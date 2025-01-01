ウェビナーやポッドキャストは高いエンゲージメントを生み出しますが、制作には多くの時間とコストがかかりがちです。HeyGen を使えば、このプロセスを効率化し、プロフェッショナルなオンデマンドコンテンツを数分で作成できます。制作チームもカメラも必要ありません。
Traditional webinar and podcast production is time-intensive and requires a full team. With HeyGen, you can generate high-quality, on-demand content using AI avatars and automated voiceovers so you can focus on delivering value, not coordinating video production.
Drive more views with eye-catching promotional videos. Turn long-form webinars or podcasts into bite-sized, shareable clips for social media, email campaigns, and landing pages without extra editing.
Easily localize your webinar and podcast content with automatic AI-powered translations and lip-syncing. Create versions in multiple languages to expand your reach without additional production time.
HeyGen を使ってオンデマンドのウェビナーとポッドキャストを作成する方法
HeyGen にログインして、制作チームなしでも、数分で高品質なオンデマンドのウェビナー録画、ビデオポッドキャスト、プロモーション用コンテンツを作成できるように準備しましょう。
オンデマンドウェビナーとは、ライブ配信とは異なり、視聴者が好きなタイミングで視聴できる事前収録のビデオプレゼンテーションのことです。HeyGen を使えば、AIアバター、カスタマイズ可能なテンプレート、自動音声ナレーションを活用して、ビデオ制作チームなしでも、プロ品質のオンデマンドウェビナーを簡単に作成できます。
HeyGen を使えば、ポッドキャストのコンテンツに AI アバター、キャプション、ビジュアル要素を追加して、魅力的なビデオポッドキャストに変換できます。スクリプトまたは音声ファイルをアップロードし、アバターを選択するだけで、各種プラットフォームで共有できるダイナミックなビデオポッドキャストを生成できます。
はい！HeyGen を使えば、ウェビナーの登録やポッドキャストの再生数を伸ばすための、短くて魅力的なプロモーション動画を簡単に作成できます。重要なシーンを抽出し、ブランド要素を加え、SNS・メールキャンペーン・ランディングページ向けのティーザー動画を、すべて AI の力で作成することができます。
いいえ。HeyGen はビデオ編集者ではなく、マーケター向けに設計されています。直感的なドラッグ＆ドロップツールにより、専門的なスキルや高価なソフトウェアがなくても、高品質なウェビナーやポッドキャストコンテンツを作成できます。
はい！HeyGen では、ブランドカラー、フォント、ロゴ、オーバーレイを使って動画をカスタマイズできるため、あらゆるプラットフォームでコンテンツのビジュアルを一貫させることができます。
HeyGen を使えば、長尺コンテンツを簡単に短く共有しやすいクリップに分割できます。重要なポイントをハイライトし、字幕を追加し、LinkedIn、Instagram、メールマーケティングキャンペーンなど、さまざまなチャネル向けに動画の形式を最適化できます。
はい！HeyGen は AI を活用した動画翻訳、ボイスクローン、リップシンク機能を提供しており、追加の制作コストなしで、ウェビナーやポッドキャストを複数の言語に素早くローカライズできます。
HeyGen は、B2B マーケター、コンテンツクリエイター、営業チーム、教育者によって、ウェビナー、ビデオポッドキャスト、プロモーションコンテンツを効率的に制作・スケールするために利用されています。多くの場合、当社の AI ポッドキャスト作成機能が活用されています。
動画はさまざまな形式で書き出すことができ、LinkedIn、YouTube、メールキャンペーン、企業サイト、社内コミュニケーションツールなど、複数のプラットフォームで共有できます。お客様の中には、Zapier を使ってアップロードプロセスを自動化している方もいます。
HeyGen を使えば、数週間もかけることなく、数分で完成度の高いオンデマンドのウェビナーやポッドキャスト動画を作成できます。テンプレートを選び、スクリプトをアップロードし、アバターを選択して、仕上がった動画を書き出すだけで、すぐに共有できる状態になります。
