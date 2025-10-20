メモや台本を、わずか数分でポッドキャスト用の音声に変換しましょう。HeyGenのAIポッドキャストジェネレーターなら、マイクも面倒な編集作業も必要ありません。必要なあらゆる言語で、クリアで自然な合成音声を簡単に作成できます。
録音なしでポッドキャストを作成
HeyGen AI Podcast Generator を使えば、面倒な収録作業とはお別れです。このツールなら、ポッドキャスト制作がスムーズに行えます。ポッドキャストの台本をアップロードし、声やアバターを選ぶだけで、高品質な音声エピソードをすぐに作成できます。コンテンツ制作を素早くスケールさせたいマーケター、教育者、クリエイター、そして企業に最適です。授業の講義をポッドキャストに変換し、教育をより身近でアクセスしやすいものにしましょう。
AIポッドキャスト制作のベストプラクティス
AIポッドキャストジェネレーターでより良い結果を得たいですか？次の簡単なコツを試してみてください。
AI生成ポッドキャストで新たなオーディエンスにリーチする
ブログコンテンツの再利用、学習ノートの音声化、社内コミュニケーションの作成など、どのような用途であっても、AIポッドキャストツールならプロセスをシンプルにできます。面倒なボイストレーニングや録音作業なしで、さまざまなプラットフォームにわたり一貫したスタジオ品質のコンテンツを配信しましょう。「ジャーナリズムにおけるAI生成コンテンツ」が業界をどのように変革しているのかをご覧ください。
4つの簡単ステップでポッドキャストを作成
AIポッドキャストジェネレーターを使って、文章コンテンツを自然な音声のポッドキャストエピソードにすばやく変換しましょう。
まずは、はっきり写った写真をアップロードして、あなただけのパーソナライズされたAIホストを作成しましょう。ビデオポッドキャストに最適で、人間味のある演出ができます。
ポッドキャストの台本を送信するか、既存の音声ファイルをアップロードして、AIポッドキャストジェネレーターで高品質に仕上げましょう。
175以上の言語に対応した300以上の音声から選択でき、自然な合成音声でトーンやオーディエンスのニーズにぴったりと合わせることができます。
HeyGenは唇の動き、声、表情を自動で同期し、数秒で書き出して共有できます。
HeyGen AI Podcast Generator は、スクリプトやブログ記事、コラムなどの文章コンテンツを、プロ品質の音声または動画ポッドキャストへ変換する AI 搭載ツールです。リアルな AI 音声とアバターを活用し、従来の録音機材を使わずに、魅力的なエピソードを制作できます。
はい、HeyGen では、鮮明な写真をアップロードすることでパーソナライズされたアバターを作成できます。このアバターを使って、ビデオポッドキャストに人間味を加えることができます。
魅力的な AI プレゼンターを 104,960,872 で構築しましょう生成されたアバター。
HeyGenは175以上の言語に対応しており、多言語ポッドキャストを制作して世界中のオーディエンスに届けることができます。
はい、既存の音声ファイルをアップロードし、AIアバターやビジュアルを組み合わせて、魅力的なビデオポッドキャストを作成できます。
HeyGen には基本的な機能を備えた無料プランがあります。高度な機能や高解像度での書き出しを利用するには、サブスクリプションが必要になる場合があります。
一部のAIポッドキャストツールはSpotifyやApple Podcasts向けに音声ファイルを書き出しますが、HeyGenはAI Avatar IVテクノロジーを活用した高品質な動画コンテンツに特化しています。視覚的に魅力的なポッドキャストエピソードを生成し、YouTube、LinkedIn、TikTokなどの動画プラットフォームに直接公開して、最大限のリーチと視聴維持率を獲得できます。
さらに詳しく見るAI 搭載のツール
Avatar IV を使って、あらゆる写真に超リアルな声と動きを与え、命を吹き込みましょう。
あなたのアイデアを、AIでプロ品質の動画に変換しましょう。