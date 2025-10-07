迅速かつ高パフォーマンスな広告を作成するAI Facebook広告ジェネレーター

商品URL、短いスクリプト、または簡単なブリーフを入力するだけで、撮影や手動編集なしに完成度の高いFacebook広告コピーを作成できます。HeyGenはコピー、ビジュアル、アスペクト比、ローカライズ版を自動生成し、チームが高パフォーマンスな広告バリエーションをより多く、より速く配信できるようにします。

-生成された動画
-生成されたアバター
-翻訳された動画
世界をリードする企業がHeyGenを信頼しています
company logo 1
company logo 2
company logo 3
company logo 4
company logo 5
company logo 6
company logo 7
company logo 8
company logo 9
company logo 10
company logo 11
company logo 12
company logo 13
company logo 14
company logo 15
company logo 16
company logo 17
company logo 18
company logo 19
company logo 20
company logo 21
company logo 22
company logo 23
company logo 24
company logo 25
company logo 26
company logo 27
company logo 28
company logo 29
company logo 30
company logo 31
company logo 32
company logo 33
company logo 34
company logo 35
company logo 36
世界中の何百万人もの人々がストーリーを生み出すために信頼しています。

無料の画像から動画へのジェネレーターをお試しください

アバターを選択
生成後にリップシンクを適用
スクリプトを入力してください
任意の言語で入力してください
us flagcn flagge flagsp flag+
0/200 characters
迅速な製品ローンチ広告

迅速な製品ローンチ広告

When a product window is short, traditional shoots slow you down. Paste a product URL or brief and HeyGen will generate focused video or image ads with clear hooks and CTAs so you can launch campaigns in hours rather than weeks.

スケーラブルなカタログおよびコレクションのプロモーション

スケーラブルなカタログおよびコレクションのプロモーション

Converting many SKUs into ads is resource intensive, especially when using an AI ad generator. HeyGen automates creative generation for each product, producing consistent visuals and copy so teams can run parallel campaigns for large catalogs without increasing headcount using our AI ad generator.

ローカライズされた市場テスト

ローカライズされた市場テスト

Expanding into new markets requires translated creatives. HeyGen translates scripts, recreates voiceovers, and aligns captions and pacing so you can test localized messages quickly and cost effectively.

ソーシャルファーストのショートフォームクリエイティブ

ソーシャルファーストのショートフォームクリエイティブ

Short form formats reward attention grabbing edits and pacing. HeyGen builds vertical and square videos optimized for Reels and Stories with fast hooks, readable captions, and platform-ready timing to boost early engagement.

リターゲティングとダイナミッククリエイティブ

リターゲティングとダイナミッククリエイティブ

Retargeting needs many tailored messages to resonate. HeyGen creates customized variants for audience segments, highlighting benefits, discounts, or social proof to increase conversion rates from warm traffic with tailored ad copies.

代理店キャンペーンのワークフロー

代理店キャンペーンのワークフロー

Agencies must deliver volume and consistency across clients. HeyGen accelerates campaign creation, enforces brand guidelines with reusable brand kits, and exports organized assets for ad managers and reporting tools.

Heygen が Facebook 広告向け AI ツールとして最適な理由

HeyGen は、高速な制作、プラットフォーム最適化されたクリエイティブ、自動テストを組み合わせることで、スタジオなしでもチームが Facebook 広告をスケールできるよう支援します。複数の広告コンセプトを生成し、スクリプトを翻訳し、素早く反復して ROI を向上させましょう。

より迅速な広告制作

テキストまたはURLから、数分でローンチ準備が整ったFacebookクリエイティブを生成できます。HeyGenはAIツールを使ってビジュアル、モーション、画面上のコピーを自動生成するため、チームは撮影や長い編集作業を省略できます。

プラットフォーム最適化フォーマット

フィード、ストーリーズ、リール、メッセンジャー向けにクリエイティブを自動リサイズ＆自動フォーマット。HeyGen がアスペクト比、テンポ、キャプションを最適化し、Facebook の配置ルールとベストプラクティスに準拠させます。

継続的なパフォーマンス学習

HeyGen はオーディエンスを提案し、A/B テスト用のバリアントセットを作成し、時間の経過とともにコピーとビジュアルを最適化して、広告のクリック数を増やしつつコストを削減します。

動画および画像作成ワークフローへのリンク

商品ページやランディングページのURLを貼り付けるだけで、HeyGenが主要なメッセージ、画像、商品写真を自動抽出します。システムはこれらのアセットを複数シーンのドラフトにマッピングし、手作業での構成なしに、Facebookキャンペーン向けの画像クリエイティブと動画クリエイティブを生成します。「リンクから動画」フローを使えば、商品ページを短いソーシャル動画クリップや静止画広告フレームに即座に変換できます。

image to video

自動コピーライティングとクリエイティブな組み合わせ

HeyGen は、キャンペーンの目的に合わせて見出し、メインテキスト、CTA を自動作成します。エンジンは、生成されたビジュアルと推奨フックをコピーのバリエーションと組み合わせて、数十種類の広告コンセプトを生み出します。各ドラフトはプラットフォームごとの文字数制限に準拠し、実証済みの説得パターンを用いることで、クリック率とコンバージョン率の向上を狙います。

A software interface for creating presentations, showing text input and a "Q3 Result Overview" slide with a man.

組み込みのローカライズ機能と音声オプション

スクリプトを翻訳してナレーションを再生成するには、ビデオトランスレーターを使えば、AI広告メーカーを活用して複数の市場向けの広告をすばやく配信できます。HeyGenは、多言語の音声合成とリップシンクに対応しており、動画広告の字幕や画面上のテキストも更新するため、ローカライズされたクリエイティブでも自然で一貫した仕上がりになります。

Voice cloning

バッチ生成とバリアントテストのツール

フック、画像、CTA を変えるだけで、大量の広告バリエーションを一括作成・書き出しできます。HeyGen は命名規則と各プラットフォーム向けの設定に基づいて書き出しデータを整理するため、構造化された A/B テストを簡単に実行でき、手間のかかる作業を繰り返すことなく、成果の高いクリエイティブを素早く改善していけます。

Interface showing "Export as SCORM" options with a man smiling in the background.

品質・使いやすさ・スピードを重視する10万以上のチームに利用されています

市場で最も革新的な画像から動画へのプラットフォームを活用し、貴社のような企業がどのようにコンテンツ制作をスケールさせ、成長を加速させているかをご覧ください。

Miro
"それによって、ビジュアルストーリーテリングの媒体に取り組むときに私が発揮しているのと同じレベルの創造性を、ライターたちも制作プロセスの中で発揮できるようになりました。"

スティーブ・ソウリー, ラーニングメディアデザイナー
play buttonWatch video
ビジョン・クリエイティブ・ラボ
"私にとっての魔法の瞬間は、毎週のように撮っていたあの映像があったときでした。ふと気づいたんです、脚本を書いて送ってしまえば、もう二度とカメラの前に立たなくていいんだって。"

ロジャー・ハースト, 共同創業者
play buttonWatch video
Workday
"HeyGen の気に入っている点は、もう案件を断らなくてよくなったことです。まるでチームを拡張したかのような感覚で、今あるリソースだけで、はるかに多くのことができるようになりました。"

ジャスティン・マイジンガー, プログラムマネージャー
play buttonWatch video
reviews logo4.8
1,300+ reviews
reviews trophy
仕組み

AI Facebook広告ジェネレーターの使い方

ブリーフ作成から公開準備が整ったクリエイティブまで、4つの簡単なステップでFacebook広告を作成できます。

ステップ1

URL または概要を追加

商品ページを貼り付けるか、画像をアップロードするか、短いスクリプトを入力してください。HeyGen が商品情報・特徴・ビジュアル素材を解析し、最初のクリエイティブコンセプトを作成します。

ステップ2

形式とスタイルを選択する

フィード、ストーリーズ、リール、またはMessenger向けに、アスペクト比、テンポ、ビジュアルテーマを選択します。ブランドキットを適用して、カラー、フォント、ロゴの一貫性を保ちましょう。

ステップ3

バリアントを確認して反復改善する

複数のコピー案やビジュアル案をプレビューし、見出しや画像を微調整して、さらに追加のバリエーションを生成できます。組み込みの提案機能を使って、フックやCTAを洗練させましょう。

ステップ4

キャンペーンをエクスポートして配信する

各配置に最適化された MP4 または PNG アセットをダウンロードするか、広告マネージャー向けに整理されたバッチとして書き出せます。HeyGen の出力は、すぐにアップロードしてテストできる状態になっています。

An Apple iMac displays a data dashboard with charts and metrics, a keyboard, smartphone, and mug on a wooden desk.

よくある質問（FAQ）

AI Facebook広告ジェネレーターとは何ですか？また、HeyGenはそれをどのように活用していますか？

AIを活用したFacebook広告ジェネレーターは、テキスト、画像、または商品リンクを使って広告制作を自動化します。HeyGenは、コピー、ビジュアル、モーション、書き出しデータを生成することで、簡単なブリーフから完成した広告クリエイティブへと変換します。あなたはアイデアやURLを入力するだけで、エンジンがすぐに配信可能なアセットを構築するため、チームはより少ないコストと時間で、より多くの広告を制作できるようになります。

HeyGenはFacebook向けの動画広告と画像広告の両方を作成できますか？

はい。HeyGen は、画像から動画およびテキストから動画のワークフローに対応しているため、静止画広告、短尺動画クリップ、複数シーンのソーシャルクリエイティブを制作できます。システムは、縦型・正方形・横型の各配置向けにアセットを自動でフォーマットし、フォーマットごとに最適なテンポと字幕配置に調整します。

効果的なFacebook広告を作成するには、デザインやコピーライティングのスキルが必要ですか？

いいえ。HeyGen は、説得力のあるコピー、推奨フック、そしてそれに合ったビジュアルを自動生成します。出力内容はカスタマイズできますが、デフォルトのドラフトは各プラットフォームの制限やコンバージョンのベストプラクティスに沿って作成されているため、デザイナーがいないチームでも高品質なキャンペーンを立ち上げることができます。

HeyGen は、広告パフォーマンスのテストと改善にどのように役立ちますか？

HeyGen は、見出し、説明文、ビジュアル、CTA の複数バリエーションを自動生成し、Facebook 広告コピー生成ツールを使ってすばやく A/B テストを実行できるようにします。プラットフォーム上では、一括エクスポートを整理し、オーディエンスとフォーマットの最適な組み合わせを提案することで、より速く反復検証を行い、最も成果の高いバージョンをスケールさせることができます。

HeyGen は私の Facebook 広告キャンペーンを翻訳してローカライズできますか？

はい。ビデオ翻訳およびローカライズツールを使うことで、スクリプトを翻訳し、声のトーンを保ったままボイスオーバーを再生成し、キャプションや画面上のテキストを更新できます。ローカライズされたクリエイティブは、各言語で自然に感じられるよう、タイミングやビジュアルを調整して再構成されるため、効果的な広告コピーを実現できます。

利用可能なブランド管理機能にはどのようなものがありますか？

HeyGen が下書き全体で適用するロゴ・カラー・フォントを含むブランドキットを活用して、効果的な Facebook 広告コピーを作成できます。要素のロックやテンプレートの承認を行い、複数のクライアントや商品ライン向けに一貫したアセットをエクスポートすることで、大規模でもブランドイメージを損なわないキャンペーン運用が可能になります。

どのエクスポート形式と配置場所がサポートされていますか？

HeyGen は、フィード、ストーリーズ、リール、Messenger、インストリーム配信向けに最適化された MP4 動画ファイルと高解像度 PNG 画像をエクスポートできます。バッチエクスポート機能により、広告マネージャーやキャンペーンツールですぐに使えるプラットフォーム対応ファイルを簡単に作成でき、広告制作プロセスを強化します。

HeyGenで作成された広告の権利は誰に帰属しますか？

あなたが制作したすべてのクリエイティブの所有権は、引き続きあなたにあります。HeyGen はライセンスされたアセットを使用しており、生成されたコンテンツは商用利用が可能です。アップロードする第三者の素材については、広告利用に必要な権利が適切に取得されていることを必ず確認してください。

HeyGen の広告は Facebook の広告ポリシーに準拠していますか？

HeyGen は、テキスト量の上限や配置ガイドラインなど、各プラットフォームのベストプラクティスおよび一般的なポリシー制約に従ってクリエイティブを作成します。最終的な確認と承認は、配信開始前に Facebook 広告マネージャでお客様ご自身が行う責任があります。

HeyGen を使って成果の高い Facebook 広告を作成するためのベストプラクティスは何ですか？

まず明確なキャンペーン目標を設定し、簡潔な商品情報またはランディングページのURLを用意します。プラットフォームごとに最適なフォーマットを選び、フックやビジュアルを検証するために複数のバリエーションを作成しましょう。ローカライゼーションを活用して新しい市場にリーチし、バッチエクスポートを使って複数のオーディエンス間でのテストをスケールさせてください。

Explore more AI powered tools

Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.

Free AI Video GeneratorVideo TranslatorText to Video AIAudio to Video AIAI Lip Sync Faceswap AIAI Voice GeneratorAI UGC AdsUrl to VideoScript to VideoAI Reel GeneratorAI Avatar GeneratorImage to Video AIVoice CloningYoutube Video TranslatorVideo AvatarAI Youtube Video MakerAI Tiktok Video GeneratorAI Caption GeneratorAdd Text to VideoAI Subtitle GeneratorVideo Script GeneratorText to Speech AvatarAdd Photo to VideoAI Video Compressor

HeyGen で作成を始めましょう

AIを使って、あなたのアイデアをプロ品質の動画に変えましょう。

CTA background