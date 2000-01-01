クリエイターを雇わずに成果を出すUGC動画広告
本物のクリエイターコンテンツのように見えて感じられるAIアバターを使って、リアルなUGC動画広告を生成しましょう。クリエイターの管理や報酬交渉、納品待ちをすることなく、TikTok、Instagram、Meta向けの広告クリエイティブを大規模に展開できます。
- 商品が変更されたら、コンテンツを即座に更新
マーケティング上の課題
あなたのチームのようなマーケティングチームが、革新的なテキストからAI動画へのプラットフォームを活用して、コンテンツ制作をどのようにスケールさせ、成長を促進しているかをご覧ください。
マーケティングコンテンツの逼迫
あなたの最も高い成果を上げている広告は、洗練されたブランド広告よりも3〜5倍高いコンバージョンを生むUGC（ユーザー生成コンテンツ）スタイルの動画ですが、その量産には時間とコストがかかります。複数のクリエイターの管理、利用許諾の交渉、納品待ち、そして1本あたり200〜500ドルの支払いがすぐに積み重なっていきます。クリエイターは締切を守らなかったり、クオリティにばらつきがあったり、利用権の期限が切れたりする一方で、何が効果的かを見極めるには何十本もの広告バリエーションが必要です。新しい切り口をテストするには、ブリーフィングと修正に数週間かかり、その間に競合との戦いで出遅れてしまいます。クリエイティブテストのスピードが、あなたの成長目標に追いついていないのです。
HeyGen ソリューション
HeyGenのAI広告クリエイターは、クリエイターを雇うことなく、本物のUGC動画広告を生成します。クリエイター風のコンテンツを届け、TikTokやInstagramのネイティブ投稿のように見える、多様なAIアバターから選択できます。台本を入力し、プレゼンターを選ぶだけで、クリエイターの管理や使用権の交渉、待ち時間なしに、数分で広告を生成できます。異なるフック、訴求角度、CTAを試すために50種類の広告バリエーションが必要ですか？1回のセッションで、同じプレゼンターによるデモ、口コミ動画、開封動画、チュートリアルをテスト用にまとめて生成できます。クリエイターへの依頼なら25,000ドルかかるような制作も、たった1日の午後で完了します。
アバタープレゼンターは、自然な話し方とリップシンクで175以上の言語に対応します。同じUGC広告クリエイティブを世界中で展開し、ローカライズされた動画キャンペーンとして配信しても、地域ごとのクリエイターを採用したり予算を増やしたりする必要はありません。
マーケティングチームが大規模にコンテンツを制作するために必要なすべて
あなたのビジネスと同じような企業が、最先端のテキストからAI動画へのプラットフォームを活用して、どのようにコンテンツ制作をスケールさせ、成長を加速させているかをご覧ください。
無制限のクリエイティブテスト
さまざまなフック、ペインポイント、ベネフィット、CTA を組み合わせた広告バリエーションを無限に生成できます。10、20、50パターンをA/Bテストして、勝ちパターンを見つけましょう。バリエーションごとのクリエイター費用の追加発生はありません。広告費に見合うスピードで、クリエイティブテストの量と頻度をスケールさせましょう。
本物志向のクリエイター美学
AIアバターは、UGC広告の効果を高めるカジュアルでリアルなスタイルを実現します。スマホで撮影したような見た目。カメラ目線での語りかけ。自然な話し方。広告だと気づかせないオーガニックな雰囲気。あなたの広告は、ネイティブコンテンツのようにフィードへ自然になじみます。
即時対応
広告クリエイティブを作るのに、もう何日もかける必要はありません。午前中の戦略ミーティングで新しい切り口を見つけ、午後にはそのアイデアを実際の市場でテストできます。トレンドや競合の動き、市場の変化に、パフォーマンスマーケティングのスピードで対応しましょう。
完全なクリエイティブコントロール
あなたのビジョンを、完璧に実現します。クリエイターの解釈は一切なし。「すみません、それは私の作風じゃなくて」と言われることもありません。言ってほしい内容を、言ってほしい通りに、正確にスクリプト化。パフォーマンスデータに基づいて、即座に改善を重ねられます。
一貫した品質
すべての動画でプロフェッショナルなクオリティを維持します。悪い照明、聞き取りづらい音声、ブランドイメージに合わない見せ方は一切ありません。アバターも、背景も、話し方も常に一貫。品質のばらつきなく、コンテンツをスケールできます。
使用権に関する問題は一切ありません
一度制作すれば、ずっと使えます。契約の有効期限なし。利用期間延長のための再交渉も不要。地域制限もありません。追加料金なしで、あらゆるプラットフォームで、世界中どこでも、期限なく広告を配信できます。
ブリーフから公開動画まで、3ステップで完了
フックを書きましょう
広告用の台本を入力してください。スクロールを止めるフックから始めましょう。悩み・課題に触れ、解決策を提示し、明確なCTAを入れてください。または、AIスクリプトジェネレーターを使ってください。高い成果を出しているUGC広告の型で学習されています。テスト用に複数の台本バリエーションを生成しましょう。
自分のクリエイタースタイルを選ぼう
ターゲット層に合ったAIアバターを選びましょう。Z世代向けの商品には若くエネルギッシュなプレゼンターを、大衆向けには親しみやすい一般の人に近いプレゼンターを、プレミアムブランドには洗練されたアバターを。台本に合わせて複数のプレゼンターをプレビューし、最適な人選を見つけてください。
シーンを選びましょう。リアルな雰囲気ならベッドルーム。ライフスタイル系の商品にはキッチン。フィットネスブランドにはジム。B2B向けにはオフィス。アウトドア系の商品には屋外。あるいはカスタム背景を使用することもできます。
生成とデプロイ
「生成」をクリックすると、2〜3分で完成したUGC動画広告が、TikTokやInstagram向けの縦型9:16、フィード掲載向けの正方形1:1形式で書き出されます。Meta Ads ManagerやTikTok Ads Managerに直接アップロードするか、その他のプラットフォーム向けにダウンロードできます。
異なるフックをテストするバリエーションを10本生成。別の10本で異なるCTAをテスト。さらに別の10本で訴求するベネフィットを変えてテスト。1時間以内に包括的なクリエイティブテストを開始できます。
あらゆるマーケティングニーズに応える設計
Eコマース商品広告
商品レビュー風のUGC広告を作成しましょう。アバターが商品を開封し、特徴を紹介し、使用感を共有します。実際に商品を使っている様子を見せてください。よくある懸念点にもしっかりと対応しましょう。本物の口コミ風フォーマットで、商品ページへのクリックを促進します。
ダイレクトレスポンスキャンペーン
問題と解決策を示すUGC広告を作成しましょう。アバターが、オーディエンスが抱えている具体的な悩みを指摘します。あなたの製品をその解決策として紹介し、成果を実演します。強力なCTAで、即時の行動を促します。
ソーシャルプルーフのお客様の声
ソーシャルプルーフを拡大するには、お客様の声を活用した動画広告を使いましょう。録画を依頼して回る必要はありません。レビューや成果、成功事例を、高いコンバージョン率が期待できるUGC形式で届けましょう。
製品デモ
製品の使い方を紹介するチュートリアル形式のUGC。アバターが機能を順に解説し、具体的な使用シーンを示しながらメリットを説明する。購入時の迷いや不安を軽減する教育的なフォーマット。
比較と代替案
「[競合他社]から[自社製品]に乗り換えました」というスタイルの広告。アバターが、なぜ乗り換えたのか、何が良くなったのか、どんな成果が出たのかを説明します。本物のUGC形式で競合優位性を打ち出します。
季節限定およびプロモーション
セールや祝日、期間限定オファー向けのUGC広告をタイムリーに制作しましょう。ブラックフライデーの緊急性、ホリデーギフトガイド、夏の新商品ローンチなど、季節イベントに合わせたクリエイティブを、季節ごとのクリエイター確保の問題に悩まされることなく、素早く作成できます。
G2で最も急成長しているプロダクトであるのには理由があります
グローバル向けトレーニングから動画広告まで、HeyGen は誰でも（そう、あなたでも）あらゆるニーズに対応した高品質でスケーラブルな動画コンテンツを作成できるようにします。お客様に特にご好評いただいているメリットの一部をご紹介します。
品質、使いやすさ、スピードを重視する10万以上のチームに利用されています
市場で最も革新的な画像から動画へのプラットフォームを活用し、貴社のような企業がどのようにコンテンツ制作をスケールさせ、成長を加速しているかをご覧ください。
ご不明な点はありませんか？私たちがお答えします。
UGC動画広告とは何ですか？
UGC動画広告とは、ユーザー生成コンテンツ風のスタイルで作られた広告で、自然なソーシャルメディア投稿を模倣したものです。実在の人物（またはリアルなアバター）が登場し、本物の体験談やレビュー、デモンストレーションなどを共有します。UGC広告が従来の洗練された広告より高い効果を発揮するのは、ソーシャルプラットフォーム上の自然な投稿のように感じられ、広告に対する「見飽き」や無視を招きにくく、さらに社会的証明の心理効果を活用できるためです。
HeyGenのAI広告クリエイターは、実際のクリエイターを採用することなく、本物のクリエイターのようなプレゼンテーションを行うAIアバターを使って、UGCスタイルの動画を生成します。
制作チームがいなくても、どのようにマーケティング動画を作成できますか？
AI が生成した UGC 広告は、高速な反復、安定した品質、無制限のテストが可能であることから、クリエイターが制作したコンテンツと同等かそれ以上の成果を上げることがよくあります。多くのブランドは、迅速なテストとスケールのために AI UGC を活用し、その後、ヒーローキャンペーンや製品ローンチ動画としてクリエイターコンテンツを投入しています。
UGC広告は私の業界でも効果がありますか？
UGC動画広告は、EC、DTC、SaaS、モバイルアプリ、サプリメント、美容、ファッション、フィットネス、飲食、金融サービス、そしてB2Cサービスなど、あらゆる業界で高い効果を発揮します。ソーシャルプラットフォーム上で消費者をターゲットにするあらゆるブランドは、クリエイター風の本物のコンテンツによって成果を高めることができます。
B2Bブランドは、ビジネスの場面においてプロのプレゼンターを起用した、アレンジ版UGCアプローチを活用しています。伝え方の本物らしさはそのままに、設定やトーンだけを変えています。
成果の出るUGC広告の特徴は何ですか？
成果を出しているUGC広告には、最初の3秒で視聴者を引き込む強力なフック、明確な課題の提示、共感しやすい出演者、自然で信頼感のある話し方、視覚的にわかりやすい商品デモ、社会的証明となる要素、明確なCTA、モバイル向けに最適化された縦型フォーマット、そして音声オフでも内容が伝わる字幕が含まれます。
HeyGenのAIスクリプトジェネレーターはこれらの要素を取り入れています。また、実績のあるフレームワークを使ってカスタムスクリプトを書くこともできます
HeyGenでUGCスタイルのコンテンツを作成できますか？
コンプライアンス研修用の動画は、まずメインとなる言語で1本作成するだけで構いません。その後、HeyGen の翻訳機能を使えば、175以上の対応言語で各言語版を自動生成できます。翻訳にはボイスクローン（話し手の声質を各言語で自然に再現）とリップシンク（口の動きと翻訳音声を同期）が含まれます。スペイン語版も、英語の吹き替えではなく、ネイティブのスペイン語話者が話しているかのように聞こえます。
複数の広告バリエーションを素早くテストできますか？
はい、これこそが HeyGen の最大の強みです。フック（最初の3秒）、訴求するペインポイント、強調するベネフィット、プロダクトの見せ方、CTA、プレゼンターのスタイル、背景など、さまざまな要素を変えた 20、50、100 以上のバリエーションを生成してテストできます。
UGC広告の費用は、クリエイターを個別に雇う場合と比べてHeyGenではどのくらいかかりますか？
クリエイターの費用：1本あたり200〜500ドル。50パターンをテストすると10,000〜25,000ドルかかります。HeyGen：月額固定のサブスクリプション。動画は作り放題。50パターンを作っても5パターンと同じ料金、つまりサブスクリプション費用だけです。
ROIのタイムライン：ほとんどのパフォーマンスマーケターは、最初の10〜20本のAI生成動画でサブスクリプション費用を回収します。それ以降はすべて、利益率の純粋な改善になります。
HeyGen では、どのような動画仕様とフォーマットに対応していますか？
HeyGen は、あらゆる主要プラットフォーム向けの形式で UGC 広告をエクスポートできます。
- TikTok、Instagramリール、ストーリーズ向けの縦型9:16（1080×1920）
- スクエア 1:1（1080×1080）：Instagramフィード、Facebookフィード向け
- 横長 16:9（1920×1080）：YouTube および横向き配置向け
- 特定の掲載面向けのカスタムサイズ
HeyGenは従来の動画制作と比べてどう違いますか？
従来のマーケティング動画制作では、出演者の手配、スタジオの予約、撮影日程の確保、そしてポストプロダクションでの編集が必要となり、通常は1本の完成動画あたり制作期間は2〜4週間、費用は5,000〜20,000ドル以上かかります。HeyGenなら、同等レベルのクオリティの動画を、わずか数分・ごく一部のコストで生成できます。キャンペーン内容が変わったりコンテンツの更新が必要になった場合も、再撮影ではなく再生成するだけで済みます。マーケティングチームからは、コンテンツ制作が3倍速くなり、制作コストも大幅に削減できたという声が上がっています。
UGC広告を海外向けキャンペーン用に翻訳しても問題ありませんか？
はい。まずは母国語でUGC広告を作成し、175以上の言語に翻訳して、音声クローンとリップシンクを適用できます。同じアバターが、自然な発音でスペイン語、フランス語、ドイツ語、日本語、中国語（標準語）を流暢に話します。
地域のクリエイターを採用することなく、国際的なキャンペーンを展開できます。1つの広告クリエイティブから、無制限の市場向けバージョンを作成可能です。一般的な使い方の例：英語で5〜10本の主要な広告コンセプトを作成し、それぞれを5〜10のターゲット言語に翻訳して、合計50〜100の市場特化バリエーションとして配信します。
今すぐマーケティング動画の制作を始めましょう
本来なら明日には公開されているはずのコンテンツを、何週間も待つのはやめましょう。数分でプロ品質のマーケティング動画を生成し、グローバル市場向けに即座にローカライズし、チームや予算を増やすことなくコンテンツ制作をスケールできます。HubSpot、Ogilvy、Publicis など、コンテンツ制作のあり方を変革したマーケティングチームに加わりましょう。
