インタラクティブなAIアバターを、最も効率的な営業担当者へと変革しましょう

営業ではスピードが重要ですが、チームが常にどこにでもいることはできません。HeyGen のインタラクティブな AI アバターは、バーチャルな AI セールスアバターとして、見込み顧客の質問に答え、リードを精査し、24時間365日ミーティングを自動予約します。これにより、自社サイトや Zoom 商談において、より魅力的でパーソナライズされた購買体験を提供でき、コンバージョン率を大幅に向上させます。

利点と価値

営業パイプラインを加速し、顧客を最適な道筋へと導きましょう

営業チームがどのようにAIセールスアバターを効果的に活用しているかを発見しましょう

Pyne uses HeyGen to revolutionize in-product onboarding

By integrating HeyGen’s API, Pyne builds interactive demo agents that scale onboarding, personalize user journeys, and boost engagement by 10 times.

使い方

HeyGen で強力な AI 営業アバターを作成する

  1. HeyGen を開く

HeyGen を開いてログインし、インタラクティブなアバターの設定を開始しましょう。これにより、見込み客とのエンゲージメントや質問への対応、リードの選別を 24 時間 365 日、人間の営業チームなしで行えるようになります。

  1. アバターを選択し、そのナレッジベースを構築します。
  1. アバターの声とアイデンティティをカスタマイズします。
  1. 応答をテストして改善する
  1. 最も重要な場所にアバターを配備しましょう。
  1. 見込み顧客とのエンゲージメントを開始します。

よくある質問

AIセールスアバターとは何ですか？

AIセールスアバターは、質問への回答、リードの見込み度合いの判定、24時間いつでも商談の予約を行うことで、営業活動を強化するバーチャルアシスタントです。今すぐ無料登録して、営業プロセスをどのように変革できるかお確かめください。

HeyGen のインタラクティブアバターは、どのようにリードを見込み客として判定しますか？

HeyGen のインタラクティブアバターは、パーソナライズされた対話を通じて見込み顧客をセールスファネルへと導き、大規模なリードの質的評価を実現します。詳しく見る そして、今日から効率的にリードの精査を始めましょう。

インタラクティブアバターを使って、SDRチームの代わりにすることはできますか？

はい、HeyGen の AI アバターを活用してリードのスクリーニングや見込み度の判定を行うことができます。その分、SDR チームは受注に近い見込み顧客のクロージングに集中できます。まずは無料アカウントを作成して、自社のニーズに合うかお試しください。

自分のウェブサイトにインタラクティブアバターを導入するにはどうすればよいですか？

HeyGen のソリューションを導入して、訪問者とリアルタイムでやり取りできるインタラクティブアバターを自社サイトに配信しましょう。無料でお試しください、スムーズな統合を体験できます。

HeyGen のインタラクティブアバターは、ライブの営業電話で使用できますか？

はい、HeyGen のアバターを Zoom 通話で使用して、よくある質問に回答したり、担当者が常駐していなくても見込み顧客の関心を維持することができます。無料登録して、ライブでのインタラクションを体験してください。

インタラクティブアバターは、既存の営業ツールとどのように連携しますか？

HeyGen のアバターは、既存の営業ツールとシームレスに連携し、業務を妨げることなくワークフローを強化します。まずは無料トライアルで、各種連携機能をお試しください。

インタラクティブアバターは複数の言語でコミュニケーションできますか？

はい、HeyGen のインタラクティブアバターは複数の言語でコミュニケーションでき、世界中のユーザーに対応します。無料で始めて、世界中の人々とつながりましょう。

インタラクティブアバターはどれくらいの早さでセットアップできますか？

HeyGen を使えばインタラクティブなアバターを素早く設定でき、ほぼすぐに見込み顧客とのエンゲージメントを開始できます。無料アカウントを作成して、セットアッププロセスを効率化しましょう。

インタラクティブアバターは、どのような業界で活用できますか？

営業、マーケティング、教育など、さまざまな業界で HeyGen のインタラクティブアバターを活用し、エンゲージメントと業務効率を高めることができます。無料トライアルをお試しになり、自社の業界ニーズにどのように適合するかをご確認ください。

