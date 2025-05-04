PDFから動画への変換ならHeyGenが選ばれる理由

HeyGen は、テキストから動画への変換の退屈な作業を自動化し、チームがラーニング、マーケティング、セールスイネーブルメントをスケールできるようにします。私たちのツールはコンテンツを読み取り、シーンごとのストーリーボードを作成し、自然なナレーションを追加し、動的なビジュアルやモーションでページをリッチにします — すべて、記憶定着とシェアのしやすさに最適化されています。