商品URL、短いスクリプト、または簡単なブリーフを入力するだけで、撮影や手動編集なしに完成度の高いFacebook広告コピーを作成できます。HeyGenはコピー、ビジュアル、アスペクト比、ローカライズ版を自動生成し、チームが高パフォーマンスな広告バリエーションをより多く、より速く配信できるようにします。
無料の画像から動画へのジェネレーターをお試しください
When a product window is short, traditional shoots slow you down. Paste a product URL or brief and HeyGen will generate focused video or image ads with clear hooks and CTAs so you can launch campaigns in hours rather than weeks.
Converting many SKUs into ads is resource intensive, especially when using an AI ad generator. HeyGen automates creative generation for each product, producing consistent visuals and copy so teams can run parallel campaigns for large catalogs without increasing headcount using our AI ad generator.
Expanding into new markets requires translated creatives. HeyGen translates scripts, recreates voiceovers, and aligns captions and pacing so you can test localized messages quickly and cost effectively.
Short form formats reward attention grabbing edits and pacing. HeyGen builds vertical and square videos optimized for Reels and Stories with fast hooks, readable captions, and platform-ready timing to boost early engagement.
Retargeting needs many tailored messages to resonate. HeyGen creates customized variants for audience segments, highlighting benefits, discounts, or social proof to increase conversion rates from warm traffic with tailored ad copies.
Agencies must deliver volume and consistency across clients. HeyGen accelerates campaign creation, enforces brand guidelines with reusable brand kits, and exports organized assets for ad managers and reporting tools.
Heygen が Facebook 広告向け AI ツールとして最適な理由
HeyGen は、高速な制作、プラットフォーム最適化されたクリエイティブ、自動テストを組み合わせることで、スタジオなしでもチームが Facebook 広告をスケールできるよう支援します。複数の広告コンセプトを生成し、スクリプトを翻訳し、素早く反復して ROI を向上させましょう。
テキストまたはURLから、数分でローンチ準備が整ったFacebookクリエイティブを生成できます。HeyGenはAIツールを使ってビジュアル、モーション、画面上のコピーを自動生成するため、チームは撮影や長い編集作業を省略できます。
フィード、ストーリーズ、リール、メッセンジャー向けにクリエイティブを自動リサイズ＆自動フォーマット。HeyGen がアスペクト比、テンポ、キャプションを最適化し、Facebook の配置ルールとベストプラクティスに準拠させます。
HeyGen はオーディエンスを提案し、A/B テスト用のバリアントセットを作成し、時間の経過とともにコピーとビジュアルを最適化して、広告のクリック数を増やしつつコストを削減します。
動画および画像作成ワークフローへのリンク
商品ページやランディングページのURLを貼り付けるだけで、HeyGenが主要なメッセージ、画像、商品写真を自動抽出します。システムはこれらのアセットを複数シーンのドラフトにマッピングし、手作業での構成なしに、Facebookキャンペーン向けの画像クリエイティブと動画クリエイティブを生成します。「リンクから動画」フローを使えば、商品ページを短いソーシャル動画クリップや静止画広告フレームに即座に変換できます。
自動コピーライティングとクリエイティブな組み合わせ
HeyGen は、キャンペーンの目的に合わせて見出し、メインテキスト、CTA を自動作成します。エンジンは、生成されたビジュアルと推奨フックをコピーのバリエーションと組み合わせて、数十種類の広告コンセプトを生み出します。各ドラフトはプラットフォームごとの文字数制限に準拠し、実証済みの説得パターンを用いることで、クリック率とコンバージョン率の向上を狙います。
組み込みのローカライズ機能と音声オプション
スクリプトを翻訳してナレーションを再生成するには、ビデオトランスレーターを使えば、AI広告メーカーを活用して複数の市場向けの広告をすばやく配信できます。HeyGenは、多言語の音声合成とリップシンクに対応しており、動画広告の字幕や画面上のテキストも更新するため、ローカライズされたクリエイティブでも自然で一貫した仕上がりになります。
バッチ生成とバリアントテストのツール
フック、画像、CTA を変えるだけで、大量の広告バリエーションを一括作成・書き出しできます。HeyGen は命名規則と各プラットフォーム向けの設定に基づいて書き出しデータを整理するため、構造化された A/B テストを簡単に実行でき、手間のかかる作業を繰り返すことなく、成果の高いクリエイティブを素早く改善していけます。
市場で最も革新的な画像から動画へのプラットフォームを活用し、貴社のような企業がどのようにコンテンツ制作をスケールさせ、成長を加速させているかをご覧ください。
AI Facebook広告ジェネレーターの使い方
ブリーフ作成から公開準備が整ったクリエイティブまで、4つの簡単なステップでFacebook広告を作成できます。
商品ページを貼り付けるか、画像をアップロードするか、短いスクリプトを入力してください。HeyGen が商品情報・特徴・ビジュアル素材を解析し、最初のクリエイティブコンセプトを作成します。
フィード、ストーリーズ、リール、またはMessenger向けに、アスペクト比、テンポ、ビジュアルテーマを選択します。ブランドキットを適用して、カラー、フォント、ロゴの一貫性を保ちましょう。
複数のコピー案やビジュアル案をプレビューし、見出しや画像を微調整して、さらに追加のバリエーションを生成できます。組み込みの提案機能を使って、フックやCTAを洗練させましょう。
各配置に最適化された MP4 または PNG アセットをダウンロードするか、広告マネージャー向けに整理されたバッチとして書き出せます。HeyGen の出力は、すぐにアップロードしてテストできる状態になっています。
AIを活用したFacebook広告ジェネレーターは、テキスト、画像、または商品リンクを使って広告制作を自動化します。HeyGenは、コピー、ビジュアル、モーション、書き出しデータを生成することで、簡単なブリーフから完成した広告クリエイティブへと変換します。あなたはアイデアやURLを入力するだけで、エンジンがすぐに配信可能なアセットを構築するため、チームはより少ないコストと時間で、より多くの広告を制作できるようになります。
いいえ。HeyGen は、説得力のあるコピー、推奨フック、そしてそれに合ったビジュアルを自動生成します。出力内容はカスタマイズできますが、デフォルトのドラフトは各プラットフォームの制限やコンバージョンのベストプラクティスに沿って作成されているため、デザイナーがいないチームでも高品質なキャンペーンを立ち上げることができます。
HeyGen は、見出し、説明文、ビジュアル、CTA の複数バリエーションを自動生成し、Facebook 広告コピー生成ツールを使ってすばやく A/B テストを実行できるようにします。プラットフォーム上では、一括エクスポートを整理し、オーディエンスとフォーマットの最適な組み合わせを提案することで、より速く反復検証を行い、最も成果の高いバージョンをスケールさせることができます。
はい。ビデオ翻訳およびローカライズツールを使うことで、スクリプトを翻訳し、声のトーンを保ったままボイスオーバーを再生成し、キャプションや画面上のテキストを更新できます。ローカライズされたクリエイティブは、各言語で自然に感じられるよう、タイミングやビジュアルを調整して再構成されるため、効果的な広告コピーを実現できます。
HeyGen が下書き全体で適用するロゴ・カラー・フォントを含むブランドキットを活用して、効果的な Facebook 広告コピーを作成できます。要素のロックやテンプレートの承認を行い、複数のクライアントや商品ライン向けに一貫したアセットをエクスポートすることで、大規模でもブランドイメージを損なわないキャンペーン運用が可能になります。
HeyGen は、フィード、ストーリーズ、リール、Messenger、インストリーム配信向けに最適化された MP4 動画ファイルと高解像度 PNG 画像をエクスポートできます。バッチエクスポート機能により、広告マネージャーやキャンペーンツールですぐに使えるプラットフォーム対応ファイルを簡単に作成でき、広告制作プロセスを強化します。
あなたが制作したすべてのクリエイティブの所有権は、引き続きあなたにあります。HeyGen はライセンスされたアセットを使用しており、生成されたコンテンツは商用利用が可能です。アップロードする第三者の素材については、広告利用に必要な権利が適切に取得されていることを必ず確認してください。
HeyGen は、テキスト量の上限や配置ガイドラインなど、各プラットフォームのベストプラクティスおよび一般的なポリシー制約に従ってクリエイティブを作成します。最終的な確認と承認は、配信開始前に Facebook 広告マネージャでお客様ご自身が行う責任があります。
まず明確なキャンペーン目標を設定し、簡潔な商品情報またはランディングページのURLを用意します。プラットフォームごとに最適なフォーマットを選び、フックやビジュアルを検証するために複数のバリエーションを作成しましょう。ローカライゼーションを活用して新しい市場にリーチし、バッチエクスポートを使って複数のオーディエンス間でのテストをスケールさせてください。
