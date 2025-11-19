商品ページのURL、短いスクリプト、または数枚の画像からスタートするだけで、数分でInstagram向けの広告を作成できます。HeyGenはフックとなる一文を自動生成し、コピーとビジュアルを組み合わせ、キャプションやサムネイルを作成し、各プラットフォームに最適化された形式で一括書き出しするので、より速くテストし、成果の出るAI広告をスケールできます。
Turn new product pages into a suite of Feed, Reels, and Story creatives so you can launch paid campaigns the same day.
Generate consistent, high-quality creatives for large SKU catalogs with automated b-roll, closeups, and copy variations per item.
Produce vertical, punchy edits with immediate hooks and captions optimized for Reels and Instagram Shorts to maximize early engagement.
Deliver client-ready ad libraries with locked brand elements, organized exports, and clear naming conventions so uploads and testing stay efficient.
Create personalized messages for warm audiences—highlighting discounts, testimonials, or feature benefits to convert high-intent viewers.
HeyGen がスクリプトから動画を作成する AI として最適な理由
HeyGen は、あらゆるスクリプトを数分で高品質でリアルな動画に変換します。ラフなアイデアからでも、完成度の高い脚本からでも、あるいは箇条書きのメモからでも始められます。HeyGen は強力なコントロール機能で自然な話しシーンを生成し、従来の制作ワークフローなしで、テキストから完成動画まで一気に作成できます。
スクリプトから、わずか数分で洗練された動画を作成できます。撮影や再撮影、複雑な編集スケジュールに比べて、はるかに短時間かつ低コストです。
シンプルで直感的なワークフローで、プロ品質の動画を作成しましょう。編集の経験も、特別な技術的な準備も不要です。あとは書いて、生成して、ブラッシュアップするだけです。
最初のドラフトから最終書き出しまで、HeyGen のテキストベースエディターが制作プロセス全体を効率化します。セリフの修正、テンポの調整、シーンの見直しを素早く繰り返し行え、タイムラインではなくドキュメントを編集するような感覚で作業できます。
商品ページから広告作成へのリンク
商品ページやランディングページのURLを貼り付けるだけで、HeyGenが画像、仕様、セールスポイントを自動抽出し、ストーリーボードを作成します。このリンク連携型ワークフローにより、ページの内容を、手作業で構成することなく、短いベネフィット重視のシーンやカルーセル用パネルへと変換できます。
Instagram向けに最適化されたコピーとクリエイティブの組み合わせ
HeyGen は、Instagram 向けの意図に最適化された、思わずスクロールを止めてしまうキャプション、見出し案、CTA を作成し、それらをビジュアルと組み合わせます。複数のコピー案が画像または動画オプションと組み合わされ、広告制作のためにテスト可能なコンセプトセットを生成します。
縦型動画およびカルーセル対応の出力
キャッチーなフックと読みやすいキャプション付きの縦型ショート動画や、商品のストーリーを伝えるマルチパネルのカルーセルを生成できます。書き出しはすべてInstagramのフォーマット規定に沿っているため、アップロード前の手直しは不要です。
ブランドキットとスタイル管理
ロゴ、フォント、カラー、ロックされたブランド要素を適用し、すべてのクリエイティブが常にブランドガイドラインに沿うようにしましょう。テンプレートを活用して、キャンペーンやチームをまたいでビジュアルの一貫性を徹底できます。
市場で最も革新的な画像から動画へのプラットフォームを活用し、あなたのビジネスと同じような企業がどのようにコンテンツ制作をスケールさせ、成長を加速させているかをご覧ください。
AIインスタグラム広告ジェネレーターの使い方
HeyGen の高度な Instagram 広告ジェネレーターを使えば、4つのシンプルなステップであなたの広告アイデアを形にできます。
商品URLを貼り付けるか、画像をアップロードするか、短いスクリプトを入力するだけで、簡単に広告を作成できます。HeyGenがコンテンツを解析し、シーンごとのコンセプト案を自動で作成します。
アスペクト比やボイス／アバターを選び、ブランドキットを適用します。UGC、シネマティック、ミニマルなど、クリエイティブの方向性も指定できます。
複数のドラフトを作成し、異なるフックやCTA、ビジュアル表現を試しましょう。左右に並べてプレビューし、コピーや画像を微調整しながら、テスト用にさまざまなバージョンを再生成できます。
広告クリエイターを使って、Instagram 用にフォーマットされた MP4、サムネイル、SRT、整理された ZIP バンドルをダウンロードします。広告マネージャーにアップロードして、体系的な A/B テストを開始しましょう。
AIインスタグラム広告ジェネレーターは、ブリーフ、商品URL、画像、またはスクリプトを入力として、完成した広告アセット（コピー、ビジュアル、動画編集、書き出し用バンドル）へと変換します。自動シーン構成、音声合成、そしてInstagramの掲載枠に最適化されたフォーマットを用いて生成します。
はい。HeyGen はフィード投稿、カルーセル、ストーリーズ、縦型のショートフォーム編集に対応しています。各出力は、安全なテキスト領域、アスペクト比、キャプションの読みやすさが最適化されています。
CSV や商品フィードをテンプレートにマッピングすると、AI ツールが SKU ごとのクリエイティブバリエーションを生成し、ブランドアセットやネーミング規則を適用して、大量の広告を一括展開できるようにします。
はい。ローカリゼーションツールや動画翻訳ツールを使って、スクリプトの翻訳、ボイスオーバーの再生成、同期された字幕の作成を行うことで、再撮影なしでもローカライズされたクリエイティブが現地制作のように自然に感じられるようにしましょう。
HeyGen は、MP4 動画、高解像度 PNG、SRT/VTT 字幕ファイル、サムネイルとメタデータを含むアップロード準備済みの zip パッケージをエクスポートできます。
HeyGen はクリエイティブのバリエーションをテストセットとして整理し、オーディエンスの組み合わせを提案し、A/B テスト用のわかりやすいエクスポートバンドルを生成することで、チームが高い成果を上げるフックやビジュアルを素早く特定できるようにします。
作成した広告の所有権はお客様にあります。HeyGen はライセンスされたアセットを使用しており、生成された成果物は商用利用が可能です。アップロードする第三者コンテンツについては、適切な権利を有していることを必ずご確認ください。
