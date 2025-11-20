商品ページや画像、短いスクリプトから、撮影や編集なしで洗練された商品動画を作成できます。HeyGen が自動でシーン、ナレーション、字幕、各プラットフォーム向けの書き出しまで行うため、チームはローンチ準備万端のデモ動画、広告、SNS用クリップを大規模に制作できます。
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Launching a product usually needs expensive shoots and editing. HeyGen turns your product page into a crisp demo video with clear benefit-led scenes and CTAs so you can launch faster.
Creating engaging listing videos at scale is time consuming. HeyGen automates product b-roll, closeups, and feature callouts for every SKU, ensuring catalogs stay fresh and conversion-ready with efficient video content.
Short social creatives must hook fast. HeyGen crafts vertical edits with punchy hooks, readable captions, and platform-friendly pacing to maximize early engagement on Reels and Shorts.
Manual explainer videos require scripting and recording. HeyGen converts your how-to script into clear step-by-step videos with synced voiceovers and illustrative visuals.
Retargeting needs tailored messages. HeyGen produces audience-specific variants highlighting discounts, benefits, or social proof to improve warm-funnel performance.
Product education demands repeatable quality. HeyGen generates consistent, captioned product walkthroughs and onboarding clips that scale across teams and languages.
AIプロダクト動画ジェネレーターにHeyGenを選ぶ理由
HeyGen は、自動シーン構成、リアルなナレーション、バッチ生成を組み合わせることで、時間のかかる撮影を効率的なテキストから動画へのワークフローに置き換えます。あらゆるチャネルで成果につながる、一貫性のあるブランド準拠のプロダクト動画を作成できます。
URL を貼り付けるか、写真をアップロードするか、短いスクリプトを入力するだけで、HeyGen が数分で完成度の高い商品動画を自動生成します。従来なら数日かかっていた制作作業や代理店への外注コストを、強力な動画編集機能によって大幅に削減できます。
HeyGen は、照明、カメラワーク、Bロール、オーディオミキシングを自動で組み合わせることで、実際の撮影を行わなくても、仕上がりが洗練された放送品質の動画を作成します。
多数の広告やデモのバリエーションを作成し、ビデオ翻訳機能でスクリプトを翻訳、ローカライズされたボイスオーバーを生成して、各市場でのメッセージを素早くテストできます。
商品ページからの動画作成へのリンク
商品ページやランディングページのURLを貼り付けるだけで、HeyGenが動画コンテンツに必要な主要画像、仕様、セールスポイントを自動抽出します。システムはそれらを構成されたシーンにマッピングし、手作業で編集することなく、短いデモ動画から詳しい解説動画まで自動生成します。
スクリプトから人間らしい音声付き動画を自動生成
スクリプトを入力するか、HeyGen に作成を任せましょう。プラットフォームは自然なボイスオーバーを生成し、オンスクリーンのプレゼンターを使用する場合はリップシンクにも対応します。さらに複数のトーンオプションにより、ナレーションを動画コンテンツ内のブランドボイスにぴったり合わせることができます。
バッチ生成とローカライズツール
独自のフック、CTA、画像を組み合わせた商品動画を、大量に一括制作できます。ビデオ翻訳機能を使えば、各地域向けの音声と字幕を自動生成し、グローバルキャンペーンを数分で展開できます。
柔軟なスタイルとモーション制御
動画の長さ、アスペクト比、テンポを自由にカスタマイズできます。「ゆっくりパン」「被写体にズーム」などのテキストコマンドでトランジションも指示可能。この動画生成ツールなら、学習の手間なく、思いどおりにコントロールできます。
市場で最も革新的な画像から動画へのプラットフォームを活用して、貴社のような企業がどのようにコンテンツ制作をスケールし、成長を加速させているかをご覧ください。
AIプロダクト動画ジェネレーターの使い方
4つの簡単なステップで、商品動画の制作を始めましょう。
商品ページのURLを貼り付けるか、画像をアップロードするか、または簡単な説明文を入力してください。HeyGen がコンテンツを解析し、特徴・仕様・ビジュアル要素を抽出して、動画生成プロセスの各シーン設計に反映します。
Choose a visual style, aspect ratio, and target duration. Pick a voice, music mood, and branding options to keep every video consistent.
Review generated drafts, tweak headlines, replace images, or regenerate alternate hooks. Create multiple variants for A B testing without manual edits.
各プラットフォーム向けに最適化されたMP4やPNGをダウンロードするか、広告マネージャーやストアフロントへのアップロードにすぐ使える整理済みのバッチとして書き出せます。
AIプロダクト動画ジェネレーターは、テキスト・画像・商品URLをもとに、自動シーン構成、音声合成、編集機能を使って、すぐに公開できる動画へと変換するツールです。HeyGen を使えば、撮影やタイムライン編集を行わずに、簡単なブリーフからデモ動画、広告、解説動画を作成できます。
はい、AIツールを使うことで体験を向上させることができます。HeyGen は AI 動画ジェネレーターで、短尺の縦型広告から長尺の横型デモ動画まで対応しています。再生時間とフォーマットを選ぶだけで、HeyGen が掲載先に合わせてテンポ、字幕、シーン構成を自動で最適化してくれます。
自分で作成したスクリプトを貼り付けることも、HeyGen（動画作成ツール）に商品情報から説得力がありコンバージョン重視のスクリプトを自動生成させることもできます。プラットフォームは、商品ストーリーテリングに最適化されたフック、CTA、シーン説明を下書きしてくれます。
Use the video translator to translate scripts into target languages. HeyGen regenerates voiceovers, adjusts lip sync when applicable, and updates on-screen text so localized videos feel native.
はい。ブランドキットにロゴ、フォント、カラーパレットをアップロードできます。HeyGen は生成されるドラフトやテンプレート全体にブランドスタイルを適用し、大規模な運用でもビジュアルの一貫性を保ちます。
HeyGen は、フィード、ストーリーズ、リール、商品ページ向けに最適化された形式の MP4 動画と高解像度画像をエクスポートできます。バッチエクスポート機能により、広告マネージャーや CMS へのアップロードに適した、分かりやすいファイル名で整理されたファイルを出力します。
はい。HeyGen のバッチ生成機能を使えば、データ行をテンプレートにマッピングすることで、SKU ごとに数百本もの動画を作成でき、最小限の手作業でカタログ全体をカバーするキャンペーンを実施できます。
AI動画ジェネレーターで生成されたドラフトは、すべてニーズに合わせて自由に編集できます。シーンの入れ替え、画像の差し替え、声のトーン調整、テキストの微修正などが可能です。HeyGen では高速な再生成オプションを提供しており、編集内容はすべてのバリエーションに自動的に反映されます。
はい。HeyGen は、広告プラットフォーム向けに最適化された本番品質の動画を生成します。正しいアスペクト比、読みやすい字幕、視聴者の注意を引きつけてコンバージョンを促進するペース設計が施されています。
作成した動画の所有権はすべてお客様にあります。HeyGen はライセンスされたアセットを使用しており、生成されたコンテンツは商用利用が可能です。アップロードするサードパーティ製アセットについては、必ず適切な権利を有していることを確認してください。
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