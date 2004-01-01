法規制は、あなたの生産スケジュールを待ってはくれません。OSHA が基準を改定する。裁判の判決でハラスメント研修の要件が変わる。更新された要件に合わせて研修用スクリプトを編集し、5分で動画を再生成できます。LMS にアップロードすれば、自動的に古いバージョンと差し替えられます。数週間も制作が遅れることなく、コンプライアンス研修の内容を常に正確な状態に保てます。

スクリプトの変更は数分でデプロイされます

再撮影は不要です

コンプライアンスのためのバージョン追跡

すべての言語を同時に更新する