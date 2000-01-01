クライアントが読む時間もないような静的なPDFや資料の送付はやめましょう。プロフェッショナルなAIアバターを重ねて表示することで、営業提案書や取締役会向けスライドを視聴者と一緒に見ながら案内でき、Loomのようなインタラクティブな体験を実現します。これにより、出張中やライブミーティングに参加できないときでも、人間らしいつながりを保つことができます。

四半期ごとの成長指標を示す企業向けPowerPointスライドの隅に、プロフェッショナルなAIアバターがオーバーレイ表示されている様子。