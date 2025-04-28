HeyGen の AI リールジェネレーターを使って、アイデアやスクリプト、リンク、トラックを洗練されたソーシャルリールに変換しましょう。オーディオに反応する編集、キャプション、プラットフォーム別のプリセット、ローカライズされたバリエーションを自動生成し、カメラも編集者も不要で、すぐに公開できるショート動画を作成できます。
HeyGen の AI モーショングラフィックスジェネレーターは、あらゆるスクリプトを、自動シーン設計とダイナミックなモーション要素を用いて洗練されたアニメーション映像に変換します。ストーリーラインに合ったスタジオ品質のトランジション、レイアウト、アニメーションを自動生成することで、手作業での編集作業を不要にします。
Capture trends fast. Paste a prompt or upload a clip and generate vertical reels that match trending formats, maximizing reach and engagement with minimal turnaround.
Turn product pages or catalog links into shoppable short videos. HeyGen pulls product imagery, creates highlight scenes, and outputs multiple ad variants for testing.
Create audio-reactive lyric reels by uploading tracks and lines with our AI tool. The engine times captions and visuals to phrasing and beat so lyric drops feel cinematic and shareable.
Convert lesson scripts, tips, and how-tos into short, captioned reels for faster learner engagement. Localize content via the video translator for global courses and L&D programs.
Transform long-form videos, live streams, or podcasts into dozens of short reels automatically using our free AI reel generator. Batch generation and API workflows let creators publish consistent content quickly with the help of our free AI reels maker.
Generate concert visuals, DJ loops, or festival promos that match live energy. Export performance-ready loops in high quality for LED screens and VJ setups.
HeyGen が最高の AI リールジェネレーターである理由
HeyGen は、高度な AI 動画生成、音声解析、テンプレート駆動型ワークフローを組み合わせることで、数分でスクロールを止めるリール動画を制作します。クリエイターやチームは、一貫したクオリティ、素早い反復改善、そして組み込みのローカライズ機能により、あらゆるキャンペーンを世界中で成果の出るものにできます。
無料のAIリールジェネレーターを使えば、1つのプロンプト、スクリプト、またはリンクから、数分で洗練されたリール動画を生成できます。HeyGenはシーン選択、テンポ調整、キャプション作成を自動化し、クリエイターがアイデア段階から公開準備完了のコンテンツまで、飛躍的に速く到達できるようにします。
ビジュアルスタイルを選択し、モーションやカラーを調整し、映像を差し替えたり、キャプションやタイミングを細かく調整したりできます。HeyGen を使えば、複雑な編集ソフトやタイムラインを使わなくても、高度なコントロールが可能です。
TikTok、Instagramリール、YouTubeショート、または有料ソーシャル向けに最適化されたバージョンを、当社のリールメーカーで書き出しましょう。動画翻訳ツールを使ってスクリプトを翻訳し、AIツールによりリップシンクと字幕のタイミングを正確に保ちながら、グローバルな視聴者へリーチできます。
AI を活用したリール制作用スクリプト
HeyGen は、あなたのスクリプト、プロンプト、またはリンクされたページを解析し、トーンや意図に合った編集可能なシーンのストーリーボードを生成し、コンテンツを自由にカスタマイズできるようにします。The AI 動画ジェネレーター は、映像素材やカメラワーク、タイミングを選択して、あなたのナラティブに沿いながら元の言葉を損なわない、一貫性のあるリールを構築します。
音に反応するビジュアルとビート主体の編集
トラックをアップロードすると、HeyGen がテンポ、ビート、エネルギーを解析し、それに基づいて編集、トランジション、ビジュアルエフェクトを自動生成します。音楽のグルーヴに合わせて脈動するリールを作成し、ドロップを際立たせ、フレージングもシンクロさせて、より魅力的なショートフォームコンテンツを実現しましょう。
スマートなキャプション、ボイスオーバー、ローカライズ
リール用のキャプションとボイスオーバーを自動生成します。システムはボイスクローンや多言語ナレーションに対応しており、ビデオ翻訳機能によって他言語でも話し方やニュアンスを再現できるため、ローカライズされたリールも自然でタイムリーな仕上がりになります。
高速なカスタマイズとリミックスツール
AI が選んだ Bロールを自分の映像に差し替えたり、スタイルを変更したり、シンプルなプロンプトで細かな調整を適用できます。統合機能として image to video やフェイススワップを使ってキャラクター主体のリールを作成し、リップシンクでパフォーマンスの精度をさらに高めましょう。
市場で最も革新的な画像から動画へのプラットフォームを活用し、貴社のような企業がどのようにコンテンツ制作をスケールさせ、成長を加速させているかをご覧ください。
AIリールジェネレーターの使い方
アイデアから公開準備が整ったファイルまで、4つの明確なステップでリールを作成しましょう。
コンセプトを入力するか、商品URLを貼り付けるか、スクリプトをペーストするか、トラックをアップロードするだけで、手間なくリールを作成できます。HeyGenはコンテンツ、メタデータ、音声を解析し、リール用のストーリーボードを自動生成することで、強力な動画編集ツールとして機能します。
ビジュアルのプリセットまたはカスタムのルックを選び、次にTikTok、Instagram、Shorts向けに最適化された縦型・正方形・横型のアスペクト比を選択します。HeyGen が各プラットフォーム用のカットを自動で準備します。
シーンを編集したり、映像を差し替えたり、テンポを調整したり、キャプションのスタイルを設定したりできます。シンプルなプロンプトや詳細な微調整コントロールを使って、複雑なタイムライン操作なしに、動きや色、強調箇所を変更できます。
最終版のリールをMP4形式でレンダリングし、各プラットフォーム向けに最適化されたバージョンをエクスポートします。バッチモードまたはAPIを使用して、ビデオ翻訳ツールで複数のバリエーションやローカライズ版を一括生成してください。
AIリールジェネレーターは、AI動画生成技術を使って、アイデアやスクリプト、リンク、音声からショート動画を作成します。HeyGenは編集、字幕、プラットフォームごとのプリセットを自動化することで、クリエイターがより多くのリールを素早く制作し、バリエーションをテストし、編集者を雇わずに一貫したビジュアルアイデンティティを維持できるようにします。
トラックをアップロードするか音源リンクを追加すると、HeyGen がテンポ、ビート、セクションを解析し、カットやトランジション、映像の強弱を自動でコントロールします。ドロップを強調したり、フレーズに合わせてキャプションを同期させたり、ステムをエフェクトにマッピングして、AI を使った高度なオーディオリアクティブなビジュアルをリールに反映させることができます。
はい。URL を貼り付けると、無料の AI リールメーカーである HeyGen が画像やテキスト、主要なセクションを抽出し、短尺動画用のストーリーボードを自動生成します。AI リールジェネレーターがシーンを並べ替え、キャプションを追加し、SNS ですぐ使える動画を作成するので、あとは必要に応じて微調整して書き出すだけです。
もちろんです。私たちの動画エディターは、あなたのクリエイティブな制作プロセスを効率化するよう設計されています。HeyGen は、モバイル視聴に最適化された、正確なキャプションと字幕スタイルを自動生成します。タイミングやスタイル、言語を自由に編集でき、必要に応じて字幕ファイルの書き出しや、動画への焼き込み（バーンイン）にも対応しています。
はい。内蔵の動画翻訳機能を使えば、スクリプトや字幕を翻訳し、各言語向けのボイスオーバーを生成しつつ、タイミングやリップシンクも維持できます。これにより、同じクリエイティブブリーフのまま、各地域向けにローカライズされたリールを素早く展開できます。
シネマティック、UGC、商品紹介、アニメーション、またはブランド用テンプレートから選択できます。カラー、モーション、オーバーレイ、タイポグラフィ、トランジションを調整しましょう。画像から動画へのツールやアップロード機能を使って、AIアセットを自分の映像素材に差し替えることもできます。
はい。HeyGen はプラットフォームごとに最適化されたフォーマットと、有料キャンペーン向けに最適化された高品質な MP4 を出力します。バッチモードを使えば、A/B テストやパフォーマンス最適化のための複数の広告バリエーションを簡単に作成できます。
ほとんどのリールは、長さや複雑さにもよりますが、数分で生成されます。バッチ処理やAPIによる自動化により、大量のワークロードにも対応でき、多数のバリエーションを作成するチームでも迅速な納品が可能です。
はい。ナレーション用にボイスをアップロードまたはクローンし、カスタムアバターやクリエイターを使ってリールの表現者として起用できます。フェイススワップやアバター素材を組み合わせて、カスタマイズ可能なテンプレートを使い、キャンペーン全体で継続して登場するタレントを演出できます。
エクスポートした動画の所有権は、すべてお客様に帰属します。HeyGen はお客様のコンテンツに対する権利を主張せず、当社の AI ツールで作成された作品の所有権がお客様に残ることを保証します。リールに含める第三者のメディアについては、必要な権利をお客様ご自身で確保してください。
はい。HeyGen は、リンクからリールへのワークフロー、自動カタログ生成、予約公開を自動化するために、REST API、Webhook 通知、およびバッチ処理機能を提供しています。
HeyGen は、暗号化、アクセス制御、チーム向けのコンプライアンスオプションなど、エンタープライズレベルのセキュリティ対策に準拠しています。お客様のクリエイティブアセットや生成された動画は、常にプライベートかつ安全に保護されます。
