AIスポークスパーソン動画

AIスピークスパーソンツールを使えば、撮影や編集を行うことなく、高品質な動画を素早く作成できます。動画マーケティング、トレーニング、ソーシャルメディア向けなど、どんなコンテンツでも、数分でリアルなAIスピークスパーソン動画を用意できます。撮影も編集も不要で、得られるのは結果だけです。

  • 写真をアップロードするか、アバターを選択してください
  • スクリプトまたは音声を追加
  • 数分で洗練されたスポークスパーソン動画を生成
AIアバター動画ジェネレーターをお試しください

このツールを使えば、1枚の写真から、表情・動き・ライティングまでリアルに反映したAIアバターを作成し、洗練された動画を生成できます。カメラや撮影クルー、編集スキルがなくても、SNSコンテンツやトレーニング、ストーリーテリング向けのプロ品質のクリップを即座に作成できます。

レビュー

AIスポークスパーソン動画の作り方

AIスポークスパーソンとは、あなたが用意した原稿を、声と口の動きが完全に同期した形で話すデジタルアバターのことです。この技術を使えば、俳優を起用したり高価な撮影機材を用意したりすることなく、プロ品質の動画を制作できます。

ステップ 1

スクリプトをアップロード

プラットフォームにスクリプトをそのまま入力するか、コピー＆ペーストしてください。プロモーションメッセージ、教育用モジュール、ソーシャルメディア投稿など、どのような種類のコンテンツでも、システムはすぐに対応できるようになっています。

ステップ2

アバターを選択

利用可能なオプションからアバターを選ぶか、ブランドイメージに合わせてカスタムアバターを作成しましょう。動画のトーンに合うように、アバターの見た目を自由にカスタマイズしてください。

ステップ3

声と口の動きを同期させる

AIがあなたの音声に合わせてアバターの口の動きを同期させ、すべてが自然に見えるようにします。

ステップ4

生成して共有

動画の準備ができたら、ダウンロードするか、共有リンクを取得しましょう。自社サイトやソーシャルメディア、メールなどで活用できます。

AIスポークスパーソンの特長

動画コンテンツをさらに引き立てる強力な機能

私たちは、あらゆる動画制作ニーズに応えられるよう、シンプルでありながら多機能なAIスピークスパーソンツールを開発しました。プロフェッショナルな動画を作成するための最適な選択肢である理由は、次のとおりです。

AIアバター

リアルなリップシンク

私たちのAIは、アバターの口の動きと声を完全に同期させます。すべての言葉が違和感なく一致し、動画を自然でプロフェッショナルな仕上がりにします。
この技術により、あなたのスポークスパーソンは、視聴者を惹きつける本物の感情と、まるで実在しているかのような精密さでメッセージを届けることができます。

AIアバター

多言語対応

70以上の言語で動画を作成し、世界中の視聴者にリーチしましょう。このツールは、地域や文化の違いを超えて、あなたのメッセージが正しく伝わり、理解されるよう支援します。ブランドメッセージを簡単にローカライズして海外のオーディエンスとつながり、市場での存在感を拡大できます。

AIアバター

カスタマイズ可能なアバター

あらかじめ用意されたさまざまなアバターから選ぶことも、ブランドに合ったオリジナルのアバターを作成することもできます。カスタマイズ機能により、動画のトーンに合わせてアバターの見た目や性格を調整できます。
すべてのアバターにブランドアイデンティティを反映させることで、あらゆるコンテンツにおいて一貫性とプロフェッショナリズムを維持できます。

AIアバター

カメラもスタジオも不要

高価な撮影機材やスタジオでの長時間の収録はもう必要ありません。スクリプトをアップロードし、アバターを選ぶだけで、あとはシステムにお任せください。素早く、簡単で、効率的です。これにより、マーケティング、トレーニング、企業コミュニケーションに最適な、高品質なスポークスパーソン動画を、いつでもどこでも制作できます。

AIスポークスパーソンに関するよくある質問

AIスポークスパーソン動画とは何ですか？

AIスポークスパーソン動画とは、あなたが用意した原稿を、リアルなリップシンクと自然な表情で話すデジタルアバターを使った動画のことです。俳優を雇ったり撮影機材を用意したりすることなく、プロ品質の動画を作成できるようになります。

AIスポークスパーソンツールはどのように動作しますか？

スクリプトをアップロードするか入力し、アバターを選ぶだけで、AIが音声とリアルな口の動きを自動的に同期します。数分でスポークスパーソン動画が生成され、ダウンロードや共有がすぐに行えます。

スポークスパーソン用にカスタムアバターを作成できますか？

はい。あらかじめ用意されたアバターから選ぶことも、ブランドの雰囲気や個性に合ったカスタムアバターをデザインすることもできます。完全にパーソナライズされたアバターをご希望の場合は、AI Talking Head Generatorをご覧ください。

スポークスパーソン動画を作成する前に、台本は必要ですか？

自分でスクリプトを書くことも、AIツールを使って生成することもできます。セリフ作成にサポートが必要な場合は、AI Video Script Generator（AIビデオスクリプトジェネレーター）を使えば、素早く洗練されたスクリプトを作成できます。

AIスピークスパーソン動画の生成にはどのくらい時間がかかりますか？

このプロセスは非常に高速です。スクリプトを用意してアバターを選択するだけで、システムが数分ほどで洗練された動画を生成します。長尺のコンテンツや複数バリエーションの場合でも同様です。

AIスピークスパーソン動画を、トレーニングやサポート、マーケティングに利用できますか？

はい。チュートリアル、オンボーディング、製品デモ、社内向けアップデートなどに最適です。AIアバターを使うことで、情報をわかりやすく伝えつつ、制作にかかる時間とコストを削減できます。

HeyGen の AI スポークスパーソンをマーケティングでどのように活用できますか？

HeyGenで動画を作成し、Zapierなどのツールと連携するだけで、リードフォローアップ、オンボーディング、ソーシャル投稿向けの動画制作を自動化できます。動画が完成したら、メールやSNS、自社サイトなどで共有し、そのパフォーマンスを追跡できます。

なぜAIスポークスパーソンは企業にとってコスト効率が高いのですか？

AI スポークスパーソンを使えば、俳優やスタジオ、出張、再撮影が不要になるため、コストを大幅に削減できます。1 体のアバターから無制限に動画を生成できるので、どんなチームでも高品質な映像制作を手頃な価格で実現できます。

AIスポークスパーソンツールは無料で試せますか？

はい。アップグレードする前に、無料でツールを試して機能を確認できます。今すぐ始めるには、HeyGen サインアップにアクセスしてください。

Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.

