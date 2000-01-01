AIソーシャルメディア動画を作成
アイデアを数分で魅力的なソーシャル動画に変えましょう。撮影も編集スキルも不要です。175以上の言語を話せるAIアバターで、Instagram、TikTok、LinkedIn、YouTube向けのプロ品質コンテンツを生成できます。もっと投稿して、ストレスは減らしましょう。
クレジットカードは不要です
- 商品が変更されたら、コンテンツを即座に更新
マーケティング上の課題
マーケティング上の課題

あなたのチームのようなマーケティング組織が、革新的なテキストからAI動画へのプラットフォームを活用して、どのようにコンテンツ制作をスケールさせ、成長を加速しているかをご覧ください。
ソーシャルメディア投稿の終わりなきループ
スケールしようとすると、より多くのクリエイターや代理店を雇う必要があり、コストはあっという間に膨れ上がります。グローバルなオーディエンス向けに多言語コンテンツを作る？ それには別々の撮影や高額な吹き替えが必要になります。チームは、動画が静止画投稿の10倍のエンゲージメントを生むことを理解しているのに、制作のボトルネックのせいで、結局はグラフィックを投稿して結果を祈るしかない状況に陥っています。
HeyGen ソリューション
HeyGenのソーシャル動画メーカーは、スクリプトを数分でスクロールを止める魅力的なコンテンツに変換します。伝えたい内容を入力し、ブランドに合ったAIアバターを選ぶだけで、各プラットフォーム向けの動画を自動生成。カメラもスタジオも編集作業も不要です。同じメッセージをInstagramリール、TikTok、LinkedIn、YouTubeショート向けに用意したいですか？一度作成すれば、すべてのフォーマットに自動で書き出せます。
新しい市場への進出をお考えですか？成果の高いコンテンツを翻訳して、175以上の言語に対応したボイスクローンとリップシンクで配信しましょう。あなたのアバターは、再収録なしで流暢なスペイン語、中国語（標準語）、ドイツ語、アラビア語を話します。トレンドの変化、商品のアップデート、キャンペーンの方向転換に合わせて、メッセージもすぐに更新可能です。これまでチームで2週間かかっていた作業が、今ではわずか10分で完了します。
ソーシャルメディアチームが大規模にコンテンツを制作するために必要なすべて
あなたのビジネスのような企業が、最先端のテキストからAI動画へのプラットフォームを活用して、どのようにコンテンツ制作をスケールさせ、成長を加速しているかをご覧ください。
高速動画制作
企画から完成動画までを、数週間ではなく数分で。スタジオ予約も、出演者のスケジューリングも、ポストプロダクションの順番待ちも不要です。マーケティングチームだけで、アイデア出しから書き出しまで、外部に依存せずワークフロー全体をコントロールできます。
• 数分で動画を生成
・スタジオや機材は不要
・社内での完全なクリエイティブコントロール
AIアバタープレゼンター
あなたのブランドボイスを、すべての動画で一貫して届けましょう。120種類以上の多様なAIアバターから、プロフェッショナル、カジュアル、エネルギッシュ、権威あるスタイルなど、ブランドの個性に合ったタイプを選べます。タレントのスケジュール調整や使用権の交渉、出演者の離脱を心配する必要はもうありません。あなたのアバターは、いつでも利用可能で、常にブランドらしく、いつでも収録の準備ができています。
・年齢・スタイル・民族性もさまざまな120種類以上の多彩なアバター
・ブランドの一貫性を保つための写真からのカスタムアバター作成
・コンテンツの種類や対象ユーザーに応じて複数のアバターを使い分ける
音声クローン作成と翻訳
多言語クリエイターを雇わなくても、世界中の視聴者にリーチできます。まず英語で動画を作成し、その後スペイン語、ポルトガル語、ヒンディー語、日本語をはじめ、175以上の言語に翻訳可能。吹き替えではなく、ネイティブのように聞こえるボイスクローンに対応しています。リップシンク技術により、翻訳後の音声に合わせて口の動きが同期するため、アバターはどの言語でも自然に話します。1本の動画で、無限の市場へ。
これらの多言語対応機能は、ソーシャルメディアマーケティングにとどまりません。組織は HeyGen の翻訳技術を多言語対応のトレーニング動画にも活用しており、グローバル企業が世界中で一貫したブランドメッセージを維持しながら、従業員にそれぞれの母国語で研修を行うことを可能にしています。
・175以上の言語に対応した自然な音声合成
・ボイスクローン技術により、複数の言語でも一貫したブランドボイスを維持できます
・各市場で自然な表現を実現するリップシンク
スクリプトからの動画生成
動画編集の経験がなくても大丈夫。台本や話したいポイントを入力するだけで、あとはすべてHeyGenにお任せ。AIが自動でテンポを調整し、適切な間を入れ、あなたのメッセージを完璧なタイミングで仕上げます。Instagram用には長すぎる？そんなときはプラットフォーム最適化機能が編集案を提案してくれます。最初の3秒で視聴者を惹きつけるフックが必要？内蔵テンプレートが「うまくいく構成」を教えてくれます。
・AI を活用したスクリプトのタイミングとペース配分
・プラットフォーム別のスクリプト推奨事項
・音声の強調と感情のコントロール
ブランドキット連携
あらゆるソーシャル動画で、ビジュアルアイデンティティをしっかり統一しましょう。ロゴ、ブランドカラー、フォント、承認済みのグラフィックを一度アップロードするだけで、あとはすべての動画が自動的に一貫性を保ちます。Brand Glossary によって、製品名、社内用語、重要なフレーズが毎回正しく発音されるように管理できます。インターンが作る最初の動画でも、クリエイティブディレクターが手がけた作品と同じくらい洗練された仕上がりになります。
・チーム全体で共有できるブランドアセットの一元管理
・ロゴとカラーの自動適用
・ブランド用語の発音コントロール
大量動画作成
50の製品でキャンペーンを展開しますか？ ならば50本の動画を作りましょう。スクリプトをHeyGenのバッチ処理機能にまとめて投入すれば、1回のセッションで丸ごと1か月分のコンテンツカレンダーを生成できます。アバターも背景も変えられるのに、プロフェッショナルなクオリティはそのまま。50日も制作に費やす必要はありません。チームの人数ではなく、あなたの野心に合わせてコンテンツのアウトプットをスケールさせましょう。
・CSVや一括アップロードから複数の動画を生成
・アバター、背景、スタイルを自由に組み合わせましょう
・スケジューリング可能な状態でキャンペーン全体をエクスポート
企画から公開動画まで、3ステップで完了
スクリプトを書く
伝えたいことを入力するか、AI にコンテンツを生成させて、商品概要、ブログ記事、またはキャンペーン目標から原稿を作成しましょう。プロンプターは不要。セリフを暗記する必要もありません。あるのは、あなたがオーディエンスに届けたいメッセージだけです。HeyGen のスクリプト最適化機能が、各プラットフォームのベストプラクティスに基づいて、エンゲージメントを高めるための編集案を提案します。
お好みのスタイルを選択
あなたのコンテンツに合ったAIアバターを選びましょう。思想リーダーシップにはプロフェッショナル、商品発表にはエネルギッシュ、ブランドストーリーテリングにはフレンドリーなタイプが最適です。背景はスタジオ、オフィス、屋外、またはカスタムから選び、ロゴを追加できます。生成前に、リアルタイムプレビューで完成イメージを正確に確認しましょう。
生成して投稿
「生成」をクリックするだけ。2〜5分で、必要なあらゆるプラットフォーム向けに最適化された完成動画が手に入ります。Instagramリール、TikTok、LinkedIn、YouTubeショート、Facebook用の動画を、同じ元データからまとめてダウンロード可能。SNS管理ツールで予約投稿することも、すぐに投稿することもできます。これでコンテンツカレンダーの埋め込みがぐっと楽になります。
あらゆるマーケティングニーズに対応
製品ローンチ動画
プロダクトをリリースしたその日にコンテンツも公開しましょう。30日後ではなく、初日にです。プロダクト動画で、機能をわかりやすく説明し、価値を伝え、利用を促進します。制作にかかるのは数週間ではなく数時間。機能が変わっても、すぐに内容を更新できます。
ユースケース：ローンチ当日に、ウェブサイト・メール・SNS向けの製品発表動画を同時に作成する。
ソーシャルメディアコンテンツ
チームを燃え尽きさせることなく、アルゴリズムにしっかり餌を与えましょう。TikTok、Instagram、LinkedIn、YouTube向けの毎日のソーシャルコンテンツを、安定したクオリティで、従来の制作時間のほんの一部で届けます。
ユースケース：1回の午後の作業で、1週間分のソーシャル動画をまとめて制作する。
広告クリエイティブ
より多くのコンセプトをテストして、勝ちパターンを素早く発見しましょう。生成された広告バリエーションを使えば、クリエイティブごとに別々の撮影を行うことなくA/Bテストが可能です。異なるフック、異なるペルソナ、異なる切り口——すべてをひとつのワークフローから。
ユースケース：従来の1本の広告を制作するのと同じ時間で、クリエイティブテスト用の広告バリエーションを10本作成する。
検証済みの成果：Attention Grabbing Media は、10以上の新しい言語への展開を進めながら、制作時間を3日から数時間へと短縮しました。
お客様の声
大規模なソーシャルプルーフを実現。顧客との日程調整や撮影の手間なく、信頼を高めるお客様の声スタイルのコンテンツを作成できます。
ユースケース：さまざまな業界における活用事例と成果を強調したカスタマーストーリー動画を制作する。
解説・ハウツーコンテンツ
チュートリアル動画や解説コンテンツで、お客様にあなたの製品をわかりやすく伝えましょう。製品が変わっても、撮り直し不要で即座に更新できます。
ユースケース：製品のアップデートごとに常に最新の状態を保てる、機能解説コンテンツのライブラリを構築する。
グローバルマーケティングキャンペーン
すべての市場で同じキャンペーンを展開。地域ごとに別々の制作予算をかけることなく、国際的なオーディエンス向けにクリエイティブをローカライズしましょう。
ユースケース：12の市場で、ネイティブ言語の動画クリエイティブを使った製品キャンペーンを同時に展開する。
検証済みの成果：Vision Creative Labs は HeyGen を活用し、クライアントの動画制作本数を年間1〜2本から1日50〜60本へと増やしました。
G2で最も急成長しているプロダクトには理由があります
グローバル向けのトレーニングから動画広告まで、HeyGen は誰でも（そう、あなたでも）あらゆるニーズに対応した高品質でスケーラブルな動画コンテンツを作成できるようにします。お客様に特にご好評いただいているメリットの一部をご紹介します。
品質・使いやすさ・スピードを重視する10万以上のチームに利用されています
あなたのビジネスと同じような企業が、どのようにコンテンツ制作をスケールさせ、市場で最も革新的な画像から動画へのプラットフォームを活用して成長を加速しているのかをご覧ください。
ご質問がありますか？私たちがお答えします。
AIソーシャルメディア動画とは何ですか？
AIソーシャルメディア動画とは、AIアバター（デジタルプレゼンター）や合成音声を使って、人工知能が動画コンテンツを生成するものです。カメラや機材、人間の出演者を使って撮影する代わりに、スクリプトを入力するだけで、AIがプレゼンターがあなたのメッセージを伝える完成動画を作成します。HeyGen のソーシャル動画メーカーは、Instagram、TikTok、LinkedIn、YouTube などのプラットフォーム向けに最適化されたコンテンツを生成し、編集不要ですぐに投稿できる状態で提供します。
1つのツールでInstagram、TikTok、LinkedIn向けの動画を作成できますか？
はい、まさにHeyGenはこの用途のために設計されています。動画を一度作成すれば、複数のフォーマットで同時に書き出すことができます。たとえば、InstagramリールやTikTok向けの縦型9:16、Instagramフィード向けの正方形1:1、YouTubeやLinkedIn向けの横型16:9などです。各書き出しは、そのプラットフォームの仕様に合わせて最適化されており、適切な画面サイズ、ファイルサイズ、キャプションのスタイルが自動で設定されます。手作業でのリサイズや再フォーマットは一切不要です。
ソーシャルメディア用の動画を作るのに、どれくらい時間がかかりますか？
ほとんどのソーシャル動画は、長さや内容の複雑さにもよりますが、2〜5分で生成されます。60秒のInstagramリールなら、通常は2〜3分ほどで生成可能です。台本作成には5〜10分かかるかもしれません。アイデア出しから、投稿できる完成動画になるまで、合計で15分以内です。これは、従来の動画制作（数日〜数週間）や、自分で編集する場合（1本あたり1〜2時間）と比べても圧倒的に短時間です。
世界中の視聴者向けに、複数の言語で動画を作成できますか？
はい。HeyGen はボイスクローンとリップシンクに対応し、175 以上の言語をサポートしています。まずは英語やスペイン語など、あなたの母語で動画を作成し、その後「翻訳」をクリックするだけで、フランス語、ドイツ語、日本語、アラビア語、ヒンディー語、ポルトガル語など、170 以上の言語バージョンを自動生成できます。ボイスクローンを使うことで、どの言語でも不自然な機械音声ではなく、自然な声で再生されます。リップシンク機能により、翻訳後の音声に合わせて口の動きが同期するため、アバターはどの言語でも本当に話しているかのように見えます。
自社ブランドに合わせてAIアバターをカスタマイズできますか？
はい。120種類以上の多様な既存アバターから選ぶか、カスタムアバターを作成することで、あなたのブランド特有のイメージに合ったアバターを作成できます。希望するスタイル、人種、年齢層、性別が分かる画像をアップロードしてください。HeyGen が、あなただけが使えるユニークなアバターを生成します。ブランドの一貫性を究極まで高めるには、自分自身やチームメンバーをクローンして、あらゆるソーシャルコンテンツで自社を表現するデジタルツインを作成しましょう。
その動画はAIが生成したもの、あるいは偽物のように見えますか？
HeyGenの最新アバターは、ほとんどの視聴者が実写と見分けがつかないほど、自然な動きや表情、リップシンクを備えたフォトリアルなクオリティを実現しています。一方で、多くのブランドはあえて「AIらしさ」のあるビジュアルを選択しています。それは独自性があり、一貫性があり、AI生成であることを正直に示しているからです。超リアルなアバターが欲しい場合でも、スタイライズされたアバターが欲しい場合でも、どちらの選択肢も利用可能で、どちらもソーシャルプラットフォーム上で高いパフォーマンスを発揮します。
字幕やサブタイトルはどのように機能するのですか？
自動キャプションは、動画を作成すると自動的に生成されます。キャプションは音声と完全に同期し、適切な句読点が含まれ、強調したいキーワードをハイライトします。フォント、サイズ、色、位置、アニメーションなどのキャプションスタイルをカスタマイズして、プラットフォームの推奨仕様や自社ブランドガイドラインに合わせることができます。翻訳された動画向けには、サポートされている175以上すべての言語でキャプションを利用できます。
どれくらいの速さでマーケティング動画を作成できますか？
HeyGen は、トレーニング設計に合わせてさまざまな長さの動画に対応しています。多くのコンプライアンスモジュールは、マイクロラーニング向けとして 3〜10 分程度の長さが効果的ですが、より包括的なトピック向けに長尺コンテンツを作成することも可能です。20 分以上のような長時間のトレーニングを行う場合は、学習者のエンゲージメント向上とトラッキングのしやすさのために、コンテンツをチャプターやモジュールに分割することを検討してください。
HeyGenは従来の動画制作と比べてどう違いますか？
従来のマーケティング動画制作では、出演者の手配、スタジオの予約、撮影日程の確保、そしてポストプロダクションでの編集が必要になり、1本の完成動画あたり通常2〜4週間、5,000〜20,000ドル以上のコストがかかります。HeyGenなら、同等レベルのクオリティの動画を、わずか数分・ごく一部のコストで生成できます。キャンペーン内容が変わったり、コンテンツを更新する必要が出た場合も、再撮影ではなく再生成するだけで済みます。マーケティングチームからは、コンテンツ制作が3倍速くなり、制作コストも大幅に削減できたという声が上がっています。
複数のチームメンバーがソーシャル動画で共同作業することはできますか？
はい。ビジネス向けHeyGenには、ソーシャルメディアチーム、デザイナー、コンテンツクリエイターが共同作業できるチームワークスペースが含まれています。共有アセットライブラリにより、承認済みのアバター、ブランド要素、スクリプト、テンプレートを全員が利用できます。管理者機能を使えば、権限の管理、投稿前のコンテンツの確認、どのチームメンバーがどの動画を作成したかの追跡が可能です。
従業員向けの研修動画にHeyGenを利用できますか？
はい。HeyGen はスクロールを止めるようなソーシャルコンテンツの制作に優れていますが、多くの組織がこのプラットフォームを社内向けトレーニング動画にも活用しています。同じ AI アバター、多言語対応機能、そしてスピーディな制作プロセスは、外部向けマーケティングにも社内の人材育成（L&D）ニーズにも有効です。
音楽や効果音、自分の声を追加できますか？
3つすべてに「はい」です。HeyGen には、ソーシャル動画で商用利用できるライセンス済みのBGMトラックのライブラリが含まれています。また、ブランド用の音源、効果音、ボイス録音など、ご自身のオーディオファイルをアップロードすることもできます。ユーザーの中には、ハイブリッド型の動画を作る人もいます。つまり、映像はAIアバターを使い、音声は自分で録音した声を使うパターンです。あるいは、メインコンテンツにはAIを使い、その上に自社の音楽を重ねてブランドの一貫性を保つこともできます。
今日からマーケティング動画の制作を始めましょう
本来なら明日には公開できるはずのコンテンツを、何週間も待つのはやめましょう。数分でプロ品質のマーケティング動画を生成し、グローバル市場向けに即座にローカライズし、チームや予算を増やすことなくコンテンツ制作をスケールできます。HubSpot、Ogilvy、Publicis など、コンテンツ制作のあり方を変革したマーケティングチームに加わりましょう。
