ターゲット層に合ったAIアバターを選びましょう。Z世代向けの商品には若くエネルギッシュなプレゼンターを、大衆向けには親しみやすい一般の人に近いプレゼンターを、プレミアムブランドには洗練されたアバターを。台本に合わせて複数のプレゼンターをプレビューし、最適な人選を見つけてください。

シーンを選びましょう。リアルな雰囲気ならベッドルーム。ライフスタイル系の商品にはキッチン。フィットネスブランドにはジム。B2B向けにはオフィス。アウトドア系の商品には屋外。あるいはカスタム背景を使用することもできます。



