はい！HeyGen を使えば、ウェビナーの登録やポッドキャストの再生数を伸ばすための、短くて魅力的なプロモーション動画を簡単に作成できます。重要なシーンを抽出し、ブランド要素を加え、SNS・メールキャンペーン・ランディングページ向けのティーザー動画を、すべて AI の力で作成することができます。