HeyGen AI Podcast Generator を使えば、面倒な収録作業とはお別れです。このツールなら、ポッドキャスト制作がスムーズに行えます。ポッドキャストの台本をアップロードし、声やアバターを選ぶだけで、高品質な音声エピソードをすぐに作成できます。コンテンツ制作を素早くスケールさせたいマーケター、教育者、クリエイター、そして企業に最適です。授業の講義をポッドキャストに変換し、教育をより身近でアクセスしやすいものにしましょう。