顧客事例やケーススタディは、信頼性と信用を築くための強力な手段です。製品の効果を強調したい場合でも、実際の顧客体験を共有したい場合でも、あるいは社会的証明を提示したい場合でも、HeyGen を使えば、大規模な制作チームを必要とせずに、洗練された証言動画を素早く制作することができます。
Producing customer testimonials with conventional methods usually entails complex filming, edits, and expensive equipment. HeyGen eliminates these hurdles, helping businesses and marketers craft high-quality testimonial videos quickly without a physical camera.
Use AI avatars to deliver compelling testimonial videos in an engaging and professional style. Incorporate genuine customer quotes, dynamic visuals, and before-and-after scenarios to showcase the true impact of your products or services.
With HeyGen’s AI-driven platform, you can smoothly update testimonial scripts, adapt visuals, and translate your videos into multiple languages. Offer convincing, relatable testimonies for diverse audiences. No reshoots or complicated setups needed.
HeyGen を使って顧客の導入事例動画を作成する方法
HeyGen にログインして、数分で魅力的な AI 生成のカスタマーサクセスストーリーやお客様の声を作成しましょう。
HeyGen は、プロフェッショナルな導入事例動画やお客様の声（テスティモニアル）動画を作成できる AI 動画生成ツールです。テキストベースの成功事例を、視覚的に魅力的なコンテンツへと変換することで、制作プロセスをシンプルにします。
従来のように現地でのインタビューや高価な機材を必要とする方法とは異なり、HeyGen なら AI アバターと効率的な編集機能を使って、すべてアプリ内で完結できます。
もちろん可能です。HeyGen ではアバターをカスタマイズできるため、ブランドのアイデンティティやスタイルに合った形で、テスティモニアル動画を制作できます。
はい。HeyGen は複数の言語に対応しているため、余計な手間をかけることなく、グローバル向けのお客様の声動画を作成できます。
スクリプトを少し修正し、必要に応じてビジュアルを差し替えるだけで、数分以内に最新のお客様の声動画を生成できます。再撮影も大きな予算も必要ありません。
もちろん可能です。お客様の声動画は、ウェブサイト、ソーシャルメディア、メールマーケティング、営業資料、そして商品ランディングページ向けに最適化できます。
ほとんどの企業は、台本やデザインの複雑さにもよりますが、数時間あれば洗練されたお客様の声動画を制作できます。
まったく問題ありません。HeyGen の直感的な UI は、マーケティング担当者やビジネスオーナー、営業スタッフ向けに設計されており、技術的な知識や経験は一切必要ありません。
HeyGen は、プロフェッショナルな仕上がりが求められるお客様の声動画、製品デモ、業界特化型の成功事例ストーリーに最適な選択肢です。
HeyGen に登録し、AIアバターや動画編集ツールを試して、次回のマーケティング施策に向けた高品質なお客様の声コンテンツの制作を始めましょう。
See how businesses like yours scale content creation and drive growth with the most innovative AI video.