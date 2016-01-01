ファイルサイズを小さくしても、視覚的なインパクトを損なう必要はありません。いくつかの簡単な調整を行うことで、映像の見た目をクリーンで滑らかに保ちつつ、共有しやすいサイズまで圧縮できます。HeyGen では、書き出し前に不要な映像をトリミングして全体のファイルサイズを抑え、画質と圧縮率のバランスが最も良い 1080p または 720p を選択することを推奨しています。

アバターやグラフィック、ボイスオーバーを使用する場合は、コンプレッサーが効率よく動作するように、シーンはできるだけシンプルに保ちましょう。ダウンロードする前には必ず動画をプレビューして、すべてが正しく表示されているか確認してください。これらの工夫により、どのデバイスでも素早く読み込まれ、共有しやすい動画を作成できます。