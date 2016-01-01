写真、透過PNG、ステッカー、ブランドグラフィックなどを数回クリックするだけで追加して、動画をさらに魅力的にしましょう。よりクリエイティブな要素を加えたい場合は、「Add Stickers to Video Tool」などのツールを使って、ビジュアルを自由にカスタマイズすることもできます。

PNG、JPG、SVG、WebP など、あらゆる画像形式をアップロードし、タイムライン上の好きな場所に配置してサイズを調整できます。ロゴや商品画像、チュートリアル用のグラフィックなど、どのような用途でも、エディターを使えば配置・サイズ・不透明度を自在にコントロールできます。

すべてオンラインで動作するため、ソフトウェアのインストールは一切不要です。iPhone、Android、Mac、Windows に対応しており、鮮明で高画質な動画を書き出しながら、ファイルはプライベートに保たれます。操作はスピーディーでシンプル、初心者にも使いやすい設計です。

さらに創造性を高めるために、ビジュアル要素を追加することもできます。ぜひ「 動画にステッカーを追加」ツール を使って、動画をさらに魅力的に仕上げてみてください。