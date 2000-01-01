多言語クリエイターを雇わなくても、世界中の視聴者にリーチできます。まず英語で動画を作成し、その後スペイン語、ポルトガル語、ヒンディー語、日本語をはじめ、175以上の言語に翻訳可能。吹き替えではなく、ネイティブのように聞こえるボイスクローンに対応しています。リップシンク技術により、翻訳後の音声に合わせて口の動きが同期するため、アバターはどの言語でも自然に話します。1本の動画で、無限の市場へ。

これらの多言語対応機能は、ソーシャルメディアマーケティングにとどまりません。組織は HeyGen の翻訳技術を多言語対応のトレーニング動画にも活用しており、グローバル企業が世界中で一貫したブランドメッセージを維持しながら、従業員にそれぞれの母国語で研修を行うことを可能にしています。

・175以上の言語に対応した自然な音声合成

・ボイスクローン技術により、複数の言語でも一貫したブランドボイスを維持できます

・各市場で自然な表現を実現するリップシンク