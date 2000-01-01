営業ではスピードが重要ですが、チームが常にどこにでもいることはできません。HeyGen のインタラクティブな AI アバターは、バーチャルな AI セールスアバターとして、見込み顧客の質問に答え、リードを精査し、24時間365日ミーティングを自動予約します。これにより、自社サイトや Zoom 商談において、より魅力的でパーソナライズされた購買体験を提供でき、コンバージョン率を大幅に向上させます。