュースレターを数分で作成できます。テンプレートを選び、原稿を入力し、AI アバターを選択してビジュアルをカスタマイズするだけで、撮影・ナレーション収録・編集作業は一切不要です。
はい！HeyGen では、ブランドのカラー、フォント、ロゴ、ビジュアルを使って動画をカスタマイズできるため、あらゆる更新内容を自社のアイデンティティやメッセージにしっかりと合わせることができます。
もちろん可能です。HeyGen を使えば、地域やチーム、オーディエンスのセグメントごとに動画コンテンツを簡単に最適化できます。メッセージを素早く調整したり、ビジュアルを差し替えたり、同じアップデートの複数バージョンを作成して、それぞれにとって関連性の高い内容にすることができます。
HeyGenの動画は複数の形式で書き出しでき、次の方法で共有できます。
はい。HeyGen の AI 翻訳機能とリップシンク機能を使えば、ほとんど手間をかけずに世界中の視聴者へリーチできます。
HeyGen は高額な撮影、編集、ボイスオーバー作業を不要にし、企業やクリエイターが、従来のコストと時間のごく一部でプロ品質の動画アップデートを制作できるようにします。
HeyGen を使えば、動画コンテンツの更新はとても簡単です。スクリプトを編集し、ビジュアルを差し替えて、数分で動画を再生成できます。再撮影も複雑な編集も不要で、必要なときにいつでも手軽に最新の内容へアップデートできます。
See how businesses like yours scale content creation and drive growth with the most innovative AI video.