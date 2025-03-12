あなたの文章コンテンツを、数分でリアルなスピーチアバターに変換しましょう。HeyGen の AI 技術を使えば、ウェブサイト、バーチャルアシスタント、eラーニングなど、さまざまな用途向けにパーソナライズされたアバターを作成できます。撮影や複雑な編集ツールは一切不要です。テキストを入力し、声を選ぶだけで、プラットフォームがあなたのコンテンツに命を吹き込みます。
テキスト読み上げアバターにHeyGenを選ぶ理由
We make it easy to create realistic, engaging speech avatars in just a few simple steps. Here’s why you’ll love using our platform:
• Simple and Fast: No technical skills required. Just type your text, choose a voice, and create your avatar in minutes.
• Fully Customizable: Pick from a variety of voices, languages, and tones. Adjust pitch, speed, and style to make sure your avatar fits your brand perfectly.
• Perfect for Any Project: Whether you’re creating content for a website, virtual assistant, or e-learning, our avatars adapt to your needs. The best part? They’re ready for integration without the hassle.
• Affordable for Everyone: Get high-quality AI avatars at an affordable price. No need for expensive voice-over work or complex software.
テキスト読み上げアバターを作成する準備はできましたか？ほかのツール「アバターを作成」もチェックして、あなたのアバターコンテンツをさらに充実させましょう。
テキスト読み上げアバター活用のベストプラクティス
私たちのプラットフォームには、テキスト読み上げアバターの作成と活用をすばやく簡単にする、強力な機能が揃っています。
• カスタマイズ可能な声と対応言語：複数の声・アクセント・言語から選択でき、ブランドイメージに合わせながら世界中のオーディエンスにリーチできます。
• 自然でリアルなAI音声：AIが、ピッチ・トーン・話す速さを調整できる、臨場感のある音声を生成し、アバターを人間らしく魅力的に聞こえさせます。
• すばやい動画制作：高品質なアバター動画を数分で作成できます。テキストを入力し、声を選んで生成するだけで、編集ツールは不要です。
• かんたん連携：Webサイト、バーチャルアシスタント、マーケティングコンテンツなど、さまざまなチャネルにアバターを追加できます。開発者にも非エンジニアにも使いやすい設計です。
• あらゆる規模にスケール可能：1体のアバターから数千体まで対応可能。ニーズの拡大に合わせて成長し、あらゆる規模のビジネスにフィットします。
• 手頃なAIテクノロジー：従来のナレーションサービスよりもはるかに低コストで、スタジオクオリティの音声を実現します。
テキスト読み上げアバターでコミュニケーションを強化
テキスト読み上げアバターを使えば、静的なコンテンツを魅力的でダイナミックなビジュアルに変換できます。メッセージの伝達力を高め、アクセシビリティを確保し、さまざまな業界やプラットフォームで多様なオーディエンスとつながるのに最適です。AIスピーキングアバターを活用することで、視聴者はより没入感のある体験が得られます。
HeyGen のテキスト読み上げアバター技術は、最先端のツールと使いやすいカスタマイズ機能を組み合わせることで、クリエイターがプロ品質のコンテンツを迅速かつ効率的に制作できるよう支援します。
4つの簡単ステップでオリジナルAIアバターを作成
自分だけのテキスト読み上げアバターは、簡単かつスピーディーに作成できます。次の手順に従うだけです。
2D、3D、アニメーションなど、ニーズに合ったさまざまなアバタースタイルから選択できます。ブランドを表現できるよう、自由にカスタマイズしましょう。
アバターに読み上げさせたいスクリプトを入力してください。短いメッセージでも長いナレーションでも、テキストを入力するだけで、その内容が画面の中で生き生きと再現されます。
幅広いボイスから選択し、コンテンツに最適なトーン、アクセント、話す速さをお選びください。ピッチやスピードも調整でき、よりパーソナライズされた音声を実現できます。
テキストと音声設定が完了したら、「生成」をクリックして、数分でリアルなアバター動画を作成しましょう。その後、動画をダウンロードして、ウェブサイトやバーチャルアシスタント、マーケティングコンテンツなどに簡単に追加できます
テキスト読み上げアバターとは、AI音声技術を使って、あなたが入力した文章を音声で読み上げるデジタルキャラクターのことです。HeyGen は、あなたのテキストを自然な音声に変換し、リアルなアバターと組み合わせます。次のツールでお試しください：テキスト読み上げアバターツール
アバターを選び、スクリプトを貼り付け、声を選択して動画を生成します。プラットフォームが自動的に音声、リップシンク、タイミング、レンダリングを処理するため、編集スキルは必要ありません。また、カスタムビジュアルを作成するには、「自分だけのアバターを作成」ツールを使うこともできます。
はい。複数の言語、アクセント、話し方のトーンから選べるほか、ピッチや話す速さも調整して、理想どおりの話し方に仕上げることができます。これにより、アバターをあなたのブランドの個性、教育スタイル、あるいはアシスタントとしての役割にぴったり合わせることができます。
ほとんどのアバターは数分以内に準備が完了します。スクリプトと音声設定を確定すると、AIが自動的にダウンロードやウェブサイトへの埋め込みにすぐ使える高品質なアバター動画を生成します。
はい。生成したアバターは、マーケティング、セールス、トレーニング、カスタマーサービスなど、あらゆる商用コンテンツで自由にご利用いただけます。多くの企業はこのツールをVideo Generator と組み合わせて、スケーラブルなコンテンツ制作を行っています。
HeyGen には無料版があり、アップグレード前に音声、言語、アバタースタイルをお試しいただけます。最初のアバター動画は無料で作成・ダウンロードでき、必要に応じてプレミアム機能でスケールアップできます。
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あなたのアイデアを、AIでプロ品質の動画に変えましょう。