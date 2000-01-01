AIでPPTを動画に変換（オンライン）

PowerPointスライドを、リアルなAIアバターと自然なナレーション付きの洗練された動画に変換します。プレゼンテーションを取り込むだけで、各スライドを自動的に1つのシーンとして動画化し、静的な資料をあらゆる視聴者向けの魅力的な動画へと生まれ変わらせます。

Tool featured image
-生成された動画
-生成されたアバター
-翻訳された動画
PPTを動画に変換してみましょう

PowerPointをアップロードするだけで、アバター、ナレーション、アニメーション、音楽付きのプロ品質なAI動画に自動変換し、エクスポートまでのプロセスを自動化します

ドキュメントを動画に変換

カスタムプレゼンテーションをアップロード

ファイルをここにドロップ

.ppt、.pptx、.pdf、最大50MB。
静的なプレゼンテーションを、瞬時に魅力的な動画へ変換

HeyGen の PPT から動画への AI は、ビデオ制作プロセスを自動化し、静的なスライド資料を高品質な動画へと変換します。リアルなアバターと自然な AI 音声ナレーションを備え、カメラやスタジオ、ライブの画面録画は一切不要です。

AI動画制作

非同期プレゼンテーションとウォークスルー

クライアントが読む時間もないような静的なPDFや資料の送付はやめましょう。プロフェッショナルなAIアバターを重ねて表示することで、営業提案書や取締役会向けスライドを視聴者と一緒に見ながら案内でき、Loomのようなインタラクティブな体験を実現します。これにより、出張中やライブミーティングに参加できないときでも、人間らしいつながりを保つことができます。

四半期ごとの成長指標を示す企業向けPowerPointスライドの隅に、プロフェッショナルなAIアバターがオーバーレイ表示されている様子。

HeyGen’s PPT to Video converter tool showing a PowerPoint slide titled “Team Performance,” with slide thumbnails, editing controls, and a preview
AI動画制作

スライドからシーンへの自動変換

面倒な手動の動画編集や使いづらい画面録画ソフトはもう不要です。PowerPoint（.ppt）やPDFファイルをそのままプラットフォームにインポートするだけで、AIが自動的にプレゼンテーションを解析し、各スライドをそれぞれ完璧にフォーマットされた動画シーンに変換します。pptxファイルから動画への変換は数秒で完了します。

HeyGen のエディター画面内で、インポートされた PowerPoint スライドが自動的に整理され、それぞれが個別の動画シーンとして配置されたグリッド表示。

A digital screen displaying "Platform Updates: Real-Time Sync 2.0" by John Doe, an ElevenLabs custom voice player with a transcript, and animation controls.
AI動画制作

スピーカーノートを完璧な台本に変換

言葉に詰まったり、何度も撮り直したりするストレスをなくしましょう。プレゼンテーション用にすでに作成しているスピーカーノートを、そのまま対応する各スライドのテキストボックスに貼り付けるだけで、AIアバターの話し方をスムーズかつ正確にコントロールできます。さらに、テキスト読み上げ機能を使ったり、自分の声を録音して、よりパーソナルな仕上がりにすることも可能です。

HeyGen のエディター画面で、背景に PowerPoint スライドが表示されており、そのスライドの元の発表者ノートが下部のテキストスクリプト欄に貼り付けられている様子。

A webpage featuring a card with a smiling woman and text about "Your solution in few words", alongside text promoting "AI Video Creation" and a "Get Started For Free" button.
AI動画作成

マルチプラットフォームでの書き出しと共有

プレゼンテーション動画を、最大4Kの高精細解像度でMP4として書き出せます。アニメーション付きのピッチデックやチュートリアルを、企業内イントラネットや学習管理システム（LMS）に簡単にアップロードして共有したり、見込み顧客に直接送信して、より早く商談を成立させましょう。完成したファイルは、高品質なMP4形式でダウンロードでき、あらゆるプレーヤーやプラットフォームで再生できます。

Smiling man with an overlay showing SCORM export settings.
仕組み

HeyGenでPowerPointを動画に変換する方法

既存のスライドを活用してプレゼンテーションに命を吹き込み、PowerPoint から動画への AI 生成機能で、静的なデッキを魅力的でプロフェッショナルな動画に変換しましょう。

ステップ 1

プレゼンテーションをインポートする

スライド（PPT、PPTX、または PDF）をアップロードしてください。AI がプレゼンテーションを解析し、各スライドを個別の動画シーンとして整理します。プラットフォームは標準的な Microsoft Office のファイル形式に対応しており、ファイルサイズやパスワードに関する制限はありません。

ステップ2

スクリプトとナレーションを追加する

各スライドのスクリプト欄に、既存のスピーカーノートを貼り付けてください。タイミングや話すペースを調整したい場合はタイムスタンプを入力するか、スライドの内容からAIに自動でスクリプトを生成させることもできます。

ステップ3

AIアバターと音声を選択

多様でプロフェッショナルなアバターから選ぶか、ご自身のデジタルツインを使用できます。ブランドや言語に合ったAI音声を選択するか、本物らしい表現のためにご自身の音声録音をアップロードしてください。ナレーションのトーンも、あなたのスタイルに合わせてカスタマイズできます。

ステップ4

生成して共有

MP4として書き出して、すぐに共有しましょう。完成したファイルをダウンロードするか、LMS、イントラネット、またはメールに直接アップロードできます。各動画は数秒でレンダリングされます。

PPTから動画へのAIに関するよくある質問

PPTを動画に変換するツールとは何ですか？

HeyGen の PPT から動画へのツールは、PPT や PPTX スライドを、ナレーション・アニメーション・アバター付きの魅力的な AI 生成動画にオンラインで変換します。これは、あらゆる PowerPoint プレゼンテーションファイルを、プロフェッショナルなナレーションとビジュアルを備えた MP4 ファイルに変換できる AI 動画ジェネレーターです。

PowerPoint動画に音声ナレーションやAIプレゼンターを追加できますか？

はい。PowerPoint をアップロードしたら、AI アバターと音声を選んでコンテンツをプレゼンできるため、動画をプロフェッショナルでダイナミックな印象に仕上げられます。AI ボイスオーバーのオプションから選択したり、テキスト読み上げ（Text-to-Speech）を使ったり、自分の声を録音して、より自然で本格的なナレーションにすることもできます。

この機能はHeyGenのAI動画ジェネレータープラットフォームの一部で、静的なスライドをフルナレーション付きの動画体験へと変換します。

PowerPointを事前に別の形式に変換する必要はありますか？

いいえ。HeyGen は標準的な PowerPoint 形式（.ppt および .pptx）のファイルを直接アップロードできます。プラットフォームがスライドを自動的に処理し、動画に変換します。Microsoft PowerPoint 2007 以降のバージョンで作成されたファイルであれば、別のファイル形式に変換することなく、そのまま変換できます。

PowerPointで作成したアニメーションや画面切り替え効果はそのまま保持されますか？

基本的なトランジションには対応している場合がありますが、HeyGen を使えば、内蔵ツールを用いてカスタムのスムーズなトランジション、シーンベースの編集、ダイナミックなビジュアル効果などで動画をさらに強化できます。また、元のスライドの進行ペースに合わせて、各秒ごとのタイミングを細かく調整することも可能です。

動画にBGM（バックグラウンドミュージック）や字幕を追加することはできますか？

はい。変換したPowerPoint動画には、BGM（バックグラウンドミュージック）や字幕オーバーレイ、さらにはカスタムのブランディング要素を追加して強化できます。

PowerPoint プレゼンテーションからは、どのような種類の動画を作成できますか？

当社のPowerPointから動画への変換ツールを使えば、説明動画、トレーニングコンテンツ、ビジネスピッチ、教育用チュートリアル、マーケティング用プレゼンテーション動画などを作成できます。あらゆるプレゼンテーションから魅力的なコンテンツを生成できる、充実した動画作成機能を備えています。スライドをまったく使わない場合でも、HeyGenのテキストから動画画像から動画機能から始めることができます。

PowerPoint に標準搭載されている動画書き出し機能と比べて、これはどのような違いがありますか？

PowerPoint の標準エクスポート機能では、スライドの画面録画という「平面的な」動画しか作成できません。HeyGen なら、AI アバター、プロ品質のボイスオーバー（ナレーション）、そして動的なシーン編集を追加できます。単なるアニメーション付きスライドショーではなく、人間のプレゼンターが登場する本格的な動画が手に入ります。これは、ただの録画と、本格的な映像制作との違いです。

HeyGen は入力および出力としてどのファイル形式をサポートしていますか？

入力として、HeyGen は .ppt および .pptx を含む Microsoft PowerPoint ファイル形式と、PDF に対応しています。出力としては、mp4（MPEG-4 ビデオストリーム）形式で書き出すことができます。このオンラインファイルコンバーターは、プレゼンテーションからビデオへの変換をすべて自動で処理し、このオンラインプラットフォームを利用することで高品質な結果を生成します。

アップロードにファイルサイズやパスワードの制限はありますか？

HeyGen は、複数のスライド、画像、埋め込みオーディオを含む大容量のプレゼンテーションファイルに対応しています。ファイルにパスワード保護が設定されている場合は、スムーズに変換できるよう、アップロード前にパスワードを解除してください。標準的なプレゼンテーションファイルには、厳密なサイズ上限はありません。

埋め込み音声や録音が含まれているPPTファイルも変換できますか？

はい。PowerPointファイルにすでに音声ナレーションや録音が含まれている場合でも、変換時にプラットフォーム側で処理できます。元の音声をAI音声に差し替えることもできますし、既存の音声の上に追加のナレーションを重ねることも可能です。これにより、すでにプレゼンター音声が入っているpptやpptx、PowerPointファイルでも、簡単に洗練されたアバター主導の動画へ変換できます。

PowerPoint から動画への変換速度はどのくらい速いですか？

ほとんどのプレゼンテーションは、スライド数や内容の複雑さにもよりますが、数秒から数分で変換されます。動画は1秒ごとに効率的に生成されるため、50枚以上の長いスライドデッキでも素早く結果が得られます。書き出し形式を選択し、「生成」をクリックして、完成した mp4 をダウンロードしてください。

