AIポッドキャストジェネレーター

メモや台本を、わずか数分でポッドキャスト用の音声に変換しましょう。HeyGenのAIポッドキャストジェネレーターなら、マイクも面倒な編集作業も必要ありません。必要なあらゆる言語で、クリアで自然な合成音声を簡単に作成できます。

130,666,647生成された動画
104,961,128生成されたアバター
17,952,780翻訳された動画
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世界中の何百万人もの人々がストーリーを生み出すために信頼しています。
AI動画制作

録音なしでポッドキャストを作成

HeyGen AI Podcast Generator を使えば、面倒な収録作業とはお別れです。このツールなら、ポッドキャスト制作がスムーズに行えます。ポッドキャストの台本をアップロードし、声やアバターを選ぶだけで、高品質な音声エピソードをすぐに作成できます。コンテンツ制作を素早くスケールさせたいマーケター、教育者、クリエイター、そして企業に最適です。授業の講義をポッドキャストに変換し、教育をより身近でアクセスしやすいものにしましょう。

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a dog wearing headphones and a yellow hat stands in front of a microphone and says hey do you like my podcast
AI動画制作

AIポッドキャスト制作のベストプラクティス

AIポッドキャストジェネレーターでより良い結果を得たいですか？次の簡単なコツを試してみてください。

  • シンプルに書きましょう
    会話しているような口調で、短く分かりやすい文章を使ってください。
  • 分けて書く
    自然な間やつなぎの言葉を入れて、流れを良くしましょう。
  • 適切な声を選ぶ
    コンテンツのスタイルに合わせて、トーンとエネルギーを揃えましょう。
  • 多言語対応にしよう
    40以上の言語でバージョンを作成し、より多くのリスナーに届けましょう。
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a screen that says your story begins with a picture
AI動画制作

AI生成ポッドキャストで新たなオーディエンスにリーチする

ブログコンテンツの再利用、学習ノートの音声化、社内コミュニケーションの作成など、どのような用途であっても、AIポッドキャストツールならプロセスをシンプルにできます。面倒なボイストレーニングや録音作業なしで、さまざまなプラットフォームにわたり一貫したスタジオ品質のコンテンツを配信しましょう。「ジャーナリズムにおけるAI生成コンテンツ」が業界をどのように変革しているのかをご覧ください。

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a video that says boost engagement on it
仕組み

4つの簡単ステップでポッドキャストを作成

AIポッドキャストジェネレーターを使って、文章コンテンツを自然な音声のポッドキャストエピソードにすばやく変換しましょう。

ステップ 1

アバター用の写真をアップロード

まずは、はっきり写った写真をアップロードして、あなただけのパーソナライズされたAIホストを作成しましょう。ビデオポッドキャストに最適で、人間味のある演出ができます。

ステップ 2

スクリプトを入力するか音声をアップロード

ポッドキャストの台本を送信するか、既存の音声ファイルをアップロードして、AIポッドキャストジェネレーターで高品質に仕上げましょう。

ステップ3

AIボイスを選ぶか、実写映像をアップロードする

175以上の言語に対応した300以上の音声から選択でき、自然な合成音声でトーンやオーディエンスのニーズにぴったりと合わせることができます。

ステップ4

AIポッドキャストを生成して共有

HeyGenは唇の動き、声、表情を自動で同期し、数秒で書き出して共有できます。

AIポッドキャストジェネレーターに関するよくある質問

HeyGen AIポッドキャストジェネレーターとは何ですか？

HeyGen AI Podcast Generator は、スクリプトやブログ記事、コラムなどの文章コンテンツを、プロ品質の音声または動画ポッドキャストへ変換する AI 搭載ツールです。リアルな AI 音声とアバターを活用し、従来の録音機材を使わずに、魅力的なエピソードを制作できます。

ポッドキャストで自分のアバターを使うことはできますか？

はい、HeyGen では、鮮明な写真をアップロードすることでパーソナライズされたアバターを作成できます。このアバターを使って、ビデオポッドキャストに人間味を加えることができます。
魅力的な AI プレゼンターを 104,960,872 で構築しましょう生成されたアバター

どの言語が利用できますか？

HeyGenは175以上の言語に対応しており、多言語ポッドキャストを制作して世界中のオーディエンスに届けることができます。

既存の音声コンテンツをビデオポッドキャストに変換できますか？

はい、既存の音声ファイルをアップロードし、AIアバターやビジュアルを組み合わせて、魅力的なビデオポッドキャストを作成できます。

AI Podcast Generator の利用には料金がかかりますか？

HeyGen には基本的な機能を備えた無料プランがあります。高度な機能や高解像度での書き出しを利用するには、サブスクリプションが必要になる場合があります。

AIジェネレーターで作成したポッドキャストは、どのように配信すればよいですか？

一部のAIポッドキャストツールはSpotifyやApple Podcasts向けに音声ファイルを書き出しますが、HeyGenはAI Avatar IVテクノロジーを活用した高品質な動画コンテンツに特化しています。視覚的に魅力的なポッドキャストエピソードを生成し、YouTube、LinkedIn、TikTokなどの動画プラットフォームに直接公開して、最大限のリーチと視聴維持率を獲得できます。

さらに詳しく見るAI 搭載のツール

Avatar IV を使って、あらゆる写真に超リアルな声と動きを与え、命を吹き込みましょう。

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HeyGen で作成を始めましょう

あなたのアイデアを、AIでプロ品質の動画に変換しましょう。

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