HeyGen の AI 動画ツールを使えば、キャプションや字幕を追加してコンテンツを強化する作業が、迅速・簡単・低コストで行えます。この AI 動画メーカーなら、テキストをふんだんに使った動画を手軽に作成できます。これらの要素を取り入れることで、動画をより目立たせ、より幅広い視聴者に届け、アクセシビリティも向上させることができます。

字幕やサブタイトルを活用することで、HeyGen の動画はミュートで視聴される場合や、聴覚に困難のある方が視聴する場合でも、内容がはっきりと伝わります。さらに、多言語のサブタイトルに対応しているため、大きな制作コストをかけることなくグローバル展開が可能になり、多様な視聴者層や地域に最適です。

検索エンジンはテキストは読み取れますが、動画コンテンツの理解は苦手です。HeyGen を使ってキャプションやトランスクリプトを追加することで、動画の発見性を高めることができます。これにより動画のアクセシビリティが向上し、テキストから動画を生成する当社の AI ビデオジェネレーター機能によって、より多くの視聴者にリーチできるようになります。