AIプロダクト動画ジェネレーターで、商品デモを即座に作成

商品ページや画像、短いスクリプトから、撮影や編集なしで洗練された商品動画を作成できます。HeyGen が自動でシーン、ナレーション、字幕、各プラットフォーム向けの書き出しまで行うため、チームはローンチ準備万端のデモ動画、広告、SNS用クリップを大規模に制作できます。

121,923,429生成された動画
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世界中の何百万人もの人々がストーリーを生み出すために信頼しています。

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Product launch demos

Product launch demos

Launching a product usually needs expensive shoots and editing. HeyGen turns your product page into a crisp demo video with clear benefit-led scenes and CTAs so you can launch faster.


Ecommerce product listings

Ecommerce product listings

Creating engaging listing videos at scale is time consuming. HeyGen automates product b-roll, closeups, and feature callouts for every SKU, ensuring catalogs stay fresh and conversion-ready with efficient video content.

短尺のソーシャル広告

短尺のソーシャル広告

Short social creatives must hook fast. HeyGen crafts vertical edits with punchy hooks, readable captions, and platform-friendly pacing to maximize early engagement on Reels and Shorts.

解説・ハウツー動画

解説・ハウツー動画

Manual explainer videos require scripting and recording. HeyGen converts your how-to script into clear step-by-step videos with synced voiceovers and illustrative visuals.

リターゲティングとパーソナライズされたバリエーション

リターゲティングとパーソナライズされたバリエーション

Retargeting needs tailored messages. HeyGen produces audience-specific variants highlighting discounts, benefits, or social proof to improve warm-funnel performance.

トレーニングと製品教育

トレーニングと製品教育

Product education demands repeatable quality. HeyGen generates consistent, captioned product walkthroughs and onboarding clips that scale across teams and languages.

AIプロダクト動画ジェネレーターにHeyGenを選ぶ理由

HeyGen は、自動シーン構成、リアルなナレーション、バッチ生成を組み合わせることで、時間のかかる撮影を効率的なテキストから動画へのワークフローに置き換えます。あらゆるチャネルで成果につながる、一貫性のあるブランド準拠のプロダクト動画を作成できます。

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ブリーフから完成動画までを素早く

URL を貼り付けるか、写真をアップロードするか、短いスクリプトを入力するだけで、HeyGen が数分で完成度の高い商品動画を自動生成します。従来なら数日かかっていた制作作業や代理店への外注コストを、強力な動画編集機能によって大幅に削減できます。

スタジオなしで実現するプロ品質の映像制作

HeyGen は、照明、カメラワーク、Bロール、オーディオミキシングを自動で組み合わせることで、実際の撮影を行わなくても、仕上がりが洗練された放送品質の動画を作成します。

バリアントとローカライズを大規模に展開

多数の広告やデモのバリエーションを作成し、ビデオ翻訳機能でスクリプトを翻訳、ローカライズされたボイスオーバーを生成して、各市場でのメッセージを素早くテストできます。

商品ページからの動画作成へのリンク

商品ページやランディングページのURLを貼り付けるだけで、HeyGenが動画コンテンツに必要な主要画像、仕様、セールスポイントを自動抽出します。システムはそれらを構成されたシーンにマッピングし、手作業で編集することなく、短いデモ動画から詳しい解説動画まで自動生成します。

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A woman holds a pink Crocs clog, with a smaller image of the clog shown in the top right corner.

スクリプトから人間らしい音声付き動画を自動生成

スクリプトを入力するか、HeyGen に作成を任せましょう。プラットフォームは自然なボイスオーバーを生成し、オンスクリーンのプレゼンターを使用する場合はリップシンクにも対応します。さらに複数のトーンオプションにより、ナレーションを動画コンテンツ内のブランドボイスにぴったり合わせることができます。

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A content creation interface with a green cursor over a text editor, and a presentation slide featuring "Q3 Result Overview" and a man's portrait.

バッチ生成とローカライズツール

独自のフック、CTA、画像を組み合わせた商品動画を、大量に一括制作できます。ビデオ翻訳機能を使えば、各地域向けの音声と字幕を自動生成し、グローバルキャンペーンを数分で展開できます。

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Voice cloning

柔軟なスタイルとモーション制御

動画の長さ、アスペクト比、テンポを自由にカスタマイズできます。「ゆっくりパン」「被写体にズーム」などのテキストコマンドでトランジションも指示可能。この動画生成ツールなら、学習の手間なく、思いどおりにコントロールできます。

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Collage of a smiling woman holding a skateboard, surrounded by images of her in different life roles, with a play button icon.

品質・使いやすさ・スピードを重視する10万以上のチームに利用されています

市場で最も革新的な画像から動画へのプラットフォームを活用して、貴社のような企業がどのようにコンテンツ制作をスケールし、成長を加速させているかをご覧ください。

私は〜のように見えます
"それによって、私が映像ストーリーテリングの分野で発揮しているのと同じレベルの創造性を、ライターたちも制作プロセスの中で発揮できるようになりました。"

スティーブ・ソーリー, ラーニングメディアデザイナー
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ビジョン・クリエイティブ・ラボ
"私にとっての魔法の瞬間は、毎週撮影していた映像があったときです。あるとき突然、台本を書いて送るだけで、もう二度とカメラの前に立つ必要がないと気づいたのです。"

ロジャー・ハースト, 共同創業者
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Workday
"HeyGen の素晴らしいところは、もう案件を断らなくてよくなったことです。まるでチームが拡張されたような感覚で、今あるリソースだけで、はるかに多くのことができるようになりました。"

Justin Meisinger, Program Manager
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1,300+ reviews
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仕組み

AIプロダクト動画ジェネレーターの使い方

4つの簡単なステップで、商品動画の制作を始めましょう。

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ステップ1

商品ソースを追加

商品ページのURLを貼り付けるか、画像をアップロードするか、または簡単な説明文を入力してください。HeyGen がコンテンツを解析し、特徴・仕様・ビジュアル要素を抽出して、動画生成プロセスの各シーン設計に反映します。

ステップ 2

スタイルと長さを選択

Choose a visual style, aspect ratio, and target duration. Pick a voice, music mood, and branding options to keep every video consistent.

ステップ3

動画コンテンツのバリエーションをプレビューして調整し、最適な結果を得ましょう。

Review generated drafts, tweak headlines, replace images, or regenerate alternate hooks. Create multiple variants for A B testing without manual edits.

ステップ4

AI動画ジェネレーターで作成した動画コンテンツをエクスポートして配信しましょう。

各プラットフォーム向けに最適化されたMP4やPNGをダウンロードするか、広告マネージャーやストアフロントへのアップロードにすぐ使える整理済みのバッチとして書き出せます。

An Apple iMac displays a data dashboard with charts and metrics, a keyboard, smartphone, and mug on a wooden desk.

よくある質問（FAQ）

AIプロダクト動画ジェネレーターとは何ですか？また、HeyGen はそれをどのように活用していますか？

AIプロダクト動画ジェネレーターは、テキスト・画像・商品URLをもとに、自動シーン構成、音声合成、編集機能を使って、すぐに公開できる動画へと変換するツールです。HeyGen を使えば、撮影やタイムライン編集を行わずに、簡単なブリーフからデモ動画、広告、解説動画を作成できます。

HeyGenは短い広告クリップと長めのデモ動画の両方を作成できますか？

はい、AIツールを使うことで体験を向上させることができます。HeyGen は AI 動画ジェネレーターで、短尺の縦型広告から長尺の横型デモ動画まで対応しています。再生時間とフォーマットを選ぶだけで、HeyGen が掲載先に合わせてテンポ、字幕、シーン構成を自動で最適化してくれます。

台本を用意する必要がありますか？それともHeyGenが作成してくれますか？

自分で作成したスクリプトを貼り付けることも、HeyGen（動画作成ツール）に商品情報から説得力がありコンバージョン重視のスクリプトを自動生成させることもできます。プラットフォームは、商品ストーリーテリングに最適化されたフック、CTA、シーン説明を下書きしてくれます。

ローカライズと翻訳はどのように行われますか？

Use the video translator to translate scripts into target languages. HeyGen regenerates voiceovers, adjusts lip sync when applicable, and updates on-screen text so localized videos feel native.


HeyGenは私のブランドアセットやブランドガイドラインを利用できますか？

はい。ブランドキットにロゴ、フォント、カラーパレットをアップロードできます。HeyGen は生成されるドラフトやテンプレート全体にブランドスタイルを適用し、大規模な運用でもビジュアルの一貫性を保ちます。

どのような書き出し形式とプラットフォーム向けプリセットが利用できますか？

HeyGen は、フィード、ストーリーズ、リール、商品ページ向けに最適化された形式の MP4 動画と高解像度画像をエクスポートできます。バッチエクスポート機能により、広告マネージャーや CMS へのアップロードに適した、分かりやすいファイル名で整理されたファイルを出力します。

複数の商品動画を一度に生成できますか？

はい。HeyGen のバッチ生成機能を使えば、データ行をテンプレートにマッピングすることで、SKU ごとに数百本もの動画を作成でき、最小限の手作業でカタログ全体をカバーするキャンペーンを実施できます。

生成される動画はどの程度カスタマイズできますか？

AI動画ジェネレーターで生成されたドラフトは、すべてニーズに合わせて自由に編集できます。シーンの入れ替え、画像の差し替え、声のトーン調整、テキストの微修正などが可能です。HeyGen では高速な再生成オプションを提供しており、編集内容はすべてのバリエーションに自動的に反映されます。

HeyGenで作成した動画は有料広告に利用できますか？

はい。HeyGen は、広告プラットフォーム向けに最適化された本番品質の動画を生成します。正しいアスペクト比、読みやすい字幕、視聴者の注意を引きつけてコンバージョンを促進するペース設計が施されています。

HeyGenで作成された動画の権利は誰に帰属しますか？

作成した動画の所有権はすべてお客様にあります。HeyGen はライセンスされたアセットを使用しており、生成されたコンテンツは商用利用が可能です。アップロードするサードパーティ製アセットについては、必ず適切な権利を有していることを確認してください。

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AIを使って、あなたのアイデアをプロ品質の動画に変えましょう。

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