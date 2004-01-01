法令要件を満たすコンプライアンス研修動画を作成する
必須研修を、LMS向けのSCORMエクスポートに対応した追跡可能な動画コンテンツに変換しましょう。法規制が変わっても、即座に内容を更新できます。175以上の言語で展開し、全従業員が必須研修を修了したことを証明できる監査証跡を維持します。
L&Dコンテンツのボトルネック
コンプライアンス研修の課題
コンプライアンス研修は法的に義務付けられており、期限も厳しく、大規模に管理するのは困難です。何百人もの従業員が締切に間に合わず、規制は教材の更新スピードよりも速く変化し、監査では受講記録の抜け漏れが明らかになります。シフトや拠点が分かれる中での集合研修はうまく機能せず、英語のみの研修ではグローバルチームが取り残され、PowerPoint資料ベースの研修は修了率が低迷します。外部講師には毎年数千ドルのコストがかかり、手作業での受講管理には多くの時間が奪われるうえ、監査リスクや法的責任、罰則への曝露を高めてしまいます。
HeyGen ソリューション
HeyGen はコンプライアンス要件を、プロフェッショナルなトレーニング動画に変換し、監査対応のドキュメント作成に必要な SCORM トラッキング機能を標準搭載しています。コンテンツをアップロードし、プロ仕様の AI アバターを選ぶだけで、修了データ、タイムスタンプ、バージョン管理付きの動画を生成し、そのまま LMS にエクスポートできます。規制が変更された場合も、スクリプトを更新して数分で動画を再生成でき、新しいバージョンは自動的に受講者に配信されます。多言語でのコンプライアンス研修が必要ですか？ハラスメント防止、OSHA、HIPAA などのコンテンツを翻訳し、自然なボイスクローンとリップシンクを用いて 175 以上の言語に対応することで、単一かつ一貫した監査証跡を維持しながら、法令順守したトレーニングを提供できます。
大規模な研修を実現するためにL&Dチームに必要なすべて
SCORMエクスポートと監査ログ
コンプライアンス動画を SCORM 1.2 または 2004 パッケージとしてエクスポートし、あらゆる LMS と連携できます。Workday Learning、Cornerstone、SAP SuccessFactors など、どの学習プラットフォームでも利用可能です。LMS は受講完了状況、学習時間、テストスコア、完了日を自動的に追跡します。監査担当者から証跡の提示を求められたときは、自社システムから完了レポートを直接出力できます。
SCORM 1.2 および 2004 準拠
自動進捗トラッキング
タイムスタンプ付き監査記録
バージョン管理ドキュメント
最新の規制アップデートを即時にお届け
法規制は、あなたの生産スケジュールを待ってはくれません。OSHA が基準を改定する。裁判の判決でハラスメント研修の要件が変わる。更新された要件に合わせて研修用スクリプトを編集し、5分で動画を再生成できます。LMS にアップロードすれば、自動的に古いバージョンと差し替えられます。数週間も制作が遅れることなく、コンプライアンス研修の内容を常に正確な状態に保てます。
スクリプトの変更は数分でデプロイされます
再撮影は不要です
コンプライアンスのためのバージョン追跡
すべての言語を同時に更新する
多言語コンプライアンス研修
多くの法域では、従業員が理解できる言語でのトレーニングを法律で義務づけています。1本のコンプライアンス動画から、無制限の言語バージョンを作成できます。テキサス拠点向けにはOSHAトレーニングをスペイン語に、ブラジル人スタッフ向けにはポルトガル語に、カリフォルニアのチーム向けにはベトナム語に翻訳しましょう。ボイスクローン技術により、機械的な読み上げではなく、自然な話し方で届けられます。どの言語バージョンにも、同じSCORMトラッキングが含まれます。
175以上の言語に対応
言語ごとの自然な音声クローン作成
リップシンクが口の動きと一致します
言語バージョンごとのSCORMトラッキング
専門的なコンプライアンスコンテンツ
40枚ものスライドがあるハラスメント防止のPowerPoint資料を、最後まできちんと見る人はほとんどいません。動画形式なら、文書ベースの研修に比べて完了率は3倍。プロのアバタープレゼンターが、必須内容を飽きずに見られる魅力的な形式で伝えます。従業員は必要事項をより深く理解し、研修内容を長く記憶に留めることができます。
プロのプレゼンターによる話し方
ドキュメントよりも完了率が高い
知識の定着率向上
必要に応じたシナリオベースの例
研修ニーズから公開コースまで、3ステップで実現
コンプライアンス関連の資料をアップロード
まずは既存のコンプライアンス資料から始めましょう。過去の研修で使ったPowerPoint資料をアップロードしたり、社内規程やポリシー文書の原稿を貼り付けたり、外部講師が作成したコンテンツのアウトラインを利用したりできます。一般的なコンプライアンスのテーマについては、既存の要件を参照してください。OSHAの基準は公開されています。EEOCのハラスメント防止ガイドラインも文書化されています。HIPAAの要件も定義されています。
プロのプレゼンターを選択
コンプライアンスなどのシリアスなテーマにふさわしい、120種類以上のプロ仕様AIアバターから選択できます。ハラスメント研修向けのビジネスプロフェッショナルなプレゼンター、OSHAコンテンツ向けの安全重視アバター、HIPAA研修向けの医療専門職アバターなどを用意。自社ロゴやブランド要素を追加でき、必要な法的免責事項も挿入できます。
SCORMトラッキング付きでデプロイ
SCORMパッケージとしてエクスポートします。ほかの必須トレーニングと同様に、LMS にアップロードします。修了要件を設定し、対象となる従業員グループに割り当てます。受講登録、進捗管理、リマインダー送信、記録管理は LMS が行います。監査人から証拠の提示を求められたら、修了レポートを出力して提出します。
あらゆる法規制要件に対応するコンプライアンス研修
OSHA安全トレーニング
製造業、建設業、倉庫業など、安全衛生が求められるあらゆる業種。危険有害性の伝達（ハザードコミュニケーション）、ロックアウト・タグアウト、墜落防止、閉所（狭所）作業への立ち入り、フォークリフト運転、PPE（個人用保護具）の要件。OSHA に準拠した教育訓練を作成し、監査・査察に備えて受講完了を記録・文書化します。
ユースケース：3交代制を採用している製造業の企業が、OSHAのロックアウト・タグアウト研修用ビデオを作成し、英語とスペイン語で配信する。すべてのシフトの従業員が自分のスケジュールに合わせて受講を完了する。OSHAの査察官が書類の提示を求めた際、マネージャーは完了レポートを生成し、2分以内に100％の受講完了とコンプライアンスを示すことができる。
HIPAAプライバシーおよびセキュリティ研修
医療提供者、診療所、病院、保険会社、および保護対象医療情報を取り扱うすべての対象事業者。HIPAAプライバシールール、セキュリティルール、侵害（漏えい）通知、患者の権利。追跡可能な動画コンテンツによって、年次のHIPAAトレーニング要件を満たします。
ユースケース：複数拠点を持つ医療機関が HIPAA プライバシー研修を作成し、5つの診療所すべての臨床スタッフおよび事務スタッフに配信する。LMS が受講状況を追跡し、全従業員が期限までに年次 HIPAA 要件を完了したことの証跡を残す。
ハラスメント防止研修
ほとんどの州で、すべての雇用主に義務付けられています。セクシュアルハラスメント、差別、報復、敬意ある職場づくり、報告手続き、管理職の責任などを扱います。州ごとの要件には、カスタマイズ可能なコンテンツで対応します。
ユースケース：カリフォルニア州とニューヨーク州にそれぞれ店舗を展開する50店舗規模の小売チェーンが、両州それぞれの要件を満たすハラスメント防止トレーニングを作成する。すべての管理職が、カリフォルニア州で義務付けられている2時間のトレーニングを修了したことを証明できるよう、受講状況を追跡する。
データプライバシーとサイバーセキュリティコンプライアンス
GDPR requirements for European operations, data protection policies, phishing awareness, password security, incident reporting. Technology companies, financial services, any organization handling customer data.
ユースケース：SaaS企業が、欧州在住の従業員向けにGDPRコンプライアンス研修を作成する。内容には、データ保護の基本原則、個人の権利、漏えい発生時の通知手順などを含める。研修の受講完了状況を追跡し、規制当局へのコンプライアンス文書として活用できるようにする。
金融サービス・コンプライアンス
マネーロンダリング対策、銀行秘密法、顧客確認（KYC）、SOXコンプライアンス、証券規制、インサイダー取引防止。銀行、信用組合、投資会社、保険会社などが、金融規制要件を満たすための取り組み。
ユースケース：地方銀行が、全ての窓口担当者および顧客対応スタッフ向けにAML（マネーロンダリング防止）研修を作成する。四半期ごとに新しい事例や規制変更を反映して更新する。SCORMによるトラッキングにより、試験結果の記録を規制当局の審査用の証跡として提供できる。
新入社員コンプライアンス研修
すべての従業員がオンボーディング中に必須ポリシーを完了するように、従業員向けオンボーディング動画と自動コンプライアンス追跡を活用しましょう。
ご質問がありますか？私たちがお答えします。
これはOSHAの訓練要件を満たしていますか？
はい。OSHA は、適切なトレーニング、言語理解力、および文書化を義務付けています。ビデオトレーニング と SCORM トラッキングを組み合わせることで、これらの要件を満たすことができます。多くの組織では、継続的な 社内トレーニング動画 を通じてコンプライアンス教育を拡充し、安全および規制に対する意識を強化しています。
ハラスメント防止のための研修を動画で実施することは、法的に問題ありませんか？
ほとんどの州のハラスメント研修に関する法律では、双方向性のあるコンテンツが求められていますが、対面での実施までは義務付けられていません。シナリオ例や理解度チェックを含む動画研修であれば、この双方向性の要件を満たすことができます。カリフォルニア州、ニューヨーク州、コネチカット州、デラウェア州、イリノイ州、メイン州はいずれも、動画ベースのハラスメント研修を認めています。
コンプライアンス文書のためのSCORMトラッキングはどのように機能しますか？
SCORM は、誰がいつ完了したか、学習に要した時間、評価スコア、どのバージョンかといった完了データを LMS に送信します。LMS はこれを恒久的に保存し、必須トレーニングが実施されたことを証明する監査証跡を作成します。
規制が変更された場合、動画を更新してもらえますか？
連邦法や州法では、従業員が理解できる言語での研修が求められることがよくあります。コンプライアンス動画を英語で作成し、スペイン語、ベトナム語、中国語（標準語）、または従業員が話すあらゆる言語に翻訳できます。各言語バージョンには、それぞれ個別のSCORMトラッキングが用意されています。
英語を話せない従業員についてはどうなりますか？
連邦法や州法では、従業員が理解できる言語での研修が求められることがよくあります。コンプライアンス用の動画を英語で作成し、それをスペイン語、ベトナム語、中国語（標準語）など、従業員が話すあらゆる言語に翻訳できます。各言語バージョンは、それぞれ個別にSCORMでトラッキングされます。
コンプライアンス研修の動画はどのくらいの長さが適切ですか？
規制要件によって異なります。カリフォルニア州では、管理職向けのハラスメント研修に2時間が必要とされています。多くの州では、一般従業員向け研修は1時間で認められています。一般的なコンプライアンス研修としては、1つのモジュールを20分以内に収めるようにしてください。より長い要件がある場合は、章立てにして分割しましょう。
これはどのLMSプラットフォームで利用できますか？
事実上すべてのLMSが対応している SCORM 1.2 または 2004 に対応している任意のLMSです。Workday Learning、Cornerstone、SAP SuccessFactors、Oracle、Absorb、TalentLMS、Moodle、Canvas、Blackboard など、ほかにも何百とあります。
監査人に対して、どのようにトレーニングを実施したことを証明しますか？
LMS にはすべての受講完了データが保存されています。監査担当者から証拠の提示を求められた場合は、LMS から受講完了レポートを作成してください。レポートには、従業員名、完了日、学習に要した時間、評価スコア、どのトレーニングバージョンを完了したかが表示されます。
今すぐトレーニング動画の制作を始めましょう
公開する頃にはすでに古くなっているコンテンツを、何か月も待つのはやめましょう。数分でプロ品質の研修動画を作成し、あらゆる言語に即座に翻訳、ビジネスの変化に合わせて撮り直しなしでいつでも更新できます。Workday、Advantive、Würth Group など、研修のあり方を一新したL&Dチームに加わりませんか。
