テキスト読み上げアバターを使えば、静的なコンテンツを魅力的でダイナミックなビジュアルに変換できます。メッセージの伝達力を高め、アクセシビリティを確保し、さまざまな業界やプラットフォームで多様なオーディエンスとつながるのに最適です。AIスピーキングアバターを活用することで、視聴者はより没入感のある体験が得られます。

HeyGen のテキスト読み上げアバター技術は、最先端のツールと使いやすいカスタマイズ機能を組み合わせることで、クリエイターがプロ品質のコンテンツを迅速かつ効率的に制作できるよう支援します。