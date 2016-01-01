写真、PNG、ロゴ、グラフィックなど、あらゆる画像をすばやく動画に追加できます。動画をアップロードし、画像を好きな位置に配置して、すべてをシンプルなオンラインエディターで自由にカスタマイズしましょう。どのデバイスからでも利用できます。
このツールを使えば、1枚の写真から、表情・動き・ライティングまでリアルに再現する本物そっくりのAIアバターを作成できます。カメラや撮影クルー、編集スキルがなくても、SNSコンテンツ、トレーニング、ストーリーテリング向けのプロ品質の動画クリップを即座に生成できます。
HeyGenで写真を効果的に活用するためのヒント
写真、透過PNG、ステッカー、ブランドグラフィックなどを数回クリックするだけで追加して、動画をさらに魅力的にしましょう。よりクリエイティブな要素を加えたい場合は、「Add Stickers to Video Tool」などのツールを使って、ビジュアルを自由にカスタマイズすることもできます。
PNG、JPG、SVG、WebP など、あらゆる画像形式をアップロードし、タイムライン上の好きな場所に配置してサイズを調整できます。ロゴや商品画像、チュートリアル用のグラフィックなど、どのような用途でも、エディターを使えば配置・サイズ・不透明度を自在にコントロールできます。
すべてオンラインで動作するため、ソフトウェアのインストールは一切不要です。iPhone、Android、Mac、Windows に対応しており、鮮明で高画質な動画を書き出しながら、ファイルはプライベートに保たれます。操作はスピーディーでシンプル、初心者にも使いやすい設計です。
さらに創造性を高めるために、ビジュアル要素を追加することもできます。ぜひ「動画にステッカーを追加」ツールを使って、動画をさらに魅力的に仕上げてみてください。
動画を魅力的な体験へと変革しましょう
動画に写真を追加するのは簡単ですが、いくつかのコツを押さえると、仕上がりをよりクリーンでプロフェッショナルに見せることができます。
• 高画質の画像を使う：特に大きな画面での粗さを防ぐため、HD画質のPNGやJPGを選びましょう。
• 配置を丁寧に考える：顔や重要なアクションを隠さない位置に写真を置きます。ロゴや小さなグラフィックは、画面の四隅に配置すると効果的なことが多いです。
• 透過でなじませる：不透明度を下げたり、透過PNGを使ったりして、ロゴなどが自然に映像になじむようにしましょう。
• 適切なサイズを選ぶ：モバイル画面でもしっかり目立つ一方で、フレーム全体を圧迫しない大きさに調整します。
• Bロールやアクセントを取り入れる：補足用の写真、ストック画像、アイコンなどを追加して、伝えたいポイントを強調し、コンテンツをより魅力的にします。
• モバイルでプレビューする：縦横いずれのフォーマットでも、見やすさ・位置・整列が適切かを確認しましょう。
• タイムラインでタイミングを調整する：写真が必要なタイミングでちょうど表示されるように、開始・終了時間を微調整し、テンポよく見せます。
写真を活用した動画でエンゲージメントを高める
HeyGen を使えば、シンプルでプロフェッショナルな操作で、動画に画像を簡単に追加・カスタマイズできます。
・画像オーバーレイを追加：写真やPNGをアップロードして、好きな場所に配置できます。数秒でサイズ変更、回転、不透明度の調整が可能です。
・ロゴ＆ウォーターマークを挿入：透過PNGロゴを使って、クリーンなブランディングを追加できます。
・ステッカー＆グラフィックを使用：アイコンやビジュアルを追加して重要なポイントを強調したり、Personalized Video Platform を使って、より深いブランディング表現を行うこともできます。
・複数の写真を追加：複数の画像をタイムライン上に配置して、シンプルなスライドショーを作成したり、複数のステップを見せることができます。
・AIメディア強化：AIツールで画像を生成したり、Bロールを提案したり、自動で配置を調整したりできます。
・ピクチャー・イン・ピクチャー：リアクション動画やチュートリアル用に、小さなフローティング画像を追加できます。
・幅広いフォーマット対応：PNG、JPG、SVG、WebP、GIF に対応し、画質を落とさずに MP4、MOV、AVI、WebM の動画に追加できます。
4つの簡単ステップで動画に写真を追加する
編集スキルは一切不要。画像をシームレスに追加して、視覚的に魅力的な動画を作成しましょう。ブラウザ上で編集し、ウォーターマークなしの高画質で書き出せます。今すぐ始めて、動画に写真を追加する作業がどれほどスピーディーか体験してください。
MP4、MOV などの対応フォーマットをアップロードしてください。
画像、ロゴ、またはグラフィックを追加してください。
ドラッグ＆ドロップで画像を配置し、サイズ変更、回転、トリミング、不透明度の調整を行います。タイムライン上で表示タイミングを設定します。
HDまたは4Kで書き出して、TikTok、Instagram、YouTubeに共有しましょう。
HeyGen のシンプルなブラウザエディターを使って動画をアップロードし、画像を挿入してドラッグするだけで配置できます。写真のサイズ変更や位置調整、表示タイミングの設定も簡単です。こちらの写真を動画に追加ツールでお試しください。
はい。HeyGen のオンラインエディターを使えば、写真、PNG、ロゴを無料で追加できます。プランによっては、ウォーターマークなしで書き出すことも可能です。
いいえ。HeyGen は、追加した画像を鮮明でクリアに保ちながら、元の HD または 4K の画質を維持します。透過 PNG も、書き出し時まで滑らかでくっきりとした状態が保たれます。
PNG、JPG、SVG、WebP、GIF ファイルをアップロードできます。ロゴやきれいなオーバーレイ、プロフェッショナルなブランディングには、透過 PNG が最適です。
はい。タイムライン上に複数の画像を追加して、スライドショーを作成したり、手順を説明したり、製品の特長を強調したりできます。各画像は、配置と表示タイミングを個別にコントロールできます。
もちろん可能です。TikTok、Instagram、YouTube向けにロゴ、商品写真、グラフィックを追加できます。さらにクリエイティブな要素を加えたい場合は、動画にステッカーを追加ツールをお試しください。
MP4、MOV、AVI、WebM 形式の動画をアップロードでき、最終プロジェクトは HD または 4K で書き出して、主要なすべてのプラットフォームでスムーズに再生できます
はい。AI が配置、余白、ビジュアルバランスをサポートし、洗練された仕上がりを実現します。より高度なブランド管理を行うには、パーソナライズド動画プラットフォーム
