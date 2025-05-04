カメラの前に一切立つことなく、強力な動画チャンネルを構築しましょう。HeyGen は、シンプルなプロンプトから、ビジュアル・ナレーション・ブランドに合ったスタイリングまで揃った、完成度の高い顔出し不要の動画を自動生成します。あなたの身元を明かさずに、パーソナルかつプロフェッショナルなスタジオ品質の動画を作成できます。
無料の画像から動画へのジェネレーターをお試しください
Create long-form narrations, list-style breakdowns, and evergreen tutorials that run 24/7. Build monetizable channels where all the content is faceless, automated, and easily repeatable.
Turn quick hooks and scripts into vertical faceless videos with captions, zooms, and b-roll. Post daily without ever needing to record yourself or worry about lighting and backgrounds.
Convert text stories, threads, and community posts into narrated videos with dynamic visuals. Keep the focus on the storytelling while your identity stays completely in the background, allowing your audience to connect with the video content.
Share insights, breakdowns, and lessons using text overlays and voiceover instead of talking-head footage. Position yourself as an expert while maintaining privacy and flexibility.
Use screen captures, mockups, and animated overlays to explain how things work. Keep the visuals focused on the product while your faceless narration guides viewers step by step.
Duplicate winning videos with new languages and voices to reach global audiences. Keep the same faceless visuals while HeyGen swaps scripts and voiceovers for each region.
HeyGen が顔出し不要の動画ジェネレーターとして最適な理由
ビデオファーストのビジネスを構築するのに、カメラやスタジオ、画面に出る出演者は必要ありません。顔出し不要の動画クリエイターなら、すべてのコンテンツで自信に満ちた、明瞭で信頼できる印象を与えながら、匿名のままでいられます。HeyGen が台本作成、ビジュアル、ナレーションまでを一括して担うので、あなたは自分を撮影することではなく、アイデア・戦略・成長に集中できます。
トピックを入力するか大まかなアウトラインを貼り付けるだけで、AIがあなたの動画用スクリプトを作成し、ビジュアルを選び、自然なナレーション音声を自動生成します。数分で、YouTube や TikTok をはじめ、あらゆるソーシャルプラットフォームに投稿できる「顔出し不要」の完成動画が手に入ります。
AI を活用して魅力的な顔出しなし動画を作成しながら、クオリティを損なうことなくあなたの身元を守りましょう。ストック素材や AI 生成ビジュアル、オーバーレイ、字幕を組み合わせて、洗練されていて引き込まれるストーリーを作りつつ、顔や個人的な環境を一切公開せずに発信できます。
複数のチャネルやニッチで、構成・スクリプト・フォーマットを再利用しましょう。テンプレートを保存しておけば、成果の出た顔出し不要動画をすばやく量産でき、投稿スケジュールを常に充実させながら、作業負荷を抑えられます。
あらゆるニッチに対応するスクリプトから動画へのAI
キーワードやアイデア、アウトラインを、明確な構成と惹きつけるフックを備えた完成されたナラティブに変換します。AI がテンポ配分やセグメント分け、長さの調整まで行うので、顔出しなしの動画でも、最初の一秒から最後のCTAまで視聴者を惹きつけ続けられます。
自分を撮影せずに作るビジュアルコンテンツ
AIで生成したシーン、ストック映像、スクリーンショット、テキストグラフィックを組み合わせて、あなたのストーリーを表現しましょう。カメラを回したり周囲を録画したりすることなく、豊かでシネマティックな雰囲気の顔出し不要な動画を作成できます。
自然な音声ナレーション
あなたのニッチや視聴者に合った声質・トーン・言語を選ぶことで、顔出しなしのYouTubeコンテンツをさらに魅力的にしましょう。あなたのナレーションは人間味があり表情豊かに聞こえるため、顔出ししないコンテンツにも温かみと明瞭さが生まれ、短時間で信頼を築くことができます。
繰り返し使えるフォーマット向けのテンプレートとプリセット
うまくいったフォーマットをイントロ、トランジション、アウトロ用の再利用可能なテンプレートとして保存できます。シリーズものの顔出しなし動画を大規模に制作しつつ、チャンネルやテーマが違っても一定のクオリティを維持できます。
市場で最も革新的な画像から動画へのプラットフォームを活用し、貴社のような企業がどのようにコンテンツ制作をスケールさせ、成長を加速させているかをご覧ください。
顔出しなし動画ジェネレーターの使い方
新しいシリーズを立ち上げたいとき、ニッチをテストしたいとき、あるいは顔出ししないチャンネルを追加で作りたいときは、毎回同じ3つのステップを使いましょう。
トピック、理想的な動画の長さ、配信プラットフォームに加えて、好みのビジュアルスタイルや声のトーンを入力してください。HeyGen が、顔出し不要の動画フォーマット向けに最適化された、すぐに使える台本と絵コンテを自動生成します。
AI が生成したアウトラインを確認し、フック、テンポ、メッセージを調整してください。場面転換を強化し、ナレーションを引き締め、各セグメントがあなたが伝えたいストーリーに沿っていることを確認しましょう。
クリップを入れ替え、キャプションを調整し、あなたのトーンに合ったサウンドトラックを選びましょう。ナレーションの速度や強調、話し方のスタイルを微調整して、顔出しなしの動画でも、思い描いたとおりの雰囲気とエネルギーをしっかりと伝えられるようにします。
YouTube、ショート、TikTok、リールに最適なアスペクト比でダウンロードできます。メタデータを追加してすぐに公開し、初日から完全にプロフェッショナルに見える、洗練された顔出し不要のブランドを育てましょう。
顔出ししない動画とは、制作者が一切カメラに映らないタイプのコンテンツを指し、匿名で動画を作りたい人に最適な形式です。制作者の代わりに、映像やテキスト、ナレーションによって物語が語られるため、視聴者は作り手本人ではなく、伝えられるメッセージそのものに集中できます。
いいえ。フェイスタイプ不要の動画クリエイターは、あなたが望まない限りカメラに映る必要がないように設計されています。AIが映像とナレーションを担当するため、完全に匿名のままでも高品質なコンテンツを制作できます。
はい。各プラットフォームのポリシーを守り、パートナー条件を満たしていれば、顔出し動画と同じように、顔を出さない動画でも収益化できます。制作者が一度も画面に登場することなく、フルタイム収入を得ているチャンネルも数多くあります。
ほとんどの顔出しなし動画は、トピックさえ決まっていれば数分で作成・ブラッシュアップできます。その際に役立つのがAI動画ジェネレーターです。台本作成、ビジュアル、ナレーションまですべてAIが対応するため、実写を撮影して編集する場合と比べて、編集にかかる時間を大幅に短縮できます。
もちろん可能です。金融、テック、ゲーム、ウェルネス、ストーリーテリングなど、特定のニッチ分野を狙って、好みのスタイルを設定できます。シネマティックなBロールから、ミニマルなテキストオンスクリーンまで、顔出しなしの動画でも、あなたのブランドにぴったり合った表現ができます。
スクリプトの編集、ビジュアルの差し替え、テキストの調整、ナレーションの更新を、一から作り直すことなく行えます。細かな修正はすぐにできるので、複数のバージョンをブラッシュアップして、その中から最も成果の高いものを選ぶことができます。
AI を活用して顔出しなしの動画を作成するために、追加のソフトウェアは一切必要ありません。台本作成からレンダリングまで、すべて HeyGen 上のオンライン環境で完結します。ブラウザから直接、顔出しなしの動画を作成・編集・書き出しできます。
はい。テンプレート、スクリプト、構成は、必要なだけ多くのチャネルで再利用できます。これにより、毎回プロセスを作り直すことなく、ニッチ、言語、オーディエンスをテストしやすくなります。
メッセージ内容を完全にコントロールしたい場合は、独自のスクリプトやアウトラインを貼り付けて、テキストから動画への機能を使うことができます。HeyGen がビジュアル、タイミング、ナレーションを自動で処理するので、顔出しなしの動画でも見た目も音声も洗練された仕上がりになります。
顔出し不要の動画クリエイターは、YouTube、TikTok、Instagram、X、LinkedIn を含む動画対応のあらゆるプラットフォームで利用でき、複数のチャネル向けに動画を簡単に作成できます。さまざまなアスペクト比で書き出せるため、オーディエンスが時間を過ごしている場所に合わせてコンテンツを最適な形で届けられます。
Explore more AI powered tools
Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.
AIを使って、あなたのアイデアをプロ品質の動画に変えましょう。