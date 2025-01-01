「自分の言葉で語りかけられることには、計り知れない力があります。私たちは、ラビ・カート・ランドリーのメッセージが真に心に響くようにしたいと考えていましたが、それを手作業で行うのはスケーラブルではありませんでした。HeyGen には、ほぼ完璧であることが求められました。」

ダレル・パケット

クリエイティブメディアディレクター