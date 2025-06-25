シンプルなスクリプトから、思わずスクロールを止めてしまうAI動画広告を数分で作成できます。カメラも撮影クルーも編集ソフトも不要。Meta、TikTok、YouTube向けの動画広告バリエーションを何十本も自動生成し、そのまま配信・テストまで行えます。
AI広告クリエイティブの主な機能
広告を、数日ではなく数秒で作成
撮影の手配なしで、1本のスクリプトから数秒で広告クリエイティブを量産できます。フックや見出し、CTAを変えるだけで、すぐに新しい広告を生成可能です。私たちのテキストから動画エンジンが、あらゆるアイデアをコンバージョン向上に特化したマルチチャネル広告キャンペーンへと変換します。
目を奪う広告デザインで成果をつかむ
ネイティブクリエイティブで最初の3秒を制し、ペイドソーシャルのオーディエンスを惹きつけましょう。自然なクリエイターコンテンツにマッチするAI UGC動画スタイルを活用しつつ、すべてのフレームを自社のカラーとロゴにしっかりと合わせられます。AI駆動のデザインが常にブランドトーンを保ち、エンゲージメントとコンバージョンの向上につながります。
あらゆるマーケターのための多言語ボイス
すべての広告に、録り直しなしで175以上の言語に対応した自然な音声を。私たちのAI音声ジェネレーターでナレーションを生成し、ブランドトーンに合わせて、1つの原稿を各種SNSチャネルで再利用できます。1つのプラットフォームで、あらゆるマーケターと地域向けに、1つのキャンペーンをシームレスにローカライズします。
プレーンテキストから広告デザインを編集
シーンの調整、背景の差し替え、字幕の追加、ロゴの適用まで、シンプルな操作で完了し、タイムライン編集は不要です。「AIビデオエディター」なら、ペース配分を細かく整え、すべてのカットをブランドに沿わせる高度なツールが使えます。学習コストゼロで、すぐに使える洗練されたチャンネル向け動画を、スクエアでも縦型でも出力できます。
商品写真を魅力的な広告クリエイティブに変換
スタジオや小道具、高額な商品撮影は不要。商品画像をシーンに配置し、AIプロダクトプレースメントで画像を高画質化し、ありきたりなストック画像とはお別れしましょう。各AI画像は文脈に合わせて配置されるため、どのカットもあなたのブランドのために撮影されたように感じられます。
通常、有料ソーシャルのテストでは1回の撮影で広告費が消えてしまいます。HeyGenなら、トーンを揃えた広告クリエイティブを一括生成し、フルテスト用のセットを配信。さらに広告アカウントからパフォーマンスデータを取得して、最も成果の高いAI動画広告をスケールできます。
UGC広告ごとにクリエイターを採用していては、スケールに時間がかかります。1つのスクリプトから多数のクリエイティブを生成し、コンテンツ制作を止めずに続けましょう。あらゆるフィードに自然になじむ、AIインフルエンサー生成ツールを活用してください。
すべてのSKUごとに広告を撮影していては、時間も予算もいくらあっても足りません。1枚の写真からイメージ動画を生成し、各商品ページ用の動画広告を自動作成しましょう。カメラを使わずにデジタル広告を立ち上げ、数分で動画制作をスケールできます。
広告のマンネリ化は成果を下げ、再撮影には時間がかかります。スクリプトを編集し、ビジュアルを刷新して、その日のうちに高パフォーマンスな広告を公開しましょう。新たな撮影なしで、マーケティング動画のコンバージョンを維持できます。
新しい市場向けにマーケティングキャンペーンを展開する場合、通常はその都度すべてを作り直す必要があります。AIダビングを使えば、効果の高い広告をあなたの話し方やトーンを保ったまま175以上の言語に翻訳でき、1つのクリエイティブから世界中のあらゆるターゲットオーディエンスにリーチできます。
広告制作の需要が少人数のチームでは追いつきません。簡単なブリーフからあらゆるタイプの広告を制作し、クライアントごとに複数の動画コンセプトを提供できます。スクリプトから動画までのワークフローにより、ブランドや代理店の制作本数を大幅にスケールさせます。
AI広告クリエイティブの仕組み
白紙のブリーフから、カメラも撮影クルーも編集ソフトも不要で、たった4つのステップで配信準備が整った広告クリエイティブを作成できます。
広告を出すプラットフォームに合わせて、テンプレート、アスペクト比、形式を選択します（フィード用またはストーリーズ用など）。
フックやメッセージ、CTAを貼り付けるか、簡単なブリーフから台本を自動生成して、トーンを設定しましょう。
ロゴやブランドカラー、字幕、音声を追加し、テンポを調整して、すべてのバリエーションが一貫したブランドイメージになるようにしましょう。
すべての広告クリエイティブをHDでレンダリングし、各バリエーションをダウンロードして、あらゆるチャネルにすぐ公開できる状態にしましょう。
AI広告クリエイティブとは、撮影ではなく、用意した文章のスクリプトから制作される動画広告のことです。AI広告クリエイティブプラットフォームでは、フックや伝えたいメッセージを入力し、スタイルを選ぶだけで、AI動画ジェネレーターがビジュアル・音声・タイミングを組み立て、すぐに配信できる完成した広告動画を生成します。静止画ではなく、動画のための広告ジェネレーターのように機能します。
生成AIは次のように機能します。独自のAIとAIモデルが、成果の出ている広告の膨大なデータセットで学習されており、台本作成、ビジュアル、音声、タイミングまでを一括で処理します。このシステムはシーンごとにコンテンツを生成することに特化しており、高品質なAI生成広告を制作し、「AI俳優」などのオプションを使ってリアルな映像を作り出せるため、撮影なしでも完成度の高い動画が手に入ります。
それぞれのAIツールは、仕事の一部だけを解決します。ChatGPTはコピーライティングや広告文の作成を助け、Midjourneyは静止画のAI画像を生成し、Creatifyは短いUGCクリップに特化しています。HeyGenはこれらをすべてつなぎ、コピーと画像からブランドに合った完成済みの動画広告を作成できるようにすることで、1つの場所からより優れた広告を配信できるようにします。Creatifyから乗り換えるチームは、UGCらしい見た目はそのままに、多言語対応の動画を追加できます。
はい、AIが人間の監督と組み合わさっている場合は可能です。AIはスピードと大量生成に優れ、あなたのチームがクリエイティブな構成、フック、感情的なストーリーテリングを導きます。生成AIは人間の創造性を置き換えるのではなく、優れたアイデアをさらに強化するものであり、ブランドのトーンを決めるのはあなたです。そのため、「AIトーキングヘッド」の中の感情的な響きも、しっかりと“あなたらしさ”を保つことができます。
はい。コピーライティングにとどまらず、このプラットフォームの動画スクリプトジェネレーターは、シンプルなAIプロンプトから広告コピー、テキストや見出し、シーン用の台本まで作成します。AIを使うことで無制限にバリエーションを生成できるため、専任のライターを用意しなくても、1つのアイデアから次々と広告クリエイティブを生み出せます。
ボリュームとテストを重ねることでコンバージョンが向上します。ブリーフに沿った多数のバリエーションを制作することで、各広告をそれぞれのオーディエンスに最適化し、クリック率を高め、高いコンバージョンを生み出すAIクリエイティブをより早く見つけることができます。これによりリード獲得などのパフォーマンスマーケティングの目標を支援し、動画はAIソーシャルメディア広告として成果をさらに高めます。
より多くの広告を、より速く必要としているあらゆるマーケター、ブランド、代理店に最適です。このAI広告ジェネレーターは、スタジオがなくても小規模チームが広告を作成できる、AI搭載の広告・デザインツールです。広告ジェネレーターを使えば、一度に複数のコンセプトを生み出し、「商品動画」からプロモーションまで幅広く制作でき、あらゆるキャンペーンのクリエイティブを常に充実させておけます。
1つのベースとなる台本を書いたら、フックや見出し、ビジュアル、CTA（行動喚起）を変えて再生成しましょう。ちょっとした調整ごとに、数秒で新しいバリエーションが作成されます。また、同じ元動画からプラットフォーム別のカットを作ることも可能です。たとえば、Facebook広告や縦型バージョンなどを簡単に作成できます。
可能です。クリエイター風の見た目と自然な話し方を選べば、広告が企業っぽいCMではなく、フィードに自然になじむコンテンツとして見せられます。クリップジェネレーターを使えば、冒頭数秒で視聴者の注意をつかめるような、テンポの良いネイティブ感のある短い編集が簡単に行えます。
キャンペーンに必要なだけ作成できます。各バリエーションはテキストから生成されるため、撮影のスケジュールは不要で、1日に何十本もの広告クリエイティブを制作できます。有料ソーシャルをスケールさせているチームは、短尺テストのためにこれをTikTok動画と組み合わせて活用することがよくあります。
代理店はアセットごとに料金を取り、1回の修正に数日かかります。HeyGenなら、スクリプトから完成した広告クリエイティブまでを、わずか数分・ごく一部のコストで生成できるので、制作プロセスを自社でコントロールし、自分たちのペースで改善を重ねることができます。AIスピークスパーソンを起用すれば、タレントを手配することなくキャンペーンの顔にすることができます。
クレジットカード不要で利用できる無料プランがあり、最初の広告クリエイティブを無料で制作できます。有料プランは月額24ドルから利用可能で、ボイスクローン機能、より長い動画、そして大規模なキャンペーン向けのテンプレートライブラリ全体が解放されます。
はい。広告の効果が落ちてきたら、その日のうちにスクリプトを編集したりビジュアルを差し替えて、新しいバージョンを再生成できます。また、成果の出ているコンセプトを別の切り口で再構成し、リールジェネレーター形式にすることで、新しい配信面でも長く活用できます。
はい。勝ちパターンの広告を、あなたの声やタイミングをそのまま保ったまま175以上の言語に翻訳できるので、1つのクリエイティブであらゆる市場に対応できます。これをInstagram広告メーカーのレイアウトと組み合わせれば、キャンペーンを一から作り直すことなく、各地域向けにショートフォーム枠をローカライズできます。
さらに詳しく見るAI 搭載のツール
Avatar IV を使って、あらゆる写真に超リアルな声と動きを与え、命を吹き込みましょう。
シンプルなスクリプトから、思わずスクロールを止めてしまうAI広告クリエイティブを数分で作成できます。