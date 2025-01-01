オンデマンドのウェビナーやポッドキャストを手間なく制作

ウェビナーやポッドキャストは高いエンゲージメントを生み出しますが、制作には多くの時間とコストがかかりがちです。HeyGen を使えば、このプロセスを効率化し、プロフェッショナルなオンデマンドコンテンツを数分で作成できます。制作チームもカメラも必要ありません。

利点と価値

高品質な動画でオンデマンドウェビナーやポッドキャストを大規模に展開しましょう

Create webinars and podcasts with AI video

Traditional webinar and podcast production is time-intensive and requires a full team. With HeyGen, you can generate high-quality, on-demand content using AI avatars and automated voiceovers so you can focus on delivering value, not coordinating video production.

a screenshot of a technology webinar with joyce bell and tim wein

Promote your content with engaging video clips

Drive more views with eye-catching promotional videos. Turn long-form webinars or podcasts into bite-sized, shareable clips for social media, email campaigns, and landing pages without extra editing.

an advertisement for a webinar on women leading change

Repurpose content at scale for different audiences

Easily localize your webinar and podcast content with automatic AI-powered translations and lip-syncing. Create versions in multiple languages to expand your reach without additional production time.

a computer screen shows a video call between chinese and german

マーケターがオンデマンドコンテンツをどのようにスケールさせているかを発見しましょう

HeyGen を使ってオンデマンドのウェビナーとポッドキャストを作成する方法

  1. HeyGen を開く

HeyGen にログインして、制作チームなしでも、数分で高品質なオンデマンドのウェビナー録画、ビデオポッドキャスト、プロモーション用コンテンツを作成できるように準備しましょう。

  1. テンプレートを選ぶか、最初から作成する
  1. トークトラックを追加し、アバターを選択する
  1. 動画をカスタマイズする
  1. さらに多彩なデザイン要素でクリエイティブに仕上げましょう
  1. 動画を提出する

よくある質問

オンデマンドウェビナーとは何ですか？また、HeyGen を使ってどのように作成できますか？

オンデマンドウェビナーとは、ライブ配信とは異なり、視聴者が好きなタイミングで視聴できる事前収録のビデオプレゼンテーションのことです。HeyGen を使えば、AIアバター、カスタマイズ可能なテンプレート、自動音声ナレーションを活用して、ビデオ制作チームなしでも、プロ品質のオンデマンドウェビナーを簡単に作成できます。

HeyGen を使ってビデオポッドキャストを作成するにはどうすればよいですか？

HeyGen を使えば、ポッドキャストのコンテンツに AI アバター、キャプション、ビジュアル要素を追加して、魅力的なビデオポッドキャストに変換できます。スクリプトまたは音声ファイルをアップロードし、アバターを選択するだけで、各種プラットフォームで共有できるダイナミックなビデオポッドキャストを生成できます。

HeyGen を使って、ウェビナーやポッドキャストのプロモーション動画を作成できますか？

はい！HeyGen を使えば、ウェビナーの登録やポッドキャストの再生数を伸ばすための、短くて魅力的なプロモーション動画を簡単に作成できます。重要なシーンを抽出し、ブランド要素を加え、SNS・メールキャンペーン・ランディングページ向けのティーザー動画を、すべて AI の力で作成することができます。

HeyGenでウェビナーやポッドキャストを作成するには、動画編集の経験が必要ですか？

いいえ。HeyGen はビデオ編集者ではなく、マーケター向けに設計されています。直感的なドラッグ＆ドロップツールにより、専門的なスキルや高価なソフトウェアがなくても、高品質なウェビナーやポッドキャストコンテンツを作成できます。

ウェビナーやポッドキャストの動画に自社のブランディングを追加できますか？

はい！HeyGen では、ブランドカラー、フォント、ロゴ、オーバーレイを使って動画をカスタマイズできるため、あらゆるプラットフォームでコンテンツのビジュアルを一貫させることができます。

長時間のウェビナーやポッドキャストを、短いクリップとして再利用するにはどうすればよいですか？

HeyGen を使えば、長尺コンテンツを簡単に短く共有しやすいクリップに分割できます。重要なポイントをハイライトし、字幕を追加し、LinkedIn、Instagram、メールマーケティングキャンペーンなど、さまざまなチャネル向けに動画の形式を最適化できます。

HeyGen はグローバルな視聴者向けの動画ローカライズに役立ちますか？

はい！HeyGen は AI を活用した動画翻訳、ボイスクローン、リップシンク機能を提供しており、追加の制作コストなしで、ウェビナーやポッドキャストを複数の言語に素早くローカライズできます。

HeyGenはどのような業種の企業にウェビナーやポッドキャストで利用されていますか？

HeyGen は、B2B マーケター、コンテンツクリエイター、営業チーム、教育者によって、ウェビナー、ビデオポッドキャスト、プロモーションコンテンツを効率的に制作・スケールするために利用されています。多くの場合、当社の AI ポッドキャスト作成機能が活用されています。

HeyGenで作成したウェビナーやポッドキャストは、どのプラットフォームで共有できますか？

動画はさまざまな形式で書き出すことができ、LinkedIn、YouTube、メールキャンペーン、企業サイト、社内コミュニケーションツールなど、複数のプラットフォームで共有できます。お客様の中には、Zapier を使ってアップロードプロセスを自動化している方もいます。

HeyGen を使ってオンデマンドのウェビナーやポッドキャスト動画はどれくらい早く作成できますか？

HeyGen を使えば、数週間もかけることなく、数分で完成度の高いオンデマンドのウェビナーやポッドキャスト動画を作成できます。テンプレートを選び、スクリプトをアップロードし、アバターを選択して、仕上がった動画を書き出すだけで、すぐに共有できる状態になります。

