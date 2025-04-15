ローカリゼーションとアクセシビリティのために設計

100以上の言語でボイスオーバーとキャプションを制作できます。HeyGenは動画翻訳ツールで生成された翻訳スクリプトに合わせてタイミングを再同期し、再撮影なしでもローカライズされた動画が現地制作のように自然に感じられるようにします。