動画に写真を追加

写真、PNG、ロゴ、グラフィックなど、あらゆる画像をすばやく動画に追加できます。動画をアップロードし、画像を好きな位置に配置して、すべてをシンプルなオンラインエディターで自由にカスタマイズしましょう。どのデバイスからでも利用できます。

Tool featured image
-生成された動画
-生成されたアバター
-翻訳された動画
世界をリードする企業がHeyGenを信頼しています
company logo 1
company logo 2
company logo 3
company logo 4
company logo 5
company logo 6
company logo 7
company logo 8
company logo 9
company logo 10
company logo 11
company logo 12
company logo 13
company logo 14
company logo 15
company logo 16
company logo 17
company logo 18
company logo 19
company logo 20
company logo 21
company logo 22
company logo 23
company logo 24
company logo 25
company logo 26
company logo 27
company logo 28
company logo 29
company logo 30
company logo 31
company logo 32
company logo 33
company logo 34
company logo 35
company logo 36
世界中の何百万人もの人々がストーリーを生み出すために信頼しています。

AIアバター動画ジェネレーターをお試しください

このツールを使えば、1枚の写真から、表情・動き・ライティングまでリアルに再現する本物そっくりのAIアバターを作成できます。カメラや撮影クルー、編集スキルがなくても、SNSコンテンツ、トレーニング、ストーリーテリング向けのプロ品質の動画クリップを即座に生成できます。

アバター動画を作成

アバターを選ぶ

Tap to upload photo

For best results, choose a photo that's at least 720p with a clear view of a face.

or pick a preset

スクリプトを入力

0/200 文字
フル機能にアクセスするにはサインインまたは登録してください
既存のアバターを選択
Step 1:既存のアバターを選択
プロンプトを入力してください
Step 2:プロンプトを入力してください
生成された動画をクリック
Step 3:生成された動画をクリック
動画に写真を追加

HeyGenで写真を効果的に活用するためのヒント

写真、透過PNG、ステッカー、ブランドグラフィックなどを数回クリックするだけで追加して、動画をさらに魅力的にしましょう。よりクリエイティブな要素を加えたい場合は、「Add Stickers to Video Tool」などのツールを使って、ビジュアルを自由にカスタマイズすることもできます。

PNG、JPG、SVG、WebP など、あらゆる画像形式をアップロードし、タイムライン上の好きな場所に配置してサイズを調整できます。ロゴや商品画像、チュートリアル用のグラフィックなど、どのような用途でも、エディターを使えば配置・サイズ・不透明度を自在にコントロールできます。

すべてオンラインで動作するため、ソフトウェアのインストールは一切不要です。iPhone、Android、Mac、Windows に対応しており、鮮明で高画質な動画を書き出しながら、ファイルはプライベートに保たれます。操作はスピーディーでシンプル、初心者にも使いやすい設計です。

さらに創造性を高めるために、ビジュアル要素を追加することもできます。ぜひ「動画にステッカーを追加」ツールを使って、動画をさらに魅力的に仕上げてみてください。

Video editing software displaying a 'Weekly Report' title card, with media uploads on the right and a timeline below.
写真を動画に追加

動画を魅力的な体験へと変革しましょう

動画に写真を追加するのは簡単ですが、いくつかのコツを押さえると、仕上がりをよりクリーンでプロフェッショナルに見せることができます。
• 高画質の画像を使う：特に大きな画面での粗さを防ぐため、HD画質のPNGやJPGを選びましょう。
• 配置を丁寧に考える：顔や重要なアクションを隠さない位置に写真を置きます。ロゴや小さなグラフィックは、画面の四隅に配置すると効果的なことが多いです。
• 透過でなじませる：不透明度を下げたり、透過PNGを使ったりして、ロゴなどが自然に映像になじむようにしましょう。
• 適切なサイズを選ぶ：モバイル画面でもしっかり目立つ一方で、フレーム全体を圧迫しない大きさに調整します。
• Bロールやアクセントを取り入れる：補足用の写真、ストック画像、アイコンなどを追加して、伝えたいポイントを強調し、コンテンツをより魅力的にします。
• モバイルでプレビューする：縦横いずれのフォーマットでも、見やすさ・位置・整列が適切かを確認しましょう。
• タイムラインでタイミングを調整する：写真が必要なタイミングでちょうど表示されるように、開始・終了時間を微調整し、テンポよく見せます。

A video editing interface shows a woman in a video, with a "Set as BG" option and a side panel displaying office background images.
写真を動画に追加

写真を活用した動画でエンゲージメントを高める

HeyGen を使えば、シンプルでプロフェッショナルな操作で、動画に画像を簡単に追加・カスタマイズできます。

・画像オーバーレイを追加：写真やPNGをアップロードして、好きな場所に配置できます。数秒でサイズ変更、回転、不透明度の調整が可能です。
・ロゴ＆ウォーターマークを挿入：透過PNGロゴを使って、クリーンなブランディングを追加できます。
・ステッカー＆グラフィックを使用：アイコンやビジュアルを追加して重要なポイントを強調したり、Personalized Video Platform を使って、より深いブランディング表現を行うこともできます。
・複数の写真を追加：複数の画像をタイムライン上に配置して、シンプルなスライドショーを作成したり、複数のステップを見せることができます。
・AIメディア強化：AIツールで画像を生成したり、Bロールを提案したり、自動で配置を調整したりできます。
・ピクチャー・イン・ピクチャー：リアクション動画やチュートリアル用に、小さなフローティング画像を追加できます。
・幅広いフォーマット対応：PNG、JPG、SVG、WebP、GIF に対応し、画質を落とさずに MP4、MOV、AVI、WebM の動画に追加できます。

Video editing software showing a woman, with a timeline, background image options, and a text box to "Modify anything in this image."
仕組み

4つの簡単ステップで動画に写真を追加する

編集スキルは一切不要。画像をシームレスに追加して、視覚的に魅力的な動画を作成しましょう。ブラウザ上で編集し、ウォーターマークなしの高画質で書き出せます。今すぐ始めて、動画に写真を追加する作業がどれほどスピーディーか体験してください。

ステップ 1

動画をアップロード

MP4、MOV などの対応フォーマットをアップロードしてください。

ステップ 2

写真またはPNGをアップロード

画像、ロゴ、またはグラフィックを追加してください。

ステップ3

画像の配置とカスタマイズ

ドラッグ＆ドロップで画像を配置し、サイズ変更、回転、トリミング、不透明度の調整を行います。タイムライン上で表示タイミングを設定します。

ステップ4

動画を書き出してダウンロードする

HDまたは4Kで書き出して、TikTok、Instagram、YouTubeに共有しましょう。

写真を動画に追加する方法に関するよくある質問

オンラインで動画に画像を追加するにはどうすればよいですか？

HeyGen のシンプルなブラウザエディターを使って動画をアップロードし、画像を挿入してドラッグするだけで配置できます。写真のサイズ変更や位置調整、表示タイミングの設定も簡単です。こちらの写真を動画に追加ツールでお試しください。

写真やロゴを無料で動画に追加できますか？

はい。HeyGen のオンラインエディターを使えば、写真、PNG、ロゴを無料で追加できます。プランによっては、ウォーターマークなしで書き出すことも可能です。

画像を追加すると、動画の画質は落ちますか？

いいえ。HeyGen は、追加した画像を鮮明でクリアに保ちながら、元の HD または 4K の画質を維持します。透過 PNG も、書き出し時まで滑らかでくっきりとした状態が保たれます。

どの画像形式をアップロードできますか？

PNG、JPG、SVG、WebP、GIF ファイルをアップロードできます。ロゴやきれいなオーバーレイ、プロフェッショナルなブランディングには、透過 PNG が最適です。

1本の動画に複数の写真を追加できますか？

はい。タイムライン上に複数の画像を追加して、スライドショーを作成したり、手順を説明したり、製品の特長を強調したりできます。各画像は、配置と表示タイミングを個別にコントロールできます。

このツールはブランディングやチュートリアル、ソーシャルコンテンツの作成にも適していますか？

もちろん可能です。TikTok、Instagram、YouTube向けにロゴ、商品写真、グラフィックを追加できます。さらにクリエイティブな要素を加えたい場合は、動画にステッカーを追加ツールをお試しください。

どの動画形式をアップロードおよび書き出しできますか？

MP4、MOV、AVI、WebM 形式の動画をアップロードでき、最終プロジェクトは HD または 4K で書き出して、主要なすべてのプラットフォームでスムーズに再生できます

AIは写真の配置や調整に役立ちますか？

はい。AI が配置、余白、ビジュアルバランスをサポートし、洗練された仕上がりを実現します。より高度なブランド管理を行うには、パーソナライズド動画プラットフォーム

Explore more AI powered tools

Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.

Free AI Video GeneratorVideo TranslatorText to Video AIAudio to Video AIAI Lip Sync Faceswap AIAI Voice GeneratorAI UGC AdsUrl to VideoScript to VideoAI Reel GeneratorAI Avatar GeneratorImage to Video AIVoice CloningYoutube Video TranslatorVideo AvatarAI Youtube Video MakerAI Tiktok Video GeneratorAI Caption GeneratorAdd Text to VideoAI Subtitle GeneratorVideo Script GeneratorText to Speech AvatarAdd Photo to VideoAI Video Compressor

HeyGen で作成を始めましょう

AIを使って、あなたのアイデアをプロ品質の動画に変えましょう。

CTA background