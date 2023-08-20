HeyGen の AI 搭載ツールを使って、動画にわかりやすく魅力的なテキストオーバーレイや字幕を追加しましょう。複雑な編集なしで、コンテンツのアクセシビリティを高め、視聴者のエンゲージメントを向上させ、検索で見つけてもらいやすくします。
このツールを使えば、1枚の写真から、表情・動き・ライティングまでリアルに反映した本物そっくりのAIアバターを作成できます。カメラや撮影クルー、編集スキルがなくても、SNSコンテンツやトレーニング、ストーリーテリング向けのプロ品質の動画クリップを即座に生成できます。
動画にテキストと字幕を簡単に追加
HeyGen の AI 動画ツールを使えば、キャプションや字幕を追加してコンテンツを強化する作業が、迅速・簡単・低コストで行えます。この AI 動画メーカーなら、テキストをふんだんに使った動画を手軽に作成できます。これらの要素を取り入れることで、動画をより目立たせ、より幅広い視聴者に届け、アクセシビリティも向上させることができます。
字幕やサブタイトルを活用することで、HeyGen の動画はミュートで視聴される場合や、聴覚に困難のある方が視聴する場合でも、内容がはっきりと伝わります。さらに、多言語のサブタイトルに対応しているため、大きな制作コストをかけることなくグローバル展開が可能になり、多様な視聴者層や地域に最適です。
検索エンジンはテキストは読み取れますが、動画コンテンツの理解は苦手です。HeyGen を使ってキャプションやトランスクリプトを追加することで、動画の発見性を高めることができます。これにより動画のアクセシビリティが向上し、テキストから動画を生成する当社の AI ビデオジェネレーター機能によって、より多くの視聴者にリーチできるようになります。
動画にテキストを追加する際のベストプラクティス
テキストオーバーレイの効果を最大限に高めるために、次のベストプラクティスに従いましょう。
テキスト活用動画でエンゲージメントを高める
当社のAIテキストから動画へのジェネレーターを使えば、テキストを追加することでエンゲージメントを大幅に高めることができます。視聴者は、視聴しながら文字を読めることでコンテンツへの理解が深まり、より強くつながりを感じます。その結果、インタラクション率が向上し、視聴者の離脱も減少します。多言語字幕を備えた魅力的な動画は、さまざまな文化的背景を持つ人々にとって包摂的な体験を生み出し、アクセスしやすさと視聴の楽しさを高めます。
HeyGen は AI を活用した動画制作の分野をリードしており、パーソナライズされた動画ソリューションを通じてコミュニケーションを強化したい世界中の企業から信頼されています。メディア、教育、企業コミュニケーションなど、どのような用途であっても、当社の AI 動画クリエイターは、幅広い視聴者の共感を呼ぶ魅力的なコンテンツの制作を可能にします。
4つの簡単ステップで動画にテキストとキャプションを追加
AI を活用して、スタイル付きテキストオーバーレイ、キャプション、字幕で動画を強化しましょう。
まずはブログ記事やお知らせなどのコンテンツをエディターに貼り付けて、無料のテキストから動画へのAIジェネレーターでの体験を始めましょう。
豊富なライブラリから、300種類以上のアバターと音声を選択して、あなたのトーンや視聴者に最適な組み合わせを見つけましょう。このAI動画メーカーを使えば、俳優やスタジオは必要ありません。
動画にテキストや字幕を重ねて表示しましょう。豊富なフォント、サイズ、カラー、キャプションデザインから選択して、あなたのメッセージやビジュアルスタイルにぴったり合う表現ができます。私たちの動画AIジェネレーターなら、プロ品質の動画を手軽に作成できます。
HeyGen に動画のテキストをシームレスに強化させましょう。コンテンツのダウンロードと公開は数分で完了し、動画のアクセシビリティとエンゲージメント向上にすぐに役立ちます。
HeyGen の「テキストを動画に追加」ツールを使うと、ブラウザ上で動画にテキスト、キャプション、タイトルを直接挿入できます。動画編集の経験がまったくなくても、簡単かつ効果的に使えるように設計されています。
HeyGenプラットフォームに動画をアップロードし、「テキスト」オプションを選択してから、フォント、色、サイズ、配置をカスタマイズします。複数のテキスト要素を追加し、それぞれの表示タイミングを調整し、変更内容をその場でプレビューできます。
はい、HeyGen では豊富なフォント、カラー、テキストスタイルを利用できます。テキストにアニメーションを付けたり、配置を調整したり、画面上の好きな場所に配置することも可能です。
HeyGen には無料プランと有料プランの両方があります。基本的なテキスト編集機能は無料版で利用できる場合がありますが、より高度なツールや書き出しオプションは有料プランに含まれます。
もちろん可能です。HeyGen では、テキストの配置やスタイルをリアルタイムでプレビューできるため、動画を最終決定する前に調整を行うことができます。
