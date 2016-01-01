オンラインで動画サイズを圧縮

オンラインで数秒のうちに動画サイズを圧縮し、映像の鮮明さはそのままに保てます。MP4、MOV、MKV、AVI などあらゆるファイルをアップロードして、より軽く、すばやく読み込み、かんたんに共有できる小さいサイズの動画を作成しましょう。HeyGen なら、ソフトウェアをインストールしたり画質を落としたりすることなく、大容量の動画ファイルを安全かつ高速、そしてシンプルな操作で圧縮できます。

オンラインで動画サイズを圧縮

必要な解像度で動画を書き出す

複雑な設定に悩まされることなく、動画の画質を自由にコントロールできるはずです。HeyGen のオンライン動画圧縮ツールなら、HD映像のサイズ変更から、素早く共有できる軽量ファイルの作成まで、あなたのプロジェクトに最適な解像度で書き出すことができます。

動画をアップロードし、4K、1080p、720p などの解像度から選択して、映像の鮮明さを保ちながらファイルサイズを調整しましょう。メール、モバイル、Web プラットフォーム向けに、画質を損なうことなくコンテンツを最適化できる、かんたんな方法です。

圧縮する前に動画を強化したい場合は、写真を動画に追加ツールを使って、画像やオーバーレイ、グラフィックを追加し、コンテンツをより魅力的にしましょう。

a woman is smiling in 720p 1080p and 4k
オンラインで動画サイズを圧縮

オンライン動画圧縮ツールでファイルサイズを削減するためのベストプラクティス

ファイルサイズを小さくしても、視覚的なインパクトを損なう必要はありません。いくつかの簡単な調整を行うことで、映像の見た目をクリーンで滑らかに保ちつつ、共有しやすいサイズまで圧縮できます。HeyGen では、書き出し前に不要な映像をトリミングして全体のファイルサイズを抑え、画質と圧縮率のバランスが最も良い 1080p または 720p を選択することを推奨しています。

アバターやグラフィック、ボイスオーバーを使用する場合は、コンプレッサーが効率よく動作するように、シーンはできるだけシンプルに保ちましょう。ダウンロードする前には必ず動画をプレビューして、すべてが正しく表示されているか確認してください。これらの工夫により、どのデバイスでも素早く読み込まれ、共有しやすい動画を作成できます。

a screenshot of a web page that says submit and post to #generation-wonderland
オンラインで動画サイズを圧縮

オンライン動画圧縮ツールで、より速く共有

動画ファイルのサイズが小さいほど、共有は簡単になります。オンラインで圧縮すると、アップロード時間を短縮し、メールの容量制限を回避し、視聴者にとってよりスムーズな再生を実現できます。これは、最新情報の送信やマーケティング動画の共有、ソーシャルプラットフォーム向けコンテンツの準備などに特に役立ちます。

HeyGen を使えば、画質を損なうことなく動画の軽量版を作成できます。ファイルを書き出し、共有用リンクをコピーして、アプリやメールなどあらゆるプラットフォームで、大容量のアップロードを待つことなくすぐに送信できます。

a screen that says ' publish to web ' on it
仕組み

動画を簡単に圧縮して共有する方法

オンラインで動画を圧縮するのは、ほんの数ステップで完了します。ファイルをアップロードし、設定を選択するだけで、大きな添付ファイルや長時間のアップロードに悩まされることなく、最適化された動画を共有できます。

ステップ1

動画をアップロード

フル解像度の動画ファイルをドラッグ＆ドロップして、HeyGen のワークスペースに追加します。アップローダーは MP4、MOV、MKV、AVI などの形式に対応しています。

ステップ2

簡単に素早く編集する

長いセクションを短くしたり、使っていないクリップを削除したりして、最終的なファイルサイズを小さくし、動画をすっきりさせましょう。

ステップ3

解像度を選択

1080p、720p、または用途に合った別の書き出しサイズを選択します。ツールは、選択したサイズに応じてファイルサイズを自動的に調整します。

ステップ4

すぐに共有

圧縮した動画をダウンロードするか、共有リンクを使ってメール、メッセージ、各種ソーシャルプラットフォームで送信しましょう。

動画サイズ圧縮に関するよくある質問

HeyGen動画サイズコンプレッサーとは何ですか？

Video Size Compressor は、映像の鮮明さを保ったままファイルサイズを小さくできるオンラインツールです。4K、1080p、720p で動画を書き出せるので、アップロードや共有、メール送信がより簡単になります。こちらからお試しください：Video Size Compressor.

動画を圧縮すると画質は落ちますか？

圧縮によって画質がわずかに低下する場合がありますが、HeyGen は映像が低解像度でも鮮明で滑らかに見えるよう最適化します。1080p または 720p を選択すれば、ファイルサイズを大幅に抑えつつ、動画の鮮明さを維持できます。

どの動画形式を圧縮できますか？

MP4、MOV、MKV、AVI、FLV、3GP など、さまざまな一般的な形式の動画をアップロードできます。このツールは、各形式を自動的に最適化し、高速な再生とデバイス間での高い互換性を実現します。

1GB や 2GB などの大容量ファイルを圧縮できますか？

はい。HeyGen は大容量の動画ファイルも難なく処理し、フリーズしたりインストールを必要としたりすることなく、より小さく共有しやすい形式に変換できます。長尺動画やカメラ映像、高解像度のクリップなどを圧縮できます。

圧縮にはどのくらい時間がかかりますか？

ほとんどの圧縮処理は、ファイルサイズとインターネット速度にもよりますが、数秒で完了します。処理が終わると、最適化された動画をすぐにダウンロードするか、リンクで共有できます。

動画を圧縮する前に編集できますか？

はい。不要な部分をカットすれば、さらにサイズを小さくできます。より正確に編集したい場合は、圧縮を実行する前にオンライン動画トリマーを使用してください。

圧縮する前にグラフィックやオーバーレイを追加できますか？

もちろん可能です。圧縮前に画像やロゴ、ステッカーを挿入したい場合は、より洗練された仕上がりにするために、動画に写真を追加ツールを使って映像を編集できます。

Video Size Compressor は無料で利用できますか？

はい。多くの主要な圧縮機能は無料で利用でき、ソフトウェアをインストールしなくても動画を圧縮できます。ファイルをアップロードし、解像度を選択して、最適化されたファイルをダウンロードするだけです。

