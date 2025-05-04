ステップ1 顔出しなし動画のコンセプトを説明してください トピック、理想的な動画の長さ、配信プラットフォームに加えて、好みのビジュアルスタイルや声のトーンを入力してください。HeyGen が、顔出し不要の動画フォーマット向けに最適化された、すぐに使える台本と絵コンテを自動生成します。

ステップ2 スクリプトと画面上の進行を洗練させる AI が生成したアウトラインを確認し、フック、テンポ、メッセージを調整してください。場面転換を強化し、ナレーションを引き締め、各セグメントがあなたが伝えたいストーリーに沿っていることを確認しましょう。

ステップ3 ビジュアル、テンポ、音声をカスタマイズする クリップを入れ替え、キャプションを調整し、あなたのトーンに合ったサウンドトラックを選びましょう。ナレーションの速度や強調、話し方のスタイルを微調整して、顔出しなしの動画でも、思い描いたとおりの雰囲気とエネルギーをしっかりと伝えられるようにします。