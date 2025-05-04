PDFを動画に変換：ドキュメントをナレーション付きの共有可能な動画に

HeyGen の PDF から動画へのコンバーターを使えば、スライド資料、ホワイトペーパー、マニュアル、レポートを、わずか数分で洗練された動画に変換できます。PDF をアップロードし、声とスタイルを選ぶだけで、ナレーション・ビジュアル・キャプション付き、各種プラットフォームにそのまま投稿できる MP4 動画が完成します。編集スキルは一切不要です。

-生成された動画
-生成されたアバター
-翻訳された動画
世界をリードする企業がHeyGenを信頼しています
世界中の何百万人もの人々がストーリーを生み出すために信頼しています。

PDFを動画に変換するツールをお試しください

任意のPDFドキュメントをアップロードするだけで、HeyGenが自動的にナレーション付きの共有可能な動画に変換します。AI生成のビジュアル、キャプション、プロフェッショナルな音声ナレーションが含まれ、編集作業は一切不要です。

ドキュメントを動画に変換

カスタムプレゼンテーションをアップロード

トレーニングとeラーニング

トレーニングとeラーニング

トレーニングとeラーニング


製品デモとセールスイネーブルメント

製品デモとセールスイネーブルメント

製品デモとセールスイネーブルメント


マーケティングおよびソーシャルコンテンツ

マーケティングおよびソーシャルコンテンツ

マーケティングおよびソーシャルコンテンツ


社内コミュニケーションとオンボーディング

社内コミュニケーションとオンボーディング

社内コミュニケーションとオンボーディング

ソートリーダーシップとコンテンツの再活用

ソートリーダーシップとコンテンツの再活用

ソートリーダーシップとコンテンツの再活用

PDFから動画への変換ならHeyGenが選ばれる理由

HeyGen は、テキストから動画への変換の退屈な作業を自動化し、チームがラーニング、マーケティング、セールスイネーブルメントをスケールできるようにします。私たちのツールはコンテンツを読み取り、シーンごとのストーリーボードを作成し、自然なナレーションを追加し、動的なビジュアルやモーションでページをリッチにします — すべて、記憶定着とシェアのしやすさに最適化されています。

制作時間を短縮

録画や編集に何時間もかける作業を、数回のクリックに置き換えましょう。PDFからフル動画を生成し、そのまま配信まで進められます。

理解度とエンゲージメントを高める

ナレーション、画面上のテキスト、そしてモーションを組み合わせることで、複雑なコンテンツも静的なドキュメントより理解しやすく、記憶に残りやすくなります。

どこへでも、すぐに公開

LMS、YouTube、LinkedIn、Instagram、社内コミュニケーション向けに最適化されたMP4、字幕ファイル、縦型フォーマットをエクスポートできます。

自動スクリプトおよびシーン生成

HeyGen は PDF ドキュメントを読み取り、見出しや段落を抽出し、コンテンツをタイミング付きのシーンに分割して、高度な PDF からの変換機能を備えた AI 動画生成 機能として活用します。PDF ドキュメントの各ページは、読みやすくテンポのよい動画スライドとなり、あなたのメッセージが自然な流れで伝わります。

Script to scene generation.

自然な音声のAIナレーション

画像をアップロードし、スクリプトを追加して「動画を生成」をクリックするだけで、あとは HeyGen にお任せください。写真を数秒で高画質な魅力的な動画に変換できます。大量の動画を素早く作成したい方に最適な、画像から動画への変換ツールです。

AI narration

AI ビジュアルとコンテキストに沿った B ロール

関連性とビジュアルの魅力を自動的にプラス。HeyGen が、あなたのドキュメントからアイデアを説明したりデータポイントを強調したりするための画像、アイコン、短いクリップを提案します。

AI visuals

大規模な翻訳とローカリゼーション

video translator」を使えば、スクリプトを翻訳し、再収録することなく、グローバル向けのトレーニングやマーケティングキャンペーン用にローカライズされたボイスオーバーや字幕を生成できます。

motion graphics photos to video

品質・使いやすさ・スピードを重視する10万以上のチームに利用されています

市場で最も革新的な画像から動画へのプラットフォームを活用し、貴社のような企業がどのようにコンテンツ制作をスケールさせ、成長を加速させているかをご覧ください。

Miro
"それによって、ビジュアルストーリーテリングの媒体に取り組むときに私が発揮しているのと同じレベルの創造性を、ライターたちも制作プロセスの中で発揮できるようになりました。"

スティーブ・ソウリー, ラーニングメディアデザイナー
play buttonWatch video
ビジョン・クリエイティブ・ラボ
"私にとっての魔法の瞬間は、毎週のように撮っていたあの映像があったときでした。あるとき突然、脚本を書いて送ってしまえば、もう二度とカメラの前に立たなくていいんだと気づいたんです。"

ロジャー・ハースト, 共同創業者
play buttonWatch video
Workday
"HeyGen の気に入っている点は、もう案件を断らなくてよくなったことです。まるでチームを拡張したかのようで、今あるリソースだけで、はるかに多くのことができるようになりました。"

ジャスティン・マイジンガー, プログラムマネージャー
play buttonWatch video
仕組み

PDFから動画へのジェネレーターの使い方

PDFに命を吹き込み、次の4つの簡単なステップで魅力的な動画に変換しましょう。

ステップ 1

PDF をアップロード

ファイルをドラッグするか、URL を貼り付けるか、スライドをインポートしてください。HeyGen では、ご利用プランの上限まで複数ページの PDF ファイルをアップロードできます。

ステップ2

声、文体、長さを選択

AIボイス、ビジュアルテーマ、アスペクト比（16:9、9:16、1:1）、そして希望するペースを選択します。必要に応じて、自分の声をクローンしてブランドの一貫性を高めることもできます。

ステップ3

提案されたストーリーボードを確認する

AI が自動生成したシーン分解をプレビューし、ビジュアルを差し替えたり、オンスクリーンテキストを編集したり、自然な言葉でプロンプトを入力してナレーションを微調整したりできます。

ステップ4

生成してエクスポート

ナレーション付き動画用に、放送品質のMP4、SRT字幕ファイル、そして各種SNS向けサイズのバージョンをレンダリングします。リンクを共有したり、動画を埋め込んだり、ダウンロードして公開したりできます。

An Apple iMac displays a data dashboard with charts and metrics, a keyboard, smartphone, and mug on a wooden desk.

よくある質問（FAQ）

どのような種類のPDFがPDFから動画への変換に最適ですか？

明確な見出し、箇条書き、論理的なセクション構成があるドキュメントは、PDF から動画への変換に最適です。HeyGen はそうした構造上の手がかりから個別のシーンを自動生成し、PDF を動画に変換できます。スライド資料、ガイド、マニュアル、レポート、ホワイトペーパーなどは、PDF を動画に変換したときにいずれも優れた結果が得られます。


自分の声を録音する必要はありますか？

いいえ。ナレーション付き動画に一貫した語りを入れたい場合は、自然なAI音声のライブラリから選ぶか、短いサンプル音声から声をクローンできます。より細かくナレーションをコントロールしたい場合は、ご自身で録音したボイスオーバーをアップロードすることも可能です。


生成される動画の長さはどれくらいになりますか？

動画の長さは、PDFのページ数や選択したペースに応じて変化します。HeyGen ではナレーション速度やシーンのタイミングを調整できるため、長いドキュメントを短い要約に圧縮したり、フルレングスのウォークスルーとして制作したりできます。

変換後にビジュアルやテキストを編集できますか？

はい。提案された画像を差し替えたり、画面上のテキストを調整したり、キャプションのスタイルを変更したり、タイミングを微調整したりできます。編集後でも、プロジェクト全体を作り直すことなく、任意のシーンを再生成できるので、魅力的な動画を常に新鮮な状態に保てます。

字幕や翻訳は含まれていますか？

はい。HeyGen は自動でキャプションを生成し、多くの言語への翻訳に対応しており、ローカライズされた動画向けに音声と字幕のタイミングが同期したボイスオーバーと字幕を提供します。

どのようなエクスポート形式が利用できますか？

高品質なMP4動画、SRT字幕ファイル、サムネイル画像に加え、SNSやLMSへのアップロードに最適化された縦型・正方形バージョンをエクスポートできます。

無料エクスポートにはウォーターマークが入りますか？

ウォーターマークの有無は、ご利用中のHeyGenプランによって異なります。無料トライアルではウォーターマークが入る場合がありますが、有料プランではウォーターマークなしの書き出しに加え、より高解像度の出力や高度な機能が利用できます。

私が作成した動画の所有権は誰にありますか？

あなたが作成したすべての動画およびアセットの所有権は、完全にあなたにあります。HeyGen があなたのコンテンツに対する権利を主張することはありません。追加するサードパーティ製のメディアについては、適切なライセンスが付与されていることを必ず確認してください。

私のPDFコンテンツはどの程度安全ですか？

アップロードされたデータは、送信中および保存時の両方で暗号化されます。エンタープライズプランでは、機密性の高いコンテンツ向けに、追加の管理機能、専用ストレージ、コンプライアンスオプションをご利用いただけます。

