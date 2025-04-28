ステップ1 プロンプトを貼り付けるか、リンクを入力するか、音声をアップロードしてください コンセプトを入力するか、商品URLを貼り付けるか、スクリプトをペーストするか、トラックをアップロードするだけで、手間なくリールを作成できます。HeyGenはコンテンツ、メタデータ、音声を解析し、リール用のストーリーボードを自動生成することで、強力な動画編集ツールとして機能します。

ステップ2 スタイルとプラットフォーム形式を選択する ビジュアルのプリセットまたはカスタムのルックを選び、次にTikTok、Instagram、Shorts向けに最適化された縦型・正方形・横型のアスペクト比を選択します。HeyGen が各プラットフォーム用のカットを自動で準備します。

ステップ3 ビジュアルとタイミングを調整する シーンを編集したり、映像を差し替えたり、テンポを調整したり、キャプションのスタイルを設定したりできます。シンプルなプロンプトや詳細な微調整コントロールを使って、複雑なタイムライン操作なしに、動きや色、強調箇所を変更できます。