それぞれのAIツールは、仕事の一部だけを解決します。ChatGPTはコピーライティングや広告文の作成を助け、Midjourneyは静止画のAI画像を生成し、Creatifyは短いUGCクリップに特化しています。HeyGenはこれらをすべてつなぎ、コピーと画像からブランドに合った完成済みの動画広告を作成できるようにすることで、1つの場所からより優れた広告を配信できるようにします。Creatifyから乗り換えるチームは、UGCらしい見た目はそのままに、多言語対応の動画を追加できます。