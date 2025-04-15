カメラもスタジオもキャスティングも不要で、リアルなAIアクターを使ったプレゼンター動画、UGCスタイル広告、トレーニング動画を作成できます。ストックアクターを選ぶ、自分の声をクローンする、あるいはブランド専用アクターを作成して、プラットフォームにそのまま投稿できる動画を数分で仕上げましょう。
無料の画像から動画へのジェネレーターをお試しください
Create UGC-style testimonials, product demos, and trend-led shorts with believable spokespeople that drive engagement and conversions.
Generate consistent training presenters and explainer videos for global teams with synchronized captions and SCORM exports for LMSs.
Build repeatable product demos and feature explainers that sales reps can customize with region-specific messaging.
Produce influencer-style clips and multi-language variants for international rollouts without travel, casting, or scheduling.
Turn knowledge-base articles into narrated, on-screen explanations that reduce support tickets and improve resolution times.
HeyGen が選ばれる理由：最高の AI アクター生成ツール
HeyGen の AI アクターは、自然な表情、正確なリップシンク、そしてエンタープライズレベルの制御機能を兼ね備え、マーケティング、ラーニング、プロダクトチームが、従来の時間のかかる撮影を、AI アバターによる高速で再現性の高い制作へと置き換えられるようにします。
表情豊かな俳優を選ぶか、短いウェブカメラ録画からカスタム俳優を生成できます。HeyGen は自然な顔の微細な表情やタイミングまで再現し、視聴者が本物のパフォーマーに接しているかのように反応する動画を実現します。
商品カタログ、各国・各地域向けローカライズ、A/Bテスト向けに、AI生成アセットを活用して数十から数千ものバリエーションを一括生成できます。ブランドキットやテンプレートを適用することで、AI生成コンテンツを含むすべての動画を、大規模でも一貫したクオリティで制作できます。
100以上の言語でボイスオーバーとキャプションを制作できます。HeyGenは動画翻訳ツールで生成された翻訳スクリプトに合わせてタイミングを再同期し、再撮影なしでもローカライズされた動画が現地制作のように自然に感じられるようにします。
250以上のすぐに使える俳優とカスタムクローン
さまざまな年齢・人種・スタイルの俳優が揃った豊富なライブラリにアクセスできます。また、同意を得た短いサンプルを録画してプライベートクローンを作成し、どんな台本でも話せるブランド専用の俳優を生成することも可能です。
スタジオ品質のリップシンクと感情表現のコントロール
HeyGen は音声をフレーム未満の精度で音素にアラインし、言葉やポーズ、マイクロ表情が自然に伝わるよう顔の動きをマッピングします。まるで AI 女優のような自然さです。トーン、エネルギー、そして細かなジェスチャーまでコントロールして、メッセージにぴったり合わせることができます。
数分でスクリプトから動画を作成
スクリプトを貼り付けて、テキストから動画 を生成するか、商品ページのURLを入力すると、HeyGenが自動でシーン構成、ナレーション、字幕、Bロールの候補を作成します。テキストを編集したり、アクターを差し替えたり、AIが生成したオプションを使って別テイクを即座に再生成し、制作時間を大幅に短縮できます。
マルチフォーマット書き出しとプラットフォーム別プリセット
MP4、SRT/VTT字幕、サムネイルに加え、Reels、ストーリーズ、フィード、Webプレーヤー向けのモバイル用プリセットをエクスポートできます。バンドルは広告マネージャーやLMSへそのままアップロードできるよう、名前とサイズが最適化されています。
市場で最も革新的な画像から動画へのプラットフォームを活用し、貴社のような企業がどのようにコンテンツ制作をスケールさせ、成長を加速させているかをご覧ください。
AIアクター生成ツールの使い方
HeyGen の AI アクター ジェネレーターを使って、理想の俳優を 4 つの簡単なステップで実現しましょう。
ストック俳優から選ぶか、短いセルフィー動画を撮影して、AI動画ジェネレーターであなただけのプライベートブランド俳優を生成しましょう。
コピー文またはURLを入力すると、HeyGenが要点を抽出し、効果的なフックを提案し、シーンごとのナレーション原稿を作成します。
ボイスモデルを選び、エネルギーや表情の豊かさを調整し、字幕や画面上のテロップを追加します。
バリエーションをプレビューし、複数のSKUや言語に対してバッチ処理を実行し、TikTokなどのプラットフォーム向けに最適化されたバンドルをエクスポートできます。
AIアクターとは、ストック俳優やアバター、あるいはクローン化された容姿などの合成されたオンスクリーンのパフォーマーであり、自然な動きと感情表現であらゆる台本を話し、動画コンテンツを制作できる存在です。
はい。短い同意済みの動画を録画すると、HeyGen があなた専用のアクタークローンを作成します。同意フローとセキュリティ設定によって、利用方法と所有権が保護されます。
HeyGen はサブフレームのリップシンク、フェイシャルメッシュのリターゲティング、そして人間レベルのテキスト読み上げやボイスクローン技術を組み合わせて使用しています。結果として、口の動き、まばたき、微細な表情までリアルに再現されるよう最適化されています。
はい。HeyGen では、商用利用規約とブランド俳優オプションを提供しています。含めるあらゆる第三者コンテンツについて、必ず利用権利を確認し、利用するプラットフォームのポリシーに従ってください。
HeyGen は 100 以上の言語と地域アクセントに対応したボイスオーバーと字幕機能を備えており、TikTok クリエイターに最適です。翻訳はペースや自然な話し方が保たれるように再同期されます。
カスタムクローンはデフォルトで非公開となっており、お客様のアカウントにロックして、AIアクターへのアクセスをお客様専用に制限できます。HeyGen はアセットを暗号化し、ガバナンスとアクセス管理のためのエンタープライズ向けコントロールを提供します。
シンプルなクリップは数分でレンダリングされます。大規模なカタログ向けのバッチ処理は並行して実行されるため、チームは何百ものアセットを効率的に制作できます。
いいえ。HeyGen はクラウド上で動作しており、どこからでも AI 生成コンテンツにアクセスできます。スクリプト作成、プレビュー、編集、そして動画の書き出しには、ブラウザさえあれば十分です。
作成した動画やアセットの所有権はお客様にあります。HeyGen は、ご利用のプランに基づき、生成されたコンテンツを商用利用するためのライセンスを提供します。
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あなたのアイデアを、AIでプロ品質の動画に変えましょう。