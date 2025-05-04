顔出し不要の動画ジェネレーター：顔を出さずにコンテンツを作成

カメラの前に一切立つことなく、強力な動画チャンネルを構築しましょう。HeyGen は、シンプルなプロンプトから、ビジュアル・ナレーション・ブランドに合ったスタイリングまで揃った、完成度の高い顔出し不要の動画を自動生成します。あなたの身元を明かさずに、パーソナルかつプロフェッショナルなスタジオ品質の動画を作成できます。

YouTube自動化とキャッシュカウチャンネル

YouTube自動化とキャッシュカウチャンネル

Create long-form narrations, list-style breakdowns, and evergreen tutorials that run 24/7. Build monetizable channels where all the content is faceless, automated, and easily repeatable.

カメラなしで作れるTikTok、リール、ショート動画

カメラなしで作れるTikTok、リール、ショート動画

Turn quick hooks and scripts into vertical faceless videos with captions, zooms, and b-roll. Post daily without ever needing to record yourself or worry about lighting and backgrounds.

Redditのストーリーと朗読チャンネル

Redditのストーリーと朗読チャンネル

Convert text stories, threads, and community posts into narrated videos with dynamic visuals. Keep the focus on the storytelling while your identity stays completely in the background, allowing your audience to connect with the video content.

教育的でモチベーションを高める内容や、解説・論評を含むコンテンツ

教育的でモチベーションを高める内容や、解説・論評を含むコンテンツ

Share insights, breakdowns, and lessons using text overlays and voiceover instead of talking-head footage. Position yourself as an expert while maintaining privacy and flexibility.

プロダクト、ツール、アプリの解説

プロダクト、ツール、アプリの解説

Use screen captures, mockups, and animated overlays to explain how things work. Keep the visuals focused on the product while your faceless narration guides viewers step by step.

グローバルなリーチを実現する多言語チャネル

グローバルなリーチを実現する多言語チャネル

Duplicate winning videos with new languages and voices to reach global audiences. Keep the same faceless visuals while HeyGen swaps scripts and voiceovers for each region.

HeyGen が顔出し不要の動画ジェネレーターとして最適な理由

ビデオファーストのビジネスを構築するのに、カメラやスタジオ、画面に出る出演者は必要ありません。顔出し不要の動画クリエイターなら、すべてのコンテンツで自信に満ちた、明瞭で信頼できる印象を与えながら、匿名のままでいられます。HeyGen が台本作成、ビジュアル、ナレーションまでを一括して担うので、あなたは自分を撮影することではなく、アイデア・戦略・成長に集中できます。

アイデアを、顔出し不要の動画に数分で変換

トピックを入力するか大まかなアウトラインを貼り付けるだけで、AIがあなたの動画用スクリプトを作成し、ビジュアルを選び、自然なナレーション音声を自動生成します。数分で、YouTube や TikTok をはじめ、あらゆるソーシャルプラットフォームに投稿できる「顔出し不要」の完成動画が手に入ります。

プロらしさを保ちながらプライバシーを守りましょう

AI を活用して魅力的な顔出しなし動画を作成しながら、クオリティを損なうことなくあなたの身元を守りましょう。ストック素材や AI 生成ビジュアル、オーバーレイ、字幕を組み合わせて、洗練されていて引き込まれるストーリーを作りつつ、顔や個人的な環境を一切公開せずに発信できます。

一貫したコンテンツを自動で大規模展開

複数のチャネルやニッチで、構成・スクリプト・フォーマットを再利用しましょう。テンプレートを保存しておけば、成果の出た顔出し不要動画をすばやく量産でき、投稿スケジュールを常に充実させながら、作業負荷を抑えられます。

あらゆるニッチに対応するスクリプトから動画へのAI

キーワードやアイデア、アウトラインを、明確な構成と惹きつけるフックを備えた完成されたナラティブに変換します。AI がテンポ配分やセグメント分け、長さの調整まで行うので、顔出しなしの動画でも、最初の一秒から最後のCTAまで視聴者を惹きつけ続けられます。

A mobile screen transitions from a text-heavy document view to a visual grid interface displaying images and titles.

自分を撮影せずに作るビジュアルコンテンツ

AIで生成したシーン、ストック映像、スクリーンショット、テキストグラフィックを組み合わせて、あなたのストーリーを表現しましょう。カメラを回したり周囲を録画したりすることなく、豊かでシネマティックな雰囲気の顔出し不要な動画を作成できます。

Video editing software with a white 3D sphere spiral background, a blue cursor pointing to an empty clip slot, and a "Dune" effect option.

自然な音声ナレーション

あなたのニッチや視聴者に合った声質・トーン・言語を選ぶことで、顔出しなしのYouTubeコンテンツをさらに魅力的にしましょう。あなたのナレーションは人間味があり表情豊かに聞こえるため、顔出ししないコンテンツにも温かみと明瞭さが生まれ、短時間で信頼を築くことができます。

Voice cloning

繰り返し使えるフォーマット向けのテンプレートとプリセット

うまくいったフォーマットをイントロ、トランジション、アウトロ用の再利用可能なテンプレートとして保存できます。シリーズものの顔出しなし動画を大規模に制作しつつ、チャンネルやテーマが違っても一定のクオリティを維持できます。

A modern digital interface displaying six project cards, including "Product launch," "Concept proposal," "Creative brief," "Go-to-market strategy," "Sales pitch," and "Investor update," with a white cartoon mouse cursor in the lower right.

品質、使いやすさ、スピードを重視する10万以上のチームに利用されています

市場で最も革新的な画像から動画へのプラットフォームを活用し、貴社のような企業がどのようにコンテンツ制作をスケールさせ、成長を加速させているかをご覧ください。

Miro
"それによって、ビジュアルストーリーテリングの媒体に取り組むときに私が発揮しているのと同じレベルの創造性を、ライターたちも制作プロセスの中で発揮できるようになりました。"

スティーブ・ソウリー, ラーニングメディアデザイナー
play buttonWatch video
ビジョン・クリエイティブ・ラボ
"私にとっての魔法の瞬間は、毎週ずっと出演してきた番組があったときでした。あるとき突然、脚本を書いて送れば、もう二度とカメラの前に出なくていいんだと気づいたんです。"

ロジャー・ハースト, 共同創業者
play buttonWatch video
Workday
"HeyGenの素晴らしいところは、もうプロジェクトを断らなくてよくなったことです。まるでチームを拡張したような感覚で、今あるリソースだけで、はるかに多くのことができるようになりました。"

ジャスティン・マイジンガー, プログラムマネージャー
play buttonWatch video
仕組み

顔出しなし動画ジェネレーターの使い方

新しいシリーズを立ち上げたいとき、ニッチをテストしたいとき、あるいは顔出ししないチャンネルを追加で作りたいときは、毎回同じ3つのステップを使いましょう。

ステップ1

顔出しなし動画のコンセプトを説明してください

トピック、理想的な動画の長さ、配信プラットフォームに加えて、好みのビジュアルスタイルや声のトーンを入力してください。HeyGen が、顔出し不要の動画フォーマット向けに最適化された、すぐに使える台本と絵コンテを自動生成します。

ステップ2

スクリプトと画面上の進行を洗練させる

AI が生成したアウトラインを確認し、フック、テンポ、メッセージを調整してください。場面転換を強化し、ナレーションを引き締め、各セグメントがあなたが伝えたいストーリーに沿っていることを確認しましょう。

ステップ3

ビジュアル、テンポ、音声をカスタマイズする

クリップを入れ替え、キャプションを調整し、あなたのトーンに合ったサウンドトラックを選びましょう。ナレーションの速度や強調、話し方のスタイルを微調整して、顔出しなしの動画でも、思い描いたとおりの雰囲気とエネルギーをしっかりと伝えられるようにします。

ステップ4

エクスポートして各チャネルにアップロードする

YouTube、ショート、TikTok、リールに最適なアスペクト比でダウンロードできます。メタデータを追加してすぐに公開し、初日から完全にプロフェッショナルに見える、洗練された顔出し不要のブランドを育てましょう。

An Apple iMac displays a data dashboard with charts and metrics, a keyboard, smartphone, and mug on a wooden desk.

よくある質問（FAQ）

顔出しなし動画とは何ですか？

顔出ししない動画とは、制作者が一切カメラに映らないタイプのコンテンツを指し、匿名で動画を作りたい人に最適な形式です。制作者の代わりに、映像やテキスト、ナレーションによって物語が語られるため、視聴者は作り手本人ではなく、伝えられるメッセージそのものに集中できます。

HeyGenを利用するには、自分の映像を録画する必要がありますか？

いいえ。フェイスタイプ不要の動画クリエイターは、あなたが望まない限りカメラに映る必要がないように設計されています。AIが映像とナレーションを担当するため、完全に匿名のままでも高品質なコンテンツを制作できます。

YouTube のようなプラットフォームで、顔出しなしの動画でも収益化できますか？

はい。各プラットフォームのポリシーを守り、パートナー条件を満たしていれば、顔出し動画と同じように、顔を出さない動画でも収益化できます。制作者が一度も画面に登場することなく、フルタイム収入を得ているチャンネルも数多くあります。

顔出しなし動画の制作にはどれくらい時間がかかりますか？

ほとんどの顔出しなし動画は、トピックさえ決まっていれば数分で作成・ブラッシュアップできます。その際に役立つのがAI動画ジェネレーターです。台本作成、ビジュアル、ナレーションまですべてAIが対応するため、実写を撮影して編集する場合と比べて、編集にかかる時間を大幅に短縮できます。

顔出しなし動画のスタイルやジャンルは自分で選べますか？

もちろん可能です。金融、テック、ゲーム、ウェルネス、ストーリーテリングなど、特定のニッチ分野を狙って、好みのスタイルを設定できます。シネマティックなBロールから、ミニマルなテキストオンスクリーンまで、顔出しなしの動画でも、あなたのブランドにぴったり合った表現ができます。

動画が生成された後に変更を加えたい場合はどうすればよいですか？

スクリプトの編集、ビジュアルの差し替え、テキストの調整、ナレーションの更新を、一から作り直すことなく行えます。細かな修正はすぐにできるので、複数のバージョンをブラッシュアップして、その中から最も成果の高いものを選ぶことができます。

編集ソフトをインストールしておく必要はありますか？

AI を活用して顔出しなしの動画を作成するために、追加のソフトウェアは一切必要ありません。台本作成からレンダリングまで、すべて HeyGen 上のオンライン環境で完結します。ブラウザから直接、顔出しなしの動画を作成・編集・書き出しできます。

1つのワークフローで複数の顔出しなしチャンネルを作成できますか？

はい。テンプレート、スクリプト、構成は、必要なだけ多くのチャネルで再利用できます。これにより、毎回プロセスを作り直すことなく、ニッチ、言語、オーディエンスをテストしやすくなります。

AI に文章を書かせるのではなく、自分で用意したテキストやスクリプトを使うことはできますか？

メッセージ内容を完全にコントロールしたい場合は、独自のスクリプトやアウトラインを貼り付けて、テキストから動画への機能を使うことができます。HeyGen がビジュアル、タイミング、ナレーションを自動で処理するので、顔出しなしの動画でも見た目も音声も洗練された仕上がりになります。

これはYouTube専用ですか？それとも他のプラットフォームでも使えますか？

顔出し不要の動画クリエイターは、YouTube、TikTok、Instagram、X、LinkedIn を含む動画対応のあらゆるプラットフォームで利用でき、複数のチャネル向けに動画を簡単に作成できます。さまざまなアスペクト比で書き出せるため、オーディエンスが時間を過ごしている場所に合わせてコンテンツを最適な形で届けられます。

Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.

