AIインスタグラム広告ジェネレーター：瞬時に広告を作成

商品ページのURL、短いスクリプト、または数枚の画像からスタートするだけで、数分でInstagram向けの広告を作成できます。HeyGenはフックとなる一文を自動生成し、コピーとビジュアルを組み合わせ、キャプションやサムネイルを作成し、各プラットフォームに最適化された形式で一括書き出しするので、より速くテストし、成果の出るAI広告をスケールできます。

-生成された動画
-生成されたアバター
-翻訳された動画
世界をリードする企業がHeyGenを信頼しています
世界中の何百万人もの人々がストーリーを生み出すために信頼しています。

無料の画像から動画へのジェネレーターをお試しください

アバターを選択
生成後にリップシンクを適用
スクリプトを入力してください
どの言語でも入力できます
製品発売とフラッシュプロモーション

製品発売とフラッシュプロモーション

Turn new product pages into a suite of Feed, Reels, and Story creatives so you can launch paid campaigns the same day.

カタログとマーケットプレイスのスケーリング

カタログとマーケットプレイスのスケーリング

Generate consistent, high-quality creatives for large SKU catalogs with automated b-roll, closeups, and copy variations per item.

短尺ソーシャルテスト

短尺ソーシャルテスト

Produce vertical, punchy edits with immediate hooks and captions optimized for Reels and Instagram Shorts to maximize early engagement.

代理店向けデリバリーとクライアントパック

代理店向けデリバリーとクライアントパック

Deliver client-ready ad libraries with locked brand elements, organized exports, and clear naming conventions so uploads and testing stay efficient.

リターゲティングとダイナミッククリエイティブ

リターゲティングとダイナミッククリエイティブ

Create personalized messages for warm audiences—highlighting discounts, testimonials, or feature benefits to convert high-intent viewers.

HeyGen がスクリプトから動画を作成する AI として最適な理由

HeyGen は、あらゆるスクリプトを数分で高品質でリアルな動画に変換します。ラフなアイデアからでも、完成度の高い脚本からでも、あるいは箇条書きのメモからでも始められます。HeyGen は強力なコントロール機能で自然な話しシーンを生成し、従来の制作ワークフローなしで、テキストから完成動画まで一気に作成できます。

超高速な生成

スクリプトから、わずか数分で洗練された動画を作成できます。撮影や再撮影、複雑な編集スケジュールに比べて、はるかに短時間かつ低コストです。

学習不要

シンプルで直感的なワークフローで、プロ品質の動画を作成しましょう。編集の経験も、特別な技術的な準備も不要です。あとは書いて、生成して、ブラッシュアップするだけです。

オールインワンのクリエイティブエディター

最初のドラフトから最終書き出しまで、HeyGen のテキストベースエディターが制作プロセス全体を効率化します。セリフの修正、テンポの調整、シーンの見直しを素早く繰り返し行え、タイムラインではなくドキュメントを編集するような感覚で作業できます。

商品ページから広告作成へのリンク

商品ページやランディングページのURLを貼り付けるだけで、HeyGenが画像、仕様、セールスポイントを自動抽出し、ストーリーボードを作成します。このリンク連携型ワークフローにより、ページの内容を、手作業で構成することなく、短いベネフィット重視のシーンやカルーセル用パネルへと変換できます。

A woman holding a light pink Croc shoe, with an inset image of the shoe in the top right corner.

Instagram向けに最適化されたコピーとクリエイティブの組み合わせ

HeyGen は、Instagram 向けの意図に最適化された、思わずスクロールを止めてしまうキャプション、見出し案、CTA を作成し、それらをビジュアルと組み合わせます。複数のコピー案が画像または動画オプションと組み合わされ、広告制作のためにテスト可能なコンセプトセットを生成します。

Live shopping interface featuring a woman holding foundation, with interactive 'Order now' and 'Add to cart' buttons.

縦型動画およびカルーセル対応の出力

キャッチーなフックと読みやすいキャプション付きの縦型ショート動画や、商品のストーリーを伝えるマルチパネルのカルーセルを生成できます。書き出しはすべてInstagramのフォーマット規定に沿っているため、アップロード前の手直しは不要です。

Multiple smartphone screens showing a live video of a woman, with language options like French, Spanish, Chinese, and German.

ブランドキットとスタイル管理

ロゴ、フォント、カラー、ロックされたブランド要素を適用し、すべてのクリエイティブが常にブランドガイドラインに沿うようにしましょう。テンプレートを活用して、キャンペーンやチームをまたいでビジュアルの一貫性を徹底できます。

Smiling man in a floral shirt, overlaid with a "Brand Colors" palette showing various color swatches.

品質・使いやすさ・スピードを重視する10万以上のチームに利用されています

市場で最も革新的な画像から動画へのプラットフォームを活用し、あなたのビジネスと同じような企業がどのようにコンテンツ制作をスケールさせ、成長を加速させているかをご覧ください。

"それによって、ビジュアルストーリーテリングの媒体で私が発揮しているのと同じレベルの創造性を、執筆のプロセスにおいてもライターたちが発揮できるようになりました。"

スティーブ・ソウリー, ラーニングメディアデザイナー

スティーブ・ソウリー, ラーニングメディアデザイナー
"私にとっての魔法の瞬間は、毎週出演していた映画があったときでした。あるとき突然、脚本を書いて送れば、もう二度とカメラの前に出なくていいんだと気づいたんです。"

ロジャー・ハースト, 共同創業者

ロジャー・ハースト, 共同創業者
"HeyGen の気に入っている点は、もう案件を断らなくてよくなったことです。まるでチームを拡張したような感覚で、今あるリソースだけで、はるかに多くのことができるようになりました。"

ジャスティン・マイジンガー, プログラムマネージャー

ジャスティン・マイジンガー, プログラムマネージャー
仕組み

AIインスタグラム広告ジェネレーターの使い方

HeyGen の高度な Instagram 広告ジェネレーターを使えば、4つのシンプルなステップであなたの広告アイデアを形にできます。

ステップ 1

AI ツールにソースを追加する

商品URLを貼り付けるか、画像をアップロードするか、短いスクリプトを入力するだけで、簡単に広告を作成できます。HeyGenがコンテンツを解析し、シーンごとのコンセプト案を自動で作成します。

ステップ2

フォーマットとブランドスタイルを選択する

アスペクト比やボイス／アバターを選び、ブランドキットを適用します。UGC、シネマティック、ミニマルなど、クリエイティブの方向性も指定できます。

ステップ3

バリエーションを生成して洗練させる

複数のドラフトを作成し、異なるフックやCTA、ビジュアル表現を試しましょう。左右に並べてプレビューし、コピーや画像を微調整しながら、テスト用にさまざまなバージョンを再生成できます。

ステップ4

キャンペーンをエクスポートして開始する

広告クリエイターを使って、Instagram 用にフォーマットされた MP4、サムネイル、SRT、整理された ZIP バンドルをダウンロードします。広告マネージャーにアップロードして、体系的な A/B テストを開始しましょう。

An Apple iMac displays a data dashboard with charts and metrics, a keyboard, smartphone, and mug on a wooden desk.

よくある質問（FAQ）

AIインスタグラム広告ジェネレーターとは何ですか？

AIインスタグラム広告ジェネレーターは、ブリーフ、商品URL、画像、またはスクリプトを入力として、完成した広告アセット（コピー、ビジュアル、動画編集、書き出し用バンドル）へと変換します。自動シーン構成、音声合成、そしてInstagramの掲載枠に最適化されたフォーマットを用いて生成します。

HeyGenを利用するのに撮影は必要ですか？

いいえ。HeyGen は商品ページから画像広告や動画広告を生成できます。画像から動画へ、またはテキストから動画への変換にも対応しています。ご希望であれば、ご自身で撮影した映像をアップロードしていただき、HeyGen が Instagram 用に編集・フォーマットすることも可能です。

HeyGen でカルーセル広告やストーリー広告を作成できますか？

はい。HeyGen はフィード投稿、カルーセル、ストーリーズ、縦型のショートフォーム編集に対応しています。各出力は、安全なテキスト領域、アスペクト比、キャプションの読みやすさが最適化されています。

大規模なカタログに対して、バッチ生成はどのように機能しますか？

CSV や商品フィードをテンプレートにマッピングすると、AI ツールが SKU ごとのクリエイティブバリエーションを生成し、ブランドアセットやネーミング規則を適用して、大量の広告を一括展開できるようにします。

異なる国向けに広告をローカライズできますか？

はい。ローカリゼーションツールや動画翻訳ツールを使って、スクリプトの翻訳、ボイスオーバーの再生成、同期された字幕の作成を行うことで、再撮影なしでもローカライズされたクリエイティブが現地制作のように自然に感じられるようにしましょう。

どのような形式でエクスポートできますか？

HeyGen は、MP4 動画、高解像度 PNG、SRT/VTT 字幕ファイル、サムネイルとメタデータを含むアップロード準備済みの zip パッケージをエクスポートできます。

HeyGen はテストや最適化をどのようにサポートしますか？

HeyGen はクリエイティブのバリエーションをテストセットとして整理し、オーディエンスの組み合わせを提案し、A/B テスト用のわかりやすいエクスポートバンドルを生成することで、チームが高い成果を上げるフックやビジュアルを素早く特定できるようにします。

HeyGen を使って制作されたコンテンツの所有権は誰にありますか？

作成した広告の所有権はお客様にあります。HeyGen はライセンスされたアセットを使用しており、生成された成果物は商用利用が可能です。アップロードする第三者コンテンツについては、適切な権利を有していることを必ずご確認ください。

Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.

