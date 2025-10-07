AIを活用したFacebook広告ジェネレーターは、テキスト、画像、または商品リンクを使って広告制作を自動化します。HeyGenは、コピー、ビジュアル、モーション、書き出しデータを生成することで、簡単なブリーフから完成した広告クリエイティブへと変換します。あなたはアイデアやURLを入力するだけで、エンジンがすぐに配信可能なアセットを構築するため、チームはより少ないコストと時間で、より多くの広告を制作できるようになります。